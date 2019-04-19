Гамбургский расчет

Киев прервал затишье на российско-украинском фронте.

В Донбассе нет масштабных боевых столкновений, хотя пророссийские боевики каждый день обстреливают украинские позиции, в результате чего гибнут наши солдаты. Да и на дипломатическом поле противостояния Украины и России — штиль. Но в преддверии второго тура президентских выборов Киев начал наступление на судейском направлении. Стремясь добиться справедливости и покарать Россию в зале суда, Украина подала в международные судебные инстанции третий межгосударственный иск против Российской Федерации, обвиняя ее в нарушении Конвенции ООН по морскому праву (1982 г.).

На минувшей неделе Киев обратился в Международный трибунал ООН по морскому праву, расположенный в Гамбурге, с просьбой применить временные меры против РФ, дабы та немедленно освободила захваченных ею 24 украинских моряков и три военных корабля. Ожидается, что приблизительно через месяц уже будет промежуточное решение.

Как надеются в украинской столице, оно будет положительным для нашей страны. (В этой связи весьма любопытно, как проголосует представитель от Украины Маркиян Кулык. Дело в том, что в 2013 г. только он и представитель от России Владимир Голицын проголосовали против решения Трибунала по делу Arctic Sunrise, о котором мы расскажем далее.)

Одновременно, на основании приложения 7 Конвенции ООН по морскому праву, начинается процесс формирования Арбитражного трибунала, который и рассмотрит по сути данный иск против России. Ожидается, что состав арбитров будет определен в течение нескольких месяцев.

Напомним, что 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива российские военные обстреляли и захватили с экипажами украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. Несколько украинских моряков во время атаки россиян получили ранения. Экипажи кораблей были арестованы и перевезены в российские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".

Россия обвиняет 24 моряков в уголовном преступлении — незаконном пересечении границы. Им грозит до шести лет. На этой неделе Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей украинским морякам до конца июля. В Украине же, где моряки признаны военнопленными, настаивают: корабли вовсе не "вторгались", Россия была заранее уведомлена о маневрах украинских кораблей.

В январе Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России из-за нападения и захвата украинских моряков у Керченского пролива. Пока дело находится на предварительной стадии: ЕСПЧ не отклонил украинский иск, но и не признал в полном объеме наши требования. Но если ЕСПЧ, скорее всего, просто установит нарушения и присудит России выплату компенсации морякам, то у Международного трибунала ООН по морскому праву несколько большие возможности. У Киева здесь — свой "гамбургский расчет".

Во-первых, обращение в Международный трибунал ООН — это весьма действенный способ добиться скорейшего освобождения украинских моряков и их возвращения на Родину. Учитывая позицию российской власти, маловероятно, чтобы Москва добровольно согласилась отпустить в Украину наших военнослужащих, предпочитая использовать их в своих дипломатических играх с Киевом, Берлином, Парижем и Вашингтоном. В этом случае решение Международного трибунала должно стать весомым рычагом давления на Кремль.

Безусловно, Россия может проигнорировать его решение. Так же, как Москва не исполнила временные меры, предписанные Международным судом ООН, рассматривающим иск Украины к Российской Федерации по обвинению в нарушении Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Но подобное поведение наносит Кремлю серьезный политический и имиджевый ущерб, делая его в глазах мирового сообщества злостным нарушителем международного права.

Во-вторых, обращаясь в Международный трибунал ООН, Украине необходимо еще раз продемонстрировать международному сообществу, как Россия на деле "соблюдает" международное право. Ведь когда о его нарушении говорит Киев, то в мире это рассматривается как точка зрения Украины, одной из сторон конфликта. И совсем иначе воспринимается попрание международного права, когда свой вердикт выносит авторитетная международная судебная инстанция.

В-третьих, в Киеве полагают, что будущее решение Международного трибунала ООН позитивно повлияет на продолжение политики санкций против России, в том числе и со стороны Европейского Союза. Ведь в июне вновь возникнет вопрос о продлении санкций Евросоюза против Российской Федерации. А ожидаемое судебное решение (которое, напомним, может быть принято уже в мае) усиливает позицию Киева.

