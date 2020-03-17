Как Зеленский меняет "своих людей"

Сегодня утром, 17 марта, Верховная Рада поддержала предложение президента Украины Зеленского о назначении на должность Генпрокурора его соратницы Ирины Венедиктовой.

Соответствующее решение поддержали 269 народных депутатов, преимущественно из фракции "Слуга народа", хотя "зеленых" голосов для принятия решения не хватило бы, что само по собе — красноречивый факт. Именно поэтому Банковой понадобилась донорская поддержка групп "За майбутнє" и "Довіра" (контролируются олигархом Игорем Коломойским и министром Арсеном Аваковым). Кроме того, несколько голосов дала "Опозиційна платформа "За життя", предоставляющая власти все больше услуг по отсрочке оплаты. Категорически против выступали "Європейська солідарність" (что понятно из-за плохих предчувствий и ожиданий Порошенко) и фракция "Голос". А нейтральная позиция "Батьківщини" вообще никого не удивила.

В конце концов, ничего экстраординарного не произошло. Вполне прогнозируемое решение парламента, принимая во внимание конфликт "100% своей" для Зеленского Ирины Валентиновны с "уже 100% чужим" генпрокурором Русланом Рябошапкой. Уже тогда начали утверждать, что Венедиктова прямо претендует на прокурорское кресло. На Банковой лишь искали публичный повод, поэтому претензия о неподписании подозрения Петру Порошенко стала очень удобным механизмом для соответствующих действий. В то же время сообщение о подозрении не выдерживало никакой критики. Создавалось впечатление, что документ был написан "левой ногой", а сама Венедиктова проект даже не читала.

О новом руководителе "ставки на Резницкой" информации в Сети не слишком много. Генеральская дочь, имеет продолжительную научную карьеру, вице-президент Ассоциации косметологов и аромологов, неудачно попыталась пройти отбор на должность судьи Верховного суда (получила балл ниже минимально допустимого). Потом приобщилась к команде тогда еще кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Ее привел с собой будущий вице-спикер парламента Руслан Стефанчук. Даже больше, сразу после победы Зеленского на выборах тот же Стефанчук предлагал главе государства назначить Венедиктову генпрокурором. Правда, тогда после собеседования Зеленский сделал вывод: еще слабенькая, неопытная для соответствующей должности на Резницкой.

Став парламентарием по результатам парламентских гонок в июле прошлого года, Ирина Валентиновна возглавила комитет по вопросам правовой политики. Позже, с конца декабря и по сегодняшний день, Венедиктова возглавляла Государственное бюро расследований в статусе временно исполняющей обязанности директора. Конкурс на должность постоянного директора ГБР никто проводить не спешил, что и понятно, принимая во внимание короткую скамью запасных команды Зеленского и удобство удержания Бюро в руках близкого к нему человека. Как следствие, соратница Владимира Александровича постепенно разбиралась в механизмах работы органа досудебного расследования. В целом, особых побед за три месяца ГБР не продемонстрировало, потому что слишком короткий срок, да и сначала работа касалась базовых потребностей — изменение структуры Бюро, вручение сообщений об увольнениях следователям центрального аппарата, попытка на скорую руку перенастроить прогнившие шестерни правоохранительного механизма, доставшегося в наследство от экс-директора Бюро Романа Трубы.

Но через три месяца обнаружились несколько фактов, возмутивших общественность. И адекватное объяснение этому найти трудно. Прежде всего фейковый конкурс на должность заместителей директора ГБР, где победили заведомо определенные кандидаты — экс-адвокат Януковича Александр Бабиков и бывший СБУшник Александр Соколов. Второй промах Венедиктовой касался довольно своеобразного формата отбора в Совет общественного контроля при ГБР, где профильный закон нарушили неоднократно. Начиная с нерелевантных дискриминационных требований к кандидатам (десять лет стажа) и заканчивая написанием эссе и собеседованием. Такого креативного абсурда еще ни в одном из отборов консультативно-совещательных органов не было. Третий промах — попытка продавить абсолютно сырой драфт сообщения о подозрении Петру Порошенко. В предыдущем тексте я детализировал все проблемы, касающиеся соответствующего проекта подозрения.

