Полиграф: борьба за влияния в ГБР

Конкурсные комиссии, отбирающие сейчас около 700 сотрудников для Государственного бюро расследований, стартовали с проведения психофизиологического исследования. Этот процесс еще называют обычным для простого украинца словом "полиграф".

На первый взгляд, что может быть интересного в типичном проведении проверки на добропорядочность намерений и отдельные биографические данные через специфический аппарат с прикрепленными к телу датчиками. Но не все так просто, если понимать, какую именно информацию можно получить, умело используя этот механизм. Кроме того, интересный сценарий развернулся во время выбора экспертов-полиграфологов, которые должны прозрачно и профессионально протестировать кандидатов на должности в ГБР.

Сначала отчаянная борьба за право проверять кандидатов на полиграфе развернулась между двумя группами влияния. Линия размежевания прослеживалась между директором ГБР Романом Трубой и двумя его заместителями, которые также входят в конкурсную комиссию №1, отбирающую персонал только для центрального аппарата бюро. Как стало понятно в ходе процесса, руководитель новообразованного органа правопорядка не всецело разделял мнение, что полиграфологи должны соответствовать определенным критериям, установленным для всех других правоохранителей. Поэтому окружение Романа Трубы всячески пыталось продвинуть свой сценарий проверок, который, в конце концов, дал бы нужные им результаты.

Один случай наглядно продемонстрировал, как вышеупомянутую сюжетную линию попытались реализовать через "своих" полиграфологов. В кулуарах неоднократно звучало имя Игоря Усикова, который до недавнего времени был эксклюзивным партнером российского производителя полиграфов "Эпос". Именно его называли потенциальным руководителем группы профессионалов, которые осуществят проверку кандидатов по всем трем комиссиям — внешней (отбирает руководство среднего звена) и двум внутренним (отбирают сотрудников для центрального аппарата и для территориальных управлений).

Кстати, на сайте Украинского бюро психофизиологических исследований и безопасности до сих пор можно найти свидетельство однозначной связи Усикова с российскими партнерами. Во-первых, он проходил специальное обучение в школе упомянутой московской компании "Эпос". Во-вторых, находился на краткосрочных курсах повышения квалификации Московского государственного университета им. Шолохова. В-третьих, как заметили наши источники, полноценно не владеет украинским языком для соответствующего тестирования на государственные должности. Ради лоббирования потенциального победителя даже хотели изменить ГСТУ, что все же не удалось.

Даже больше, все эксперты отмечают ключевую вещь — сферу психофизиологических исследований всегда контролируют профильные спецслужбы стран, где производят соответствующие аппараты. А теперь представим, что человек не один год импортировал из Российской Федерации полиграфы "Эпос". Кто именно в РФ "курировал" это направление? Ответ очевиден — Федеральная служба безопасности. Риски более чем очевидны. И поэтому конкурсная комиссия, отбирающая персонал для центрального аппарата, отдала преимущество руководителю Научно-учебного центра Всеукраинской ассоциации полиграфологов, доктору наук Татьяне Морозовой. Вопросов к деятельности ее группы полиграфологов сейчас нет. Исследования проводятся своевременно и достаточно основательно, что значительно упрощает работу комиссии. Кстати, внешняя комиссия также задрафтовала Морозову. Но здесь существует один ярко выраженный риск, совершенно не связанный с работой упомянутого эксперта и набранных полиграфологов. Надо понимать, что важным является не только независимое психофизиологическое исследование, но и реакция конкурсной комиссии на выводы соответствующих экспертов.

Я случайно узнал о результатах проверки одного из кандидатов для внешней комиссии. Так, у него была подмечена явная реакция на вопрос относительно употребления наркотиков. Далеко не факт, что другие запятнанные кандидаты — Олег Валендюк, Сергей Карпушин, Евгений Аблов, Ростислав Крикливый, Юрий Коробко и другие — "чисто" прошли проверку на полиграфе. Поэтому важно следить за собеседованиями этих лиц, особенно в контексте того, будут ли учитывать члены комиссии выводы экспертов.

Но апогеем ситуации во время попытки взять под контроль проведение полиграфа стали следующие события. Директор ГБР пытался внести изменения в Постановление Кабмина от 20.12.2017 г. "Об утверждении Типового порядка проведения открытого конкурса для назначения на должности в Государственном бюро расследований", изменив порядок этапов, где полиграф должен быть проведен уже после собеседований. Такая логика предоставляла Роману Трубе возможность оказывать непосредственное влияние на выбор лояльных кандидатов, ведь после собеседований конкурсная комиссия уже фактически не могла бы влиять на дальнейший ход конкурса. И это все же удалось реализовать 26 июня, но конкурсная комиссия №1 на своем заседании за день до соответствующего решения протокольно утвердила решение о начале проведения проверки на полиграфе. Соответствующий протокол не публиковали в течение целого дня. Более того, Роман Труба через своих представителей пытался уговорить членов комиссии переголосовать за решение, принятое 25 июня. Интересно, что на официальном портале Кабмина размещен протокол, датированный 26 июня, хотя заседание проходило днем раньше.

