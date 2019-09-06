Конец эпохи Кернессанса?

Осенью 2015 г. Геннадий Кернес во второй раз стал мэром Харькова. А лояльные ему депутаты сформировали в горраде монобольшинство — фракцию "Відродження". Благодаря внезапной симпатии городского головы к этому партийному бренду в местном политическом словаре появилось новое слово — "Кернессанс".

Геннадий Кернес руководит Харьковом уже более 13 лет, почти 10 из которых занимает должность городского головы. Однако на внеочередных выборах в Верховную Раду большинство харьковчан отдали предпочтение зеленым партийным цветам. Итоги голосования политические комментаторы уже поспешили окрестить началом "конца эпохи Кернеса". Но есть ли основания всерьез говорить об этом? Ответ дадут местные выборы, которые, согласно Закону, должны состояться осенью следующего года.

21 июля "слуги народа" "взяли" шесть из семи городских округов. А "Оппозиционный блок" во главе с Кернесом заручился поддержкой менее 9% избирателей и занял лишь третье место, уступив президентской партии и "Оппозиционной платформе" Медведчука. Ни политическое влияния мэра, ни его немалый персональный электоральный рейтинг не помогли ни одному из "кандидатов Кернеса" выиграть выборы в городе. А ведь еще совсем недавно поддержка мэра фактически гарантировала мажоритарщику место под куполом парламента.

Стали ли эти результаты сюрпризом для городского головы? И да, и нет. По данным источников ZN.UA, закрытая социология, которую заказывали основные игроки, более-менее точно спрогнозировала результат "Оппоблока". Рассчитывать на повторение в округах триумфа парламентских выборов 2012 и 2014 гг. у Кернеса оснований также не было. Однако результаты регулярных замеров говорили о 5–10-процентном преимуществе как минимум у троих "мэрских" кандидатов-мажоритарщиков.

Но электорат, судя по всему, с закрытой социологией ознакомлен не был. И большинство проголосовало не за тех, за кого агитировал мэр. И даже не за тех, кто годами работал на округе или же банально "засевал" его "гречкой" в течение пары месяцев до выборов. Мимикрия некоторых из них под "зе-кандидатов" тоже не сработала. "Слуги" же смогли попасть в Раду, несмотря на свою более низкую, по сравнению со "старыми" мажоритарщиками, узнаваемость и относительно недорогую кампанию.

В распоряжении Кернеса все еще остается абсолютно лояльное однопартийное большинство в горраде. Члены фракции "Оппозиционного блока "Доверяй делам" (которая еще пару месяцев назад называлась "За Харьков! За Відродження!") занимают две трети мест в сессионном зале. Все они — главы районных администраций, руководители коммунальных предприятий и близкие к мэру (и городскому бюджету) бизнесмены — дисциплинированно голосуют за инициативы городского головы. Аналогичная ситуация была в горраде прошлого созыва, где "депутаты Кернеса" были собраны под знаменами "Партии регионов".

В свете последних событий шансы Кернеса на триумф на местных выборах кажутся не такими уж и высокими. Возможно, президентская кампания и почти 85% поддержки Зеленского в городе (один из самых высоких показателей по стране) не вызвали у мэра и его команды чувства тревоги и неуверенности в завтрашнем дне. Но результаты парламентской продемонстрировали: у электората, который раньше голосовал за Кернеса и тех, на кого он укажет, появился новый "любимчик". К которому теперь прислушиваются гораздо более внимательно. К тому же, по данным ZN.UA, Зе-команда не горит желанием договариваться с Кернесом и намерена продвигать в мэры своего человека. Исход такой борьбы может оказаться непредсказуемым.

В любом случае, делать какие-либо прогнозы можно будет, лишь получив ответы как минимум на три вопроса:

1. Когда состоятся местные выборы?

2. Будет ли Кернес снова баллотироваться в мэры?

3. Кого на должность городского головы выдвинет "Слуга народа"?

Как известно, время традиционно играет против рейтингов любой украинской партии власти. И желание Зе-команды закрепить триумф президентских и парламентских еще и досрочными местными выборами выглядит логичным. Но, вероятно, они все-таки состоятся в срок. По данным ZN.UA, к этой идее команда президента несколько охладела, так как не смогла подвести под нее какие-либо правовые обоснования. Да и к дипломатическим сигналам Запада, от которого во многом зависит макрофинансовая стабильность, на Банковой должны, наверное, прислушиваться. В то же время угрозы совместить проведение местных выборов 2020 г. с внеочередными парламентскими могут стать неплохим стимулом для соблюдения партийной дисциплины "слугами народа" в Верховной Раде.

Вопрос №2 также возник не на пустом месте. Кернес, конечно же, уже сообщил о намерениях баллотироваться в мэры в третий раз. А объявленная им недавно "война с наркотиками" и противодействие ЛГБТ-прайду может восприниматься как начало избирательной кампании. Тем не менее, по данным ZN.UA, у Кернеса рассматривали возможность реализации операции "Преемник". Для "прощупывания почвы" заказывали закрытую социологию — моделирование результатов выборов с участием в них первого заместителя мэра Игоря Терехова. Опрос показал, что правая рука Кернеса выиграть выборы может. Но не с таким убедительным результатом, как шеф. И не в первом туре. Правда, сейчас эти замеры уже неактуальны. Ведь делались они задолго до того, как в игру вступили Владимир Зеленский и его молодая команда.