В-четвертых, принципиально, чтобы наших моряков не обменяли на сторонников "ДНР/ЛНР" или участников российских диверсионных групп в ходе каких-то закулисных договоренностей, а освободили именно по решению международной судебной инстанции, которая докажет неправомочность действий Москвы. Это позволит ВМС Украины в будущем более эффективно выполнять свои задачи в Азовском и Черном морях, поскольку решение Трибунала о временных мерах несколько умерит боевой задор России, чувствующей себя владычицей азово-черноморской акватории после аннексии Крыма.

Комментируя новый иск Украины, в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что у Международного трибунала ООН нет юрисдикции для рассмотрения данного дела. "В частности, в силу сделанных и Российской Федерацией, и Украиной оговорок о неприменимости предусмотренных Конвенцией 1982 г. процедур в отношении отдельных категорий споров", — говорится в заявлении МИДа РФ.

Само обращение в Трибунал российский МИД назвал недобросовестным, поскольку используется Киевом "во внутриполитических целях", а также сообщил, что не усматривает "в запрошенных Украиной временных мерах элемента срочной необходимости, что является обязательным условием их предписания". И цинично призвал Киев "вместо инициированного ею судебного разбирательства приступить к консультациям между сторонами".

В Киеве же полагают, что инцидент с захватом военных кораблей и их экипажей — это как раз компетенция Международного трибунала ООН. Ведь, по существу, данный иск — об иммунитете военных кораблей. Дело в том, что, в соответствии со ст. 32 Конвенции ООН по морскому праву, военные корабли и их экипажи имеют абсолютный иммунитет. Это означает: иностранные государства не могут их арестовывать, задерживать и судить. Таким образом, захват Россией кораблей, пленение моряков и суд над ними — прямое нарушение положений Конвенции.

Позиция Москвы, отметающей юрисдикцию суда и призывающей Киев к консультациям, — стандартная модель поведения российской власти при нарушении РФ международного права. Точно так же в Кремле отказывались и от участия в деле Arctic Sunrise: судно международной экологической организации Greenpeace было захвачено в сентябре 2013 г. российским спецназом в международных водах во время попытки экологов провести акцию протеста против добычи нефти на платформе "Приразломная" в Баренцевом море.

Нидерланды отправили жалобу в Гамбург примерно через месяц после инцидента. Россия не участвовала в процессе, поскольку утверждала, что не принимает процедуру арбитража по этому делу. Позиция Москвы не помешала Международному трибуналу ООН по морскому праву вынести свое решение. Буквально через месяц после направления Нидерландами жалобы на действия России Международный трибунал ООН принял решение, обязывающее Москву освободить судно и его экипаж под залог. И хотя Россия не участвовала в суде, тем не менее она объявила амнистию и отпустила всех иностранных членов экипажа.

А в августе 2015 г. Постоянная палата третейского суда в Гааге признала действия российской стороны в отношении судна Arctic Sunrise нарушением статей Конвенции ООН по морскому праву и обязала Россию выплатить Нидерландам около 5,4 млн евро в качестве компенсации. Комментируя в июле 2017 г. арбитражное разбирательство по делу Arctic Sunrise, представитель МИДа РФ Артем Кожин вновь заявил: Россия не принимала участия в процессе, поскольку полагает, что у арбитража отсутствует юрисдикция по данному делу.

Мы не случайно так подробно остановились на деле Arctic Sunrise. На него, прежде всего, опирались украинские дипломаты при подготовке нового иска. Но в отличие от Нидерландов Украина поддала иск только на пятый месяц после атаки на украинские корабли и пленения экипажей.

На первый взгляд, пять месяцев — долгий срок. За эту "волокиту" МИД нередко критиковали: многие украинцы хотели бы скорейшего обращения в суд. В свою очередь, российская дипломатия, манипулируя этой многомесячной паузой, стремится дискредитировать украинский иск. В уже цитированном выше заявлении МИДа РФ также говорится: "Тот факт, что Украина в течение почти пяти месяцев не торопилась с обращением в Трибунал, также свидетельствует об отсутствии срочности".

