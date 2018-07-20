ГБР: "тепловые ловушки" и политические договорняки

В прошлую среду, 19 июля, внешняя конкурсная комиссия по избранию руководства Государственного бюро расследований наконец определилась с именами руководителей семи территориальных управлений, трех следственных управлений в центральном аппарате ГБР, а также управлений оперативных разработок, оперативно-технических мероприятий, обеспечения деятельности, информационно-аналитической разведки, режимно-секретной работы, отдела работы с общественностью и СМИ и т.п.

В целом избраны 27 кандидатов на соответствующие должности, рекомендованных директору ГБР Роману Трубе на утверждение соответствующим решением.

Напомним, что упомянутая комиссия состоит из представителей Верховной Рады, Кабинета министров и президента, которые делегировали туда по три своих представителя. Хотя фактически — это лица из окружения двух мощнейших политических сил — Блока Петра Порошенко и "Народного фронта". Как помним, сначала, в ноябре 2017 года, был избран директор бюро и два его заместителя, а на этой неделе уже определились с руководителями всех управлений в центральном аппарате ГБР и главами отделенных территориальных подразделений.

Эксперты двух общественных организаций — Statewatch и Автомайдана — пристально следили за конкурсом и уже не раз публиковали разоблачительные материалы о кандидатах на должности руководителей среднего звена. В этот раз подаем только фактаж в формате: должность, кто избран и какой репутационный шлейф за этим лицом. За каждую должность боролись не на жизнь, а на смерть группы Авакова—Купранца, Демчины—Грановского, Пашинского. Именно упомянутые политико-правоохранительные "игроки" распределили между собой должности.

Иногда группы влияния, как и кандидаты, шли ва-банк. Например, активисты до последнего думали, что будет избран одиозный судья Евгений Аблов, которого еще называют "судьей Майдана", поскольку он, чтобы медийно засветиться, накануне избрания руководства ГБР даже пришел на заседание Совета общественного контроля. Однако это не помогло, его не избрали.

В день голосования автор этого текста в блоге на "Украинской правде" спрогнозировал: хотя провластные чины за сутки "вбросили" в медиапространство список тех, кого должны избрать, этот перечень полностью не реализуется. Потому что параллельно были запущены еще два перечня — "альтернативные". А правда, как говорят, чаще всего где-то посредине. Немногие могли предположить, что заместитель председателя Окружного административного суда города Киева Евгений Аблов, представитель Нацполиции Дмитрий Руденко, которого связывают с фальсификацией дела против трагически погибшего активиста Дмитрия Гройсмана, или одиозный экс-таможенник Владимир Орлов будут не чем иным, как "тепловыми ловушками". Объясню: такой трюк исполняют самолеты и вертолеты для противодействия ракетам с инфракрасной головкой самонаведения, фактически создавая фейковую цель для ракет противника.

Именно таким путем пошли так называемые провластные элиты. Сначала "вбросили" список с кандидатами, на которых негде "пробу ставить". А потом завели в бюро нужных себе, однако менее публично запятнанных лиц. Конечно, не все группы влияния удовлетворены окончательным списком. К слову, директор ГБР Роман Труба уже обратился с просьбой к общественности и "ручному" Совету общественного контроля проверить на добропорядочность рекомендованных кандидатов, подчеркнув важность результатов спецпроверки.

Жаль, что руководитель бюро на ровном месте снова прибегает к манипуляциям. Во-первых, настоящая общественность (Statewatch и Автомайдан) уже давно передала заключения о кандидатах на руководящие должности среднего звена и в комиссию, и в ГБР. Во-вторых, обращение к "ручному" СОК при ГБР точно не добавляет репутации бюро как органу правопорядка. В-третьих, очень маловероятно, что спецпроверка даст определенные результаты, потому что большинство из кандидатов являются представителями органов правопорядка, а значит, и так проверяются на постоянной основе. Единственной целью, в таком случае, является попытка "сбить" отдельных правоохранителей, запустить со временем повторный конкурс и назначить лояльных лиц.

Однако на сегодняшний день должны признать, что внешняя комиссия наряду с незапятнанными представителями разных политико-правоохранительных групп рекомендовала и многих лиц с сомнительной репутацией. По нашим подсчетам, таких около половины кандидатов.

Далее коротко подытожим выбор комиссии, которая была полностью подконтрольна БПП и "Народному фронту".

Первое следственное управление центрального аппарата возглавил заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Евгений Шевцов. Относительно него выяснено следующее: беспрецедентное количество недвижимости, наличных средств, ценного движимого имущества (часы Rolex, дорогое ружье Merkel Jagd- und Sportwaffen Gmbh), а также наличие корпоративных прав у его жены Алены Шевцовой (Дегрик). К слову, она в свое время находилась в близких отношениях с экс-руководителем ГФС Романом Насировым и ныне руководит "широко известными" в определенных кругах компаниями наподобие "Леогейминг".

Второе следственное управление возглавил Александр Туру, работающий начальником Ирпенского отделения Главного управления Государственной фискальной службы в Киевской области. Его связывают со скандалом в связи с неуплатой в бюджет средств в Василькове (Киевская область). Есть вопросы и относительно перечня его имущества.