Источники ZN.UA сообщают, что вопрос №3 "зелеными" еще не решен. К потенциальным претендентам на мэрское кресло пока что лишь присматриваются. И решение о поддержке кандидата в мэры президентской партией будет приниматься в Киеве, а не в Харькове.

Несколько источников подтвердили наличие у главы ОГА Юлии Светличной интереса к креслу мэра города и желания заручиться поддержкой бренда "Слуги народа". Помочь в этом ей может министр внутренних дел Арсен Аваков. Общий язык с которым уже давно нашел экс-глава АП Игорь Райнин, — именно его протеже считают главу харьковской облгосадминистрации. Каких-либо договоренностей относительно Светличной достигнуть, по данным ZN.UA, пока что не удалось. Тем не менее, со своей должности она не уволена и продолжает руководить областью в статусе полноценного управленца, а не и.о. на птичьих правах. Люди из команды Порошенко склонны расценивать это как благодарность новой власти за, по их мнению, "саботаж" избирательной кампании пятого президента.

Официальный сайт Харьковского городского совета

Источники, близкие к харьковскому штабу "Слуги народа", также называют несколько потенциальных кандидатов. Среди них — глава областного штаба Павел Сушко (№28 в списке "Слуги народа"), депутат-мажоритарщик от 180-го округа Алексей Красов, а также Виктория Алексейчук и Александр Счисленок, которые проиграли выборы в округах действующим депутатам Александру Фельдману и Дмитрию Шенцеву. Однако наиболее вероятный кандидат Сушко проявляет к кинопроизводству и законотворчеству гораздо больший интерес, чем к муниципальному хозяйству.

О мэрских амбициях уже сообщил Тарас Ситенко — глава фракции "Самопомочі" в горраде. Он также выразил готовность к сотрудничеству с другими политсилами на основании "общих ценностей и видения развития города". По словам Ситенко, консультаций со "слугами" относительно поддержки на выборах он не вел. Однако близкие к политику источники утверждают обратное. В 2015 г. кандидат в мэры Ситенко получил около 12% голосов — приблизительно столько же, сколько и его партия на выборах в горраду.

В активе финансовых "тяжеловесов" Александра Ярославского и Александра Фельдмана — не только внушительные бизнес-империи, но и ряд удачных имиджевых проектов, 100-процентная узнаваемость в Харькове и практически отсутствующий антирейтинг. На этих выборах структуры экс-президента ФК "Металлист", по данным ZN.UA, оказывали всестороннюю помощь "слуге народа" Андрею Одарченко, который "выбил" из парламентского кресла Дмитрия Святаша. Между группой "АИС" Святаша и DCH Group Ярославского существует серьезный корпоративный конфликт, который, вероятно, повлиял на политические симпатии бизнесмена. И что может помешать ему поступить аналогичным образом на выборах городского головы? Тем более что сам Ярославский, по его словам, в мэры идти не собирается.

Фельдман, в отличие от своего тезки, имеет уже более 20 лет политического стажа. Но еще ни разу он не участвовал в мэрской гонке. По данным ZN.UA, основатель концерна "АВЭК" серьезно рассматривал возможность баллотироваться в мэры в прошлый раз, но аргументов "против" оказалось гораздо больше, чем "за". Главным из них стало нежелание портить отношения с градоначальником при отсутствии серьезных шансов выиграть у него выборы. Однако в последнее время между Кернесом и Фельдманом пробежало немало черных кошек. И, по данным источников, последний уже ведет консультации о выдвижении в мэры от "Оппоплатформы". Если это решение таки будет принято, то Фельдман может подыграть "зеленому" кандидату, потоптавшись на электоральном поле Кернеса. Но только в том случае, если кандидат президента будет достаточно сильным.

Время показало, что система власти, выстроенная Кернесом в Харькове, оказалась более устойчивой, чем центральная. Управляя городом, он "пережил" трех президентов. И с каждым из них, несмотря на, казалось бы, идеологическую несовместимость, а иногда и личную неприязнь, сумел найти общий язык для достижения договоренностей о взаимных гарантиях. Ирония заключается в том, что у нынешнего главы государства гораздо больше точек соприкосновения с Кернесом, чем у предшественников. Но именно он может отправить мэра-долгожителя в политический нокаут.

Неопределенность с президентским кандидатом играет на руку Кернесу. Тем более что в Харькове электорат действующих мэра и главы государства — это зачастую одни и те же люди. Да и бороться за победу Кернес умеет.

Как бы там ни было, мэр гарантированно заведет в городскую раду группу лояльных депутатов. Рационально выглядели бы меры по включению своих людей в избирательные списки "Слуги народа". Либо же — переговоры с командой президента об условиях беспроблемной передачи властных рычагов.

Но мэр, по данным ZN.UA, таких шагов пока что не предпринимал. В любом случае, в обозримом будущем харьковский градоначальник может оказаться в непривычной и весьма неприятной ситуации. Ситуации, когда фактически монопольной властью придется делиться.