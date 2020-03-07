Лишить ученой степени за плагиат: миссия невыполнима

На официальном сайте НАОКВО для общественного обсуждения выставлены проекты двух документов: "Порядок отмены решения специализированного ученого совета о присуждении ученой степени" (далее — Порядок отмены) и "Порядок присуждения ученых степеней доктора наук и доктора философии специализированными учеными советами заведений высшего образования (научных учреждений)" (далее — Порядок присуждения).

Главная новация Порядка присуждения — отмена процедуры утверждения Министерством образования и науки решения специализированного ученого совета (СУС) о присуждении ученой степени. Решение СУС "вступает в силу с момента его принятия".

В этот Порядок также перешел раздел об апелляциях и отмене решений СУС на основании процедурных нарушений, которые существенно повлияли на решение СУС о присуждении ученой степени.

Отмене же решений СУС из-за нарушения академической добропорядочности (АД) посвящен Порядок отмены.

Это уже третий, разработанный НАОКВО, вариант. Первый был размещен на сайте МОН в конце апреля прошлого года, второй — в июле.

Итак, из последнего варианта Порядка отмены исчез позорный двухмесячный срок, который отводился на обжалование решения СУС о присуждении ученой степени.



Положительной новацией является также утверждение права лица, имеющего ученую степень, добровольно отказаться от нее (п. 33–35). Для этого нужно обратиться с соответствующим нотариально заверенным заявлением в НАОКВО. На его основании Нацагентство отменяет решение СУС и вносит в МОН представление о лишении такого лица ученой степени, а МОН в 10-дневный срок полностью или в соответствующей части отменяет свой приказ о присуждении степени. А если МОН откажется это делать, например на основании встречной жалобы, что будет?

Безусловно, положительна норма, действие которой наступает после отмены Нацагентством решения СУС о присуждении ученой степени в связи с выявлением академической недобропорядочности в научных достижениях: "С дня, следующего за днем отмены соответствующего приказа, прекращаются доплаты (надбавки) и другие права, обусловленные присуждением соответствующему лицу ученой степени" (п. 27).

Опять не понятно, будет ли распространяться эта норма на случаи, когда Нацагентство будет отменять решения специализированных ученых советов, которые уже не будут проходить утверждение МОН?

Впрочем, наибольший интерес вызывает процедура лишения ученых степеней за плагиат (правда, он в тексте проекта понятийно не фигурирует, ведь речь идет об отмене решений СУС за нарушение академической добропорядочности).

По поводу этого нарушения Нацагентство принимает разные решения, в зависимости от даты защиты диссертаций (п. 25). Первое — об отмене решения СУС о присуждении ученой степени в связи с установлением факта нарушения академической добропорядочности (в отношении решений специализированных ученых советов, принятых после вступления в силу Закона Украины "О высшем образовании"). И второе — об установлении нарушения академической добропорядочности (в отношении решений специализированных ученых советов, принятых в период с дня, следующего за днем провозглашения государственной независимости Украины, и до вступления в силу Закона Украины "О высшем образовании").

Эти нормы сразу вызывают несколько вопросов.

Об обретении силы каким именно из двух законов Украины "О высшем образовании" речь идет в проекте: о законе 2002 года или о законе 2014 года? Ведь отсюда следует и неопределенность периодов, которых касаются два разных решения: с 24 августа 1991 года по 17 января 2002-го или с 24 августа 1991-го по 6 сентября 2014 года? Предполагаю, что подразумевается Закон "О высшем образовании" 2014 года.

Дата принципиальна, ведь для диссертаций с плагиатом этих двух периодов — до и после — предусмотрены совсем разные санкции.

Для диссертаций периода "после 6.09.2014" в случае установления факта нарушения академической добропорядочности решение СУС отменяется с наступлением последствий, предусмотренных ч.6 ст.6 ЗУ "О высшем образовании".

А вот судьба диссертаций с плагиатом периода "до 6.09.2014" — безоблачна: "Решение Национального агентства об установлении нарушения академической добропорядочности учитывается Национальным агентством во время аккредитации образовательных программ, институционной аккредитации, осуществлении других полномочий, доводится к сведению МОН, а также руководителю юридического лица, где работает соответствующее лицо, а если оно является руководителем юридического лица публичного права — к сведению руководителя органа, в ведении которого находится такое юридическое лицо" (п. 28).

Чтобы было понятно: в случае принятия этого Порядка… отменить ученую степень за диссертации с плагиатом, защищенные до 06.09.2014 года, будет невозможно. Потому что отмена просто не предусмотрена проектом.

Если санкция "доведение к сведению" — юридически никчемна, то санкции, связанные с аккредитацией, вызывают несколько вопросов правового и морально-этического характера.

На каких основаниях и каким образом может учитываться плагиат (нарушение академической добропорядочности) в диссертации, защищенной в 2004 году, при аккредитации образовательной программы или институционной аккредитации в 2021 году?

О плагиате в диссертации какого именно лица будет идти речь: того, которое когда-то в ЗВО (научном учреждении) защищалось или работало? Или лица, работающего на момент аккредитации? А не может ли на время аккредитации такое лицо уволиться, а после ее прохождения — восстановиться на работе?