Третье следственное управление возглавил Артем Бугаец, который является руководителем следственного отдела управления по особо важным делам Департамента международно-правового сотрудничества ГПУ. На него накладывали дисциплинарные взыскания за работу в органах прокуратуры, а также возникали вопросы со стороны активистов.

Руководителем управления информационно-аналитической разведки стал представитель Национальной полиции Роман Билоус.

На Управление оперативных разработок зайдет Владимир Криволапов, у которого идентифицированы дорогие швейцарские часы (Breitling, Zenith, Louis Erard), пользование Volkswagen Touareg (2014 г.в.), а также большое количество наличных средств.

Управление сопровождения оперативными подразделениями досудебных расследований возглавит Сергей Житник. Сейчас он работает в Нацполиции, где его работа связана с аграрным сектором и сферой земельных отношений. Интересно, что в 2015 году Житник подарил своей жене квартиру площадью 90,7 кв. м за 1,15 млн гривен.

Новый потенциальный руководитель управления внутреннего контроля — Богдан Чобиток. Источники утверждают, что он прошел по квоте начальника Главного управления "К" Службы безопасности Украины Павла Демчины и его заместителя Василия Писного. Раньше Чобиток продолжительное время работал в СБУ и имеет весьма неоднозначную репутацию среди правоохранителей и экспертной среды.

Руководителем управления обеспечения деятельности станет Василий Титарчук, жена которого неплохо зарабатывает на предпринимательской деятельности (почти

1 млн грн в год).

Управление кадровой работы и государственной службы возглавит экс-председатель Житомирского областного совета Виталий Француз, у которого есть не только три квартиры в Житомире, но и значительное количество средств на банковских счетах (около 1,5 млн грн) и в денежной наличности (102 тыс. долл. США).

Руководителем управления международного сотрудничества и внешних коммуникаций станет Андрей Багров, работающий в Нацполиции.

Управление оперативного обеспечения и оперативно-технических мероприятий перейдет под крыло Александра Яковлева.

Должность руководителя управления планово-финансовой деятельности, бухгалтерского учета, отчетности — главного бухгалтера получит Денис Луцик.

Руководитель управления правового обеспечения — Оксана Пащенко. Она является заместительницей директора департамента Государственной уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции. Владеет домом и земельным участком в с. Красное Первое в Обуховском районе Киевской области, недешевыми внедорожниками (Toyota Land Cruiser Prado, Lexus LX), а также имеет 5 млн грн на банковских счетах.

Руководитель управления режимно-секретной работы и защиты информации — Алла Костюкова. До сих пор работала заместительницей начальника отдела в Национальной академии СБУ.

Руководителем управления специального назначения стал Андрей Калашник.

Новый начальник отдела внутреннего аудита — представитель СБУ Петр Божевский.

Отдел организационно-административного и аналитического обеспечения возглавит Александр Коваль.

Отдел работы с общественностью и СМИ доверили Марьяне Гаёвской-Ковбасюк. Сейчас она является начальницей отдела мониторинга и аналитики управления связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры. К слову, внутренняя комиссия №1, которая отбирает следственных и государственных служащих для центрального аппарата, "забраковала" Гаёвскую-Ковбасюк на должность главного специалиста в соответствующем структурном подразделении. Дело в том, что кандидат элементарно не смогла объяснить законность источников происхождения средств, на которые было приобретено множество дорогой недвижимости, а также люксовый внедорожник Toyota Land Cruiser 200, купленный в 2012 году ее новым мужем — экс-прокурором Львовщины.

Главными специалистами отдела проведения проверок по применению полиграфа управлением внутреннего контроля станут Ярослав Денисенко, который забыл указать собственное жилье в декларациях за 2015 и 2016 годы, а также Дмитрий Шишкарев.

И напоследок — о директорах территориальных управлений в регионах.

Представитель Департамента защиты экономики Нацполиции Руслан Марчук возглавит подразделение в Киеве. В Краматорск поедет адвокат Артем Матвеев, который также забыл указать в декларациях за предыдущие годы свое недвижимое имущество. Руководитель Радеховской местной прокуратуры Львовской области Николай Друзюк не очень изменит свое местопребывание, потому что возглавит территориальное управление в городе Львове. К слову, его жена является судьей Львовского апелляционного хозяйственного суда. Заместитель начальника управления представительства интересов гражданина и государства в прокуратуре Запорожской области Денис Керман возглавит региональное подразделение ГБР в Мелитополе. Представитель Генпрокуратуры Олег Денега переедет в территориальное управление в Николаеве. Заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Полтавской области Владимир Тимошко будет руководить отделением бюро в Полтаве. Заместитель начальника одного из отделов Офиса крупных налогоплательщиков ГФС Сергей Палатов возглавит территориальное управление в Хмельницком.

Как видим, так называемые провластные элиты смогли сыграть свою партию, хотя и "сдали" (скорее намеренно, чем вынуждено) несколько своих "козырей", а именно: Евгения Аблова, Дмитрия Руденко и Владимира Орлова. Очевидно, существует некоторая обеспокоенность по поводу кандидатур Евгения Шевцова, Богдана Чобитка и Артема Бугайца. И именно поэтому общественность и международные партнеры должны только усиливать свои позиции в контроле работы новообразованного Государственного бюро расследований. Иначе можем даже не надеяться на незаангажированное расследование уголовных производств этим органом правопорядка.