Только вот эта задержка вполне оправданна, считают украинские дипломаты: в судебных делах лучше поспешать медленно.

Суетливая гонка может загубить дело, в котором на кон поставлена не только свобода, но и жизнь наших моряков. "Торопливость и громкие заявления в международных судебных процессах приводят только к таким бесславным результатам, какие Украина получила в ряде торговых споров против РФ", — поясняла ситуацию на своей странице в Faсebook замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции, агент Украины Елена Зеркаль.

Сбор доказательств, обработка информации, выработка аргументов требует времени. Ведь следует изучить карты, составить хронометраж событий, сопоставить свидетельские показания. Время необходимо как для консультаций со специалистами по международному морскому праву и западными партнерами Украины, так и для переговоров (пусть и формальных, но важных с точки зрения соблюдения буквы права) с россиянами. Наконец, время необходимо для выработки судебной стратегии и тактики.

Так, в Киеве одно время рассматривали возможность добавить эпизод с захватом украинских военных кораблей и пленением моряков в поданный Украиной еще в сентябре 2016 г. иск против России по нарушению ею Конвенции ООН по морскому праву. (В этом процессе наша страна добивается, чтобы суд признал: в Черном и Азовском морях были нарушены права Украины как прибрежного государства.)

От этой идеи отказались. В Киеве сочли, что уже сформированному Арбитражному трибуналу в Гааге понадобится слишком много времени, чтобы принять временное решение по украинским морякам. В то же время, задействовав механизм Международного трибунала ООН, Киев рассчитывает получить временное решение уже через несколько недель.

Удерживала от поспешной подачи иска и позиция некоторых западных партнеров Украины, которые не сразу поддержали инициативу Киева обратиться в Международный трибунал ООН. Один из участников переговорного процесса заметил, что из уст немецких и французских представителей часто приходилось слышать аргументы российской стороны. Но в результате консультаций отношение Парижа и Берлина к инициативе Киева изменилось.

Наконец, свою роль в задержке в подаче иска сыграли и мнения различных специалистов по международному праву. Дело в том, что у некоторых юристов вызывала сомнение правомочность применения в данном случае Конвенции ООН по морскому праву. Свои умозаключения они делали исходя из того, что раз Украина находится в состоянии войны с Россией, то тогда в отношении украинских моряков (которых Киев официально рассматривает как военнопленных) необходимо применять международное гуманитарное право.

Усиливало аргументацию этих юристов и то, что в марте в обнародованном докладе Управления верховного комиссара ООН по правам человека отмечено, что украинские моряки, захваченные российскими пограничниками у берегов аннексированного Крыма, могут считаться военнопленными. В ООН заявили, что задержанные моряки попадают под действие Женевской конвенции и будут находиться в статусе военнопленных до тех пор, пока компетентный суд не примет другого решения.

И все же в этой научно-прикладной дискуссии победил подход, что в иске все же следует опираться на Конвенцию ООН по морскому праву. Помог в этом и сам Кремль, который отрицает состояние войны с Украиной и постоянно говорит о "внутриукраинском конфликте". Москва официально рассматривает украинских моряков не как "военнопленных", а как "нарушителей границы", и относится к ним соответственно: забрав военную форму, российская власть содержит их в общих следственных изоляторах и судит в обычных судах.

Пока неясно, примет ли Россия участие в формировании Арбитражного трибунала по данному иску. Судя по заявлению МИДа РФ, как и в случае с Arctic Sunrise, в Москве пока преобладают настроения непризнания юрисдикции суда и неучастия в его работе. Но в любом случае процесс состоится. А пока в Киеве с нетерпением ожидают вердикта Международного трибунала ООН.

Однако нам, украинцам, очень бы хотелось, чтобы наши моряки оказались дома в окружении родных еще до завершения этого судебного разбирательства. Ведь Гамбург не только в легендах славится своим "счетом".