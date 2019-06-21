Как остановить коррозию правосудия

Теперь объектом рейдерства, кроме бизнеса, стали и государственные органы.

Барышевский районный суд Киевской области, по заявлению гражданки, рейс которой якобы отложили, останавливает действие лицензии новой авиакомпании-лоукостера SkyUp. Если бы решение выполнили, то пострадал бы не только перевозчик, — от отмены рейсов пострадали бы тысячи пассажиров. Выиграли бы конкуренты.

Тем временем тот же Барышевский районный суд запрещает первому заместителю главы Национального банка осуществлять полномочия в деле по иску об опровержении недостоверной информации.

Суворовский районный суд Одесской области в гражданском (!) деле об опровержении недостоверной информации запрещает Высшей квалификационной комиссии судей проводить квалификационное оценивание. А ранее Окружной административный суд г. Киева отстранил от осуществления полномочий председателя Высшей квалификационной комиссии судей и его заместителя. Зато в политические игры с другой стороны включился и новый Верховный суд, который в первой инстанции запретил членам комиссии уклоняться от осуществления полномочий.

Все решения принимались как постановления об обеспечении иска. В отличие от решения по результатам рассмотрения всего дела, такое постановление может приниматься без вызова сторон и должно выполняться немедленно и независимо от факта обжалования. Хотя оно и действует временно — на время рассмотрения дела, рассмотрение можно затягивать до тех пор, пока от постановления кто-то будет получать выгоду.

Как следствие зависимости

Но эти дела объединяет не только одинаковый почерк. Похоже, юридическая команда, которая обслуживала Виктора Януковича и остальных, расправила крылья.

Все такие решения являются последствием зависимости судей от политиков и олигархов. Еще в 2015 г. социологические замеры мнения населения показали: коррупция и зависимость судей — главные проблемы, которые вызывают уныние в судах.

Тогдашний президент Петр Порошенко инициировал и обеспечил принятие в парламенте судебной реформы, призванной очистить и обновить судейский корпус, сделать судей независимыми.

На первый взгляд, реформа прогрессивная. Благодаря изменениям в Конституцию в 2016 г. президента и парламент отстранили от решения вопросов карьеры судьи и увольнения судей с должностей. Удалось сузить объем судейской неприкосновенности, ввести конкурсы на судейские должности и квалификационное оценивание судей для подтверждения соответствия занимаемой должности. К оцениванию привлекли Общественный совет добропорядочности, правда, с мизерными полномочиями, поэтому заметно повлиять на результат реформы его члены не смогли.

Иллюзия очищения

Что из того вышло? Похоже, независимый суд не был в планах команды Порошенко, потому что доверил он реализовывать реформу Высшей квалификационной комиссии судей и Высшему совету правосудия. В эти органы входят люди, которые делали и продолжают делать все, чтобы имитировать изменения, а на самом деле сохранить состояние дел неизменным. Они были восприимчивыми к пожеланиям администрации президента, за что начали получать самые высокие заработные платы в государственных органах. Отдельные выборочные увольнения должны были создать иллюзию очищения судейского корпуса, которой фактически прикрывали деятельность с управлением судьями.

Особая разовая процедура квалификационного оценивания судей, которая должна была привести к увольнению с должностей некомпетентных, коррумпированных и непорядочных лиц, лишь закрепила подавляющее большинство таких судей на должностях в обмен на прислужничество и лояльность политической власти. Даже психологические тесты использовали, чтобы сохранить лояльных судей и отсеять тех, кто мог проводить изменения.

Из 2700 судей, которые прошли оценивание в Высшей квалификационной комиссии судей (это почти половина всех действующих судей, оценивание остальных продолжается), к увольнению рекомендовали немногим больше 150 человек — 6%. Только 16 судей (0,5%) уволили по результатам оценивания. Другие "забракованные" либо продолжают работать, потому что их никто не спешит увольнять, либо же ушли в почетную отставку с пожизненным денежным обеспечением.

