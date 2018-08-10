Пути урегулирования конфликта в Донбассе: общественный срез

Накануне встречи в Хельсинки президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина "Зеркало недели. Украина" опубликовало тематическое анкетирование лидеров ведущих политических партий относительно видения урегулирования межгосударственного конфликта в Донбассе.

Лидеры партий отвечали на ряд вопросов: от возможности введения миротворческого контингента на неподконтрольную территорию — до возможного будущего статуса сейчас неподконтрольных территорий.

В апреле-мае объединение украинских аналитиков "Кальмиусская группа", преследующее цель восстановления государственного суверенитета на Донбассе, организовало первую волну исследования общественного мнения по вопросам, связанным с реинтеграцией отдельных районов Донбасса и усилением общественного единства в Украине. Результаты исследования были представлены 4 июля.

Большинство вопросов к гражданам Украины от "Кальмиусской группы" перекликались с вопросами "Зеркала недели" к политикам. В этой статье мы покажем отношение обычных граждан к тем проблемам, которые оценивали политики, и попробуем сравнить ответы.

Исследование "Кальмиусской группы" проводилось компанией Gfk Ukraine, метод опроса — телефонные интервью со звонками на мобильные телефоны и случайным генерированием номера телефона, период опроса — с 14 апреля по 2 мая 2018 г. Выборка составляла 1975 респондентов, из них 536 — из Донецкой и Луганской областей (территории, подконтрольные украинскому правительству). Взвешенные данные для населения Украины (1975 респондентов) отвечают распределению населения по возрасту/полу/типу населенного пункта и макрорегионам, согласно данным Государственной службы статистики Украины на 1 января 2017 г.; при взвешивании дополнительно учтено распределение населения Донецкой и Луганской областей по возрасту/полу/типу населенного пункта. Для удобства в таблицах представлены взвешенные данные и общий объем взвешенной выборки как 1500 респондентов. Максимальная погрешность составляет: для Украины — не более 2,5%, для Донецкой и Луганской областей — не более 4,9%. Исследования проводилось во всех областях Украины, за исключением неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым.

Какой должна быть дальнейшая судьба временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей?

Опрос "Кальмиусской группы" показал, что у граждан нет четкого и устойчивого взгляда на дальнейшую судьбу неподконтрольных территорий Донбасса. Относительно популярны — полярные варианты.

Вариант предоставления этим территориям особого статуса автономии после выборов по украинскому законодательству считают приемлемым или скорее приемлемым 48% опрошенных, почти столько же — 47% — считают этот вариант недопустимым ни в коем случае или скорее недопустимым.

При этом 58% опрошенных абсолютно не согласны или частично не согласны, что предоставление этого статуса неподконтрольным районам — это поражение Украины.

Вместе с тем 36% согласны, что это замораживание ситуации и возможность для России манипулировать Украиной через использование влияния РФ на указанных территориях.

Предоставление особого статуса автономии этим территориям без проведения выборов по украинскому законодательству приемлемо только для 25% опрошенных.

Наиболее желательным вариантом является сохранение статус-кво — неподконтрольные территории Донбасса остаются частью Украины, при условии осуществления децентрализации, с таким же статусом, как и остальные области Украины. Этот вариант поддерживают 77%. Одновременно 72% опрошенных считают приемлемым или скорее приемлемым вариант временного ограничения полномочий этих территорий, по сравнению с другими районами, пока ситуация не нормализуется.

Наименьшую поддержку получают варианты вхождения этих территорий в состав Российской Федерации, — приемлемы только для 7% опрошенных. Дальнейшее существование самопровозглашенных республик на территории неподконтрольных районов Донбасса приемлемо для 12% опрошенных.

Эти результаты свидетельствуют, что один и тот же человек может одновременно поддерживать несколько вариантов решения конфликта, как жесткие, так и мягкие, в зависимости от имеющихся условий. Значительная часть общества готова к особому статусу как компромиссу, если это приведет к прекращению боевых действий и миру, однако большинство предпочитает сохранить довоенный статус-кво.

Каким путем должно происходить восстановление суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей?

На протяжении нынешнего года абсолютное большинство опрошенных ожидают фокусирования не на военной операции, а на диалоге и переговорах, — 74%. Из них 37% безусловно ожидают фокусирования на диалоге и переговорах и 37% — скорее, ожидают фокусирования на диалоге и переговорах. 13%, скорее, ожидают усиления военных операций, еще 7% — безусловно ожидают усиления военных операций. 6% не смогли определиться.

