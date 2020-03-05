Полицейский офицер громады: полицейский для громады или громада для полицейского?

Нацполиция перешла в активную фазу реализации нового проекта "Полицейский офицер громады". Суть его проста: каждая громада получает своего полицейского (в нашем случае участкового), который работает только в громаде, все жители его хорошо знают, обращаются к нему по всем вопросам безопасности и даже больше. Например, у полицейского офицера громады в стандартном снаряжении будет бензопила и помповое ружье(!). Ну, вдруг громаде нужно будет дерево спилить, прорубь в речке на Крещение прорубить или хулигана воспитать демонстрацией помпового ружья.

Публику периодически нужно радовать чем-то новеньким, ведь проект "патрульная полиция" уже не нов, да и не так успешен. По сути, проект "Полицейский офицер громады" — очередная "латка" на полностью дырявой стратегии реформирования полиции, если ее вообще можно так назвать.

Если вся страна погружена в процессы децентрализации, то полиция наоборот все сильнее централизуется и иерархически строго управляется с Богомольца,10. Ситуация приближается к абсурдной: структура Нацполиции с ее более чем 730 управлениями/отделами/отделениями полиции не отвечает административно-территориальной структуре областей, которая сейчас "выходит" по результатам децентрализации. Таким образом районные отделы/отделения полиции, которые являются базовым провайдером полицейских услуг, уже не покрывают своим обслуживанием все населенные пункты, т.к. многие из них объединились в ОТГ и формально не являются частью "старых" районов, а новую административно-территориальную структуру еще не приняли.

В чем суть проекта? Громада или Нацполиция выделяет полицейскому офицеру громады полицейский автомобиль Duster с сейфом, дробовиком (!) и бензопилой (!). Громада также предоставляет ему помещение, обеспечивает жильем, дает топливо для авто (150 л/мес.), помогает с оплатой коммунальных платежей офиса — полицейской станции. В некоторых особо развитых громадах даже обещали позаботиться о семье офицера громады, устроив на работу супругу и предоставив место в саду/школе его детям. Для этого даже конкурс объявили. Полицейских офицеров громады будут обучать три месяца в вузе МВД. И все бы ничего, и вроде бы забота о новообразованных громадах, но возникает множество "но". Вот некоторые из них:

1. Идея вовсе не новая, т.к. в 2004 году при министре Николае Белоконе уже пытались внедрить шерифов в громады. Им тоже покупали авто, выдавали дробовики, приобретали "домики шерифа", одевали в смешную коричневую форму. Тогда идея очень быстро "скисла", т.к. работа шерифа ничем не отличалась от работы участкового, и задачи ему точно так же нарезал начальник милиции, а не сельский голова.

2. Если вы попробуете поискать нормативный документ, регламентирующий работу полицейского офицера громады, вас ожидает разочарование — его не существует. Есть приказ МВД Украины № 650 от 28.07.2017 г. "Об утверждении Инструкции по организации деятельности участковых офицеров полиции", где нет ни единого слова о полицейских офицерах громады (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1041-17). Следовательно права, обязанности и функционал эти новообразованные единицы имеют только как у участкового, который подчиняется начальнику соответствующего отделения полиции. И важно помнить, что полицейский офицер громады на месте выполняет функции собственно участкового, разрешителя (по вопросам хранения охотничьего, газового оружия) и ювенального инспектора; должен реагировать на вызовы и обращения, а с 1 июля 2020 года — еще и готовить материалы для рассмотрения дел судами в рамках досудебной подготовки материалов по совершенным уголовным проступкам. Так что приоритеты громад для полицейских офицеров громады в данном случае — просто фантазия и рекламный слоган. Реальность же — количество протоколов, раскрытий, заявлений и обращений, подготовленных протокольных форм.

3. Нацполиция пошла дальше и проводит отбор для участия в конкурсе полицейских офицеров громады для созданных ОТГ. То есть получается, что полиция, которая должна без дискриминации обеспечить своим сервисом все городки и села нашей страны, будет делать это только для тех громад, которые смогут обеспечить своего полицейского офицера машиной, топливом и далее по списку, при этом подчиняться он будет начальнику отделения полиции. А если у громады сейчас нет такой возможности? К ней полиция не приедет?

4. Не являюсь большим специалистом в бюджетных вопросах, но даже малейшие знания бюджетного процесса наталкивают меня на мысль, что проект "Полицейский офицер громады" нарушает требования Бюджетного кодекса Украины, а именно ст. 85, где четко указано о запрете финансирования государственных расходов из средств местных бюджетов. И вся эта затея в красивой обертке — не что иное, как попытка переложить часть финансирования с полиции на местные бюджеты.

Все это, возможно было бы неинтересно простым пользователям сервисов полиции — гражданам этих городков и сел, если бы на их плечи не возложили расходы на полицию дважды: один раз через госбюджет для Нацполиции, а второй — через проект "Полицейский офицер громады" из бюджета местной громады. И это наши с вами деньги, так как никаких государственных денег нет, есть лишь деньги налогоплательщиков.

Я являюсь сторонником децентрализации полиции, и считаю единственно возможной формой функционирования полицейского сервиса, когда полицейский является частью местной власти и живет в той громаде, которую обслуживает. Громада платит ему зарплату, он перед ней отчитывается и работает по ее приоритетам, а не выполняет показатели по операциям с Богомольца, 10. Возможно, тогда не нужно будет дорисовывать рейтинги доверия, а громады сами оценят по заслугам своих "шерифов" или полицейских офицеров громады, как бы они ни назывались.

Полицейские сервисы, на мой взгляд, необходимо приближать к громадам и людям. Но реализовывать это нужно не в рамках экспериментов, проектов и прочих тестов, а на системной основе, с нормативным закреплением, распределением ответственности и рисков, в том числе и на случаи неудач.

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