Остановить врага — убрать мажоритарку

Пятый год подряд продолжается гибридная война России против Украины. Мечтой Путина является преобразование Украины в failed state, в страну, которая, захлебываясь в междоусобных конфликтах, перестанет претендовать на успешную реализацию курса на присоединение к ЕС и НАТО.

Следующий год должен стать определяющим относительно нашего права решать собственную судьбу. Президентские и парламентские выборы 2019-го могут либо продолжить курс, избранный Украиной во время Революции достоинства, либо отбросить нас назад, ко временам многовекторной "внеблоковости", с конечной остановкой на Красной площади.

Даже самые циничные политтехнологи не верят, что на президентских выборах может победить политик с откровенно пророссийской риторикой. Поэтому ключевой ставкой Путина в процессе реконкисты "малороссов" будет парламентская кампания осени 2019-го. Именно на выборы в Верховную Раду Кремль бросит свои ресурсы, чтобы еще на этапе кампании показать миру, что украинская демократия не состоялась, и по итогам выборов получить состав парламента, который сможет лишь плодить кризисы, а ключевым "смотрящим" в нем будут звонить по телефону во время заседаний уже не с Банковой, а из-за Спасской башни.

Действующие политические элиты, сохраняя гибридный избирательный закон времен Януковича — пропорционально-мажоритарную систему, — создают для кремлевских стратегов и технологов наилучшие условия. Ведь именно этот закон является трамплином, благодаря которому Путин имеет шанс получить существенное влияние на новый украинский парламент.

Мажоритарка на крови

Российская Федерация может прибегнуть к элементам силового сценария, прежде всего на мажоритарных округах, чтобы попытаться запугать проукраинских кандидатов и делегитимизировать украинские выборы.

Мажоритарная составляющая часть выборов в Украине — лучшая почва для такого сценария. Поскольку победитель, даже если он получил лишь 20% голосов, получает место в парламенте, соблазн прибегнуть к незаконным или силовым действиям будет очень велик.

Выборы будут проходить одновременно в 200 мажоритарных округах параллельно с борьбой по партийным спискам. Внимание медиа будет сосредоточено на первых партийных пятерках, ключевые дискуссии будут вести в теплых студиях киевских телеканалов, а параллельно — 200 локальных битв, 80 из которых в южных и восточных регионах, где Россия все еще оказывает существенное влияние.

Демонстративное расследование нападения на проукраинских активистов (за последний год их произошло более пятидесяти) может породить у российских кураторов отечественных кандидатов соблазн использовать подобные методы в больших масштабах. Под ударом окажутся кандидаты-мажоритарщики, их штабы, члены избирательных комиссий, члены семей, рядовые агитаторы.

Вполне очевидно, что действующая украинская власть — против отмены мажоритарки, поскольку на президентских выборах надеется на поддержку местных "решал" в сложных регионах, которые по очевидным причинам держатся за одномандатные округа.

На нападения и убийства общественных и политических деятелей в южных и восточных регионах силовая вертикаль президента и лица из "стратегической девятки" реагируют, как обезьянки с известной картины — закрывая глаза, рот и уши. Такая безнаказанность демотивирует украинских граждан и фактически увеличивает шансы России повлиять на результаты выборов. Кремль, используя любые средства и применяя немалые финансовые ресурсы, способен существенно повысить градус напряжения в сложных регионах. Организуя нападения и волнения, прибегая к запугиванию и даже физическому устранению опасных кандидатов или членов их команд, Кремль будет расчищать путь к победе для тех, кто будет опираться на местный административный ресурс и российские деньги.

Никакого сомнения, что в условиях организованного беспорядка российские СМИ будут разгонять месседж об ужасе украинских выборов и гибели украинской демократии. Проблемы с мажоритаркой дадут карты в руки Кремля, который, с одной стороны будет продавливать своих кандидатов, а с другой — получит лишний повод говорить об Украине как о failed state.