Тем временем 39% опрошенных считают военную операцию украинской армии для достижения решающей победы эффективной в решении конфликта, 32% считают, что такая операция ухудшит ситуацию, а 17% — что это никоим образом на ситуацию не повлияет.

Продолжение операций украинской армии на том же уровне активности, что и теперь, по мнению 53% респондентов, никак не повлияет на ситуацию, 19% считают такие действия эффективными в решении конфликта, 18% считают, что это ухудшит ситуацию, 10% не смогли определиться.

Несмотря на то, что относительное большинство опрошенных (39%) считают военную операцию украинской армии эффективной в решении конфликта, абсолютное большинство опрошенных респондентов (85%) уверены, что прямое военное вторжение Российской Федерации, которое может произойти в случае наступления украинских войск (о чем намекал президент России Владимир Путин в ходе своей последней прямой линии с гражданами Российской Федерации), ухудшит ситуацию. Абсолютное большинство опрошенных (70%) считают, что продолжение военных действий со стороны вооруженных отрядов самопровозглашенных "ДНР"/"ЛНР" также ухудшит ситуацию.

Самым популярным путем урегулирования конфликта в Донбассе для граждан являются международные переговоры. Наиболее поддерживаемый вариант — расширенные международные переговоры между всеми сторонами конфликта, с возможным привлечением ЕС, США и других стран и международных организаций, но без привлечения самопровозглашенных "республик". 59% опрошенных считают такой вариант эффективным в решении конфликта. По мнению 24%, такие переговоры никоим образом не повлияют на ситуацию, тогда как 11% считают, что это даже ее ухудшит. Еще 5% не определились.

Второй по популярности вариант — принуждение России к уступкам и завершению конфликта с использованием международных санкций и давления. Он эффективен для 49% опрошенных, однако 31% считает, что это никак не повлияет на ситуацию, а 15% — что это ее ухудшит.

Прямые переговоры украинской власти с Россией эффективны для 48% опрошенных и неэффективны — для 41%.

Среди международных инициатив решения конфликта самым популярным оказалось введение временной администрации ООН, при поддержке миротворческих сил, для управления оккупированными территориями, — 60% считают такие действия эффективными в решении конфликта.

В эффективность усиления санкций Европейского Союза и США против России верят 55% опрошенных, 29% считают, что это никоим образом не повлияет на ситуацию, 13% думают, что такие действия ее ухудшат.

По мнению 50%, получение Украиной летального оборонительного оружия от США или других западных стран будет эффективным в решении конфликта. По мнению 33% — ухудшит ситуацию. По этому вопросу наблюдается ощутимая поляризация, — только 13% считают, что это никак не повлияет на ситуацию.

Поддержка такого варианта решения конфликта зависит от расстояния к зоне боевых действий: чем к ней ближе, тем меньше местное население верит в успех предоставления оружия.

Для 37% объявление самопровозглашенных "республик" террористическими организациями, а их предводителей — преступниками и прекращение с ними любых переговоров — эффективно, однако 30% опрошенных полагают, что это никоим образом не повлияет на решение конфликта, а 26% — что это ухудшит ситуацию.

Как вы относитесь к дальнейшей судьбе Минских соглашений?

Минские соглашения одобряет большинство (55%) опрошенных. В том числе 10% одобряют их полностью, еще 45% — скорее одобряют. Только 14% полностью их отвергают и 24% — скорее отвергают. 7% не определились, и им трудно сказать. При относительно высокой поддержке лишь 26% опрошенных считают, что знают много и имеют достаточно информации о Минских соглашениях. 59% — что-то слышали, но им необходимо больше информации, 15% — ничего не знают.

Отношение к амнистии.

Вариант полной амнистии для всех сторон конфликта не является популярным (всем все прощают). 36% опрошенных абсолютно не согласны с этим. 31% — скорее не согласны, 16% — скорее согласны, 12% — полностью согласны, 5% — трудно сказать.

Варианты амнистии только для тех, кто участвовал в незаконных военных формированиях на неподконтрольных территориях и не совершил серьезных преступлений, таких как убийство гражданских лиц, похищение людей, изнасилование, и вариант — никакой амнистии (каждого надо привлечь к ответственности) получилипочти одинаковую поддержку.

