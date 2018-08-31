Предвыборные сборы бойцов дипломатического фронта

Небезынтересно и небесполезно. Так украинские дипломаты отзывались о 13-м совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений, проходившем в дни четвертой годовщины Иловайской трагедии.

Для людей, месяцами (а то и годами) не бывающих на родине, подобные встречи — не только шанс вдохнуть душный воздух августовского Киева, но и редкая возможность пообщаться со своими коллегами из других посольств и руководством МИДа, решить производственные вопросы в министерствах и провести деловые переговоры в компаниях. Наконец, "сверить часы тактики и стратегии внешней политики", что особенно важно в условиях российско-украинской войны.

На протяжении четырех дней послам рассказывали о последствиях российской агрессии и сложном процессе освобождения заложников Кремля, нынешней ситуации в Донбассе и реализации политики европейской и евроатлантической интеграции, предстоящих президентских выборах в Украине и текущем реформировании дипломатической службы, публичной и культурной дипломатии и экономизации внешней политики. Перед дипломатами выступили политическое и военное руководство страны, члены правительства, украинские депутаты, представитель ЦИК.

А вот Христя Фриланд, которую пригласили выступить на совещании в соответствии с традицией участия в нем представителей иностранных государств, в Киев не приехала. Глава канадского внешнеполитического ведомства вынуждена была отменить визит из-за внезапных переговоров в Вашингтоне по соглашению о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой.

Самым же ярким событием совещания, по словам его участников, стала поездка дипломатов в Донбасс. "Очень важно для людей, месяцами пребывающих за пределами Украины, проехаться по пыльным дорогам донбасской степи, чтобы увидеть разрушения, услышать от военных о ситуации, поговорить с местными жителями", — делились мнением послы.

Подобные поездки на передовую позволяют непосредственно на месте увидеть жизнь украинцев в прифронтовой зоне и последствия агрессии России. А полученные впечатления вне сомнения добавят убедительности в разговоре с политиками и общественностью в стране пребывания. Собственно говоря, противодействие российской агрессии на дипломатическом фронте является одной из ключевых задач украинской дипломатии, о чем и говорилось на совещании. Не случайно в Киеве постоянно проводили параллели дипломатии с армией, а Петр Порошенко употребил выражение "дипломатическое войско".

За два года, прошедших с последнего совещания послов, изменилась и страна, и дипломатическая служба. За это время увеличилось финансирование дипкорпуса: поднялись зарплаты, улучшилось финансовое обеспечение зарубежных дипломатических представительств. По словам Владимира Гройсмана, за последние годы фонд заработной платы вырос в 2,5—3 раза. При этом премьер, равно как и президент, обещал дальнейшую финансовую поддержку дипломатической службе.

Еще одно существенное изменение — принятие закона о дипслужбе, который заработает с декабря текущего года. Как отмечают сами дипломаты, этот закон — компромиссный и несовершенен. Но даже в таком виде он даст возможность начать процесс реформирования дипломатической службы, преобразования ее в современную бюрократическую структуру, способную эффективно решать поставленные задачи в условиях российской агрессии.

Впрочем, по словам госсекретаря МИДа Андрея Зайца, чтобы закон заработал в полной мере, необходима разработка еще около 40 подзаконных актов.

И, конечно же, хотя противодействие российской агрессии и осталось основным приоритетом внешнеполитической деятельности Киева, сегодня несколько сместились акценты во внешней политике. О чем и сообщил дипломатам Петр Порошенко.

В хорошо подготовленном, но несколько театрализированном выступлении (весьма ощущалось, что П.Порошенко входит в предвыборную кампанию) президент детализировал задание на российском направлении — сохранение международной поддержки Украины и санкционного давления на Россию; противодействие российской пропаганде; привлечение РФ к ответственности в международных судах; создание механизма координации между странами в отпоре вмешательству Кремля в избирательный процесс. Кроме того, глава государства озвучил инициативу, чтобы европейские страны взяли шефство над населенными пунктами Донбасса.

Одни из послов, восприняв эту идею главы государства со скепсисом, недоуменно задавались вопросом: "Почему Европа обязана это делать?". Другие отзывались о ней с большим энтузиазмом, полагая, что "это способ модернизации и европеизации Донбасса". Впрочем, и эти дипломаты признают, что будут трудности с реализацией данной инициативы, поэтому необходимо искать аргументы, дабы убедить страны ЕС зайти в этот регион.

