Краеугольные камни израильского успеха как предмет изучения для Украины

Именно в этот день было объявлено, что израильские ученые из Тель-Авивского университета сумели напечатать на 3D-принтере… живое сердце.

Клетки отпечатанного сердца соответствуют клеткам новорожденного, т.е. молодые, а мышцы способны к сокращениям.

И, по мнению специалистов, уже в течение ближайшего десятилетия новая технология позволит отказаться от донорских органов и снимет все риски их отторжения, поскольку новые "запчасти" будут создаваться из образцов тканей самого пациента. Пока несколько десятков отпечатанных сердец размером с кроличье сердце. Однако, после испытаний на лабораторных животных, препятствий для запуска проекта в человеческую серию возникнуть не должно…

14 марта, Тель-Авив подвергся ракетному обстрелу из сектора Газа (71 километр по прямой)… А 12 апреля на границе с сектором Газа был убит один и ранено еще трое палестинцев, которые во время беспорядков еженедельных "Маршей гнева" пытались прорваться на территорию Израиля, забрасывая израильских военных гранатами и дымовыми шашками…

Эти два никак не связанные между собой события прекрасно иллюстрируют то, как государство Израиль живет и развивается в условиях непрекращающейся войны, которая длится уже 71-й год.

Украине, находящейся в состоянии войны с Россией уже более пяти лет, есть смысл не просто обратить внимание на опыт государства, которое просуществовало в условиях мира меньше суток. А попытаться использовать этот опыт на практике.

Потому что на следующий день после провозглашения независимости на молодое государство напали сразу пять арабских государств. После чего Израиль пережил более десяти войн. Не проиграв ни одной. И сумел не только создать одну из самых боеспособных армий мира, но и стать одним из мировых лидеров по целому ряду направлений: двенадцать Нобелевских премий, из которых девять присуждены за достижения в химии и экономике. С ростом ВВП от 2,8 млрд долл. в 1960-м до 365,6 млрд долл. в 2018-м. При населении менее 9 млн чел. и отсутствии каких бы то ни было знаковых запасов природных ископаемых.

Понятно, что факторов, способствовавших такому росту, великое множество. Некоторые, в силу разных причин, Украине не подходят. Но кое-что, дабы не изобретать велосипед, можно и нужно имплантировать.

Фактор номер один — диаспора

Страшилки о всемирном сионистско-масонском заговоре существуют не одно десятилетие. Хотя в современном контексте точнее все же было бы говорить о работе еврейских лобби. Которую, в силу успешности их работы, многие именуют "мировой закулисой".

Во многом мифы строятся на исторических предпосылках. Когда после разрушения римлянами Второго храма, изгнания из Израиля и рассеяния евреи осели во многих странах мира. Где со временем весьма и весьма преуспели. В первую очередь, это касается США, где действует самое мощное еврейское или, если хотите, произраильское лобби. Оно охватывает более 30 политических организаций, включая такие мощные структуры, как, скажем, Антидиффамационная лига, American Jewish Committee, Hadassah или Американо-израильский комитет по общественным связям.

Именно благодаря влиянию и активной позиции еврейского лобби США, Израиль во многом смог и состояться как государство, и выстоять на заре независимости. Получив деньги и оружие. И лоббирование интересов Израиля не прекращается по сей день. Что наглядно видно и из позиции США в той же ООН, и тех же шагах нынешней администрации Белого дома.

Понятно, что ни по мощи, ни по потенциалу сравнивать украинскую диаспору с израильской нельзя. Однако это вовсе не означает, что Украине нужно опустить руки. Скорее наоборот. Пример Израиля должен стимулировать руководство Украины в работе с диаспорой. Тем более что поток эмигрантов из Украины растет. Да, это печально, но это факт, с которым нужно считаться. А раз так, то украинским властям необходимо укреплять отношения с диаспорой во всем мире. Дав понять, что для Украины важен каждый гражданин. Причем не только как источник дополнительной валюты, которую заробитчане миллиардами пересылают в Украину. Но и как потенциальный лоббист украинских интересов. Потому что около 10 млн украинцев, проживающих за пределами страны, — это более чем мощный лоббистский потенциал.

Правда, для того чтобы проукраинское лобби заработало в полную силу, нужно не только устраивать протокольные мероприятия в виде этно-концертов и развивать чиновничий туризм. А еще и убедить диаспору в том, что в Украине играют по честным правилам. Что власть перестала врать и воровать.

Кстати, немаловажным фактором является и принятие закона аналогичного израильскому "Закону о возвращении". Который бы автоматически предоставлял представителям старой диаспоры и их потомкам полноценное украинское гражданство. С полным пакетом. От соцзащиты до права голоса. Что во многом, кстати, помогло бы ускорить процесс легализации в Украине двойного гражданства.

