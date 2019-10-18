По ком звонит Биг-Бен

По меньшей мере столько же уйдет на разбирательство по сути. И все это время бывшие собственники банка будут пытаться этот процесс прекратить, используя и свое обширное влияние на украинские суды, и остатки своего влияния на украинскую власть. Обыграть таких серьезных соперников непросто, но можно, если не терять бдительность.

На сегодняшний день судов, связанных с национализацией Приватбанка, больше шести сотен. Их можно разделить на три группы:

— иски банка против бывших собственников о нанесении банку материального ущерба;

— иски Игоря Коломойского и/или связанных с ним компаний о признании национализации неправомерной и возврате доли в банке;

— иски связанных с бывшими владельцами компаний и лиц об отмене процедуры bail-in (принудительно конвертировавшей вклады связанных лиц в акции банка) и возврате средств.

Бывшие собственники, связанные с ними лица и компании судятся с НБУ, Минфином, ФГВФЛ и самим Приватбанком в украинских судах, регулярно добиваясь решений в свою пользу.

Банк же судится с бывшими собственниками Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым в иностранных юрисдикциях — в США и Великобритании. Эти дела быстрыми не будут, но их результаты могут стать для экс-владельцев банка сокрушительными. В США их обвиняют в отмывании средств в особо крупных размерах — озвученная сумма претензий в 674 млрд долл. является рекордной для мирового права, а само дело суд решил рассматривать по процедуре акта RICO (Recketeer Influenced and Corrupt Organization), применяемой для организованных преступных группировок и позволяющей привлечь к ответственности не только непосредственных исполнителей, но и организаторов преступлений. Это дело строится на фактах отмывания выведенных из Приватбанка денег посредством покупки недвижимости и предприятий в США.

В Высоком суде Лондона дело построено на расследовании фактов мошенничества в банке и вывода из него средств, проведенном международной расследовательской компанией Kroll по просьбе НБУ и Минфина.

Изначально уже государственный Приватбанк проиграл спор о юрисдикции в Лондоне не потому, что имел недостаточно доказательств или слабую аргументацию, просто судья счел, что адвокаты банка сознательно выбрали из 190 компаний, участвовавших в мошеннических схемах, шесть британских, чтобы добиться рассмотрения дела именно в Великобритании. Конечно, так и было.

Юристы Приватбанка совершенно сознательно выбрали Лондон, так как заинтересованы в беспристрастном рассмотрении дела. И нам хорошо понятна их мотивация: Приватбанк терпит в украинских судах поражение за поражением и даже опубликовать абсурдные решения судей не может, потому что Игорь Коломойский так решил. Кроме того, в отличие от многих судов других юрисдикций, Высокий суд Лондона имеет возможность всемирного ареста активов, не позволяющего обвиняемым распродать и скрыть свои активы.

Один из трех судей, рассматривавших апелляцию в Лондоне, также заявил о том, что банк мог манипулировать судом с целью определить именно лондонскую юрисдикцию. По его мнению, банк должен был бы подавать иск либо в Швейцарию — по месту жительства обвиняемых, либо в Украину — по месту регистрации потерпевшего банка. Но что действительно важно, — даже тот один судья из троих, проголосовавший против удовлетворения апелляции, не имел возражений по сути иска, то есть против фактов мошенничества в Приватбанке.

В материалах дела речь идет о незаконном присвоении свыше 1,9 млрд долл. США, принадлежащих банку, — под видом займов на "финансирование текущей деятельности", выданных 46 компаниям, каждая из которых связана с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым, в течение 17 месяцев (с апреля 2013-го по август 2014-го). Заемщики, в свою очередь, заключали соглашения о поставках продукции с 35 компаниями в подавляющем большинстве из офшорных юрисдикций. По данным банка, все эти соглашения были фиктивными и предполагали поставки совершенно нереального количества товаров и оборудования с авансовой оплатой всего объема стоимости до фактических поставок, которых в итоге так и не было. Именно эти права требования на поставки продукции и выступали залогами по кредитам, выданным для их же оплаты. До мая 2014 г. оплаты несуществующих поставок повторялись.

