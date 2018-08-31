ГБР: затормозить любой ценой

На этой неделе на руководителя самого мощного органа правопорядка — Государственного бюро расследований — словно снизошло знамение.

Роман Труба отказал внешней конкурсной комиссии в рассмотрении рекомендаций по назначению 27 победителей на руководящие должности среднего звена в ГБР. Во время брифинга директор ГБР заявил, что вышеупомянутая комиссия уничтожила результаты психофизиологического исследования кандидатов (проще говоря — данные проверки на полиграфе), которые якобы должен был получить директор бюро. И поэтому на должности никто назначен не будет.

В своем выступлении Роман Труба обнародовал шокирующие факты, которым должны были поверить и журналисты, находившиеся в стенах офиса бюро, и простые граждане, следившие за ходом брифинга. По его словам, среди упомянутых 27 претендентов на должности он идентифицировал фигуранта уголовных производств о государственной измене, о незаконном механизме легализации доходов, лиц с сепаратистскими наклонами. Все бы ничего, если бы озвученные позиции не совпадали с медийной волной, поднятой в течение последних нескольких недель на сайтах — "сливных бачках". Даже больше: в словах о госизмене, которую так эмоционально подчеркивал Роман Труба, подмечена логическая последовательность "откуда дровишки". Речь шла о рекомендованном комиссией на должность руководителя второго следственного управления центрального аппарата ГБР Александре Туре. Да, он действительно работал прокурором одного из районов Симферополя АР Крым до оккупации полуострова (приказ генпрокурора о его увольнении датирован апрелем 14-го, а фактически он ушел с должности еще в марте).

По нашей информации, в 2015 году по упомянутым фактам Туру допрашивали в СБУ. И здесь, приблизительно неделю назад, Александра Туру повторно вызывают на допрос. Но в этот раз — в прокуратуру АР Крым, и вновь в деле о госизмене. Это произошло именно после того, как руководитель Ходоровской организации поддержки ветеранов АТО со Львовщины (вотчины директора ГБР) написал заявление на основе "материалов из СМИ".

О подготовке "заранее"

А теперь о том, что остается вне внимания общественности, которая просто наблюдает за процессом, не принимая в нем непосредственного участия. Ныне советником Романа Трубы работает экс-заместитель прокурора Крыма Александр Вдовиченко. Последний неоднократно выступал в СМИ с соответствующими месседжами в адрес прокуроров, подозреваемых в госизмене. Любопытный факт: заявление написано на имя не Юрия Луценко, а нынешнего прокурора АРК Гюндуза Мамедова, у которого и работал заместителем Вдовиченко. Поэтому не удивительно, что Роман Труба разыграл эту карту, фундаментально приправив блюдо дополнительным ингредиентом — отсутствием проверки на полиграфе. Кстати, полиграфологи уже объяснили свою позицию по поводу "уничтожения" результатов полиграфа.

В конце концов, становится очевидным, что соответствующее решение Романа Трубы готовилось заранее, но окончательно он его принял в последний момент. И здесь проступает конечная цель, инспирированная совершенно другими политическими игроками, которые до сих пор не лезли в политико-правовое "болото" запуска ГБР. Следовательно, цель — во что бы то ни стало затянуть процесс запуска нового органа правопорядка.

В соответствии с условиями конкурса, работают еще две комиссии — для центрального аппарата и для территориальных управлений. Если первая, работающая вне контроля Романа Трубы, завершила отбор следователей (включая проверку на полиграфе) еще месяц назад, то вторая, подконтрольная директору ГБР, только сейчас начала проводить собеседования с кандидатами. И вроде бы логично было оперативно назначить спецпроверку для выбранных следователей, но с этим почему-то медлят.

Из моих источников стало известно об аналогичной ситуации с упомянутыми 27 кандидатами на должности руководителей среднего звена, которых внешняя комиссия выбрала еще 18 июля. С организацией спецпроверки не то что не спешили — ее фактически провалили на ровном месте. Во-первых, возникли непонятные проблемы с запросами на ее проведение. Через три недели Минюст их просто вернул как не должным образом оформленные. В бюро 27 августа кандидатов на должности попросили предоставить новые согласия на проведение спецпроверки. Но вдруг на следующий день — 28 августа — директор ГБР выходит на публику и заявляет, что никого из них не назначит.