Поскольку в Израиле любой гражданин может иметь хоть десять иных гражданств. Иное дело, что на территории Израиля эти гражданства в расчет не берутся. То есть по факту действует принцип не двойного гражданства, а двух+ паспортов.

Фактор номер два — армия

То, что "израильская военщина" известна всему миру, давно является непреложным фактом. И ЦАХАЛ — Армия обороны Израиля, раз за разом побеждавшая многократно превосходивших в военной силе и технике противников, вполне заслуженно приобрела образ военного монстра, с которым лучше не связываться. Армия, которая была создана через две недели после провозглашения независимости и с колес вступила в войну; армия, которая начинала воевать, будучи практически безоружной, сумела в итоге стать тем, чем является на сегодняшний день. Выиграв, как говорилось выше, все войны.

Понятно, что без внешней помощи создать и оснастить ЦАХАЛ было бы крайне проблематично. Длительное время главным донором израильской армии являются США. Достаточно сказать, что военная помощь Израилю США на десять лет — с 2019-го по

2028-й — утверждена Конгрессом в размере 38 млрд долл.

Не говоря уже о том, что Израиль может получать от США практически все новейшие виды вооружений. Как это произошло, скажем, с тем же истребителем-бомбардировщиком пятого поколения F-35. Причем израильтяне получили еще и право установки на самолете своей электроники. Правда, такой широкий доступ в американский военный супермаркет вовсе не означает, что израильтяне бегают между рядами, набивая тележки всем, что попадется под руку.

Отнюдь.

Израильский ВПК пользуется не менее заслуженным уважением в мире, чем и израильская армия. Такой бренд как автомат "Узи" знаменит не менее, чем автомат Калашникова. Но успех ВПК, в том числе и коммерческий, достигнут в куда более серьезных областях, нежели стрелковое оружие. Начиная от ракет, радаров, кибероружия и БПЛА и заканчивая системами ПРО. Потому что израильские системы "Железный купол" (нижний уровень системы ПРО), "Волшебная палочка" или "Праща Давида" (средний уровень системы ПРО) и "Хец" (высший уровень системы ПРО) действительно накрыли страну надежным куполом.

Это крайне важно с учетом того, что террористические организации "Хезболла" и ХАМАС постоянно совершенствуют свой ракетный потенциал с помощью Ирана. А Тегеран не оставляет попыток закрепиться на территории Сирии, вплотную приблизившись к израильским границам.

В 2017 г. израильский ВПК заработал на продажах оружия 9,2 млрд долл. Почти 30% от суммы всех сделок пришлось на продажу ракет. На радары и системы электронной войны — около 17%, "кибероружие" и беспилотники приносят Израилю 5 и 2% поступлений соответственно. При этом львиную долю поставок обеспечивают три компании — Rafael, Israeli Aerospace Industries и Israeli Military Industries. Странные израильтяне: их власти не способствуют банкротству ведущих предприятий ВПК с целью застроить территории многоквартирными высотками…

Мощь израильской армии обеспечивает еще один фактор, который в Израиле особо не афишируется.

Речь идет о ядерном оружии, наличие которого Израиль не отрицает, но и не подтверждает.

Но по оценкам западных экспертов, на сегодня Израиль де-факто является одной из немногих стран в мире, которая имеет ядерную триаду. То есть средства доставки ядерного оружия во всех трех природных средах (наземная, воздушная и морская). Что является дополнительным фактором сдерживания для наиболее агрессивных соседей.

Еще один немаловажный момент, на который нельзя не обратить внимание, — это изменение израильской военной доктрины.

В 2013 г. тогдашний министр обороны Израиля Моше Яалон заявил, что в связи с изменением ситуации на Ближнем Востоке возникла необходимость в армейских реформах:

"Надо учитывать тот факт, — сказал Яалон, — что сегодняшний театр военных действий совершенно не похож на все, что мы знали до этого. На данный момент гораздо меньший упор делается на использование тяжелых вооружений, основное внимание обращено на технологии, на беспилотные летательные аппараты, которые дают нам значительное преимущество перед нашими противниками".

Далее был озвучен, на первый взгляд, достаточно необычный для постоянно воюющей страны план.

По словам Яалона, основные направления, по которым будут произведены наиболее важные изменения, — это разведка, прослушивание, активные действия в киберпространстве и оснащение современным вооружением. Но при этом будет серьезно сокращен военный бюджет. Планируется увольнение 5 тыс. военнослужащих, роспуск нескольких эскадрилий и танковых частей. Также планируются сокращение количества военных кораблей, списание устаревших зенитных комплексов и закрытие в Генеральном штабе отдела логистики. При этом будет резко сокращено количество и продолжительность полевых учений на фоне усиления технологического оснащения боевых частей. И в итоге программа сокращений сделает армию количественно меньше, но качественно лучше.