Это те объемы хищений, в отношении которых, как считают адвокаты Приватбанка, есть хорошее обоснование. Но суммы могли быть и большими. Согласно свидетельским показаниям, которые упоминаются в последнем решении лондонского суда, "в течение почти шести лет, используя кредиты, предоставленные банком, десятки и сотни миллионов долларов США одновременно перемещались между счетами "заемщиков" и "поставщиков". На сумму чуть менее 13,2 млрд долл. США со счетов "заемщиков" на счета 35 "поставщиков" и чуть более 11,2 млрд долл. США на счета тех же "заемщиков". Что важно, и заемщики, и поставщики — связанные с бывшими собственниками банка компании. Деньги мигрировали со счета на счет по классической схеме, описанной в иске Приватбанка против бывших собственников в США. Но именно английские компании в конечном итоге получали средства в качестве предоплаты за поставки товаров, которых в итоге не было. Дальше деньги опять направлялись в Кипрский филиал банка, а потом на счета многих других компаний. Более того, адвокаты обвиняемых в ходе слушаний не смогли предоставить суду внятные объяснения, почему компании получали предоплаты за несуществующие поставки товаров, ссылаясь на то, что это были просто "ошибки". Именно благодаря тому, что ключевыми в этой схеме были именно английские компании, получавшие "липовые" предоплаты, на этой неделе коллегия судей согласилась с тем, что все-таки дело следует рассматривать в Лондоне.

Суд отмечает, что у банка "есть веские свидетельства сложной мошеннической схемы, связанной с попыткой скрыть от аудиторов и регулирующего органа наличие безнадежных задолженностей в банке и факт отмывания денег в особо крупных размерах. Документальные доказательства ясно продемонстрировали, что соглашения о поставках были фиктивными и использовались в качестве ложного оправдания вывода очень больших сумм денег из банка. Искусственная сложность рециркуляции средств сама по себе свидетельствует о мошеннической схеме". Что еще важнее, суд обращает внимание на то, что ответчики не пытались объяснить случившееся и признали правомерность спора о мошенничестве в особо крупных размерах. Но считают, что сумма убытков банка не превышает 515 млн долл.

Действительно, предыдущий судья считал, что у банка есть веские доказательства лишь о мошенничестве на сумму порядка 515 млн долл. Но в последнем решении суда четко сказано, что "у банка есть веские аргументы в пользу взыскания 1,9 млрд долл. США", что, конечно, еще не является обвинением, но повышает шансы государства компенсировать хотя бы треть суммы, потраченной на докапитализацию банка после национализации. Напомним, по результатам расследования Kroll, сумма убытков, нанесенных банку бывшими акционерами, составляет 5,5 млрд долл.

И поскольку в деле речь идет не только о выводе средств, но и о непогашенных займах, то к 1,9 млрд долл. добавляются также проценты, начисляемые по этим кредитам. На сегодняшний день общая сумма иска уже составляет 3 млрд долл., и каждый год она будет увеличиваться еще приблизительно на 180 млн.

Лондонский суд оставил обвиняемым возможность подать апелляцию, но ее уже должен принимать Верховный суд Великобритании, который рассматривает случаи "наибольшего общественного значения, затрагивающие все население". И слабо верится, что распрю украинского олигарха с его бывшим банком Верховный суд посчитает именно таким делом. Вероятнее всего, юристы Коломойского и Боголюбова щедрой возможностью апелляции даже не воспользуются. В их рукавах другие козыри.

В четверг в Украине должны были состояться последние дебаты в иске о возврате акций Приватбанка Игорю Коломойскому и связанной с ним офшорной кипрской компании. Исход этого дела в пользу Коломойского позволил бы ему вернуть контроль над банком и вынудить менеджмент отозвать иски в США и Великобритании. Знакомые с подробностями рассмотрения дела люди были уверены, что судья примет решение в пользу Коломойского уже в четверг. За тридцать минут до начала заседания суд был "заминирован", а спустя еще час стало известно, что за день до этого судья Л.Шкурдова приняла решение о приостановке рассмотрения производства по этому делу, не уведомив о своем решении участников процесса.