Одновременно президент поставил точку в дискуссии относительно судьбы большого договора с Россией и, анонсировав его прекращение, поручил МИДу подготовить необходимые документы для начала соответствующего процесса. Что ж, это решение давно назрело, и, похоже, в Киеве решили не ограничиваться полумерами (ранее предлагалось сохранить действие отдельных статей документа). Впрочем, решение украинской власти выглядит вынужденной реакцией на приближающееся завершение 10-летнего срока действия договора, а не последовательной реализацией Киевом долговременной стратегии в отношениях с Москвой.

В контексте и взаимоотношений с Россией, и предстоящих выборов П.Порошенко вновь заговорил о своем намерении "заякорить" в Конституции политику европейской и евроатлантической интеграции, дабы в будущем не было соблазна провести ревизию внешнеполитического курса. И пообещал нынешней осенью инициировать подобные изменения в парламенте.

Что касается прочих приоритетов работы глав посольств и представительств, то, как следует из открытой части выступления президента, они заключаются в усилении механизмов и инструментов защиты украинцев за рубежом, содействии украинским спецэкспортерам, а также активизации экономической дипломатии. Президент акцентировал внимание на необходимости активизации работы во всех регионах, кроме европейского, поскольку там и так оживленный процесс.

МИД Украины / Facebook

Что ж, за два года внешнеполитические акценты несколько сместились. Ведь в 2016 г. Порошенко говорил все больше о работе с Европой и взаимоотношениях с ключевыми партнерами Украины — США и странами ЕС. Теперь же президент недоволен динамикой развития отношений Украины со странами Азии, Африки, Южной и Латинской Америки. И если публично глава государства похвалил послов ("в целом я доволен, как МИД, наши посольства сработали в последние годы"), то на закрытой части Порошенко был более критичен: прозвучали замечания в адрес некоторых дипломатов.

При этом был озвучен и примечательный критерий оценки работы руководителей дипломатических представительств — визит главы государства. Почему-то более всего досталось посольствам, расположенным в Африке.

Замечание президента вызвало у многих дипломатов, мягко говоря, недоумение. Президент и премьер, равно как и члены правительства, и в самом деле не часто появляются на черном континенте. Но разве они спешат туда? Ведь в Киеве предпочитают концентрироваться на отношениях с США и ЕС (что не удивительно, учитывая российскую агрессию), а когда послы организовывают визиты в Африку, то высокопоставленные чиновники часто жертвуют этими поездками ради очередных срочных переговоров в Брюсселе, Вашингтоне или Нью-Йорке… Впрочем, по словам главы государства, оправдания не принимаются.

Но Африка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Дальний и Ближний Восток являются крупными рынками сбыта. И когда на совещании послов президент говорит о необходимости диппредставительств содействовать украинскому бизнесу в проникновении на эти рынки, то следует понимать, что без одобрения на высоком политическом уровне зачастую невозможно выиграть крупные контракты. Такова специфика регионов, где высока роль государства.

Однако напомним, что в условиях острой конкуренции на рынках южноамериканских, азиатских и африканских стран усилий лишь одних посольств недостаточно. Для эффективного проникновения украинских товаров на внешние рынки необходима совместная работа политиков, дипломатии и разведки. И, безусловно, в этом должен быть заинтересован сам бизнес.

В свою очередь, на экономической составляющей работы послов — привлечении инвестиций в Украину и подтягивании иностранных компаний к процессу приватизации в нашей стране — акцентировал внимание в своем спиче и премьер. "Вопрос экономики всегда должен присутствовать на вашем рабочем столе", — призывал дипломатов Владимир Гройсман, одновременно взывая к связи посольств с Кабмином и министерствами.

Обращение к послам привлекать инвестиции в Украину звучит не один год. Однако, несмотря на утверждение президента, что "в условиях действия режима свободной торговли с ЕС и осуществляемых нами реформ в Украине открываются сейчас принципиально новые возможности для инвесторов", инвестиционный климат в нашей стране не способствует дипломатам в реализации этой миссии.

Лучшая иллюстрация неприглядной украинской действительности — вопрос, заданный Владимиру Гройсману послом Украины в Австрии Александром Щербой: куда обращаться инвестору в случае возникновения у него проблем? При этом дипломат напомнил, что на прошлом совещании его обращение к премьеру помогло австрийским инвесторам, у которых теперь нет проблем. Но в государствах с нормальным инвестиционным климатом инвестор в случае проблем обращается в суд, а не за содействием к премьер-министру или послу.

Провалы и ошибки в выполнении Украиной "домашнего задания" по борьбе с коррупцией, проведению судебной реформы, либерализации условий ведения бизнеса и проч. снижают эффективность работы дипломатической службы. А значит, и делают Украину более уязвимой в противостоянии с Россией.