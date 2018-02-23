Конституционный суд выходит из спячки

Конституционный суд, наконец, избрал председателя и принял регламент своей деятельности.

21 февраля 2018 г. председателем Конституционного суда избран Станислав Шевчук, насчет профессионализма которого сомнений не возникнет ни у кого. Он — судья ЕСПЧ ad hoc, доктор юридических наук, профессор и автор одной из сильнейших работ отечественного конституционализма — "Основы конституционной юриспруденции". Заметим, что Конституционный суд не мог избрать председателя в течение 11 месяцев, что в сочетании с непринятием регламента (который следовало принять еще четыре месяца назад) свидетельствовало о неспособности КСУ в 2017 г. не то что исполнять полномочия, но и элементарно организовать свою работу. Продолжительное отсутствие избранного председателя Конституционного суда, его регламента и решений в течение 2017 г. вызвало кризис органа конституционной юрисдикции.

Наконец, 21 февраля суд избирает председателя и уже на следующий день принимает регламент. Оценить его содержание пока невозможно, поскольку текст еще не опубликован. Однако сам факт его принятия, безусловно, положительный, поскольку что из-за его отсутствия суд не рассматривал конституционные жалобы. На сегодняшний день рассмотрение разблокировано, ожидаем первых решений.

Напомним, что промедление с принятием закона Верховной Радой, а потом регламента Конституционным судом привело к тому, что накопилось более пятисот конституционных жалоб, которые не рассматривались. Конституционная жалоба — это введенный в 2016 г. институт, позволяющий гражданам и юридическим лицам с помощью конституционного судопроизводства добиться отмены действия закона или его отдельных положений, если они не отвечают Конституции. Конституционная жалоба может стать эффективным средством защиты прав граждан и механизмом очищения правового поля Украины от неконституционных актов.

Последние события дают надежду на преодоление внутреннего клинча в Конституционном суде, на начало реализации им новых конституционных полномочий и оживление результативного рассмотрения дел по конституционным представлениям и обращениям. О качестве и содержании этих решений говорить рано, поскольку пока что нет предмета анализа.

Однако, что касается выхода из кризиса конституционного судопроизводства, не все зависит от Конституционного суда или его председателя.

Верховная Рада в 2017 г. на 10 месяцев задержала принятие новой редакции Закона Украины "О Конституционном суде Украины" (далее — Закон), что привело к задержке рассмотрения конституционных жалоб и отсрочке начала процедуры отбора судей на вакантные должности, которых по состоянию на сегодняшний день четыре.

Согласно абзацу третьему статьи 148 Конституции Украины, отбор кандидатур на должность судьи Конституционного суда Украины осуществляется на конкурсных началах в определенном законом порядке. Эта конституционная новелла, к сожалению, не заработала, поскольку была уничтожена на уровне Закона. Таким образом, при этих условиях вроде бы ничего не мешает парламенту и президенту назначить новых судей КСУ. Однако на практике должности остаются вакантными, хотя конкурсный отбор закончился еще в прошлом году.

Отбор судей КСУ по квоте Верховной Рады начался 9 октября 2017 г., а до 7 ноября продолжался прием документов от кандидатов. До 7 декабря должны были пройти собеседования и состояться назначения. Парламент до сих пор не назначил судей.

Отбор судей КСУ по квоте президента начался 19 октября 2017 г., а до 18 ноября продолжался прием документов от кандидатов. 23 декабря конкурсная комиссия определилась с рекомендованными к назначению на должность судьи КСУ кандидатами. Президент до сих пор не назначил судей.

Объективных объяснений невыполнения парламентом и президентом своих конституционных обязанностей нет.

Потому что если избрание председателя и принятие регламента находится в исключительной компетенции Конституционного суда, то заполнение вакантных должностей судей КСУ — прямая ответственность ВРУ и президента, которые до сих пор не назначают судей по своей квоте. Название этому — неконституционная бездеятельность.

Конституционный суд — орган, который, согласно цели своего существования (охраны Конституции), находится за пределами классического треугольника законодательной, исполнительной и судебной власти и может отменять законы Украины, другие правовые акты Верховной Рады, президента, правительства и Верховной Рады Автономной Республики Крым. Поэтому существование сильного и независимого органа конституционного судопроизводства — безусловный риск для высших государственных органов, которые намерены нарушать или уже нарушили Конституцию Украины. Неужели из-за этого президент и ВР медлят с назначением судей?

Подводя итог, заметим, что на сегодняшний день у Конституционного суда набралось наибольшее количество нерассмотренных дел. Избрание председателя и принятие регламента свидетельствуют о возможности договариваться. Надеемся, что договариваться между собой, а не с политической властью. Новый председатель, несмотря на ограниченные полномочия, может способствовать выходу из кризиса и повышению авторитета Конституционного суда, а регламент должен запустить процесс рассмотрения конституционных жалоб. Но без полного состава и при дальнейшем невыполнения президентом и Верховной Радой своих полномочий относительно его кадрового заполнения это будет весьма непросто.