Может ли извлечь из этого пользу воюющая Украина?

Вне всяких сомнений. Тем более что при тепличных условиях работы — мощное финансирование, кадровая политика и нулевая коррупция — украинский ВПК обладает более чем перспективным потенциалом. Как для переоснащения армии, так и для выхода на более высокие позиции на международном рынке вооружений. То же касается и самой украинской армии. Так что здесь дело за "малым".

Понятно, что вопрос о восстановлении Украиной своего ядерного потенциала на сегодня как бы не совсем на повестке дня, но…

Фактор номер три — краеугольные камни бытия

В том, что Израиль называют самой демократической страной на Ближнем Востоке, немалая заслуга израильской судебной системы. Которая может стать для Украины весьма серьезным объектом для прикладного изучения.

Понятно, что в существующих украинских реалиях, где наиболее негативную роль играет злокачественный человеческий фактор, любые новации будут судебным организмом автоматически отторгаться. Однако, в случае жесткой санации, оздоровление может наступить достаточно быстро.

Мы не будем говорить о том, что в Израиле, где религия не отделена от государства, работают раввинатский, шариатский, друзский и христианский суды.

Достаточно перечислить суды светские.

Верховный суд, Высший суд справедливости — БАГАЦ, Апелляционный суд, Окружной суд (особо тяжкие преступления против личности и преступления против госбезопасности), Суд по административным вопросам, Мировой суд (уголовные дела, наказанием за которые является штраф или лишение свободы на срок до семи лет, и гражданские иски на суммы, не превышающие 2,5 млн шекелей — около 18 млн грн), Суд по семейным делам, Суд по мелким искам (до 250 тыс. грн в эквиваленте), Суд по местным делам, Суд по дорожно-транспортным делам, Суд по делам несовершеннолетних, Суд по делам аренды, Суд по трудовым конфликтам, Суд специальной юрисдикции, Военный трибунал и Административный трибунал.

На первый взгляд, кажется несколько запутанно и громоздко. Но на самом деле система более чем облегчает жизнь израильтянам, которые, к слову, очень любят судиться.

И такая дифференциация создает условия для более качественного судопроизводства. Потому что гражданин не пойдет с иском против работодателя в суд по делам аренды. А вопрос, кто прав/неправ в ДТП, не будет рассматриваться в суде по делам несовершеннолетних.

Как при этом не вспомнить взмыленных слуг украинской Фемиды. "Универсальных солдат", которые одновременно "вникают" и в многотомные дела коррупционеров класса VIP или серийных убийц, а в промежутках выносят приговоры по насилию в семье или краже соседской курицы…

Еще одним краеугольным камнем нормального бытия любого общества является борьба с коррупцией.

В Украине, в отличие от Израиля, камень этот пока более чем виртуален.

И хотя на фоне Украины Израиль воспринимается страной, где коррупция побеждена, это вовсе не означает, что ее на берегах реки Иордан вывели под корень.

Иное дело, что в Израиле с коррупцией реально борются, а не ограничиваются бравурными рапортами об успехах на этом фронте.

Во-первых, в Израиле нет "священных коров". Какие бы высокие посты эта "священная корова" ни занимала.

Вот, например, не так давно в израильских тюрьмах одновременно отбывали наказание экс-премьер-министр и экс-президент.

Правда, бывший президент Кацав сидел за сексуальные домогательства. Зато бывший глава правительства Эхуд Ольмерт отсидел свои 19 месяцев именно за коррупционные деяния. И стал первым премьером, которого отправили за решетку, хотя коррупционные уголовные дела против премьер-министров возбуждались и до того.

Помимо Ольмерта за коррупционные преступления в Израиле были осуждены 7 министров, 12 депутатов Кнессета и 24 мэра городов.

Много это или мало? Сказать сложно.

Важно иное — то, что борьба с коррупцией не прекращается.

Чему свидетельством уголовные дела против нынешнего премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его жены. Что, правда, не помешало Нетаньяху участвовать в недавних досрочных выборах. И, скорее всего, именно он вновь возглавит израильское правительство. При этом единственным спорным моментом в этих уголовных делах был момент, связанный с передачей дел против Нетаньяху в суд. Поскольку юридический советник правительства планировал сделать это до выборов. А сам Нетаньяху настаивал на том, что это ущемит его права как кандидата. В итоге было решено всем предоставить равные возможности, и суд начнет рассмотрение уголовных дел позже.

Еще один знаковый персонаж израильских коррупционных дел — это лидер религиозной ультраортодоксальной партии ШАС — Арье Дери. Который пока возглавляет министерство внутренних дел. И с учетом успеха на выборах претендует на это кресло и в следующем правительстве.