Ведь подавляющее большинство выводов Общественного совета добропорядочности игнорировали. Четверть состава судей созданного во время реформы нового Верховного суда — это лица с негативными выводами от этого совета. Правда, судьями нового Верховного суда смогли стать и ученые, и адвокаты — тоже примерно четверть. Кое-кто пытается проводить изменения, но из-за большинства выходцев из судейской среды им это трудно дается.

После изменений в Конституцию треть всех судей сами уволились с должностей или ушли в отставку. Я убежден, что многие из них поверили в невозможность удержать должность. Но могли бы не переживать, ведь Высшая квалификационная комиссия судей не планировала заниматься реальным очищением судейского корпуса. Однако из-за увольнения образовалось много вакансий, некоторые суды вообще остановили работу из-за отсутствия полномочных судей. За неимением судей граждане имеют дела с судебной волокитой. Квалифкомиссия не спешит решать проблему, ведь почти за пять лет деятельности не рекомендовала к назначению ни одного нового судью.

Фактически Высшая квалификационная комиссия судей не разорвала круговую поруку и провалила возложенные на нее задачи.

Похожее происходит и с Высшим советом правосудия. Судей стали чаще привлекать к дисциплинарной ответственности, так как немного увеличилась "пропускная способность" Высшего совета правосудия, однако наиболее "зашкваренные" судьи обычно избегали ответственности. Например, некоторые судьи, которые сейчас работают судьями в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", до сих пор считаются украинскими судьями. Многие из них успешно ушли в отставку и нанялись на службу к оккупационной власти. Председатель Апелляционного суда Черкасской области Владимир Бабенко, вместо того чтобы быть уволенным за вмешательство в деятельность судей, до своей отставки еще долго продержался на должности.

Не того наказывали

К ответственности привлекали немногочисленных судей, которые свидетельствовали о вмешательстве в правосудие или проявляли независимость.

Так были наказаны судья Лариса Гольник, которая стала изобличителем коррупционных преступлений; судья Лариса Цокол, отказавшаяся брать под стражу Михеила Саакашвили; судья Виталий Радченко, который дал разрешение НАБУ на проведение обысков в Окружном административном суде г. Киева. Позже наказания были либо упразднены, либо смягчены. А Ларисе Гольник выговор помешал стать судьей Высшего антикоррупционного суда, хотя позже его отменили. Кроме того, президент, вопреки закону, долго медлил с восстановлением ее полномочий.

Долгожданный Высший антикоррупционный суд

Высший антикоррупционный суд создали под давлением международных партнеров Украины и гражданского общества. Продвижение этой идеи длилось три года, поскольку политическая власть всячески сопротивлялась, убеждая, что каждый суд должен быть антикоррупционным. Но суды, в которые попадали дела о топ-коррупции, в большинстве случаев просто затягивали рассмотрение. В результате ни одно высокое должностное лицо не пострадало.

Чтобы сформировать ВАС, к процессу отбора судей привлекли Общественный совет международных экспертов, который создали из лучших специалистов мирового масштаба, предложенных международными организациями. В отличие от Общественного совета добропорядочности, наделили его не номинальным, а реальным влиянием на результат. Международные эксперты могли заблокировать прохождение любого кандидата, если считали его недобропорядочным. В итоге сформирован состав, к которому у общественности в основном претензий не было. Правда, суд начнет работать лишь осенью 2019 г. И станет ли это настоящей историей успеха, увидим со временем. Риском является то, что кассационная инстанция для этого суда — Верховный суд, судей которого отбирали по обычным правилам без участия международников.

Мировые рейтинги

Благодаря реформам Украина немного улучшила результаты в мировых рейтингах. По сравнению с 2015 г., на 2% улучшилась ситуация, согласно Индексу верховенства права от World Justice Project. На 5% — в Индексе восприятия коррупции от Трансперенси-Интернэшнл. Но тут преимущественно роль сыграли законодательные изменения, а не практические результаты.