Еще одним фактом в подтверждение упомянутой стратегии Романа Трубы является скорость проведения спецпроверок для 27 кандидатов, которых выбрала внешняя комиссия, и 14 кандидатов, выбранных внутренней комиссией №2, возглавляемой подчиненным директора бюро Олегом Шрамом. Это можно проверить, просто сравнив печати с датами об отправлении документов в Министерство юстиции.

О "последнем моменте"

Финальным аккордом, к которому так стремился Роман Труба, стала поддержка общественности. В день брифинга в 9:00 директор бюро пригласил в свой офис известных антикоррупционеров из общественного сектора, нардепов Мустафу Найема и Егора Соболева. Правда, среди активистов не было тех, кто хорошо ориентируется в процессе запуска ГБР. Например, не предупредили о встрече нас с Алексеем Гриценко (Автомайдан). Очевидно, так было легче обеспечить реализацию решения о неназначении 27 "чужих" и назначении 14 "своих".

Общеизвестно, что среди кандидатов, предложенных внешней комиссией, только двое репрезентовали интересы группы Пашинского—Турчинова, к которой близок Роман Труба. Большинство из кандидатов были аффилированы с министром внутренних дел Арсением Аваковым. Некоторых связывали с близким к президенту нардепом Александром Грановским и заместителем председателя СБУ Павлом Демчиной. Какой был смысл двум политическим группам сначала распределять между собой должности, а потом "умножить на ноль" все договоренности?

О влиятельной "скрытой руке"

Сомнительно, что в "Народном фронте" настолько сильно побили горшки, чтобы одно крыло этой партии прямо противодействовало другому. По данным наших источников, здесь "включились" другие политические тяжелоатлеты, а точнее — Юрий Луценко. По одной версией, такая закулисная интрига связана с желанием руководителя Генпрокуратуры возглавить правительство. Кстати, ГБР, согласно действующему законодательству, является центральным органом исполнительной власти (ЦОИВ), который осуществляет правоохранительную деятельность. И этот ЦОИВ подчиняется непосредственно Кабмину. А над действующим руководителем правительства в который раз сошлись тучи. Последний недавний жесткий (как свидетельствуют наши источники) разговор между Порошенко и Гройсманом лишь усилил намерение президента подыскать другого премьера.

Впрочем, не факт, что отставка главы правительства произойдет. Тем более не факт, что преемником Гройсмана станет именно Луценко. Но кадры ГБР могут интересовать Юрия Витальевича безотносительно к мечтам о возможном премьерстве. Следовательно, по второй версии, генпрокурор стремится получить влияние на бюро, чтобы иметь полезный политический ресурс, с помощью которого можно выстраивать собственную карьеру и предоставлять "услуги" тем, от кого зависишь (или будешь зависеть).

На любые упреки, звучащие от активистов, Луценко может с гордостью заявлять об оперативном создании департамента процессуального руководства в уголовных производствах, подследственных ГБР. Несколько недель назад было детализировано, как без конкурса, с переводом на должности, Луценко создал это структурное подразделение ГПУ. Как известно, Юрий Витальевич сохраняет в рукаве еще один козырь: каждое уголовное производство ГБР можно "спускать на тормозах" с помощью процессуального руководства со стороны прокуроров.

Очевидно, именно Луценко подтолкнул Романа Трубу к вышеупомянутому решению, показав, кто в доме хозяин. Кстати, как свидетельствуют очевидцы, нардеп Сергей Пашинский никак не мог дозвониться до директора ГБР в день брифинга. Это лишь подтверждает факт влияния на решение "скрытой руки", до сих пор не задействованной в процессе.

И в завершение — об интересе Луценко. Генеральная прокуратура дорасследует уголовные производства, подследственные ГБР. Но новых производств как орган досудебного расследования уже не открывает, направляя их в Национальную полицию и СБУ. Очень удобная позиция — заморозить ситуацию, поскольку тогда прокуратура фактически не несет ответственности за расследование, но сохраняет за собой возможность контролировать ситуацию в целом.

Post scriptum

Отечественные политики самого высокого ранга хорошо научились не только использовать подконтрольные СМИ, но и вводить в заблуждение граждан, и даже активистов-антикоррупционеров. Последние, не понимая сути дела, ведутся на "добрую волю" отдельных руководителей органов публичной власти. А в условиях тотального медийного кавардака трудно разобраться, кто какие цели преследует. Иногда союзы между влиятельными лицами меняются, как настроение у человека, страдающего циклотимией. За вспышками этой политической болезни наблюдает весь мир, делая свои выводы о "европейском будущем" нашего государства.