59% поддерживают частичную амнистию (26% — полностью согласны, 33% — скорее согласны), 23% —абсолютно не согласны, 14% — скорее не согласны, 4% — не определились.

С вариантом "никакой амнистии" согласны 60% (полностью согласны — 36%, скорее согласны — 24%), 21% — скорее не согласны, абсолютно не согласны — 16%, еще 4% — не определились.

Около половины опрошенных сомневаются, что амнистию можно будет провести честно и без злоупотреблений.

Вопрос, кто должен принимать решение о предоставлении или отказе в амнистии определенному лицу, продемонстрировал низкий уровень доверия к украинским судьям. Только 11% считают, что решение об амнистии должны принимать украинские судьи. 28% полагают, что это должны решать представители международных организаций, судьи из-за границы с незапятнанной репутацией; 29% — группы, которые включают и украинских, и зарубежных судей; 28% — группы из местных жителей, которые осведомлены с ситуацией во время конфликта.

Какие шаги способны создать достаточные основания для возможного проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей?

Абсолютное большинство опрошенных поддерживают проведение выборов после восстановления контроля над всей территорией и государственной границей — 80%. Выборы до восстановления контроля над всей территорией и границей поддерживают лишь 16%, почти 4% — не определились.

Как вы относитесь к возможному международному управлению деоккупированными территориями в случае их освобождения и возможного введения миротворческого контингента?

Как уже отмечалось выше, самая популярная из международных инициатив по решению конфликта — введение временной администрации ООН, при поддержке миротворческих сил, для управления оккупированными территориями, — 60% считают такие действия эффективными в решении конфликта.

20% считают, что это никак не повлияет на ситуацию, 13% — ухудшит ситуацию, трудно сказать — 7%.

Считаете ли вы оправданным режим экономической блокады временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей?

Вопросы относительно формата гуманитарных и экономических отношений с неподконтрольными территориями будут представлены по результатам второй волны опроса "Кальмиусской группы", однако в первой волне были вопросы, соприкасающиеся с этим. Для установления мира в Донбассе абсолютное большинство опрошенных считают приемлемой выплату пенсий людям, проживающим на неподконтрольной территории (63%). Полностью приемлемо такое решение для 38% и скорее приемлемо — для 25%. Еще для 19% такое решение скорее неприемлемо и для 13% — недопустимо ни в коем случае.

По итогам исследования, аналитики "Кальмиусской группы" пришли к выводу, что среди действий, направленных на мирное урегулирование конфликта, граждане Украины больше всего поддерживают возвращение социальных выплат для жителей неподконтрольных территорий (свыше 60% респондентов) и введение международной администрации и миротворцев ООН на территорию неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей (более 60%).

По мнению объединения, эти шаги могут стать стратегическими целями государственной политики, учитывая то, что они имеют высокую поддержку граждан Украины, в отличие от других возможных шагов, которые являются контроверсионными и раскалывают общество. Такие шаги позволят Украине сохранить лидерство в Минском процессе, не прибегая к критическим уступкам.

Это продемонстрирует ответственную позицию Украины относительно международных обязательств, учитывая финальное заявление по итогам 20-го саммита Украина—ЕС, состоявшегося 9 июля в Брюсселе. Заявление состоит из 11 пунктов, 4 из которых посвящены ситуации в Крыму и в Донбассе.

Особое место занимают слова о поддержке мирного населения в Донбассе, в частности того, которое живет на неподконтрольных власти территориях, отрезано от пенсионного и другого социального обеспечения. Подчеркивается "важность дальнейшего облегчения доступа и движения людей и гуманитарных товаров вдоль всей линии разграничения, а также обеспечения полных прав гражданина Украины для украинцев, проживающих на территории, временно неподконтрольной Украине".

Как отмечалось, исследование выявило определенную двоякость общественного мнения. Например, автономный статус временно оккупированной территории кажется приемлемым для 49% опрошенных граждан Украины. Тем временем для 72% привлекательным выглядит диаметрально-противоположный вариант — ограничение полномочий для этих территорий. Один и тот же человек может быть носителем противоположных идей и видений решения одного и того же вопроса, в зависимости от условий. Это открывает широкое поле для поиска компромиссов на пути прекращения боевых действий.