В конечном итоге, только личные смс-сообщения Роману Трубе под ночь 27 июня сдвинули ситуацию с мертвой точки, и протокол появился на странице ГБР портала Кабмина. Как следствие, для конкурсной комиссии №1 решение Кабмина не стало обязательным, и проверка на полиграфе стартовала сразу же после проведения тестирований на знание законодательства и практических задач.

Как проводится проверка на полиграфе?

Перед проведением психофизиологического исследования каждый кандидат подписывает добровольное согласие на это. Отказ от этой процедуры не может трактоваться как сокрытие информации или привести к ограничению прав, свобод и законных интересов. Кандидат перед проведением проверки предварительно ознакамливается с темами, по которым его будут тестировать. Он имеет право отказаться от проведения исследования на любом этапе. По результатам исследования составляют соответствующую справку и передают ее конкурсной комиссии.

Но информация, полученная во время проверки с помощью полиграфа, не может быть использована как доказательство, не вызывает правовых последствий, не может быть основанием для принятия каких-либо кадровых решений относительно кандидата, а нуждается в дополнительной проверке и поиске доказательств в установленном действующим законодательством порядке.

При этом кандидат обязуется не находиться перед проверкой в остром периоде соматических заболеваний, у него должны отсутствовать острый болевой синдром, интоксикация организма, заболевания с явно выраженной сердечно-сосудистой или дыхательной недостаточностью и т.п. Само собой, кандидат дает согласие на обработку персональных данных, а также свое решение принимает добровольно, без принуждения, давления или других незаконных средств влияния со стороны посторонних лиц.

Как уже упоминалось, по результатам исследования составляется соответствующая справка, где полиграфолог фиксирует результаты тестирования сразу по нескольким направлениям. А именно: совершение кандидатом противоправных действий и открытие в отношении него уголовного производства, пребывание в агентурной связи со спецслужбами других государств, участие в деятельности запрещенных законом или судом общественных объединений, членство в политических партиях, участие в создании или деятельности таких партий, наличие гражданства другой страны, разглашение конфиденциальной, тайной информации или данных с ограниченным доступом, скрытые мотивы работы в Государственном бюро расследований, а также злоупотребление алкоголем или наркотиками.

В свою очередь, специалист-полиграфолог в выводе детализирует все реакции организма кандидата на вопросы, задаваемые в процессе исследования. Согласно результатам, с которыми уже ознакомились члены конкурсной комиссии, некоторые кандидаты употребляли наркотические вещества (обычно марихуану и не многократно), большинство руководило транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, в отдельных случаях зафиксированы устойчивые реакции на злоупотребление служебным положением или получением "левых" заработков. Все это дополнительно будут проверять во время собеседований.

Теперь становится понятно, почему у определенных лиц было настойчивое желание реализовать срежиссированный сценарий привлечения "своих" полиграфологов. Это уже не говоря об устойчивом пророссийском "духе", исходящем от тех экспертов. Но в случае проведения исследования независимыми экспертами конкурсная комиссия в результате получит полноценную картину о кандидатах. Ведь особенно оно помогает с теми кандидатами на должности в ГБР, которые целеустремленно пытаются скрыть информацию, что точно повлияет на решение комиссии относительно их избрания.

Проверка на полиграфе проведена. Что дальше?

Параллельно с проверкой на полиграфе проходят собеседования. Внешняя комиссия уже провела свою часть проверки на полиграфе, поскольку она отбирает руководство среднего звена (это 27 должностей).

Конкурсная комиссия для центрального аппарата сконструировала своеобразную лесенку: первый день — полиграф, второй — собеседование для ускорения процесса отбора следователей и административного персонала. Критерии, по которым оцениваются кандидаты на собеседовании: профессиональные качества, стрессоустойчивость, добропорядочность (включая данные из е-декларации и о соответствии стиля жизни), отсутствие нарушений прав человека (для следователей), политическая беспристрастность.

По состоянию на сегодняшний день, комиссия для центрального аппарата провела собеседования с кандидатами в Управление планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, а также в Управление кадровой работы и государственной службы. Самая главная задача комиссии — сосредоточиться на независимом и прозрачном процессе отбора персонала. При этом общественность должна полноценно контролировать этот процесс по всем трем направлениям (руководство, центральный аппарат и территориальные управления), поскольку никто не застрахован от ошибок. Даже больше: от злоупотреблений со стороны членов разных конкурсных комиссий обезопасить себя можно также только с помощью тотального контроля. А учитывая, что ГБР и в дальнейшем пытаются взять под контроль отдельные политические круги (БПП или Народный фронт), такой мониторинг процессов должен вырасти многократно.