О мытарствах и мытарях

Многомесячная битва за сферы влияния, которая подавалась общественности как борьба с контрабандой и реформирование таможни, должна была закончиться однозначной победой президента и полной капитуляцией премьера.

По информации ЗН, массенджеры и.о. главы фискальной службы М.Продана были взломаны, открыв доступ всем заинтересованным правоохранителям к его переписке с 2012 года. Это был последний и более чем убедительный аргумент как для самого Продана, так и для премьера, что эту битву им не выиграть. Правда, ряд поручений от президента в переписке тоже есть, но это пена в потоке настоящей мутной воды. Продана из-под удара вывели настолько красиво, насколько это было возможно. Якобы уволился сам, и лишь потому что хочет участвовать в конкурсе на пост главы Государственной фискальной службы (ГФСУ), который еще даже не объявлен и неизвестно, когда будет. На пост исполняющего обязанности главы ГФСУ на Банковой согласовали Сергея Билана, не за личные заслуги, хотя он аксакал фискальной службы, а просто потому, что он единственный мог стать и.о. в сложившейся ситуации. А кроме того, Билан — не чужой человек Турчинову, а Турчинов все еще не чужд президенту. Но в последний момент Гройсман якобы согласованное решение поменял, назначив руководителем Александра Власова. То ли конь премьера понес, то ли он сам взбрыкнул, не известно. Важно другое — кандидатуру Власова ему посоветовал сам Продан. Что в корне меняет всеобщее представление о расстановке сил в игре.

Но президент подстраховался, еще в июле поспешив заполнить почти два года пустовавшую должность заместителя министра финансов по вопросам налоговой и таможенной политики. Напомним, именно из-за неназначения Бугримовой на эту позицию экс-министр Данилюк вступил в публичную конфронтацию с премьером, после чего был снят с должности. Сейчас же вопрос решился мгновенно. Но не потому, что президент вдруг озаботился реформированием ГФСУ и проблемами таможни. Просто захотел поставить предохранитель, чтобы в нужный момент в теме таможни у премьера пробки выбило, и разомкнулась цепь, если напряжение в сети продолжит расти, а проводка начнет плавиться.

Администратор "схем"

Александр Власов, человек из фискально-таможенной системы, но человек он не этой системы. Да, он много лет работал среди фискалов и таможенников, но по большей части как сотрудник внутренней безопасности. СБУ-шник и ВБ-шник, никогда не терявший связи со своей малой родиной на Владимирской. Не налоговик и не таможенник. Он тот, кто, по отзывам коллег, одной рукой ловил мелких взяточников и закрывал левые схемы, созданные в обход решений руководства, а другой — создавал и поддерживал схемы, этим же руководством одобренные.

Руководить фискальной службой он де-юре не может, так как на момент увольнения Продана, не являлся заместителем главы ГФСУ. А согласно закону "О центральных органах исполнительной власти" в случае отсутствия руководителя центрального органа исполнительной власти или невозможности осуществлять свои полномочия по иным причинам, его обязанности исполняет один из заместителей в соответствии с установленным руководителем центрального органа исполнительной власти распределением обязанностей. Иными словами, не глава Одесской таможни и уж тем более, не отстраненный на время расследования глава Одесской таможни.

А Власова отстранили от исполнения обязанностей не далее как 22 августа сего года по уголовному делу о незаконном провозе через Одесскую таможню 37 контейнеров с нерастаможенным товаром на сумму 154 млн грн. Дело громкое, одна из крупнейших операций не только этого года, а вообще последних лет. В наличии имеется видеозапись с таможенного поста, зафиксировавшая, как посторонние при содействии сотрудников таможни без какого-либо оформления вывозят десятки контейнеров. Предположить, что это происходило за спиной Власова, сложно, но можно. Люди из системы утверждают, что таможней он по сути не руководил, на роботе бывал не часто, всем занимались его заместители. Но даже если он не причастен к самой схеме, это не снимает с него ответственности как с руководителя, который по идее на этот пост пришел, чтобы делать все, чтобы таких схем не было. Особенно, когда речь идет об одной из самых коррумпированных таможен страны.