При нынешней несостоятельности силовых структур и потворстве Киева местным феодалам выборы в мажоритарных округах могут превратиться в конвейер негативных новостей о незрелости украинской демократии. Это может вообще делегитимизировать избранную на таких выборах власть в глазах как международного сообщества, так и граждан Украины. Сейчас, согласно исследованиям Центра Разумкова, доверие к парламенту невероятно низко — антирейтинг органа более 75%. В случае, если выборы будут сопровождаться насилием и беззаконием, мы можем получить Верховную Раду, которая не будет иметь никакой легитимности в глазах общества уже на момент принесения присяги. Зато будет иметь немалую пятую колонну.

Гибридная избирательная система — часть гибридной войны

Недаром спикеры пророссийских сил не скрывают намерения если не сформировать большинство, то хотя бы получить "золотую акцию" — привести в Раду достаточное количество депутатов, чтобы навязывать свою волю, иметь возможность блокировать принятие решений парламента. Учитывая текущую социологию, можно прогнозировать, что симпатизирующим Кремлю это теоретически по силам, если они удачно воспользуются недостатками закрытых списков и мажоритарки. Достаточно раскрутить за российские деньги на телевидении несколько партий, которые совокупно соберут 17–20% голосов, и провести 50–60 прокремлевских депутатов по округам на Юге и Востоке Украины.

Российский "черный кэш" и мажоритарка

Главная безопасностная проблема мажоритарки — "черный кэш", который легко завезти из России. При большом количестве самовыдвиженцев и кандидатов вообще значительно труднее отследить происхождение денежной наличности, чем при пропорциональной системе. Нефтедоллары Кремля превратятся в продуктовые пакеты и станут инструментом скупки голосов той части избирателей, которая не слишком учитывает политическую риторику, но будет поддерживать "сыновей и дочерей своего края, которые хоть что-то делают и помогают людям не словом, а делом" (да-да — "Доверяй делам!").

Поскольку на мажоритарном округе для победы достаточно просто набрать голосов больше, чем другие кандидаты (а во многих округах это до 20 тысяч голосов), подкуп является очень эффективной технологией. При лояльности местных правоохранительных органов на Юге и Востоке страны Кремль сможет с помощью подкупа, рекламы в местных СМИ и давления на проукраинских кандидатов получить 50–60 мандатов.

При этом кандидатам даже не надо будет афишировать свои пророссийские настроения — обычная схема самовыдвижения позволит пройти в Раду "белым и пушистым" защитникам обездоленных, а уже там, под куполом, снять маску и приобщиться к кукольному театру Путина.

Телевизор и закрытые списки

Как показали уже несколько последних парламентских выборов, наиболее эффективным средством агитации в Украине является телевидение. Особенно хорошо оно работает для закрытых партийных списков, где партии достаточно иметь пять–семь узнаваемых лиц, которые регулярно ходят по эфирам и за которых избиратель в результате и голосует. Рейтинг партии "За життя", до недавнего времени представленной всего двумя политиками (которые не исчезали с экрана, трансформируясь из экспертов в ведущих и наоборот), — яркое тому подтверждение.

Кремль уже за год до выборов агрессивно зашел рублем на украинские общенациональные телеканалы, у пророссийских политиков берут очень удобные для них интервью в прайм-тайм, руководители партий работают ведущими часовых телепередач. Представители пророссийских сил уже хвастают в интервью, что поддержка телевизора может обеспечить им более 20% поддержки по партийным спискам.

Избирательная система как элемент национальной безопасности

Все описанные риски и сценарии уже обрабатывались и ложились на стол первых лиц государства. Даже были попытки заявить о решениях, которые могут противодействовать российской политической угрозе. В аналитическом докладе к ежегодному Посланию президента Украины к Верховной Раде Украины "О внутреннем и внешнем положении Украины в 2017 году" находим четкую рекомендацию о "переходе к пропорциональным выборам в Верховную Раду по открытым территориальным спискам". Ведь очевидно, что открытые региональные списки, по сравнению со смешанной системой, создают ряд преград для вмешательства России.