Доверие к судам повысилось, но опять-таки на уровне статистической погрешности. Судебный индекс Европейской бизнес-ассоциации показал незначительный рост доверия к судам через интегральный показатель: с 2,24 до 2,48 по пятибалльной шкале. Однако коррупция и взяточничество остаются на первом месте среди негативных факторов, влияющих на доверие к суду со стороны инвесторов.

После последних своевольных решений судов ситуация с отношением к судам может серьезно ухудшиться. Особенно если органы правопорядка и судебная власть в который раз распишутся в невозможности бороться с такими явлениями.

Так ли все безнадежно? На мой взгляд, нет. Но Украина нуждается в нестандартных решениях для введения судебной реформы.

Архитектура судебной реформы

Органы судейского управления, которые отвечают за отбор судей и привлечение их к дисциплинарной ответственности, нужно перезагрузить. Но не просто расформировать действующий состав этих органов и подобрать новых членов по старым процедурам, как предлагают сделать апологеты судебной реформы времен Януковича.

Необходимо менять правила формирования этих органов, чтобы имеющиеся неформальные практики влияния не привели к заполнению вакансий в них людьми, которые будут служить олигархам и политикам.

В условиях трансформации судебной системы органы по отбору судей и привлечению их к дисциплинарной ответственности должны включать большинство представителей общественного сектора, которым доверяет общество (правозащитникам, журналистам, представителям профильных общественных организаций и независимой юридической среды), а не самих судей.

Идею усилить роль гражданского общества в составе Квалификационной комиссии судей поддерживают и эксперты Совета Европы и Европейского Союза. Судьи могли бы избирать своих представителей электронным голосованием, а не через представителей на съезде судей. Обычно их голосами манипулируют председатели судов, к которым поступают просьбы поддержать конкретных кандидатов из центра.

Важно, чтобы к членам таких органов, которые, в частности, оценивают судей на добропорядочность, тоже выдвигали требование относительно добропорядочности и безупречного поведения. Состав Высшего совета правосудия без изменений в Конституции не переформатировать, но можно ввести проверку на добропорядочность действующих членов, непрохождение которой является основанием для прекращения полномочий. Такую проверку могли бы обеспечить международные эксперты, делегированные международными организациями, например, тот же Общественный совет международных экспертов, который участвовал в формировании антикоррупционного суда.

Целесообразно ввести механизм пересмотра результатов квалификационного оценивания судей, относительно которых проигнорированы негативные выводы Общественного совета добропорядочности. Кроме того, нужно создать механизм мониторинга добропорядочности судей, которым на них возлагали бы обязанность доказать законность происхождения имущества. За невыполнение этой обязанности Конституция предусматривает увольнение судьи с должности. Сейчас эта норма остается мертвой — ее ни разу не применили.

В коренном реформировании нуждается и юридическое образование, которое является предпосылкой профессионализма судей, прокуроров, адвокатов. Да, эти изменения с отложенным действием, поскольку дадут результат в более отдаленной перспективе, но начинать надо немедленно. Кроме того, нужно реформировать адвокатское самоуправление для большего вовлечения каждого адвоката к решению самоуправляемых вопросов.

Внедрение электронного суда должно способствовать быстрому получению качественных судебных онлайн-услуг. За этим будущее. Если судебное разбирательство сможет проходить онлайн без необходимости посещать суд в другом уголке Украины, это в дальнейшем сэкономит ресурсы для расширения помещений, ремонтов. Это позволило бы отказаться от традиционных правил подсудности в таких делах и равномерно распределять дела между судами и судьями. То есть стороны в деле и суд могли быть разбросаны по всей Украине, но это не помешало бы им встретиться в судебном заседании онлайн.

О реформах в Украине и их поддержке на наивысшем уровне будут говорить в начале июля в Торонто (Канада) во время третьей Конференции по вопросам реформ в Украине. Гражданское общество подготовило видение дальнейших шагов в реформировании Украины, в частности в судебной реформе. Благодаря участию в мероприятии представителей украинской власти и международных партнеров у конференции есть шанс дать новый импульс судебной реформе. Поддержка международного сообщества способна подтолкнуть Украину к достижению заметного результата в обеспечении права на справедливый суд.