Как в Америке объявляют импичмент

Демократы, так долго говорившие об импичменте президенту Дональду Трампу, от слов перешли к делу.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что нижняя палата инициировала формальное расследование действий президента Дональда Трампа. Его итогом может стать решение об импичменте — отстранении от должности 45-го президента страны. Причина — во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским Трамп использовал свое служебное положение в личных политических целях, добиваясь от украинского президента открытия в Украине расследования против Хантера Байдена, сына своего наиболее вероятного соперника на выборах от Демократической партии, бывшего вице-президента Джо Байдена.

Пелоси сделала свое заявление еще до публикации стенограммы телефонного разговора. Но, по ее мнению, публичное признание Трампа в том, что в разговоре с Зеленским тот обсуждал Байдена, само по себе представляет собой злоупотребление властью со стороны президента, который хотел получить помощь от иностранного государства, чтобы переизбраться на второй срок. "В связи с этим я объявляю сегодня, что Палата представителей начинает официальное расследование в рамках импичмента", — заявила спикер.

Однако расследование — еще не сам импичмент. Ему предшествует сложная и длительная процедура, которая может затянуться не на один месяц.

Первая статья американской Конституции предоставляет Палате представителей исключительное право возбуждать импичмент. А во второй статье отмечается, что "президент, вице-президент и все гражданские должностные лица Соединенных Штатов отстраняются от должности, если при осуждении в порядке импичмента они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках". Технически это процедура выглядит так.

Вначале выдвигается обвинение в нижней палате Конгресса, а после решение голосуется в верхней. При этом голосованию текста резолюции в Палате представителей предшествует расследование комитета по юридическим делам данной палаты. (По словам Пелоси, расследовать деятельность Трампа будут шесть комитетов, а вот принимать итоговое решение относительно представления статей об импичменте будет юридический комитет.)

Конгрессмены принимают решение простым большинством голосов, т.е. для решения надо как минимум 218 голосов. (Напомним, что в Палате представителей 235 демократов и 199 республиканцев.) И если они скажут в ходе голосования "да", то это решение должны будут утвердить сенаторы. Для того чтобы решение об импичменте было одобрено в Сенате, необходимо, чтобы оно получило две трети голосов.

Но если в нижней палате проходят слушания, то в верхней разворачивается квазисудебное заседание, на котором председательствует глава Верховного суда США, президента представляют его адвокаты, обвинителями выступают делегированные Палатой конгрессмены, которые отстаивают принятое ею решение, сенаторы же выступают в качестве присяжных. Если доводы убедительны, Сенат голосует за отставку президента. При этом с главы государства не снимается ответственность за совершенное правонарушение, к которой он может быть привлечен в обычном порядке.

Задействование процедуры импичмента — событие хоть и экстраординарное, но для американцев не новое. В истории Соединенных Штатов через нее уже прошли три президента — Эндрю Джонсон (в 1868 г. по делу о незаконной отставке военного министра), Ричард Никсон (в 1974 г. по делу "Уотергейта" — обвинений в причастности к прослушиванию офиса конкурирующего кандидата на пост президента Джорджа Макговерна) и Билл Клинтон (в 1998–1999 гг. по делу о лжесвидетельстве и препятствии правосудию в связи с историей Моники Левински).

При этом Джонсон и Клинтон прошли весь путь полностью: Палата представителей проголосовала за импичмент, но в Сенате обвинения не набрали необходимые две трети голосов, и президенты были оправданы. А вот в случае с Никсоном ситуация была иной: он ушел в отставку, прежде чем вопрос был рассмотрен Сенатом, поскольку сенаторы проголосовали бы за его отставку. Но это решение 37-го президента позволило преемнику Никсона Джеральду Форду помиловать его.

Всего же за всю историю США было только 16 случаев, когда дело в порядке импичмента доходило до Сената. В двух случаях речь шла о президентах. Четырнадцать других случаев слушания касались одного сенатора (У.Блант в 1798 г. был вынужден уйти в отставку), военного министра (У.Белкнап в 1876 г. был освобожден Сенатом от ответственности), а по остальным делам обвинялись судьи (один помощник судьи Верховного суда США в 1804 г., остальные — судьи окружных судов).

Для демократов же, давно готовившихся к тому, чтобы "сбить" Трампа, история с телефонным разговором американского президента с украинским коллегой стала триггером для того, чтобы расширить кейс обвинений до пяти-шести пунктов. И если предметом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера было российское вмешательство в выборы в США в 2016 г., то теперь демократы воспользуются случаем для того, чтобы начать расследование и в отношении поведения Трампа во время вмешательства России в последнюю президентскую кампанию.

Существует высокая вероятность, что конгрессмены поддержат обвинения против республиканца Трампа. Во всяком случае, The New York Times опубликовала список конгрессменов Палаты представителей, где отметила их позицию относительно процедуры импичмента. На тот момент там оказался 221 законодатель, намеревающийся поддержать это решение, а готовых проголосовать против или неопределившихся было 158 человек.

Что же касается Сената, то там, в отличие от нижней палаты, большинство у республиканцев. Маловероятно, что они проголосуют за импичмент Трампу без веских на то оснований.

Но история с телефонным разговором понятна "пересічному" американцу, поскольку нынешний скандал касается не того, что произошло на прошлых выборах, а отображает нынешнее поведение президента. И потому может стоить Трампу как поддержки законодателей, так и потери голосов избирателей. Ведь давление на Зеленского по поводу скорейшего начала расследования дела в отношении Хантера Байдена, злоупотребление властью и использование внешней политики США в личных целях в конечном счете может подорвать и честность президентских выборов в 2020 г.

Исход скандала неясен. Но если план импичмента все же провалится, то, как заметил в CNN Стивен Коллисон, "Пелоси может подготовить почву для того, что станет для демократов настоящим кошмаром, — переизбрание Трампа". В любом случае, как грустно пошутил бывший министр иностранных дел Павел Климкин, Украина останется в истории США как страна, которая привела к началу процедуры импичмента американского президента.