Во-первых, все партии будут вынуждены выставлять минимум по пять кандидатов в каждом из 27 региональных округов. Поскольку избиратели будут обращать внимание не только на партийный бренд, но и на конкретных кандидатов по своей области, невозможно будет выставлять водителей и массажистов и надеяться, что и за них проголосуют. Это сократит шансы партий, ориентированных лишь на конкретные регионы и не имеющих команды в несколько сотен политиков по всей Украине.

Во-вторых, общенациональные рейтинги не будут пророчеством, которое точно сбудется. На избирателей будет влиять не только телевидение, но и полевая работа демократических сил в южных и восточных регионах, добропорядочность и прошлое кандидатов из региональных списков партий, которые будут как на ладони и не смогут спрятаться в четвертом или пятом десятке общенационального списка.

В-третьих, в сложных регионах голоса за проукраинских кандидатов не будут сгорать, как это происходит при мажоритарке. Поскольку будут конкурировать партии и кандидаты внутри региональных списков, будет меньше стимулов прибегать к давлению на конкретных кандидатов, а значит — уменьшится вероятность насилия. В региональных округах будут соревноваться команды, которые трудно обессилить точечными атаками на одного человека.

В-четвертых, пророссийским кандидатам будет труднее проходить, маскируясь под независимых самовыдвиженцев, которые потом присоединятся к пророссийской коалиции. Избирательные фонды будут образовывать и средства будут распределять на уровне областных партийных центров. Происхождение этих средств можно быть отслеживать, поскольку партии отчитываются поквартально. Это усложнит путь российской денежной наличности. А если парламент прислушается к призывам гражданского общества и вместе с принятием Избирательного кодекса усилит наказание за подкуп, то это станет еще одной преградой для планов Кремля.

В-пятых, пропорциональная система с открытыми региональными списками продемонстрирует обществу и миру, что монополитичность южных и восточных регионов — миф. К примеру, на прошлых выборах от Харьковской области в Раду прошли 13 мажоритарщиков, 12 из которых баллотировались как самовыдвиженцы и позже присоединились к Оппоблоку и "Відродженню". Если бы выборы проходили по пропорциональной системе с открытыми региональными списками, то от Харьковщины в Раде было бы девять представителей Оппоблока, четверо представителей БПП, по двое от "Народного фронта" и "Самопомочі", по одному от "Батьківщини" и Радикальной партии. И такую тенденцию демонстрирует моделирование по всем областям Юга и Востока страны.

Очевидно, что всех рисков одно лишь изменение избирательной системы не снимет. СНБО, СБУ, Минобороны, полиция, прокуратура, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, НАПК, ЦИК — все должны готовиться к выборам и координировать действия между собой уже сейчас. И заявлять об этом публично. Но громогласно проявлять заботу о кибербезопасности, оставляя закон Януковича, — это все равно что бронировать ворота, оставляя дырку в заборе: кому надо, тот пройдет.

Никоим образом не идеализируя систему открытых партийных списков, не утверждая, что она является безоговорочным антидотом против кремлевского яда, я и тысячи моих единомышленников уверены: новая модель уменьшает риски влияния Кремля на волеизъявление украинских граждан.

Слово за гарантом

Петр Порошенко (я умышленно упоминаю гаранта Конституции в последних строках этого текста) должен вспомнить о своем обещании, которое он озвучил еще в 2014-м в ПАСЕ, и приложить усилия, чтобы следующие выборы не состоялись по закону Януковича и сценарию Путина. Окружение президента и сам Верховный главнокомандующий обязаны учесть угрозы не только европейским и евроатлантическим стремлениям Украины, но и нашей государственности. Парламент вплотную приблизился к изменению избирательных правил. Мы слышим от лидеров всех парламентских сил, что они готовы к этим изменениям, но боятся, что может не хватить политической воли, — стране нужен сигнал. Четкий сигнал о готовности реально гарантировать безопасность следующих выборов по новым правилам.