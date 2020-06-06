Нацгвардия — маленькие вооруженные силы Арсена Авакова

Президент своим указом выводит Национальную гвардию из подчинения МВД и берет под свое управление. На Банковой заявляют, что командующий Нацгвардией уже подтвердил свою лояльность президенту как Верховному Главнокомандующему, а Верховная Рада не признает решения главы государства, и ряд депутатов оспаривают его в Конституционном Суде.

Это не страшный сон Арсена Авакова, не история времен Януковича и даже не легенда эпохи Леонида Кучмы. Эти события разворачивались на печерских холмах столицы весной 2007 года, когда политический кризис достиг апогея, а конфликт между президентом Виктором Ющенко и Верховной Радой уже не ограничивался обменом юридическими ударами, а перешел на вполне силовые сценарии.

Тогда, в мае 2007-го, президент освободил от должности генпрокурора Святослава Пискуна без предусмотренного Конституцией согласия Верховной Рады, которая к тому времени вместе с правительством была в оппозиции к президенту. После этого контролируемые МВД подразделения милиции "Беркут" попробовали взять штурмом здание Генпрокуратуры, где столкнулись с бойцами Управления государственной охраны, подчиненного президенту. Едва ли не впервые в истории Украины силовые структуры открыто сошлись в стычках.

Тогда же внутренние войска МВД Украины оказались на стороне президента, а их командующий заявил, что незадолго до описанных событий "руководство МВД издало ряд распоряжений о привлечении внутренних войск к выполнению несвойственных им функций".

В тот же день Виктор Ющенко издал указ о переподчинении внутренних войск себе как Верховному Главнокомандующему, в ответ парламент признал этот указ никчемным и пригрозил военнослужащим ответственностью за исполнение незаконных приказов. Народные депутаты обратились в Конституционный Суд Украины с представлением о признании указа неконституционным. И лишь через год, когда Конституционный Суд уже якобы готовился вынести решение, президент, как метко высказалось одно из украинских СМИ, "вернул внутренние войска туда, где взял год назад", отменив свой указ. Хотя на практике после острой фазы политического кризиса в мае-июне 2007 года президент не стал управлять внутренними войсками.

Тогда, в 2007 году, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак так описал попытку президента Украины взять под контроль внутренние войска: "Это напоминает Древний Рим, когда император старался приблизить к себе командира преторианской гвардии, чтобы обеспечить себе покой и порядок. Этот шаг содержит некую угрозу военной силы".

Сейчас такое трудно даже представить, но от обретения независимости и вплоть до начала правления Виктора Януковича Национальная гвардия, а потом и внутренние войска были этаким одеялом, которое президент, правительство и парламент пытались перетянуть каждый на свою сторону.

Во времена Януковича проблем с разграничением полномочий не возникало, ведь вся власть была сконцентрирована в одних руках. Однако именно МВД зимой 2013–2014 годов прилагало больше всего усилий, чтобы не допустить победы Революции достоинства: внутренние войска и милиционеры из "Беркута" встали в авангарде защиты режима Януковича и после его бегства отправились на свалку истории. Как мы уже писали, более 30% "беркутовцев", несмотря на расформирование подразделения и проведение реформы, до сих пор служат в рядах полиции, а деятельность "Беркута" ползуще героизируется. Внутренние войска просто переименовали и одели в новую красивую форму, оставив проблемы как с конституционностью такого формирования, так и с его подчинением министру внутренних дел.

Преобразование внутренних войск в Национальную гвардию позволило смыть негативный образ душителей Революции достоинства. Впрочем, мало что изменилось в содержании: о проблемах с подчинением Нацгвардии МВД (читай. — Арсену Авакову) или президенту, а также о сомнительности привлечения военных к охране общественного порядка мы уже подробно писали осенью прошлого года. В общем, это была очередная попытка императора "приблизить к себе командира преторианской гвардии". Кстати, законопроект Зеленского, который предполагал прямое подчинение Нацгвардии президенту, тихо исчез с парламентских горизонтов, а созданная в профильном комитете рабочая группа оказалась лишь элементом тактики промедления. Вместе с тем, этот законопроект мог быть частью политической игры Банковой с Арсеном Аваковым.

Напомним, что наделение Национальной гвардии функциями охраны общественного порядка (полицейскими функциями) прямо противоречит части четвертой статьи 17 Конституции Украины, которая запрещает использовать Вооруженные силы Украины и другие военные формирования для ограничения прав и свобод. А процедура назначения командующего НГУ президентом по представлению министра внутренних дел противоречит пункту 17 части 1 статьи 106 Основного Закона, согласно которому президент назначает на должности и увольняет с должностей высшее командование Вооруженных сил Украины, других военных формирований единолично и без каких-либо представлений и согласований.

