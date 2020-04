Последнее предупреждение: чего ждет Запад от голосования по "антиколомойскому" закону

МВФ призвал для получения новой программы принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе. Накануне голосования влиятельный американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер публиковал статью на сайте Центра анализа европейской политики (CEPA), где прямым текстом заявил, что Украина не будет иметь перспектив развития, если нынешняя власть будет продолжать выборочное правосудие и защищать интересы отдельных олигархов. Волкер отмечает, что голосование Верховной Рады Украины за закона о невозвращении Приватбанка бывшим владельцам является моментом истины для президента Владимира Зеленского.

"Украине все еще нужно независимое и квалифицированное судопроизводство, квалифицированные и беспристрастные Офис Генерального прокурора и Государственное бюро расследований, антитрастовое законодательство и внедрение механизмов для урегулирования роли олигархов, а также открытие экономических секторов для конкуренции и внешних инвестиций. Открытость Украины миру и укрепления верховенства права могут ускорить экономический рост. Зато Украина, которая продолжает страдать от предвзятого правосудия и защиты отдельных олигархов никогда не раскроет свой потенциал", – предостерегает Курт Волкер.

Из "мальчика" в "мужа"?

"Момент истины для Украины", как назвал свою колонку экс-специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, стал очевиден даже за океаном. Прошел практически год новой власти, кардинальную смену которой символизировал собой Владимир Зеленский и его команда. Они выиграли выборы на волне беспрецедентного народного доверия, которое равнялось 73% избирателей. Во многом, такой результат был обусловлен глубоким восприятием предвыборных обещаний Владимира Зеленского его избирателями. Они включали позиции, которые осознавались населением как перезревшие, требующие немедленного решения. Это и тема верховенства права, пересмотра основ судебной системы для возможности установления справедливости и законности, это пересмотр доступа олигархов к распределению государственных ресурсов, а также упорядочивание их тотального влияния на все сферы жизни. В конце концов, это и обещания создать все условия для стремительного экономического роста, который должен был решить проблемы занятости, повышения доходов населения, гарантирования государственных социальных гарантий.

За этот год Владимир Зеленский приблизился к пониманию реалий политической борьбы, которая включает громкие коррупционные скандалы, превалирование интересов мощных олигархических групп над отдельными национальными интересами, ошибки в кадровых назначениях, противодействие мощных бюрократических аппаратов.

Украинский след в американской политике

Пожалуй, одним из самых болезненных для Владимира Зеленского лично стал крупный внешнеполитический скандал, разразившийся после появления в СМИ расшифровки его телефонной беседы с Дональдом Трампом. Произошло это событие в первые месяцы пребывания Владимира Зеленского на посту, однако его значение и последствия крайне сложно переоценить в их комплексности.

Напомним, тогда Владимир Зеленский пообещал Дональду Трампу с помощью "100% своего генпрокурора" разобраться с вопросом потенциальной причастности Джо Байдена и его сына Хантера Байдена к высокопоставленной коррупции с участием украинских высших должностных лиц. Ситуация в СМИ набирала невероятных оборотов, а команде Дональда Трампа пришлось столкнуться с унизительным прохождением процедуры импичмента в Конгрессе. Он вышел из этого процесса победителем, однако победа далась ему ценой серьезных репутационных потерь и необходимостью принимать сложные кадровые решения.

Однако этот процесс лишь усилил желание Дональда Трампа "разобраться" с украинским вопросом, ведь он уже дважды за одну каденцию приносил ему столько хлопот. Именно благодаря всплывшей в Украине "амбарной книге Партии Регионов из предвыборной гонки был выбит главный технолог его штаба – Пол Манафорт. А после утечки разговора с Владимиром Зеленским появились серьезные основания для разговоров о подготовке вмешательства Киева во внутреннеполитический процесс в США

Важность событий обусловлена тем, что они разворачиваются в последний предвыборный год в США. И на кону – ни много, ни мало, а президентское кресло в Вашингтоне. После снятия с предвыборной гонки Берни Сандерса окончательно стало понятно, что соперниками станут Дональд Трамп и Джо Байден.

"Американский шпагат" Владимира Зеленского

Скандал с расшифровкой телефонной записи разговора Зеленский–Трамп достаточно убедительно продемонстрировал пагубность для украинских национальных интересов даже появления любых намеков на вмешательство во внутреннеполитический процесс в США. И наоборот, он продемонстрировал необычную заинтересованность в этом со стороны Кремля. Ведь международная коалиция в поддержку Украины после аннексии Крыма и агрессии Москвы на Донбассе во многом строилась исходя из гарантированной двухпартийной поддержки в США. Конгрессмены и сенаторы, независимо от партийной принадлежности, исправно голосовали за продолжение санкций против Москвы, а также системно и в один голос заявляли на всех международных площадках – "Россия агрессор, который выступает за пересмотр мировых порядков. Украина – жертва агрессивных действий". О важности подобных не двузначных формулировок в условиях, когда Киев остался фактически один-на-один с Москвой, лишний раз говорить не приходится. Эксперты с украинской стороны в один голос утверждали, что активизация дела "Буризмы" в Украине, чего так требовал Дональд Трамп от Владимира Зеленского, верный путь к разрушению двухпартийной поддержки. Ведь в таком случае, поддержка Украины переходила из разряда экзистенциальных интересов США в мировой системе в чисто политический процесс, где правила и законы гораздо менее жесткие.

