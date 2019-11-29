Paris-матч: играют они… Выигрывает кто?

Об этом осторожно (чтобы не услышали на Банковой) перешептываются в различных властных коридорах Киева. Об этом, по свидетельству посетившего на днях германскую столицу Павла Климкина, поговаривают и в Берлине. Как написал экс-министр иностранных дел в своем твите, некоторые тамошние эксперты "допускают, что РФ найдет повод перенести ее (встречу. — Т.С.) на еще более поздний срок и еще раз повысить ставки, даже спекулируя возможными сценариями".

Тем не менее, на этой неделе помощник украинского президента А.Ермак, по информации ZN.UA, в Берлине снова обсуждал со своими немецким и французским коллегами детали "нормандского" саммита, а Киев и Москва обменялись публичными сообщениями о вероятности встречи в Париже не только в формате "четверки", но и "двусторонки" Зеленского с Путиным. Многие наблюдатели сходятся во мнении, что обоими президентами движут не только государственные интересы и нужды, но и обычное человеческое любопытство, желание посмотреть новому сопернику в глаза и стремление потешить собственное немалых размеров эго. Владимир Александрович, видимо, представляет себя в роли той ловкой мышки из известной всем русской сказки, в которой "дед бил-бил — не разбил, баба била-била — не разбила", а мышка бежала, хвостиком махнула — и все проблемы решила. Владимир Владимирович же, привыкший к несколько иным ролевым играм, вероятно, хочет посмотреть на этого "симпатичного и искреннего" молодого человека поближе, прощупать его поглубже, а если получится, то и завербовать лично. Ну, или хотя бы запугать.

Как свидетельствуют наши украинские дипломатические источники, перспектива рандеву Зеленского с Путиным один на один всерьез тревожит немецкую сторону. Очевидным подтверждением тому служит звонок канцлера Меркель украинскому президенту на следующий же день после того, как помощник Путина Ушаков заявил, что отдельная встреча его патрона с Зеленским "на полях" Норманди "скорее всего, состоится". Ангела Меркель очень хорошо знает Путина и может посоветовать Владимиру Зеленскому, как общаться с хозяином Кремля, где могут быть расставлены им западни и как в них не угодить. Нельзя исключать, что А.Меркель захочет лично побеседовать в Париже с украинским президентом до его "двусторонки" с Путиным.

Вопреки распространенному мнению о наличии обиды немецкого канцлера на украинского президента и охлаждении украино-германских отношений после обнародования злополучного разговора Зеленского с Трампом, наши немецкие источники утверждают, что канцлер "не только мудрый, но и деловой человек", поэтому зла на своего украинского коллегу не держит и продолжает работать по "украинскому треку".

Несмотря на мантру "слуг народа" о том, что глава украинского государства ничего не станет делать, не посоветовавшись с обществом, что он-де "не будет скрывать переговорную позицию от украинцев" и когда поедет в Париж, она "будет известна и понятна украинскому народу", за 10 дней до саммита об этой позиции известно очень мало. А главное, украинское общество до сих пор не знает, где перед парижской встречей Банковая начертила для себя "красные линии" и на какие уступки Кремлю не пойдет ни при каких условиях.

Из отдельных заявлений, интервью и выступлений как самого Зеленского, так и членов его команды можно сложить следующую картину. Президент в Париже намерен, во-первых, поставить вопрос о возвращении всех украинских пленных; во-вторых, говорить о "серьезном", а не "фейковом" прекращении огня — "без единого обстрела, с понятными сроками и обязательствами"; в-третьих, требовать передачи Украине контроля над границей с РФ; в-четвертых, обсудить возможность проведения местных выборов уже не в оккупированном ОРДЛО, а на территории Донбасса, вернувшейся под контроль Украины.

В то же время, как следует из заявлений, звучащих из Москвы или от пророссийских "рупоров" в Украине, у Кремля приоритеты и виды на Париж совершенно иные. И они мало чем отличаются от озвучивавшихся все предыдущие годы российских требований. Как сообщил на днях глава МИД РФ С.Лавров, Россия на саммите "четверки" призовет Киев к прямым переговорам с Донецком и Луганском, а "президент Зеленский должен будет подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению минских договоренностей".

