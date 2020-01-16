На грани международного скандала

Неужели президент Владимир Зеленский снова попал в международный скандал? И опять "погорел" на "еврейском вопросе"?

Если судить по посту в Facebook Борислава Березы, президент Украины весьма близок к этому. В своем аккаунте экс-депутат написал, что Зеленский, по совету помощника Андрея Ермака и пресс-секретаря Юлии Мендель, выдвинул Израилю условие: он будет участвовать в организуемом Яд-Вашем Всемирном форуме памяти жертв Холокоста (World Holocaust Forum), только если ему предоставят право там выступить. Напомним, это мероприятие пройдет в Иерусалиме 23 января в связи с 75-летием освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

По словам Березы, на это требование Киева Израиль ответил отказом, поскольку "приезжают многие и дать выступить всем невозможно". И вот теперь: "Зеленский на распутье. Либо забить на свою гордость и ультиматум, и таки лететь в Израиль, либо играть в капризного ребенка".

Так что же произошло? Мы постарались выяснить, где в сообщении зерна, а где — плевела. К сожалению, в посольстве Израиля не захотели комментировать данную ситуацию. Спикер МИД Катерина Зеленко сообщив, что подготовку визитов президента комментирует его Офис, порекомендовала обратиться за разъяснениями в ОП.

Но по информации источников ZN.UA, украинская передовая группа уже находится в Тель-Авиве, готовя визит президента. Впрочем, некоторые наши собеседники утверждают, что визит может и не состояться. Дескать, ОП засомневался в целесообразности поездки. Причин, по меньшей мере, три.

Во-первых, 21–24 января состоится форум в Давосе, в котором планирует принять участие и президент США Трамп. И если ранее предполагалось, что на форум поедет премьер, то теперь отправиться в Швейцарию собирается президент.

Во-вторых, израильтяне до сих пор не подтвердили, что у Зеленского будет встреча с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В-третьих, МИД Израиля несколько дней назад выступил с заявлением, в котором обвинил Украину в чествовании "лиц, ответственных за убийство евреев во время Холокоста и в погромах, а также антисемитских идеологов украинского национального движения". В Киеве подобные заявления связывают с началом очередного этапа досрочных парламентских выборов в Израиле.

Учитывая эти и другие обвинения со стороны Тель-Авива, а также готовящееся выступление в Иерусалиме Путина, который (как ожидается) снова будет делать нападки в адрес не только Польши, но и Украины, Киев добивается, чтобы речь произнес и Зеленский. И об этом украинская сторона говорила с самого начала подготовки визита.

Но израильтяне, ссылаясь на то, что форум организовывает Яд-Вашем, прямо не говорили, что у Зеленского не будет возможности выступить. Лишь после того, как появилась программа форума, стало известно: слово предоставят лишь президентам России, Германии, Франции, а также британскому принцу Чарльзу и вице-президенту США. В такой ситуации украинский президент будет вынужден молча выслушивать нападки, не имея возможности достойно ответить.

Подобный сценарий не устраивает Киев и подталкивает Банковую к принятию решения об отмене участия Зеленского во Всемирном форуме памяти Холокоста. Кстати, подобными соображениями руководствовался и президент Польши Анджей Дуда, когда в конце года принимал решение не ехать в Иерусалим. "Неправильно, когда право голоса дают одному Путину", — заметил как-то польский дипломат, поясняя решение Дуды.

На наш взгляд, президент Украины — страны, где в свое время существовала одна из крупнейших еврейских общин в Европе, и на территории которой массово убивали евреев во время второй мировой войны, — имеет полное право выступить на форуме, посвященном памяти жертв Холокоста. Это выступление своими жизнями заслужили тысячи украинцев — воевавших и погибавших на фронтах второй мировой войны, укрывавших евреев от преследования и освобождавших концентрационные лагеря.

Киев должен добиваться для украинского президента права голоса, используя различные дипломатические средства. Но серьезной проблемой для Банковой оказалось то, что факт увязки украинской стороной поездки президента в Израиль с его выступлением на форуме стал достоянием общественности. И теперь Зеленский оказался в ситуации, когда он вынужден выбирать сценарий, каждый из которых грозит ему (равно как и стране) имиджевыми потерями.

Если Зеленский примет участие в форуме и не произнесет речь, это продемонстрирует, что с украинским президентом можно не считаться. Если не поедет — его обвинят в том, что он проигнорировал важное международное событие и упустил возможность встречи с израильским бизнесом и политиками, которые могли бы поспособствовать росту инвестиций в украинскую экономику. Что, собственно уже и сделал Береза, давая собственную интерпретацию подготовки визита.

Плохо и другое: решая вопрос ехать или не ехать Зеленскому в Израиль, на Банковой игнорируют мероприятия по освобождению Освенцима, которые состоятся в Польше 27 января. По информации ZN.UA, вместо президента Украину в Польше будет представлять вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Однако 28 января в Брюсселе состоит заседание Совета ассоциации Украина—ЕС, где также планируется участие Кулебы. Поэтому нельзя исключать, что в Польшу поедет все-таки Зеленский.

И это было бы правильным решением Банковой, учитывая важность партнерских отношений Украины и Польши в условиях российской агрессии, а также непростой украино-польский исторический диалог.