Конституционная жалоба: что это, и почему не работает?

Кроме отбора в Верховный суд и изменения процессуальных кодексов, в прошлом году произошло еще одно важное событие, которое может способствовать защите прав граждан. И не только граждан Украины, но и всех физических и юридических лиц. Речь идет о конституционной жалобе.

Это механизм, позволяющий гражданам и юридическим лицам с помощью конституционного судопроизводства добиться отмены действия закона или его отдельных положений, если они не отвечают Конституции. Это новое конституционное право мы получили с 30 сентября 2016 г. До тех пор такое право имели только президент, по меньшей мере, 45 народных депутатов, уполномоченный Верховной Рады по правам человека, Верховный суд и Верховная Рада АРК.

Таким образом, появился инструмент, который позволяет обычным гражданам доказать неконституционность закона или его положений, вследствие чего закон перестанет действовать, то есть быть законом. Инструмент появился, однако не заработал.

Как воспользоваться правом?

Физические и юридические лица, считающие, что примененный в окончательном судебном решении в их деле закон Украины противоречит отечественной Конституции, могут направить конституционную жалобу в Конституционный суд. Такое положение появилось в результате конституционной реформы правосудия от 2 июня 2016 г. (ст.1511 Конституции).

При реализации права на конституционную жалобу следует учитывать:

— предмет жалобы (неконституционность закона или его отдельных положений, примененных в окончательном судебном решении в отношении лица, направляющего жалобу);

— законодательные требования к жалобе (ст. 55, 56 Закона "О Конституционном суде Украины").

Жалобу можно подать в течение трех месяцев со дня вступления в силу окончательного судебного решения, и лишь после того, как исчерпаны все национальные средства юридической защиты (исчерпана возможность обжаловать в судах общей юрисдикции).

Важно понимать, что в Конституционном суде не оспариваются решения Верховного суда или других судов, незаконные действия прокуроров и т.п. В пределах этой процедуры лица могут доказать, что положения закона, который суд применил в конкретном деле, являются неконституционными. В таком случае они утратят силу для всех в Украине, а субъект конституционной жалобы получит право пересмотра его дела судом общей юрисдикции по вновь выявленным обстоятельствам. Делаем ударение на предмете конституционной жалобы, поскольку львиная доля жалоб, поданных на сегодняшний день в Конституционный суд, не касается вопросов конституционности положений закона. Во всех этих случаях Конституционный суд вынужден будет отказать жалобщикам в рассмотрении. Однако это не будет означать лишения этих субъектов права повторно обратиться в Конституционный суд с корректным предметом конституционного представления, то есть обжалованием только конституционности положений Закона.

Таким образом, подавая конституционную жалобу, важно понимать предмет обжалования и требования к конституционной жалобе, установленные Законом "О Конституционном суде Украины". Также желательно обратиться за профессиональной правовой помощью. Понадобится и памятка, подготовленная Конституционным судом.

Следует отметить, что в КСУ уже подано 515 жалоб, преимущественно обращаются граждане. Жалобы поданы, и дальше должен был бы заработать Конституционный суд. Но он не работает.

Почему не работает, и кто виноват?

Все 515 жалоб, поданных в Конституционный суд, остаются без рассмотрения. Конституционный суд не рассматривает их, обосновывая это отсутствием новой редакции Регламента Конституционного суда, которая, согласно заключительным положениям Закона "О Конституционном суде Украины", должна была появиться до 3 ноября 2017 г. Кто же должен был наработать и принять новый Регламент КСУ? Это должен был сделать сам Конституционный суд. Круг замкнулся.

Безусловно, Регламент КСУ важен как для организации внутренней работы Конституционного суда, так и в контексте установления полной процедуры работы с конституционными жалобами, которая должна только способствовать должной реализации конституционного права лиц на конституционную жалобу.

Но Конституционный суд не может ставить реализацию конституционного права лиц в зависимость от собственной невозможности организовать внутреннюю работу. В таком случае Конституционный суд сам нарушает Конституцию, а не защищает ее. Это продолжается уже четыре месяца и является неприемлемым.

Не в последнюю очередь это связано и с неполным составом Конституционного суда, в котором сейчас имеют полномочия 14 судей из 18 (для принятия Регламента необходимо 12 голосов). В июне 2016 г. не только появилось положение о конституционной жалобе, но и была урегулирована на уровне Конституции процедура отбора кандидатов на должность судьи Конституционного суда. Сегодня судей КСУ отбирают на конкурсных началах. К сожалению, при написании Закона конкурсную процедуру нивелировали, и никакого отбора на конкурсных началах нет.

И даже без реального конкурса Верховная Рада и президент просрочили назначение судей КСУ по собственной квоте (по двое от каждого). Новые судьи КСУ должны были появиться в конце прошлого года.

После провала конкурсного отбора дальнейшее промедление с назначением судей Конституционного суда и, как следствие, блокирование рассмотрения конституционных жалоб, а также вообще крайне низкая способность суда исполнять все свои полномочия свидетельствуют о нежелании парламента и президента вернуть сильный и независимый Конституционный суд и подчинить свои действия Конституции.