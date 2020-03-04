Как в ГБР подготовили "качественное" подозрение Порошенко

На днях общество всколыхнул скандал вокруг очередного допроса Петра Порошенко. Во время этого процессуального действия пятому президенту Украины должны были вручить подозрение, но не вручили. Между тем выездной карнавал "европеизированного" БПП обвинил действующую власть (Зеленского. — А.Л.) в конструировании зрелищ, хотя и сам добавил красок этому действу с пламенными речами и воспоминаниями о временах Януковича.

Так что из-за невручения подозрения политическая тусовка разделилась на два антагонистических лагеря. Группа Коломойского—Авакова и плеяда радикальных оппонентов Порошенко начали отстаивать позицию, что генпрокурор Руслан Рябошапка "сливает" дело и блокирует расследование, не подписывая упомянутый выше процессуальный документ. Профильные юристы и часть общественности, в свою очередь, усомнились в качестве подготовленного Государственным бюро расследований сообщения о подозрении, принимая во внимание кадровую турбулентность ГБР и неопытность его руководителя Ирины Венедиктовой. И вот мы получили подтверждение одной из позиций — проект подозрения не выдерживает никакой критики, а в тексте присутствуют не только бесфактажный и малосвязанный между собой набор цитат из законов, но и грубые ошибки в процессуальном смысле.

Сначала кратко проанализируем процессуальный документ, а затем сжато объясним, кто именно его готовил. Прежде всего, упомянутое расследование ГБР касается нескольких моментов деятельности Петра Порошенко. Речь идет о действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного порядка либо захват государственной власти (ч. 1 ст. 109 УК Украины), и о злоупотреблении властью или служебным положением (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Эти эпизоды, на первый взгляд, могли бы нанести мощный удар по репутации Порошенко, но, к величайшему сожалению, все с точностью до наоборот. Подозрение написано не то что "левой ногой", оно развалится в суде, как и весь процесс против Порошенко. Почему? Потому что может случиться эффект домино, которой станет логичным следствием и в других уголовных производствах, если первое подозрение экс-президенту вручат в таком недообработанном виде. Ведь Порошенко сразу же сможет обратиться к своим европейским партнерам, рассказывая о политических репрессиях. И если текущее производство тянет на своеобразно интерпретированную версию событий, связанных в одну историю, то отдельные кейсы при участии Петра Алексеевича должны были бы стать основанием для "весенних посадок", обещанных в "Слуге народа". Но не станут, потому что Порошенко получит значительный электоральный boost в Украине, а также публичную поддержку западных политиков.

Кому выгодно делать из "сбитого летчика", который по отдельным производствам может ожидать отбытия наказания в местах лишения свободы, ключевого оппозиционера страны? Считаю, никому. Просто это до конца еще не осознали ни на Банковой, ни в здании "под куполом" на Грушевского. Или заигрались в политику и за эмоциональными реакциями не уследили, как возвращают Порошенко в большую игру.

В конце концов, такими судебными процессами они сделают Петра Алексеевича жертвой политических репрессий, хотя объективно он вместе с приспешниками должен был бы оказаться за решеткой и надолго.

Теперь о минах замедленного действия, которые заложили подозрением президенту-предшественнику. У документа в отношении Петра Порошенко следующие недостатки:

1. Перепутанная подследственность — все собранные ГБР доказательства будут считаться недопустимыми, ведь они инкриминируют ему статью 364 Уголовного кодекса, подследственную Национальному антикоррупционному бюро Украины. Другими словами, даже если там и есть состав преступления, то использовать против Порошенко эти доказательства в процессе будет невозможно. Если же украинские суды все же признают это доказательствами, собранными ГБР по подследственной НАБУ статье Уголовного кодекса, тогда дело дойдет до Европейского суда по правам человека, где существует устоявшаяся практика рассмотрения соответствующих жалоб.

2. Порошенко инкриминируют "захват государственной власти", а по факту это его конституционные полномочия — в тексте подозрения в отношении злоупотреблений по этому пункту настолько слабо аргументирована вина экс-президента, что это очевидно даже студентам юридического факультета. Да, возможно, были некоторые нарушения процессуального характера, но это точно не тянет на одну из тягчайших статей Уголовного кодекса.

3. Полное цитирование статей Конституции Украины ("единственным источником власти является народ", "никто не может узурпировать власть", "Президент Украины является главой государства и выступает от его имени" и т.п.), включая весь список полномочий президента Украины, с попытками как-то связать их в одну историю, наличие фраз "в неустановленное время" и "неустановленными лицами" вместе с нелогичными формулировками мотива "удовлетворения личных интересов, состоящих в стремлении установления такого вида государственного режима, при котором государственная власть сосредоточится в руках неконтролируемой народом группы лиц или в руках одного человека, и устранении возможностей свободного волеизъявления интересов различных групп населения, возник прямой умысел захвата государственной власти путем назначения подконтрольных ему лиц в Службу внешней разведки и Высший Совет Правосудия" и тому подобные, дадут основания думать о невиновности Порошенко. Качество во время подготовки подозрения экс-президенту должно преобладать над скоростью выдачи результата. Это незыблемые истины, не нуждающиеся в дополнительных доказательствах.