Судя по всему, в Москве не на шутку всполошились после минимум дважды озвученного главой украинского МИДа В.Пристайко месседжа о том, что "Минск — это уже не наше все". Министр четко дал понять, что Киев не исключает возможности выхода из минских соглашений, если попытки их реализации и далее будут малоэффективны. Путин назвал пересмотр минских договоренностей "неприемлемым" и "контрпродуктивным". А его кум В.Медведчук на этой неделе посвятил значительную часть своего пространного интервью подконтрольным ему телеканалам именно "безальтернативности" минских договоренностей, назвав "неукоснительность их соблюдения" — одним из главных вопросов повестки дня саммита в Париже.

Еще один "главный вопрос" предстоящего саммита, по утверждению Медведчука, — закон об особом статусе Донбасса. Как и поставленная под сомнение приверженность Киева "Минску", озвученное В.Зеленским намерение украинской стороны принять новый закон о статусе Донбасса вместо прежнего (срок действия которого после уже двух продлений истекает 31 декабря с.г.) также вызвало резко негативную реакцию Москвы. По словам Путина, прежний закон "был согласован с Донбассом, и никакие другие законы, которые не будут согласованы с "ЛНР" и "ДНР", работать не будут, они только заведут ситуацию в тупик".

Еще в начале ноября российская делегация в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске призвала украинскую сторону продлить действие закона "об особом статусе Донбасса" на 2020 г. И пока спикер Разумков и министр Пристайко пикируются по поводу того, когда надо начинать работу над новым законом о статусе ОРДЛО — до саммита "нормандской четверки" или после него, — Медведчук на паях с Бойко, Шуфричем, Левочкиным, Рабиновичем и др. уже зарегистрировал в Раде законопроект о внесении изменений в Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", в котором отразил хорошо и давно известные "хотелки" Кремля в этом вопросе. В данный законопроект не только вписана обновленная московскими редакторами "формула Штайнмайера", навязанная Украине российской стороной этой осенью в Минске, но и "помножены на ноль" все "предохранители" украинской стороны, выписанные в п. 4 ст.10 Закона "об особом статусе Донбасса" и четко фиксирующие условия проведения в ОРДЛО демократических выборов.

В частности, законопроектом Медведчука со товарищи предлагается убрать положения об обязательности проведения выборов в ОРДЛО по стандартам ОБСЕ и обеспечении вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины; недопущения незаконного вмешательства в избирательный процесс, в т.ч. со стороны незаконных вооруженных формирований; соблюдения принципов политического плюрализма и многопартийности, равенства прав и возможностей участия в избирательном процессе; восстановления украинского теле- и радиовещания на всей территории Донецкой и Луганской областей; соблюдение избирательных прав внутренне перемещенных лиц, вынужденно покинувших места проживания в Донбассе; и другие положения, дававшие шанс на проведение демократических выборов в ОРДЛО. На текущей неделе законопроект Медведчука&Kо был уже отправлен на рассмотрение в профильный комитет.

Как предполагает источник ZN.UA в ОПЗЖ, в Париже может быть принята "концепция закона об особом статусе Донбасса", и не исключено, что Зеленскому удастся уговорить Путина согласиться с тем, чтобы эти "особенности" не были зафиксированы в украинской Конституции, как это предусмотрено "Минском-2". Но, разумеется, при условии учета российских пожеланий в законе о статусе ОРДЛО. И тогда, мол, Зеленский сможет привезти из Парижа на родину победу.

Но, как представляется, и с точки зрения восприятия украинским обществом (которое вряд ли купится на подобную московскую "замануху", если основные положения закона об ОРДЛО все равно будут выписаны в Кремле), и с точки зрения личных убеждений и предпочтений Зеленского, победой в Киеве будет считаться, скорее, масштабный обмен пленными. (Да и в ситуации снижающегося личного рейтинга Зеленского и растущего числа украинцев — 51% в конце ноября против 46% в начале этого месяца, — считающих, что с решением конфликта на Донбассе власть справляется не успешно, телекартинка, на которой президент встречает освобожденных из застенков ОРДЛО украинцев, с имиджевой точки зрения куда выгоднее, нежели картинка с президентом, рассказывающем о скучных и мало понятных большинству избирателей конституционных вопросах.)

