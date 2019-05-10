Назревшая реформа парламента: изменим правила

Однако их значительная часть либо отменяла прежние решения, либо вносила добавления/исправления в уже принятые нормативные акты.

Скажем, с 1 по 17 апреля 2019 года ВРУ зарегистрировала около 100 законопроектов, подавляющее большинство которых посвящено внесению изменений в законы, принятые ранее. Приходится констатировать, что качество принимаемых законов не отвечает потребностям общества, не представляют собой стабильные "правила игры", отражающие важнейший макроэкономический лозунг "Не навреди!" и не способствуют успешному функционированию бизнеса и государства в целом.

Разумеется, какая-то часть законов действительно устарела и требует обновления, но существует высокая вероятность того, что большое количество принятых ранее законов не были хорошо продуманными и качественными. На мой вигляд, существует прямая связь между "достижениями" государства и работой Верховной Рады, коэффициент полезного действия которой, как мне кажется, неоправданно низок.

В связи с этим интересно будет обратить свой взгляд на законодательный орган наиболее успешной мировой державы — Конгресс США.

Общие положения. Конгресс состоит из двух палат: Палаты представителей и Сената. Палата представителей насчитывает 435 членов и работает 2 года. Сенат состоит из 100 членов, работающих 6-летний срок. Раз в 2 года треть сенаторов переизбирается в порядке ротации. Каждый штат имеет двух сенаторов. Заседания обеих палат считаются правомочными при наличии кворума. При отсутствии кворума явку отсутствующих членов могут обеспечить принудительно, отдав распоряжение приставам палат.

Законодательная инициатива. Членам Конгресса принадлежит право только законодательной инициативы. По сложившейся традиции таким правом обладает и президент. Однако и самые различные политические и общественные силы могут добиваться принятия новых или отмены старых законов. Законопроекты рассматриваются согласно очередности, но на практике она корректируется правилами "Порядка предпочтительности" для наиболее важных и неотложных законопроектов.

Гласность в работе. Каждое заседание Конгресса стенографируется и публикуется буквально на следующий день в официальном бюллетене. Политические и общественные организации, основываясь, в первую очередь, на поименном голосовании, составляют рейтинги сенаторов/конгрессменов.

Заседания обеих палат Конгресса проводятся открыто, в присутствии не только представителей прессы, но и публики, для которых выделены специальные места.

Условия работы законодателей и льготы. Депутаты пользуются оплачиваемыми командировками, бесплатным медицинским обслуживанием, им оплачиваются средства коммуникации, канцелярские расходы. Членам Конгресса выплачиваются государственные дотации на оплату аппарата помощников, на меблировку офиса и т.п. Кроме того, конгрессменам положены льготные условия страхования. Но эти дотации не так велики и не покрывают служебные расходы законодателя, поэтому ему приходится доплачивать из собственного кармана.

Никакие другие специальные льготы им не положены.

Парламентская этика и иммунитет. Иммунитет членов американского законодательного органа ограничен: они пользуются неприкосновенностью только во время сессии, по пути на сессию и обратно. Но за государственную измену, тяжкие уголовные преступления и нарушения общественного порядка они могут быть арестованы даже в этот период без согласия Конгресса.

Все законодатели в конце года обязаны представлять финансовый отчет с указанием всех источников дохода. Они не имеют права зарабатывать сумму, превышающую свое жалование более чем на 15%, и не могут иметь деловые интересы в тех сферах частного бизнеса, который соприкасается с их законодательной деятельностью. Любая палата, согласно Конституции США, имеет право наказать своего члена "за поведение, нарушающее порядок", за финансовые злоупотребления, коррупцию, оскорбительные высказывания и нападки на своих коллег и большинством в две трети голосов исключить его из состава палаты.

Бюджетный процесс. Законы о бюджете (проект которых на следующий год вносит президент уже в начале января текущего года) имеют особую процедуру принятия. Бюджет рассматривается и согласовывается в течение года с обязательным участием специальных органов Конгресса и президента и в первый понедельник декабря поступает в Конгресс на утверждение.

Финансирование. Финансирование деятельности Конгресса и его членов устанавливается коллегиально министерством финансов США наряду с Бюро бюджета исполнительного офиса президента и Объединенного комитета по налогообложению Конгресса и управлением Конгресса США по бюджету. Эти же органы устанавливают размер жалованья членам Конгресса следующего созыва. Их зарплата должна соответствовать уровню дохода верхних слоев среднего класса.

Важная особенность предвыборной борьбы кандидатов в конгресс США — кандидат согласовывает со своими избирателями законопроекты, которые он, (в случае избрания) вносит на рассмотрение Конгресса. К слову, кандидаты в депутаты Рады редко конкретизируют свои предвыборные программы и еще реже "опускаются" до конкретных законотворческих инициатив.

Ниже в таблице приводится ряд важных отличий, характеризующих работу Конгресса США и Верховной Рады Украины.

Приведенные данные доказывают, что конгрессмены эффективнее, чем их украинские коллеги. Важнейшие законы, если и принимаются, то под давлением — МВФ и ЕС сверху, и общественности снизу. Чего стоит эпопея с принятием закона об электронном декларировании. Напомним, что депутаты проигнорировали предложения Европарламента по реформированию ВРУ, в которых, в частности, рекомендовалось:

— прекратить штамповать "пустые" законопроекты и сосредоточиться на принятии приоритетных;

– принять закон об оппозиции и ввести в сессионный зал приставов, которые будут следить за порядком;

– уменьшить количество комитетов ВРУ.

Понимая, что любая аналогия хромает, и сравнивать американскую и украинскую политические традиции — некорректно, не призываю немедленно и слепо реформировать Раду по образу и подобию Конгресса. Но позаимствовать наиболее разумное — почему бы и нет?