Зачем Продан, собственноручно отстранил Власова, которого потом же порекомендовал на свое место? Есть несколько причин.

Во-первых, скорее всего, Продан испугался масштаба операции и возможных претензий к руководству всей службы, а не только конкретной таможни. Среди фигурантов дела такие киты контрабанды, как экс-таможенник Денис Аминев и прокурор Сергей Сердюк. Публичные разборки между ГПУ и ГФСУ, чьи люди больше виноваты, закончились чредой отстранений сотрудников на время следствия. Да и до личной встречи Гройсмана с Порошенко Продан и своей-то судьбы не знал, куда ему еще Власова грудью закрывать? Не исключено, правда, что Продан порекомендовал Власова (который пока проходит в деле как свидетель) на пост и.о. главы ГФСУ, чтобы защитить от дальнейших нападок со стороны правоохранителей. Расследование по этому делу будет проводить подразделение внутренней безопасности центрального аппарата ГФСУ. Нет сомнений, что следователи и так были бы лояльны к Власову, в прошлом ВБ-шнику, но сейчас, когда он фактически стал руководителем всей службы, следствие против него точно зайдет в тупик.

Во-вторых, решение о назначении Власова принимал не Продан, а премьер. И Власов — это не только попытка отказать президенту, это еще и контроль одного из основных плацдармов переговоров президента с премьером.

Слабо верится, что открытый и независимый конкурс на должность главы фискальной службы состоится до выборов. А даже если так, то слишком уж эта должность важна для власти, чтобы допустить к штурвалу случайного человека. Мы хорошо помним конкурс, по результатам которого главой стал Р.Насиров, о его прозрачности и независимости легенды до сих пор слагают. До окончания еще не объявленного конкурса у руля будет Власов, и он точно не будет заниматься реформой службы и совершенствованием таможни. В это не верят даже люди, годами работающие в системе. Именно Власов в свое время завалил "черные сотни" — одно из помпезных начинаний правительства — сформированные из представителей разных силовых структур отряды по поимке контрабандистов. Выхлоп от их деятельности с самого начала упорно стремился к нулю и очень быстро о "черных сотнях" даже вспоминать перестали. Так как вопросов к их работе намного больше, чем ответов. Особо не попиаришься.

Зато на Одесской таможне при Власове хроническое мздоимство расцвело буйным цветом. В феврале этого года было возбуждено дело о взяточничестве против пяти сотрудников таможни. В августе под следствием оказались семеро якобы злоупотреблявших служебным положением и содействовавших уклонению от уплаты налогов при растаможке. Теневые "тарифы" Одесской таможни — секрет Полишинеля, возможностей договорится — масса, акции и скидки для постоянных заказчиков. Хороший клиентоориентированный бизнес, с точки зрения организации и поддержки схем.

Адвокат дьявола

Сергей Верланов, назначенный заместителем и.о. министра финансов по фискальным вопросам — полная противоположность Власова. В прошлом юрист PricewaterhouseCoopers, партнер в юридической фирме Sayenko Kharenko. Человек, долгое время работавший по одну сторону баррикад с бизнесом и откровенно желающий продолжить эту деятельность на новом месте. Вот только интересы бизнеса и государства далеко не всегда совпадают, особенно в Украине, где запредельная доля олигархического бизнеса. Верланов утверждает, что готов к конструктивной работе с налоговым комитетом и лично с Ниной Южаниной. Но опыта чиновника и бюрократа ему явно не достает, и Нина Петровна наверняка этим воспользуется, ей-то опыта не занимать.

Верланов уже озвучил публично, на чем он планирует сконцентрироваться в своей работе. Нет, реформирование ГФСУ — не приоритет, все эти переходы к сервисным службам — "не на часі". Борьба с контрабандой, по версии Верланова, если не закончена, то на финишной прямой. И рост таможенных платежей в последние месяцы он считает результатом именно этой борьбы, а не последствием девальвации гривни, к которой непосредственно причастно Министерство финансов. Адвокат — это навсегда.