Третий вопрос парижской встречи, озвученный кумом Путина в интервью, совпадает с повесткой дня Зеленского — это обмен пленными. Однако настораживает тот факт, что в отличие от Медведчука, считающего данный вопрос своим "коньком" и отличным поводом для собственного пиара, Кремль по поводу давно анонсированного "большого обмена" в последнее время хранит молчание. И если В.Пристайко ранее подчеркивал, что обмен должен состояться до нормандской встречи, более того, в драфте подготовленного коммюнике якобы уже вписаны слова приветствия лидеров по поводу этого обмена, то на текущей неделе российские СМИ сообщили, что в Париже стороны "закрепят" "формулу Штайнмайера" и лишь "обсудят" обмен пленными.

Кроме того, российская сторона на разных уровнях не устает подчеркивать, что готовящийся по результатам саммита документ, "который Россию полностью устраивает", не содержит конкретных шагов по "немедленной передаче Киеву контроля над участком границы в Донбассе".

Что же касается вбросов Киева о возможном выходе из минских соглашений, то такой шаг, очевидно, не будет приветствоваться нашими западными партнерами. В Берлине очень боятся, чтобы Киев не дал каких-либо поводов Москве обвинить его в срыве минских договоренностей, поскольку это не только добавит аргументов России, почему она не должна выполнять "Минск", но и усложнит и без того становящуюся все более тяжелой задачу Германии по сохранению европейского единства касательно продолжения антироссийских санкций.

Внушительной подпоркой Киеву в преддверии "нормандской встречи" могут служить обнародованные в четверг слова госсекретаря США М.Помпео (в его аккаунте в Твиттере) и официальное заявление Госдепартамента, которые подчеркивают, что Вашингтон вместе с союзниками и партнерами готов продолжать оказывать давление на Россию с целью добиться от нее выполнения минских договоренностей и начала процесса мирного возвращения суверенитета Украины над Донбассом.

Откровенные авансы в адрес президента Зеленского по поводу его усилий в процессе мирного урегулирования, и особенно реформаторских шагов, могут, конечно, сильно удивить на фоне вот уже несколько месяцев распространяемых Вашингтоном на весь мир живописаний Украины как "самого коррумпированного" государства на планете.

Однако не стоит забывать, что все ныне звучащее в Вашигтоне публично стоит рассматривать и оценивать в рамках процесса импичмента американского президента. Как известно, госсекретарь Помпео собирается баллотироваться в Сенат, и для него нынче весьма важно по мере возможностей дистанцироваться от Дональда Трампа. Поэтому, как утверждают американисты, заявления Помпео и его ведомства не столько "за Украину", сколько "против России". Поскольку в настоящее время и для республиканцев, и для демократов поддержка Украины, пусть и коррумпированной, это лакмусовая бумажка отношения к России. Но каковы бы ни были истинные мотивы сильного заявления главы американской дипломатии, перед Норманди, оно для Украины очень важно.

Какую дальнейшую последовательность урегулирования в Донбассе будут обсуждать в Париже лидеры "четверки", пока судить сложно. Наши украинские источники утверждают, что приезжавший на прошлой неделе в Киев немецкий министр иностранных дел Маас привозил с собой некий лаконичный документ — последовательность действий по урегулированию на Донбассе. Но его мало кто видел, и его содержание нам неизвестно.

Россияне публично акцентируют внимание на "формуле Штайнмайера" как на краеугольном камне и снова концентрируются на политических аспектах урегулирования, опуская волнующие Украину вопросы безопасности, контроля над границей и затягивая обмен пленными.

Французский президент Макрон в четверг вновь (на сей раз — в присутствии генсека НАТО Столтенберга) заявил о необходимости налаживания диалога с Россией и "придания ему нового импульса" И, как стало понятно уже достаточно давно, на поддержку украинских позиций французской стороной украинцам рассчитывать отнюдь не стоит.

Правда, хотелось бы (тем более Зе!командой давеча было обещано) хотя бы перед саммитом все-таки узнать, в чем же, кроме общих слов, заключается переговорная позиция Украины. Ибо опасения, что "сейчас Путин управляет всем Донбассом, а затем с Донбасса начнет управлять всей Украиной", тревожат не только Олега Сенцова.