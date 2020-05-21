Грабли Порошенко: как Зеленский проваливает судебную реформу

В апреле 2020-го прошел год с того момента, как украинцы избрали Владимира Зеленского президентом Украины. Хотя у Зеленского было немало приверженцев, многие граждане голосовали не столько за него, сколько против Петра Порошенко, против, в частности, его бестолкового кума-генпрокурора и сливания уголовных производств против коррупции в "Укроборонпроме" и проваленной судебной реформы.

Порошенко, стремившийся построить ручной и лояльный суд, стал его жертвой еще в последний месяц своего президентства. Тогда Окружной админсуд Киева запретил ему назначать двух членов Высшего совета правосудия (ВСП) по президентской квоте и "отменил" национализацию Приватбанка, один из самых важных "проектов" Порошенко во время его президентства.

Кандидат в президенты Зеленский в своих предвыборных роликах советовался с экспертами, возмущался продажными судами и обещал судебную реформу. Прошел год, а Зеленский до сих пор возмущается продажными судами и отсутствием реформы. Только теперь вопросы уже не к Порошенко, а к нему самому.

Первая попытка Зеленского реформировать суды провалилась с треском в январе этого года, ее заблокировалВысший совет правосудия. Сейчас в офисе президента подготовили новый законопроект. Мы получили текст из собственных источников и проанализировали его. Если именно этот законопроект проголосуют в парламенте, Зеленский рискует повторить судьбу Порошенко, но на этот раз в турборежиме.

Высший совет правосудия — главная проблема судебной системы

В сентябре 2019 года Зеленский анонсировал"еженедельное лишение судейских мантий недостойных высокого звания судьи". На практике таких судей не только не увольняли, но и продвигали по карьере и повышали их зарплаты.

Тогда же президент обещал, что очень скоро будет сформирован новый состав Высшей квалифкомиссии судей, которая проведет честные конкурсы и заполнит 2000 вакантных судейских должностей. ВККС до сих пор не создали, 2000 судей до сих пор не избрали, восемь судов не работают вообще, — там нет ни одного судьи с полномочиями на рассмотрение дел.

Почти вся власть в судебной системе сосредоточена в руках одного органа — Высшего совета правосудия. Именно ВСП решает, кого назначать на судейские должности, наказывает судей за дисциплинарные нарушения или увольняет их, дает правоохранителям разрешение на задержание судьи. Фактически роль ВСП сводится к тому, чтобы отбирать на должности лучших претендентов и наказывать судей, нарушающих закон или правила этики.

Вместо этого в последние несколько лет Высший совет правосудия систематически оказывает давление на независимых судей, закрывает глаза на коррупционное имущество и неэтичное поведение, проявляет терпимость к судейским схемам и "отмазывает" нарушителей.

Например, в апреле 2020-го ВСП отправил в отставкуАлександра Струкова, многолетнего руководителя Октябрьского райсуда Полтавы. Имя Струкова стало известно на всю страну из-за преследований, которые он устроил судье Ларисе Гольник. Она отказалась выполнять указания Струкова в ходе рассмотрения дела о коррупции городского головы Александра Мамая, за что получила системные притеснения, угрозы, даже избиения. К Струкову у ВСП претензий не было — ни из-за преследования Гольник, ни из-за неправдивых данных в имущественных декларациях, ни из-за вождения в нетрезвом виде и руганис полицейскими. Вместо того, чтобы уволить, члены ВСП отправили Струкова в почетную отставку, он получил почти миллион (!) гривен выходного подарка и несколько десятков тысяч ежемесячного содержания.

В почетную отставку в феврале 2020-го благодаря Высшему совету правосудия ушел также судья из РовноВиктор Волощук. Он совершил смертельное ДТП — выехал на встречную полосу и осуществил наезд на 21-летнего мотоциклиста, который умер на месте. ВСП не увиделникаких нарушений в действиях судей Малиновского райсуда Одессы, которые в турборежиме оправдывали мэра города Труханова, чтобы успеть до запуска антикоррупционного суда.

Высший совет правосудия не уволилБогдана Санина, зимой 2013 года запретившего Майдан, и Евгения Аблова, который спустя время санкционировал силовой разгон протестующих. В целом ВСП оставил на должностях почти 85% судей, преследовавших активистов во время Революции Достоинства.

Этот перечень "славных" действий Высшего совета правосудия можнопродолжить,но и сейчас очевидно, что с таким ВСП нечего удивляться продажным и несправедливым судам.

