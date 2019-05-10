Правозащитная альтернатива для Киева

Парадокс, но Киев объединяет в себе перманентную революцию с болотным покоем. В одном дворе ломают заборы, воюют с титушками и проклинают чиновников. В другом — высокий рейтинг Кличко, тщательная работа определенного депутата Киеврады над "сеткой" и полная гражданская покорность.

Почему нужна альтернатива?

Барселона или Париж могут себе позволить покой и застой, остановившись на достигнутом. Для Киева вера в альтернативу — вопрос выживания.

Если люди в столице не требуют других дорог, другого количества и качества зеленых насаждений, другого уровня обеспечения местами в детсадах и школах, другого уровня безопасности и медицинских услуг, другого транспорта, то каким бы плохим ни было нынешнее состояние дел, оно будет становиться еще хуже.

В Киеве "хуже" сейчас означает преждевременное старение, болезни и смерть жителей города. Это означает бедность при деньгах: при самых больших в стране доходах — невозможность обеспечить себе достойный уровень жизни; при номинально хорошей карьере — недоступность должной среды для рождения и воспитания детей. Именно учитывая это, киевляне не могут позволить себе это "хуже". Киевляне просто должны искать лучшую альтернативу.

Хорошее и плохие

В Киеве происходят достойные внимания чудеса. Сам факт наличия положительных изменений должен нас вдохновлять, потому что показывает: если они хотят, то могут.

Я говорю, например, о МАФах на Подоле и Майдане. Эти точки торговли и общественного питания существовали по 15 и больше лет вне закона (хотя какие они точки — некоторые из них своей площадью могли дать фору любому капитальному сооружению рядом). Но наступило время, и они исчезли, а на их месте появились свободные тротуары и зеленые зоны! Не помогли ни заказные судебные решения, ни проплаченные пикеты.

Так же и такими же методами не смогли защититься нелегальные торговцы на Андреевском спуске, чьи палатки мешали реконструкции и укреплению Старокиевской горы. Гору успешно укрепили, несмотря на заказные сюжеты и пустой шум.

Транспортный эксперимент на Подоле с перепланировкой автомобильного движения и созданием огромных пешеходных зон, несмотря на скепсис и критику со стороны, оказался успешным. На Подоле стало легче дышать, а пешеходная зона сейчас почти круглые сутки заполнена людьми, значительная часть которых днем — дети.

Все это примеры смелых действий киевской власти, которая, не побоявшись критики, все же добилась результата — такого, о котором в предыдущие годы можно было лишь мечтать. Это — свидетельство того, что у киевского городского головы есть большая скрытая власть, которую, в зависимости от своего выбора, он может поставить на службу добру или злу.

Впрочем, когда речь идет о больших деньгах больших людей, то мы видим скорее слабость городской власти.

Речь о бизнесменах, которые были у власти во время правления Януковича. Они выбрали Киев объектом своего сомнительного бизнеса и ведут этот бизнес по сей день.

Именно бизнес-интерес экс-нардепа от Партии Регионов, который, как утверждают СМИ, имеет долю в реконструкции Шулявского путепровода, остановил идею инновационной транспортной развязки на месте старого моста. Из-за коррупции Киев потерял возможность создать передовой объект транспортной инфраструктуры, которому мог бы завидовать весь мир.

Также планы другого амбициозного бизнесмена, экс-завхоза Януковича, помешали создать археологический музей на Почтовой площади. Там бизнесмен планирует построить торгово-развлекательный центр, и городская власть не сопротивляется этим намерениям, разрушительным для города и национального культурного наследия.

Если пример с Почтовой площадью и музеем не в топе самых интересных для рядового киевлянина тем, то вопросы транспорта, заторов, загрязнения воздуха, непрозрачной цены и неудовлетворительного качества инфраструктурных услуг (горячего и холодного водоснабжения, отопления) понятны всем и каждому.

Думаю, каждый киевлянин может сделать свой вывод, на чьей стороне сейчас мощно играет киевская власть. Использовала ли она свои, действительно очень большие, возможности, чтобы стать надежным адвокатом киевлян перед энергетическими монополистами, перед владельцами предприятий, которые беспощадно загрязняют воздух и воду?

Для киевлян, которые понимают, что происходит, которые устали от хозяйственников во главе города (профессиональных или мнимо внесистемных), от друзей олигархов и партийных лиц, альтернативой должен стать мэр-правозащитник.

Альтернатива

Новая правовая реальность дает новое определение киевского самоуправления. Теперь местная власть в Киеве (как и в других громадах) получила новую функцию. Эта функция пока что остается невидимой для многих — более того, городской голова не спешит рассказывать широкой общественности о наличии у него и его политической команды этих уникальных полномочий, чтобы не получить еще большую волну обвинений в пассивности.

Речь идет о том, что органы местного самоуправления, представляющие все сообщество людей, связанных территорией проживания и другими интересами, ныне имеют возможность осуществлять надзор за соблюдением законности во вверенных им сферах. Они, и только они!

Дело в том, что 14 октября 2014 г., с подачи тогда уже беглого Януковича, предыдущий, 7-й, созыв Верховной Рады Украины принял законопроект о лишении органов прокуратуры функции надзора за соблюдением законов субъектами публичного права — чиновниками, местными радами и т.п.

Закон остался без защиты, а с ним — все граждане и горожане в частности.

Если раньше предписание прокуратуры было простым методом остановить незаконное строительство или вырубку, то теперь местные жители не должны по этому поводу обращаться в прокуратуру — нет смысла, поскольку полномочий таких у прокуроров уже нет. Остановить строительство может лишь тот орган, который его разрешил. Насколько это эффективно, ответ очевидный.

Единственная возможность законно остановить нарушение прав территориальной громады — обратиться с иском в суд. Но для рядовых граждан это очень сложная и малодоступная процедура. Кроме того, суды массово отвечают отказом активистам в удовлетворении исков, мотивируя это тем, что отдельные индивиды не доказывают нарушения их прав. Судей можно понять — действительно, чем, гипотетически, нарушили мои, жителя Голосеевского района, права, когда уничтожили памятник на Подоле?

От лица всего сообщества может уверенно и юридически обоснованно говорить лишь орган, который официально представляет местную громаду, — городской голова или городская рада. Так что сейчас мэрия должна стать мощным центром надзора за законностью, т.е. не отдельные граждане, а коллектив профессиональных юристов с помощью сотен и, возможно, тысяч исков должны бороться в судах против беззакония, которое в последние годы повсеместно расцвело в столице.

По своей политической сути мэр является единственно возможным адвокатом киевлян, их полноправным представителем в судах. Аудит выполнения и разрыв многочисленных инвестиционных договоров, аналогичная работа относительно землеотводов — все это деятельность, которая крайне необходима с точки зрения соблюдения законности. К тому же это еще и клондайк для городского бюджета. Значительная часть "инвесторов" и землепользователей не выполняют взятых обязательств, предпочитая давать взятки за то, чтобы в здании на Крещатике, 36 этого не замечали.

Таким образом, избирая мэра, мы избираем правозащитника, и он прежде всего должен иметь правозащитное мировоззрение, специальность и опыт такой работы, а самое главное — укорененное на генетическом уровне правосознание, чтобы развязывать узлы бесчисленных конфликтов, которыми опутана столица.

Есть ли такая альтернатива нынешнему толкованию миссии мэра как хозяйственника достаточно живучей? Сможет ли такой мэр обеспечить все процессы жизнедеятельности города как организма?

Ответ: только такой и сможет.