Приоритеты Верланова совпадают с президентскими до неприличия — введение налога на выведенный капитал и создание органа со сверхполномочиями для расследования экономических преступлений. Налог на выведенный капитал, который должен заменить налог на прибыль, президент пообещал бизнесу ввести уже со следующего года, подав от своего имени соответствующий законопроект. Минфин сразу взял под козырек и кинулся искать в пустеющей Госказне компенсаторы для недопоступлений после очередной реформы налогов. Брешь, которую надо чем-то заполнить, немалая, по разным оценкам от 38 до 45 млрд грн. Но кто ищет, тот всегда найдет. По данным ЗН, под нож пойдут не только расходы на админаппарат и стипендии, но и доходы местных бюджетов. Минфину не дает покоя, что регионы с начала года только на депозиты положили порядка 20 млрд грн, а в Госбюджете приходится регулярно скрести по сусекам. В общем, местным бюджетам сказали готовиться к худшему. Это при том, что отмена налога на прибыль и так отберет у них свыше 7 млрд поступлений, и тут никто компенсаторы искать не планирует.

Но главный бюджетный вызов, связанный с налогом на выведенный капитал, — это сложность планирования поступлений, ведь бизнес сам будет решать, когда и сколько заплатит в Госказну. Учитывая, что и без этого проблема планирования доходов госбюджета для Украины одна из основных, а этот год продемонстрировал полную несостоятельность системы госфинансов работать слажено и точно, дальше будет только хуже.

Говоря о создании службы, которая бы занималась расследованием экономических преступлений, Верланов на словах готов искать некий компромисс между предлагаемой Минфином Службой финансовых расследований и президентским Бюро. Но его вариант компромисса по сути — это президентское бюро, но с другим названием. Расследование всех без исключения экономических преступлений, выход службы из подчинения Минфину, да и какому-либо другому министерству, привлечение "старых" кадров из налоговой милиции, военных, оперативно-розыскные функции со всеми вытекающими. По версии Верланова штат службы должен быть до 3 тысяч человек, при этом аналитической работы в ней должны заниматься от силы 100—200 сотрудников. Вот такая аналитическая служба.

Вопрос реформирования самой фискальной службы по мнению Верланова упирается в необходимость ряда законодательных изменений, которые самостоятельно Минфин принять не может и "будет активно сотрудничать в этом направлении с парламентским налоговым комитетом". Да и вообще, зачем там что-то реформировать? Есть электронный кабинет плательщика, что вам еще надо? Берите, пользуйтесь.

Очевидно, что двигаться к единой цели Верланов с Власовым пока не намерены. ГФСУ продолжит работать в штатном режиме, контролируя направления легальных и теневых потоков, а Минфин продолжит делать вид, что служба ему подотчетна и им контролируема, особо не вмешиваясь в происходящее. Ни о каком реальном реформировании таможни и создании сервисной фискальной службы речи не будет, кадровую вертикаль не укрепят, цепочки теневых потоков разомкнут по мелочам, таможню не модернизируют и прочее.

Президент и премьер как супруги в разводе, которые никак не разъедутся и вынуждены делить общую однокомнатную квартиру. Можете себе представить обстановку в этом жилище. И, судя по всему, премьер понял то, что президент давно знал, — без премьера президентские выборы не выиграть. Премьер президенту необходим, ведь именно он продвигает и принимает нужные решения, имитирует реформы, перераспределяет потоки, а главное — обеспечивает поддержку мажоритарщиков, кующих победу Порошенко на округах.

События в ГФСУ — лишь эпизод бурных отношений президента и премьера. Порошенко убежден, что Гройсман всем обязан ему — и спикерством, и премьерством. Поэтому каждый раз должен послушно приносить брошенную палку. Гройсман так не считает и заживо ложиться в пирамиду Петра Алексеевича не намерен, собираясь долго и счастливо пожить в украинской политике. Но без подконтрольных силовиков (а даже примкнувший к объявленной "борьбе с контрабандой" Аваков сразу же поспешил встретиться с Грицаком и дать сигнал: "это не я!") воевать с действующим президентом крайне сложно. Особенно человеку, который точно не святее Папы Римского. Порошенко хочет победы любой ценой и ему нужен рычаг правительства. Гройсман любой ценой хочет не замараться в этой кампании. Торги продолжаются.