Но вышеупомянутые промахи никак не повлияли на решение президента Зеленского. Ни для кого не секрет, что личная преданность ценится в украинской политике намного выше, чем профессионализм. И чаша весов всегда склоняется на ту сторону, где находится степень личного доверия к человеку, а не уровень квалификации и репутация. Безусловно, в этом можно найти логику, но в дополнение к личной коммуникации надо всегда ставить еще и опыт человека, претендующего на должность. Иначе мы никогда не построим институты, а всегда будем гоняться за "хорошим человеком", которого надо пристроить на вакантную должность.

В этот раз, уже после увольнения Рябошапки с должности, в отношении претендентов на кресло генпрокурора озвучивали несколько фамилий. Среди них — уже упомянутая Ирина Венедиктова, народный депутат Сергей Ионушас, заместитель главы офиса президента Андрей Смирнов. Вариант со Смирновым рассматривался как самая серьезная альтернатива нынешнему генпрокурору. Но команду Зеленского испугала даже не аффилированность Смирнова с экс-юристом Януковича Андреем Портновым и остальной региональной братией. К слову, здесь президент вообще не видит особых проблем. Их беспокоило то, что на Смирнова будет оказывать влияние "боковой ветер", что может поставить под сомнение исключительную подчиненность генпрокурора ребятам с Банковой. Поэтому нынешний руководитель офиса Зеленского Андрей Ермак вместе с советником президента Сергеем Шефиром убедили главу государства, что самая лучшая кандидатура — максимально лояльная Ирина Венедиктова: красиво и полезно.

В заместители к генпрокурорше "сватают" сразу трех человек. Почему так много? Потому что сейчас есть вакантные должности, поскольку после увольнения Руслана Рябошапки заявление о сложении полномочий написал его первый заместитель Виталий Касько. А сегодня утром, после голосования депутатов в сессионном зале за Венедиктову, аналогично поступил и исполняющий обязанности генпрокурора Виктор Чумак. Поэтому сейчас известно о следующих претендентах, которые должны подстраховать Венедиктову в новой для нее ипостаси. Речь идет об экс-заместителе генпрокурора Сергее Кизе (протекция олигарха Игоря Коломойского) и экс-прокуроре Харьковской области Юрии Данильченко. Оба имеют опыт, компетенцию, выше той, что есть у шефини, и яркую коммерческую жилку. Это является ключевым риском в такой конструкции, когда неопытного руководителя "подстраховывают" двумя тертыми прокурорскими кителями, которые смогут конвертировать подпись "офицера правосудия" в своеобразные бенефиты.

Что же будет с Государственным бюро расследований? Ничего особенного в действительности не произойдет. Предварительно стало известно, что Дениса Монастырского сначала и рассматривали как замену Венедиктовой, но со временем отказались от этой идеи, потому что считают — он на своем месте в Раде. Сейчас наиболее вероятным преемником Ирины Валентиновны будет упомянутый выше бывший "чекист" Александр Соколов. Очевидно, чтобы не дразнить общественность, подальше от должности уберут экс-адвоката Януковича Александра Бабикова. Между тем Соколова с Венедиктовой связывает не только предыдущее место работы, но и то, что его жена — Анна Викторовна — получила 125 тысяч гривен дохода в ООО "Перегрин Кепитал Групп", которым владеет свекровь Венедиктовой — Наталия Габидовна Колесник.

Вот такое интересное стечение обстоятельств. Зато все друг другу доверяют, сотрудничают и, будем надеяться, продемонстрируют обещанный Зеленским электорату результат.

И в завершение. Мы понимаем, что при генпрокуроре Венедиктовой именно Владимир Александрович будет отдавать "команды", но кто будет формировать векторы, составлять повестку дня по ГПУ для самого Зеленского, пока не очень понятно. В то же время Ирина Венедиктова, очевидно, будет именно тем человеком, который будет ставить подпись без лишних вопросов, легитимируя спущенные сверху задачи.