Наконец, как будет "учитывать" и что именно требовать НАОКВО от ЗВО, которое проходит институционную аккредитацию или образовательная программа которого проходит аккредитацию: или человека уволить, или понизить в должности, или он должен подать заявление о лишении его ученой степени? И на каких основаниях все это будет сделано?

Не похоже ли на то, что норма пункта 28 обеспечивает шантаж вузов со стороны Нацагентства: вы (ЗВО) — нам добровольный отказ плагиатора от своей ученой степени, а мы (НАОКВО) — вам аккредитацию?

Попробуем разобраться, почему уже в третьем проекте Порядка отмены его авторы не могут (или не желают) лишать ученых степеней за диссертационный плагиат, заблудившись в трех соснах юридических коллизий.

Предполагаю, что соображения, которыми руководствовались разработчики проекта, следующие: до 06.09.2014 в ЗУ "О высшем образовании" не было понятия академического плагиата, так что лишать за него в диссертациях этого периода нельзя.

Действительно, в Законе "О высшем образовании"-2002 ни об академической добропорядочности, ни об академическом плагиате не упоминалось. Но в подзаконном акте "Порядок присуждения ученых степеней и присвоения ученого звания старшего научного сотрудника", утвержденном Постановлением КМУ №423 от 7 марта 2007 года, была норма (п. 40): "Рассмотрение вопроса об обоснованности присуждения ученых степеней… относительно которых решения приняты более десяти лет назад, органами аттестации не проводится, за исключением выявления текстовых заимствований, использования идей, научных результатов и материалов других авторов без ссылки на источник" (здесь и дальше выделено мной. — Т.П.).

Речь идет, по сути, о плагиате (путем описания его признаков) — о том, что в законе 2014 года будет называться академическим плагиатом.

Эта же норма повторяется в Порядке присуждения, утвержденном Постановлением КМУ №567 от 24 июля 2013 года. И эта норма существует до 27 июля 2016 года, когда ее подпунктом 3 пункта 2 Постановления КМУ №567 "Некоторые вопросы деятельности Национального агентства по обеспечению качества высшего образования" изъяли.

То есть норма Порядка 2013 года работает и после принятия закона-2014, в котором уже есть понятие академического плагиата.

Можно было бы сказать, что подзаконный акт вошел в противоречие с законом, поэтому все отмены ученых степеней, начиная с 6 сентября 2014-го и по 27 июля 2016 года, незаконны.

Но ученых степеней в этот период лишали. В том числе 1 июля 2016 года, когда на заседании Аттестационной коллегии МОН, где Екатерине Кириленко оставили ученую степень, были отменены ученые степени за плагиат двум другим лицам.

Однако дело в том, что нормы пункта 40 (Порядок 2007 года), пункта 41 (Порядок 2013 года) и даже норма пункта 16 Порядка 1997 года основывались на Законе "Об авторском праве и смежных правах" (введенном в действие постановлением КМУ от 23.12.1993).

На это четко указывает, например, пункт 12 Порядка-2007: "Докторская диссертация должна содержать научные положения и научно обоснованные результаты в определенной отрасли науки, которые решают важную научную или научно-прикладную проблему и относительно которых соискатель является субъектом авторского права".

Закон "Об авторском праве и смежных правах" действовал и до 06.09.2014 года, и до 27.07.2016 года, действует он и сегодня. Несмотря на отсутствие терминологии, введенной Законом "О высшем образовании" в 2014 году, и до него существовало объективное явление, в последнем законе обозначенное понятием "академический плагиат". Раньше же его, не мудрствуя лукаво, в отраслевых подзаконных актах обозначали понятием "текстовые заимствования… других авторов без ссылки на источник".

Как более узкое по объему, понятие "академический плагиат" является подвидом понятия "плагиат", вследствие чего ему присущи сущностные признаки более широкого понятия. А согласно статье 50 Закона "Об авторском праве и смежных правах", плагиат является нарушением авторского права.

Таким образом, к диссертациям, защищенным до 6.09.2016 года, вполне корректно, с юридической точки зрения, применять описательную дефиницию "текстовые заимствования… других авторов без ссылки на источник" — как квалификационный признак, на основании которого можно лишать ученых степеней за диссертации с тем, что в законе-2014 названо "академическим плагиатом", а Законом "Об образовании" 2017 года охвачено понятием "академическая добропорядочность".

Поэтому, отбросив всякие термины типа "академический плагиат", "самоплагиат" (автор этого оксюморона, похоже, не имел даже элементарного представления об азах формальной логики), "академическая добропорядочность", следовало бы переформулировать пункты 25-2 и 28 проекта, тем самым разрубив искусственно созданный гордиев узел терминологической игры и разблокировав, наконец, процесс лишения ученых степеней за диссертационный плагиат.

P.S. Кстати, симулякр "академическая добропорядочность" может сыграть злую шутку с НАОКВО в случае отмены решения СУС, следствием которой будет лишение ученой степени. Лицо, которое из-за этого обратится в суд, имеет высокие шансы его выиграть, ведь суд, скорее всего, будет руководствоваться ЗУ "Об авторском праве и смежных правах", а не ЗУ "О высшем образовании" или "Об образовании".