Также в тексте сообщения о подозрении существуют какие-то странные пробелы "______", даты "00.00.2020 №0000", а также фразы "некий Гусев — установить" (см. страницу 14 подозрения. — А.Л.). Перепутаны статьи Уголовного процессуального кодекса. Такое давно не встречалось в процессуальных документах. Качество не просто хромает на обе ноги, оно находится ниже плинтуса. Почему же так случилось, что подозрение подготовили некачественно? Из-за недостатка профессионализма или совести?

В заявлении о преступлении утверждалось, что Порошенко, злоупотребляя своим служебным положением, посягнул на конституционный строй государства (ст. 109 УК Украины), а также злоупотреблял служебным положением в коррупционном контексте (ст. 364 УК Украины). В тот период, когда ГБР руководил Роман Труба, "ответственным" за расследование был Олег Корецкий как исполняющий обязанности главы Первого следственного управления Бюро. Позже, после смещения Трубы и замены его близким к новому президенту Владимиру Зеленскому человеком — Венедиктовой, в ведомстве произошли некоторые перестановки. Попробуем объяснить логику процесса. Первый заместитель Трубы перешла на должность главы Второго следственного управления ГБР. В свою очередь, руководитель Второго следственного управления Александр Туру стал руководить Первым управлением. Напомню, при создании ГБР его руководство "расписали" между собой БПП и "Народный фронт". В 2017 году Бюро возглавил Роман Труба от НФ, а двое его заместителей (Варченко и Буряк) пришли по протекции БПП.

Теперь очерчиваем два варианта авторства проблем. Вариант первый: подозрение Петру Порошенко финализировали люди, которые в свое время пришли по квоте БПП. Как думаете, могли ли неделю назад подчиненные нового руководителя ГБР Ирины Венедиктовой, будучи в свое время представителями воли Петра Порошенко, подготовить "кривое" сообщение о подозрении? Могли, если имели доступ к процессу подготовки. Вариант второй: подозрение Порошенко финализировал Олег Корецкий, а Александр Туру его не читал. Мог ли близкий к Роману Трубе (которого уволили в декабре 2019 года, уже во времена Зеленского) и сегодня не уволенный руководитель одного из подразделений подготовить некачественное сообщение о подозрении? Мог. Более того, именно он постоянно приезжал в Офис генпрокурора вместе с главой ГБР на слушания по делам. Ни Варченко, ни Туру на Резницкой не видели.

Так что "знаменитый" документ подготовили на Петлюры. Кто же виноват? Пусть выясняет уже Ирина Валентиновна, потому что ситуация критичная прежде всего для нее как для до сих пор временного руководителя органа правопорядка. Именно она должна была проверить качество документа при выходе его из ГБР, поскольку не могла не понимать его принципиальной важности. Почему Венедиктова этого не сделала? Ей не хватило квалификации или сообразительности?

Возможно, если она не справится с поставленными задачами, Зеленскому стоит определиться с другим кандидатом от власти, который пойдет на конкурс?

Вне всякого сомнения, у Венедиктовой нет соответствующего опыта в сфере уголовной юстиции, о чем она неоднократно говорила. Возможно, она даже не читала проект подозрения экс-президенту, хотя нас это не удивит. Как следствие, в Офис генпрокурора преднамеренно прислали недообработанное подозрение Петру Порошенко. А Руслан Рябошапка отказался подписывать фактическую "индульгенцию" для избежания экс-президентом уголовной ответственности.

И тут как понеслось. Звучат обвинения в адрес Рябошапки, Офис генпрокурора, в свою очередь, мягко намекает на недостаточную подготовленность подозрения, политики озвучивают идею уволить генпрокурора с должности. В конце концов, под конец минувшей недели вроде бы разобрались: Зеленский понял, чем может закончиться такой проведенный в будущем судебный процесс по мотивам романа Франца Кафки. Статус "второго Януковича" в Брюсселе и Вашингтоне буквально не за горами, поэтому ситуацию притормозили. И это было по-соломоновски мудрое решение со стороны президента Украины.

Между тем группа Авакова—Коломойского, а также десятки недовольных расследованиями против их соратников по парламенту депутатов решили подписать постановление о недоверии генпрокурору. Их не беспокоит будущее Украины, они введены в заблуждение абсолютно глупым "темником", спущенным сверху. В обосновании к постановлению Рады прописана откровенная бессмыслица, что якобы по четырем кейсам расследования не ведутся.

Тем временем ключевое обещание Зеленского о посадках предшественников — Порошенко и компании — не выполнено. И проблема медленного продвижения расследований — не на Резницкой, а на Петлюры (там находится центральный аппарат ГБР. — А.Л.), где процветают "крысиные гонки", а потом участники этого неспортивного мероприятия будут быстро бежать с корабля. Зарегистрировав более десятка производств против Порошенко, неопытные следователи Бюро не знают, за что хвататься. К слову, в центральном аппарате еще и раздали всем следователям сообщения об увольнении с должностей, так что часть из них вернется позже уже через набор. Кто же будет расследовать преступления, в которых обвиняют Порошенко? Бабиков вдвоем с Соколовым? (Это заместители директора ГБР. — А.Л.)

В конце концов, продвижение тех, кто демонстрирует щенячью верность, не новость для органов правопорядка. Только в этом хаосе Венедиктовой не следует забывать, что именно ее Бюро взяло на себя роль проводника процесса "упаковки Порошенко". Так что за собачьими слезами преданности надо помнить, что следователи должны качественно готовить сообщения о подозрении и лишь потом — присылать их в Офис генпрокурора.