Здесь нужно заметить, что МВД в Израиле — это не МВД в Украине. Поскольку занимается исключительно вопросами управления местными органами власти, гражданства и жительства, а также удостоверениями личности и въездными визами.

Привычные нам силовые функции (в чьем ведении находятся полиция Израиля, управление тюрем Израиля, пограничные войска, департамент пожарной охраны и служба спасения, национальное управление по борьбе с наркотиками и алкоголем, а также управление по защите свидетелей) выполняет министерство внутренней безопасности. Так вот, этот самый Арье Дери в 1999 г. за коррупционные действия был приговорен к четырем годам заключения и 250 тыс. шекелей штрафа. Позже срок заключения был сокращен на год. Но уже в 2003 г. мировой суд Иерусалима признал Арье Дери виновным в нарушении общественного доверия и приговорил его к трем месяцам условно и штрафу в 10 тыс. шекелей. На выборах 2015-го Дери проходит в Кнессет и в 2016-м становится министром внутренних дел. Вскоре против него вновь возбуждается уголовное дело. Министр подозревается в том числе и в уклонении от уплаты налогов на сумму около 2 млн шекелей (почти 14 млн грн). В полиции также утверждают, что Дери может быть обвинен в отмывании капиталов, мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями, а также в получении взятки. Дело против Дери, как и против Нетаньяху, тоже должно было уйти в суд до выборов. Но рассмотрение начнется в ближайшее время. Мало того, Биньямину Нетаньяху не рекомендовано назначать Дери на министерский пост, поскольку в его деле "очень хорошая судебная перспектива". И есть очень большой процент вероятности, что глава МВД может вновь оказаться за решеткой.

И еще об израильских "священных коровах"… Недавно управление Земельных ресурсов Израиля выписало штраф на сотни тысяч шекелей министру строительства Йоаву Галанту за незаконное использование земельных участков поселка Амикам при строительстве виллы. Что в переводе на понятный нам язык означает "отжим". Этот штраф явился продолжением истории 8-летней давности, когда в СМИ появились снимки виллы, которую построил тогдашний генерал Галант. Израильтян возмутила непозволительная роскошь объекта, и в итоге главный претендент на пост начальника Генерального штаба армии был вынужден подать в отставку…

Фактор номер четыре — экономика

Что из себя представляет израильская экономика, давшая возможность превращению Израиля из отсталой колониальной аграрной дыры под Британским мандатом в конце 40-х прошлого века в сегодняшний форпост передовых технологий, можно говорить очень долго. Однако среди множества прорывов и достижений на одном из самых почетных мест пребывает израильский хай-тек. И по доходности эта отрасль опережает и ВПК, и многие иные успешные сферы экономики. Израильские стартапы с каждым годом привлекают все больше инвестиций, исчисляемых в миллиардах долларов. Только за первый квартал 2019 г. было привлечено более 1,5 млрд долл. А средние зарплаты в области хай-тек более чем в два раза превышают средние зарплаты по стране. Достигнув в прошлом году уровня в эквиваленте — почти 175 тыс. грн в месяц.

И Украине, которая, несмотря на все государственное сопротивление, тоже демонстрирует всему миру уровень отечественного хай-тека, привлекая миллионы долларов, нужно как можно быстрее изменить свое отношение к этой золотоносной курице. Перестать кошмарить офисы. Прекратить силовой рэкет. И начать, как и во всем мире, нет, даже не сдувать пылинки, а просто прекратить мешать работать. Все остальное украинские стартаперы сделают сами. А иначе утечка мозгов доведет до того, что об успехах бывших украинских программистов мы будем читать в новостях из-за границы. Тем более что охота за мозгами идет более чем серьезная… Даже в такой продвинутой стране как Израиль на сегодня ощущается нехватка тысяч специалистов хай-тек. И Израиль готов их завозить, создавая самые комфортные условия.

Ну и, наконец, говоря о факторах процветания Израиля, нельзя не упомянуть еще один краеугольный камень — СМИ. Ибо свобода слова в Израиле — это не пустой звук. И именно благодаря СМИ отправляются за решетку коррупционеры. А политики и чиновники чувствуют себя более чем неуютно. Здесь, правда, сегодняшней Украине особо учиться как бы нечему. Поскольку многие украинские журналисты тоже прилагают все усилия для того, чтобы коррупционеры отправлялись за решетку, а политики и чиновники не верили в свою богоизбранность и безнаказанность. Тот же "Свинарчукгейт" — достаточно показательная иллюстрация. Иное дело, что, в отличие от Израиля, в Украине пока еще слишком велико поголовье "священных коров". Но методы борьбы с ними хорошо известны.

И дело, как всегда, "за малым"…