Киевские холмы стали токсичны для Капитолийского

Скандал через несколько месяцев сошел на нет, однако какую цену пришлось заплатить? Украина фактически выпала из актуальной повестки в Вашингтоне. После тонн неоднозначных, а порой и репутационно убийственных, заявлений, которые прозвучали от американских госслужащих и дипломатов на слушаниях в Конгрессе по вопросу импичмента, любые слова о стратегическом партнерстве стали не больше, чем протокольной фразой. Посольство в Киеве пребывает без назначенного посла фактически с мая 2019 года, когда пост оставила Мари Йованович. В дипломатических канонах ситуация, когда посольство возглавляется временным поверенным в делах, трактуется весьма однозначно – возможно лишь ведение текущих консультаций, проектов, бесед. Настолько длительное отсутствие посла само по себе является протокольной демонстрацией – надеяться на перезапуск "стратегического партнерства" не стоит.

Этой ситуации есть и вполне закономерное объяснение. По заверениям ряда инсайдеров из американских дипломатических кругов, после настолько мощного скандала, который похоронил или серьезно ударил по репутации стольких служащих в Вашингтоне, украинское направление стало токсичным в Госдепе. Люди, которые десятилетиями выстраивали свои послужные списки (а других там, пожалуй, и нет), как огня избегают любых возможных разговоров о назначении на украинское направление. Ведь выборы в США приближаются, а убедительных намеков на то, что в Киеве не взорвется очередная пороховая бочка – никаких.

"Коломойский – друг", но истина дороже

В этом месте стоит вернуться к личности Курта Волкера. Это человек, который за два года на посту Специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины, смог заслужить однозначную репутацию "друга Украины". Он последовательно отстаивал интересы Украины в Минском процессе, заявляя о том, что Россия всегда отказывалась их имплементировать, твердо высказывался за необходимость сохранения санкций, не изменил он своих убеждений и после смены власти в Киеве весной-летом 2019 года. Внешнеполитический скандал с записью разговора Трамп–Зеленский стал формальным поводом для его отставки. Прошло уже без малого полгода, а Госдеп так и не назначил никого на пост спецпредставителя по вопросам Украины. Как ни парадоксально, но "украинское направление" никак не отпускает Курта Волкера. Спустя год после обновления власти в Киеве, в условиях, когда посольство на Сикорского так и не получило нового руководителя, Курт Волкер остается ключевым лицом в Вашингтоне, которое владеет глубинным пониманием политических процессов в Киеве.

Так что же в этом контексте на самом деле означает его колонка "Момент истины для Украины"? В переводе с дипломатического, игнорировать который Курт Волкер по понятным причинам не может, этот материал – довольно жесткое, прагматичное, но, в то же время, оставляющее выбор предупреждение. Определенно это призыв к осторожности, его могут проигнорировать на Банковой, но не могут не заметить. Почему Курт Волкер, а не украинские высшие должностные лица, может трезво посмотреть на текущее нестабильное положение Украины, оценить в комплексе экономический шторм в мире, экономические последствия ограничений в связи с вирусом, а главное – не забыть, что агрессор на Востоке не отказался от своих планов и продолжает стрелять?! Вопрос во многом риторический.

И именно в этот критический момент для украинской государственности всем нам предлагают закрыть глаза на тревожную совокупность угроз и обеспокоиться интересами одного олигарха, который достаточно бесцеремонно имеет смелость оставлять всю страну в заложниках, блокируя принятие закона о невозврате национализированных банков невиданным до сего дня способом – путем внесения 16 тыс. мелких поправок.

Друг Украины в своем небезразличном послании ставит самый главный вопрос. Выбор – в руках президента Украины, который, несмотря на все перипетии последнего года, сохраняет доверие половины населения. Он по-прежнему уверен, что Зеленский заслуживает того, чтобы дать ему шанс – "President Zelenskyy deserves the benefit of the doubt", а день голосования в Раде за банковский закон станет развилкой, которая определит путь Украины на ближайшие несколько лет.

Подсказка – сохранение ставки на ручное правосудие и защиту интересов конкретных олигархов – путь неверный.