О неизбежном

Конституционный суд подтвердил законность президентского указа о роспуске Рады и досрочных парламентских выборах.

Внеочередные выборы в Раду пройдут 21 июля, шансов остановить запущенный 21 мая процесс с самого начала было немного. По сути, влиятельным игроком, серьезно заинтересованным в переносе выборов, был Ринат Ахметов. Олигарха смущал невысокий рейтинг "Оппозиционного блока", и он рассчитывал, что смещение даты голосования с лета на осень даст шанс докрутить популярность политсилы. Но еще больше смущал Ахметова высокий рейтинг "Слуги народа". Хозяин СКМ опасался концентрации власти в одних руках, что грозило ощутимым ударом по его весу и заработкам. Самый богатый человек в стране уже проходил подобное с Януковичем, и не забыл, насколько было больно. Ахметов полагал, что до конца октября новый президент успеет наделать достаточное количество глупостей и растерять популярность. Следовательно, шансы Владимира Зеленского сформировать "монобольшинство" в Раде и Кабмине уменьшались бы.

Причин, по которым Ахметов, изменил свою позицию по ходу пьесы, по нашей информации, три:

— олигарха смутила стабильность поддержки неопытного Зеленского и "Слуги народа". Запаса прочности могло хватить и до осени.

— кадровая политика Владимира Зеленского несколько успокоила олигарха. Новая властная команда старых хозяев жизни не впечатляет и не пугает.

— с Ахметовым на Банковой начали говорить. Не о том, о чем всегда, но не пугающе. Потому Ахметов решил не мешать КС окончательно легализовать досрочные выборы. Судьи, подконтрольные ему, могли стать противниками президентского указа. Но стали его защитниками.

Другим игроком, способным повлиять на расклад в КС, был Петр Порошенко. Экс-президент сохранил влияние на часть судей, но Петр Алексеевич не сыграл против Владимира Зеленского, а подыграл ему. Во-первых, он понял: без союза с Ахметовым не соберет в суде большинства, необходимого для принятия решения. Во-вторых, таяние рейтинга "Европейской солидарности" убедило его, что досрочные парламентские ему выгодны не меньше, чем Зеленскому. Судьи, зависимые от Порошенко, по нашим сведениям, голосовали за конституционность указа №303/2019. Посредником бывшего гаранта выступил Александр Грановский. Опытный "решала" дрейфует в сторону Зеленского, но деловых отношений с Порошенко пока не разорвал. Он сохранил статус "эмиссара Порошенко", что упростило его переговоры с частью судей. При этом не мешая Грановскому слать на Банковую сигналы, что "полезная работа" с представителями КС — его личная услуга новой власти.

Было еще одно обстоятельство, повлиявшее на решение. За КС давно закрепилась репутация институции, способной обосновать что угодно, в соответствии с волей верховного заказчика. Как к этому отнесется население, данный орган не беспокоило. Но 63% (согласно опросу "Рейтинга") считающих, что выборы должны пройти 21 июля, независимо от сути решения КС, судей озадачили. И большинство сочло за благо:

— оказать услугу власти (именно на такой подход к делу "заточена" добрая половина судей);

— не раздражать "распоясавшееся" население;

— сохранить некое подобие лица: если бы решение КС попросту проигнорировали, считающий себя уважаемым орган выглядел бы глупо.

Разговоры о правовой чистоте и конституционной философии оставим идеалистам.

Решение КС может иметь последствия не только для судьбы действующего законодательного органа. По информации ZN.UA, с месяц назад в Государственное бюро расследований поступило депутатское обращение-сообщение, подписанное депутатами Василием Нимченко (кстати, судьей КС в отставке) и Нестором Шуфричем. В нем парламентарии, связанные с Медведчуком, утверждают: экс-президент Порошенко, спикер Парубий и премьер Гройсман "действуя совместно, в сговоре, с прямым умыслом на захват неконституционным и незаконным способом государственной власти (...) прибегли к злоупотреблению служебным положением и прямому нарушению конституционных норм...".. По утверждению заявителей, бывший глава государства, председатель парламента и руководитель Кабмина совершили "преступления, заключающиеся в захвате государственной власти, сговоре по ее захвату, злоупотреблении властью и служебным положением".

С точки зрения Нимченко и Шуфрича, в момент назначения Гройсмана премьером в Раде отсутствовала коалиция, сформированная в соответствии с требованиями Основного закона. Депутаты считают это прямым нарушением Конституции и уголовным правонарушением, просят ГБР считать их обращение сообщением о совершении преступления и внести соответствующие материалы в Единый реестр досудебных расследований. Допросы уже начались…

Документ был направлен в бюро еще до вынесения решения КС. Но теперь депутатское обращение становится для упомянутых в нем лиц более опасным. Поскольку вердикт КС косвенно подтвердил отсутствие в Раде коалиции. Почему косвенно? Потому что прямого ответа в решении нет. КС подтвердил конституционность президентского указа, но четко сказать — была коалиция или нет — не смог, точнее, не захотел. Если перевести очередной образец юридической казуистики на понятный язык, то ответ звучал бы так: нет возможности установить, существовала коалиция или отсутствовала.

Решение КС — окончательное и обязательное для исполнения. А "тонкость" приведенных в нем формулировок убеждает: суд окончательно дозрел для перезагрузки, предполагающей обязательную корректировку механизма назначения и критериев отбора судей.