И теперь, вместо того чтобы выполнить работу над ошибками и привести деятельность Национальной гвардии в соответствие Конституции Украины и здравому смыслу, парламентарии и члены правительства сражаются за расширение и так неконституционных полномочий гибрида полиции и армии — военного формирования с правоохранительными функциями.

В общем, Национальная гвардия Украины, кроме собственно функций военного формирования, наделена рядом функций полицейских, которые можно объединить в три группы: конвоирование, патрулирование и розыск, охрана.

Когда в 2014 году парламент принимал закон "О Национальной гвардии Украины", на это военное формирование была временно возложена функция конвоирования. Шесть лет спустя можно констатировать: на самом деле нет ничего более постоянного, чем временное — парламентарии за это время даже не предлагали, кому бы передать конвоирование.

В 2014 году заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заметил: "Ну, у меня такое впечатление складывается, что мы сейчас на основании Национальной гвардии […] заберем охрану важных объектов, конвоирование […], и будут у нас Вооруженные силы Украины, и будут еще маленькие вооруженные силы Украины тоже…". И тут он прав. У министра внутренних дел сейчас есть полиция (Национальная полиция и соответствующие подразделения Нацгвардии) и маленькие вооруженные силы.

Охранные функции Нацгвардии целесообразно передать Управлению государственной охраны, Службе судебной охраны и Нацполиции (полиции охраны и специальной полиции). Конвойные функции — органам, в ведении которых находятся конкретные места лишения свободы. Патрульные и розыскные функции (охрану общественного порядка) целесообразно передать патрульной, уголовной полиции и полиции особого назначения.

Что же останется от Нацгвардии после изъятия всех полицейских функций, и зачем она будет нужна? Очевидно маленькие вооруженные силы нам не нужны. А вот вполне уместно было бы объединить Нацгвардию с Военной службой правопорядка в ВСУ и определить полномочия этого формирования таким образом, чтобы оно могло осуществлять правоохранительные (полицейские) функции во время действия военного положения.

13 мая оказался несчастливым днем для Нацгвардии: нардепы так и не смогли ни принять в первом чтении, ни даже отправить на повторное первое чтение очередной законопроект о расширении ее полномочий — № 3105 от 21.02.2020, внесенный депутатами "Слуги народа", которые являются членами парламентских комитетов по правоохранительной деятельности и нацбезопасности. Проект поддерживали как их коллеги из профильного комитета, так и руководство МВД совместно с командованием Нацгвардии. Откровенно говоря, о таком расширении полномочий давно мечтают в командовании Нацгвардии, ведь военное формирование получило ряд функций, но до сих пор не имеет полномочий, необходимых для их эффективного исполнения. Командиров НГУ можно понять: пусть уже парламентарии либо отберут функции, либо добавят полномочий. Даже оппозиционные патриотические фракции, как например "Голос", почти смирились с неизбежным и продумывали свои позиции в стиле "частичное расширение полномочий целесообразно, например составление протоколов".

Что повлияло на депутатов, которые не смогли результативно проголосовать: общественная огласка с массовым распространением заявления правозащитных организаций или страх, что "временный министр" Арсен Аваков концентрирует в своих руках все больше силовых полномочий, неизвестно. Но очевидно, что даже депутаты "монобольшинства" стали более взвешенно голосовать по вопросам, которые якобы имеют поддержку "партии и правительства". Однозначным проигрышем эта история завершилась для Нацгвардии, которая осталась, как в том анекдоте, одновременно и со спущенными штанами, и с крестиком на шее.

Нацгвардия в той ситуации, когда наделение ее правоохранительными функциями и процедура назначения командующего противоречат Конституции, а предоставленных законодателем полномочий, очевидно, недостаточно для эффективного исполнения тех же неконституционных функций.

Status quo не устраивает НГУ. Парламентарии должны либо дать нужные полномочия, либо забрать функции, которые невозможно исполнять. Расширить возможности нацгвардейцев Верховная Рада, очевидно, не готова, и это очень хорошо для всего украинского общества. Забрать функции также не хватит смелости. В здании под куполом на Грушевского боятся Арсена Авакова, поэтому и не могут ни ограничить, ни расширить его власть: остается консервировать реалии. Но, чтобы такая консервация была конституционной, нужно внести изменения в статью 17 Конституции. Впрочем, такие изменения требуют проведения всеукраинского референдума, что вряд или реально.

Если большинство не имеет политических мышц для радикального решения, то разрубить этот Гордиев узел может и меньшинство. Путь несложный и беспроигрышный — обратиться с представлением в Конституционный Суд Украины. Кстати, такое представление уже готово, осталось лишь собрать под ним 45 подписей.