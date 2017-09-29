О термитах и терминаторах

Все больше убеждаюсь в истинности утверждения, что положение дел в государстве в значительной степени зависит от того, КТО им руководит. Давно прошло время, когда качество жизни народа определялось географическим расположением страны, наличием полезных ископаемых и других природных богатств. В нынешнем глобализированном и взаимосвязанном мире благосостояние того или иного сообщества определяют совершенно иные факторы, среди которых ключевая роль принадлежит качеству управления государством. Ответственные государственники могут вывести в передовые природно "бедную" страну, а безответственные вожди — привести в упадок природно "богатую".

Убедительное подтверждение указанной истины я нашел в книге Ли Куан Ю "Роздуми великого лідера про майбутнє Китаю, США та світу", приобретенной на недавнем Львовском форуме издателей. Автор азиатского чуда, основатель Сингапура, превративший крохотный город-государство в цветущий и влиятельный в мире мегаполис, считает, что прогрессивное развитие страны непосредственно связано с тем, кто ее возглавляет. Вот что пишет Ли Куан Ю о роли руководителей государства в его развитии:

"Самый выдающийся след в истории государства, который руководитель может оставить после себя, должен состоять не в том, насколько крепко он держался за свою должность, а в том, как он делился своими полномочиями. Мы осуществляем власть как доверенные лица народа и должны ответственно исполнять этот долг… Когда люди, находящиеся у руля, рассматривают власть как предоставленную им личную привилегию, они неизбежно начинают заниматься самообогащением, продвижением по карьерным лестницам своих родственников и предоставлением услуг своим друзьям. Основополагающие принципы современного государства разрушаются, словно подточенные термитами балки деревянного дома. В таком случае народ еще долго и высокой ценой расплачивается за грехи и преступления своих руководителей".

Разве эти слова выдающегося исторического деятеля не "накладываются" на нынешнюю ситуацию в нашем государстве, не объясняют, почему в течение уже почти трех десятилетий Украина не может сделать качественный рывок вперед? Мне неоднократно приходилось говорить, что главной проблемой и главной опасностью для Украины является ее власть. Не Путин, не сепаратисты, не война, а отечественная власть. Те, кто дорвется к ее браздам правления, всегда смотрели и смотрят на власть как на средство удовлетворения частных интересов и действуют по принципу "для своих — все, врагам — закон".

Разве не удивительно, что за мусор во Львове ответственность возлагают на городского голову, а за трагедию в детском лагере в Одессе, забравшую жизни трех девочек, — на воспитательницу? Всем понятно, что существенное ослабление боеспособности государства во время войны вследствие уничтожения одного из самых больших военных арсеналов (около Винницы) — это сфера ответственности руководства Генштаба и Минобороны. Особенно с учетом того, что такое уничтожение военных арсеналов при нынешнем руководстве Вооруженных сил Украины стало уже системным. В то же время всем очевидно, что ни начальник Генштаба, ни министр обороны никакой ответственности не понесут, потому что они — "свои". Как и за остальные военные провалы (в т.ч. Иловайскую трагедию, уничтожение больших военных складов в 2014–2017 гг.), виновными будут назначены "стрелочники" из самых низких военных чинов. А это означает, что все останется так, как есть, а следовательно "взрывоопасная" ситуация и в военной сфере, и в государстве в целом будет сохраняться и в дальнейшем. …Или, может, именно такая ситуация и нужна руководству государства, чтобы оставаться у власти?

На мой взгляд, сегодня на постсоветском пространстве примером по-настоящему преданного служения своей стране и своему народу является президент Литвы Даля Грибаускайте. Наряду с настойчивым и мужественным отстаиванием национальных интересов своей страны, эта женщина-президент считает необходимым последовательно и неуклонно отстаивать интересы Украины на международном уровне, демонстрировать решительную поддержку нашему государству. Иногда даже создается впечатление, что президент Литвы проникается проблемами независимости и суверенитета Украины, благосостояния украинского народа больше, чем руководство Украины. Потому что она как государственный деятель понимает, что независимость Литвы непосредственно связана с независимостью Украины. Нападение России на страны Балтии после Украины как один из возможных сценариев развития ситуации описал бывший заместитель главнокомандующего НАТО в Европе Ричард Ширрефф в своей книге "2017: Война с Россией".

Последние несколько лет украинцев "кормят" разными реформами, которые проводятся с большой помпой, а социально-экономическая ситуация почему-то существенным образом не улучшается. Того, что пропиаренные властью "реформы" не ведут к улучшению жизни, не дают существенного толчка развитию страны, не видят разве что сами "реформаторы".

По последним социологическим исследованиям (проведенным в июле с.г. Институтом социологии НАН Украины), три четверти (74,3%) украинцев в ухудшении ситуации обвиняют власть. Причинами такого ухудшения они считают действия президента, правительства и парламента. Только 16,4% опрошенных связывают ухудшение ситуации в Украине с действиями сепаратистов (а значит, и действиями российских оккупантов).

Вывод простой и очевидный: для кардинального изменения ситуации в стране надо кардинально менять власть.

"Сингапурское чудо" произошло тогда, когда крошечное и малоизвестное в мире государство Сингапур (фактически состоявшее из одного города) возглавил мудрый и ответственный государственный деятель Ли Куан Ю, который собрал вокруг себя самые блистательные умы, трансформировал в систему управления самые суровые стандарты и руководил государством на основе всеобщего интереса.

"Украинское чудо" может произойти только тогда, когда бразды правления Украины возьмет в руки "украинский Ли Куан Ю". Но это действительно будет чудо, потому что те, кто привык эксплуатировать власть в своих личных интересах, очень глубоко "вросли" в ее систему. И так просто власть не отдадут. И Ли Куан Ю в Украине им не нужен. Но он нужен Украине, — без него у нее нет шанса.