Причина решения судьи взять паузу, скорее всего в том, что в данный момент украинские министр финансов и глава НБУ находятся в Вашингтоне и пытаются возобновить переговоры Украины с МВФ о подписании новой трехлетней программы сотрудничества. Напомним, что миссия МВФ покинула Украину в конце сентября, так и не достигнув каких-либо соглашений. Причина, по неофициальным данным, была одна — возможные договоренности власти с Коломойским и возврат ему Приватбанка. Тогда украинская сторона сделала все возможное, чтобы себя дискредитировать: президент принимал олигарха в своем офисе, премьер выражал надежду на поиск компромисса, глава президентского офиса жаловался, что Коломойский не может помочь Украине из-за "лондонского" ареста активов. Теперь ситуацию пытаются если не исправить, то хотя бы не обострять.

Дело о возврате акций приостановлено до рассмотрения апелляции, поданной НБУ на решение Окружного административного суда о признании национализации банка незаконной. Само производство еще не начато, сроки рассмотрения неизвестны. Но в любом случае рассмотрение дела в Лондоне будет идти дольше, чем Украина будет договариваться с МВФ о новой программе, а суд — рассматривать апелляцию НБУ. Да, в лондонском решении отдельно отмечается, что решения судов в Украине не будут влиять на рассмотрение дела в Лондоне, ведь в Украине бывшие собственники в большинстве случаев пытаются оспорить правомерность национализации банка, а в "лондонском" деле речь идет о конкретных фактах мошенничества, которые либо были, либо нет, независимо от того, был ли банк потом национализирован. Но это не означает, что Коломойский не попытается решением украинских судов вернуть себе банк, принудительно сменить менеджмент и отозвать "лондонский" иск. Без политической поддержки сделать это будет очень сложно. И мы пока не уверены, что этой поддержки не будет.

Например, офис президента проигнорировал тот факт, что Высокий суд Лондона решил помочь Украине в деле о выводе средств граждан из крупнейшего банка. Новая прокуратура, как и старая, не торопится разбираться в мошеннических схемах в Приватбанке, хотя все материалы расследования Kroll получены прокурорами давным-давно и годами лежат где-то в ГПУ. А ведь завершение этого расследования могло бы поставить точку в шести сотнях судебных разбирательств в Украине. Зато принципиально-беспощадный к врагам Коломойского прокурор Константин Кулик в рамках "дела Сергея Курченко" объявил в СНГовский розыск "по подозрению" господина Вадима Шульмана, который с Курченко, наверное, и не встречался ни разу, зато является бывшим бизнес-партнером Коломойского и Боролюбова и судится с ними в США с 2015 г. По информации ZN.UA, юристы Шульмана в свое время искали выходы на детективов Kroll, желая передать им ценную информацию о фактах мошенничества в Приватбанке. Наверняка Шульман может оказать помощь в этом деле и Лондонскому суду, если успеет, конечно.

А еще, по информации ZN.UA, Минюст США передавал нашей Генеральной прокуратуре список активов Коломойского и Боголюбова в США с просьбой проверить, не были ли они приобретены за средства, выведенные из Приватбанка. Была ли эта проверка тщательной, и если да, то почему, кроме нее, ГПУ и шагу не сделала, чтобы разобраться с выведением средств из банка? Не это ли дело обсуждали Коломойский и Луценко во время случайных встреч в Нидерландах и Швейцарии? Не его ли обсуждал в кабинете с Луценко глава ОП уже нового президента, являясь в ГПУ, как на работу? Новый генеральный прокурор имеет лучшие варианты для продвижения своей карьеры?

Решение Лондонского суда, как и как бы нерешительность украинских судей, дают повод для оптимизма. Но это даже не половина победы, лишь заявка на нее, а если учесть, сколько времени и сил потребовалось банку для этого результата, — заявка довольно скромная. И, конечно, все то время, пока будут тянуться разбирательства в Британии и США, бывшие собственники банка будут давить на действующего президента, требуя переговоров, компромиссов и мировых соглашений, главная цель которых — контроль над банком.