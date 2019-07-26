Мэрский провал

Мэр Харькова Геннадий Кернес, мэр Одессы Геннадий Труханов и другие городские головы, объединившись перед выборами в партию "Доверяй делам" и став под знамена "Оппозиционного блока", повели в Раду ресурсно мощную силу, учитывая мэрский админресурс и финансовую поддержку со стороны Ахметова и Коломойского. Однако "Оппоблок" с трудом набрал 3% голосов избирателей. В Одессе его результат чуть повыше — в пределах 7%. Но это тоже мизер по сравнению с той же "Оппозиционной платформой — За жизнь", с которой Мураеву, Кернесу и Труханову пришлось сражаться на одном и том же электоральном поле, отбирая друг у друга голоса избирателей. Истерика Галантерника, вылившаяся в серию бордов против оппонентов, не помогла ОБ, а скорее подтолкнула неопределившихся в сторону "Слуги народа". В итоге в Одессе Бойко с Медведчуком набрали от 20 до 24% в зависимости от округа. А мэрский блок, хоть и незначительно, но уступил даже партии Шария.

Несмотря на поддержку мэров городов, под натиском "СН" пали и мажоритарные округа, жирно прикормленные старыми политиками. В Одессе президентская сила "выбила" оттуда действующих депутатов ВР, выставив против них мало кому известных кандидатов. И все же одержала убедительную победу.

Так, в 135-м округе (Приморский район Одессы) бессменного нардепа Сергея Кивалова (он набрал 31,63%) обошел ресторатор Алексей Леонов с результатом в 40,21%. Не помог почетному президенту юракадемии и двойник "Слуги народа" некий Евгений Леонов из Белгорода-Днестровского, баллотировавшийся как заместитель директора ООО "Слуга народа" и сумевший оттянуть на себя 5,15% голосов. Памятник упал.

В 133-м округе (спальном Суворовском районе), где Труханов имел самую высокую поддержку, победил уроженец Одессы, а ныне киевлянин, урбанист Александр Горенюк. С 47,08% голосов ставленник "Слуги народа" обошел народного депутата Украины от БПП Дмитрия Голубова, набравшего чуть более 40%. Того самого нардепа, который в суде "по делу Краяна" взял на поруки мэра Геннадия Труханова во время избрания ему меры пресечения. Голубов открыл в поселке Котовского самую большую в Одессе депутатскую приемную, которая прославилась тем, что даже дворников отправляла на заграничный отдых. Но щедрый на подарки нардеп в этот раз в парламент не прошел.

В 134-м округе (Малиновский район Одессы) кандидат из Измаила, руководитель газеты "Придунайские вести" Олег Колев легко (с 35,11% голосов) обошел нардепа от БПП, самовыдвиженца Геннадия Чекиту, который получил на своем округе весьма скромный результат — 8,52%. Здесь главным конкурентом "Слуги народа" был бывший министр транспорта Евгений Червоненко, набравший 16,85%.

В 136-м округе (спальном Киевском районе) победу одержал тоже малоизвестный широкой публике "слуга", руководитель "Фитнес-центра" Артем Дмитрук с 32,66% голосов. Его главный конкурент, кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Баранский, набрал 26,32%. А ставленник Труханова, депутат Одесской горрады, член фракции "Доверяй делам" Дмитрий Танцюра — чуть более 9%. Он шел как самовыдвиженец, но на билбордах красовался вместе с мэром Трухановым.

В целом во всех четырех одесских округах одержала победу партия Зеленского, набрав от 41,31% в Приморском районе Одессы до 48,23% в Суворовском районе.

Поражение партии мэров, как и мажоритарщиков, которых городские головы вели в парламент, — это удар и по самим мэрам. И хотя Геннадий Кернес пытается убедить, что не следует путать парламентские выборы с местными, результаты нынешнего волеизъявления — плохой сигнал для местной коррумпированной власти, которую ждет перезагрузка. Владимир Зеленский сразу после оглашения результатов экзитполов дал понять, что вопрос местных выборов уже в повестке дня. "Не расслабляйтесь", — посоветовал он.

Очередные местные выборы должны пройти в последнее воскресенье октября 2020 г. Но если будет политическая воля, то мы уже в этом году можем увидеть четвертый тур выборов. На сегодня команда Зеленского сохраняет высокую электоральную поддержку, и на этой волне перезагрузка местной власти и вливание в нее свежей крови — вполне посильная задача для "Слуги народа".

Как вариант команда Зеленского может запустить механизм перезагрузки власти лишь в крупных городах — Киеве, Харькове, Одессе, Днепре и др. Мэр Киева Виталий Кличко и мэр Днепра Борис Филатов были вынуждены заявить о готовности инициировать местные досрочные выборы. Что же касается Одессы, то мэр города Геннадий Труханов может, при определенных раскладах, даже досрочно оставить пост или отказаться баллотироваться на новый срок, учитывая количество открытых против него уголовных дел. Их рассмотрение в новом Антикоррупционном суде станет испытанием не только для самого Труханова, но и президентской команды, пообещавшей искоренить коррупцию во власти и посадить проворовавшихся чиновников. Хотя Труханов будет держаться до последнего. Не для "демаршей" лондонская бизнес-группа, имеющая свои активы в Одессе, делегировала его во власть. Но и спустить на тормоза все уголовные дела по Труханову вряд ли получится. Они давно в фокусе внимания общественности, к мнению которой, как показала ситуация с назначением нового губернатора Одесчины, Зеленский готов прислушиваться. Во всяком случае, пока.

У команды Зеленского, конечно же, есть шансы сместить Труханова и с помощью досрочных местных выборов, в случае если "Слуга народа" выставит против него сильную кандидатуру. Желательно из местных. Одесса, как показывает практика, негативно относится к временщикам и парашютистам.

Рейтинг Труханова держался всегда на доверии, которое горожане, как правило, выражали одной фразой: "Все воруют, но он хоть что-то делает". У команды Зеленского есть шанс избавить людей от обреченности и показать им, что можно работать иначе.

Конечно, Труханов может остаться у власти и дальше рулить Одессой. Такая перспектива тоже вполне реальна при условии, что в стране будут сохранены старые правила игры, при которых судьбу градоначальника решает Киев путем договорняков между группами влияния. Но избиратели ждут от Зеленского быстрых решений. А без полной перезагрузки власти, в том числе на местах, провести изменения в стране нереально.