Зеленский подыгрывает ВСП

Высший совет правосудия — очень простой тест на искренность намерений Зеленского реформировать судебную систему. Если он действительно этого хочет, то должен был бы начать с реформы самого ВСП. Тем более после того, как этот ВСП заблокировал его первую попытку реформы.

Осенью прошлого года Зеленский инициировалзакон, предусматривающий избрание нового состава Высшей квалификационной комиссии судей на открытом конкурсе и увольнение недобросовестных членов ВСП при участии международных экспертов (тогда международники делегировали ДжованниКесслера, КарлосаКастресануи Роберта Корди). Но закон не был имплементирован, потому что ВСП просто отказался его выполнять.

В офисе президента провели работу над ошибками, но наоборот, — теперь не только не предлагают увольнять нечестных членов ВСП, но и готовы дать им еще большие полномочия. Или у президента не понимают, где кроются основные проблемы правосудия, или банально не хотят их исправлять, имитируя реформу, как предшественники.

Во-первых, законопроект, подготовленный в офисе президента, вообще не задевает самую большую проблему судебной системы — Высший совет правосудия. Его члены остаются на должностях.

Если по закону, выполнение которого заблокировал ВСП, его должна была проверить Этическая комиссия с международными экспертами в составе, то теперь увольнение будет зависеть от самих членов ВСП.

В случае, если 14 из 21 члена ВСП проголосуют за увольнение, тогда вопрос передается на рассмотрение тем субъектам, которые назначали конкретных лиц. Учитывая, что голосование за будущих членов ВСП на судейских, адвокатских или прокурорских съездах происходит по указаниям сверху, было бы очень наивно надеяться на хотя бы одно реальное увольнение.

Во-вторых, избрание членов Высшей квалифкомиссии судей состоится под полным контролем нереформированного ВСП.

Хотя по закону кандидатов на конкурсе будет оценивать конкурсная комиссия, делать это она будет по правилам, написанным в ВСП. В декабре 2019 года Высший совет правосудия уже утвердил подобныеправила, которыми полностью нивелировал роль международных экспертов в конкурсной комиссии и закрепил преимущество судейских кандидатов на конкурсе. Законопроект только усиливает позиции ВСП по избранию нового состава ВККС.

Так, если раньше в состав конкурсной комиссии могли войти лишь 12 уважаемых экспертов с мировым именем, которых международники предложили для отбора судей Высшего антикоррупционного суда, то теперь любая иностранная или международная организация, занимающаяся вопросами правосудия или противодействия коррупции, сможет предложить кого угодно,а ВСП получит право избирать. Понятно, что симпатии членов Высшего совета правосудия, раньше испугавшихся Кесслера и Кастресани, будут на стороне ручных "экспертов".

В-третьих, отбором членов конкурсной комиссии будет руководить Павел Вовк. В законопроекте есть неприметная, но очень интересная деталь: в случае, если международные организации не номинируют экспертов, тогда их будет предлагать Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека. Что с этим не так? А то, что фамилия Уполномоченной Людмилы Денисовой фигурирует в уголовном деле, известном как "пленки Вовка". Согласно записямиз кабинета главы ОАСК Павла Вовка, обнародованным НАБУ летом 2019 года, лицо с голосом, очень похожим на голос Вовка, утверждало, что контролирует Денисовуи обеспечит назначение нужного человека в ВККС. Поэтому, вполне вероятно, избранием нового состава ВККС будет дирижировать Павел Вовк.

Таким образом, вместо того чтобы разблокировать реформу, обновить Высший совет правосудия и избрать новый состав Высшей квалификационной комиссии судей на честном конкурсе, президент отдает все в руки нереформированному ВСП.

В недавно обнародованном фильмео годе своего президентства Владимир Зеленский заявил, что судебную систему в Украине надо полностью перезагрузить. Дескать, в стране, где есть много честных и профессиональных судей, система работает несправедливо.

Только вот перезагрузить судебную систему президент не может, потому что его власть в этой сфере ограничивается только церемониальной подписью под указом о назначении судьи. Все знаковые для судебной власти решения принимает именно Высший совет правосудия, — решает, кого назначать, а кого уволить, кого наказать, какие недобросовестные практики прекратить, а к какому поведению быть терпимым. Продажные суды — это результат работы ВСП. Несправедливые суды — это результат работы ВСП. А сохранение такого Высшего совета правосудия — это результат политической близорукости президента.