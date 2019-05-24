Экономический краш-тест. Ключ на старт?

Прилетевшие эксперты обнаружили, что Фонд тут не ждали, говорить им по большому счету не с кем, да и решения принимать некому. Парламент распускают, и принимать ключевые для дальнейших реформ законы он в ближайшие месяцы не будет. Премьер, один из ключевых подписантов Меморандума, обиделся на инаугурационный выпад президента о мешающем правительстве и, как крепкий хозяйственник, решил немедленно оставить свой пост, послав МВФ воздушный поцелуй и пожелания успехов. После его отставки все правительство переходит в статус исполняющих обязанности, а МВФ с и.о. переговоры не ведет.

В итоге планового пересмотра программы stand-by, в рамках которой нам должны выделить почти 4 млрд долл., пока не будет, из оценочной миссия быстро превратилась в рабочую, ну не сдавать же билеты. Обидно, ведь большую часть условий для текущего пересмотра программы и получения денег Украина с горем пополам выполнила.

Всего в этом году мы могли бы получить два транша в мае и ноябре по 1,3 млрд долл. каждый. Но по давней украинской традиции, главной задачей для нас снова является не вылететь из программы, а не получить хоть что-то из обещанного. И до конца года деньги Фонда мы увидим едва ли, ведь потом будут новый парламент и новое правительство, что чисто технически усложнит переговоры и пересмотр программы, а затем — принятие госбюджета следующего года, период, когда МВФ воздерживается от каких-либо траншей в принципе, чтобы исключить политический шантаж в ходе рассмотрения госсметы. То есть этот год нам, вероятнее всего, придется прожить без поддержки Фонда, и сделать это будет непросто, учитывая многочисленные политические риски, смену правительства и колоссальные государственный долги.

Впору позавидовать смекалке Гройсмана, выпрыгнувшего из накренившейся государственной лодки в водоворот досрочных парламентских выборов и снявшего с себя ответственность за все дальнейшие провалы.

Советник Зеленского Устенко считает, что в краткосрочной перспективе Украина без траншей МВФ может обойтись, и сотрудничество стоит поддерживать, но лишь на долгосрочную перспективу. Его аргументы — средства Единого казначейского счета (ЕКС) и золотовалютные резервы (ЗВР) НБУ. Это не так хотя бы потому, что ценность МВФ не в деньгах, которые он дает, а в доступе к средствам других международных финансовых организаций и внешним рынкам заимствований, а есть еще и вопрос цены этих займов. Конечно, кому-то и Венесуэла — рай на земле, а дефолт — спасение, но не забудем и о главной заслуге МВФ перед Украиной — Фонд был и остается единственным двигателем реформ в стране.

Например, одним из немногих невыполненных условий текущей программы является возвращение в Уголовный кодекс статьи об ответственности за незаконное обогащение.

Принципиально невозможными для Фонда являются денационализация Приватбанка, посягательства на независимость Нацбанка и прочие важные для страны вопросы, которые без "финансового шантажа" МВФ будут вряд ли решаться.

Теперь все эти и другие вопросы, включительно с огромными долгами страны, — наша персональная головная боль. Что ж, давайте взглянем на наши ЕКС и ЗВР подробнее.

Проблем с внешними выплатами в ближайшее время действительно быть не должно. В мае Минфин погасил первый выпуск ОВГЗ (2014-го) под гарантии США в 1 млрд долл., еще порядка 400 млн Украина вернула МВФ и еще около 400 млн долл. выплатила по другим ОВГЗ и процентам. Последующие три месяца будут для нас лишь относительным затишьем, в общей сложности стране придется отдать 1,3 млрд долл. по кредитам МВФ, ОВГЗ и процентам, но сумма будет раздроблена на небольшие платежи. Настоящий пик наступит в сентябре 2019-го, когда в течение месяца мы обязаны будем вернуть 700 млн долл. по еврооблигациям, 600 млн — МВФ и 600 млн долл. — процентов и выплат по другим евробондам. И еще 700 млн долл. нам надо будет вернуть в октябре-ноябре. В сумме почти 4 млрд долл. Да, ЗВР на конец апреля, по данным НБУ, составили 20,5 млрд долл. Теоретически их вполне хватает. Но далеко не все выплаты осуществляет НБУ из ЗВР, значительную их часть (в этом году порядка 3 млрд долл.) должен выплатить Минфин из госбюджета.

С точки зрения обывателя, и деньги Минфина, и средства НБУ — это просто государственные деньги, но с позиции госфинансов все намного сложнее, и просто так потратить средства регулятора на кредиты, взятые правительством, нельзя (разве что обменять на гривню). Но даже если это стало бы возможным, нам предстоят еще выплаты 2020, 2021, 2022 гг., и "проесть" валютные резервы без гарантий, что они будут пополняться в будущем, — не самое мудрое решение. Тем более что ЗВР используются не только и не столько для возврата долгов, сколько для поддержания курсовой стабильности в моменты, когда на внутреннем рынке возникает дефицит валюты. Для Украины, рост импорта в которой традиционно опережает рост экспорта, потребность в валютном запасе — жизненная необходимость и залог стабильности экономики. Для нас очень важно, чтобы ЗВР покрывали минимум три месяца будущего импорта, иначе курс национальной валюты взлетит вверх. Без средств МВФ и денег от других МФО к концу года наши валютные резервы не смогут покрыть даже два месяца импорта, без возможности размещения наших облигаций на внешних рынках — даже месяца не покроют. Это прямая угроза кризиса, которую в упор не замечают ни обидчивый премьер, ни хорохорящийся президент. А зря.

Вдобавок к внешнему долгу есть еще и внутренний, состоящий из гривневых и долларовых гособлигаций, крупнейшими держателями которых являются НБУ и украинские банки. Не вернуть внутренний долг нельзя, так как это буквально обрушит банковский сектор, и только погашение внутреннего долга в этом году потребует от правительства 150 млрд грн, а обслуживание — еще 89 млрд. Добавим к этому растущий бюджетный дефицит и поймем, что не так и много у Минфина ресурсов, чтобы профинансировать все расходные статьи, не наделав новых долгов. А без МВФ даже в долг взять будет сложно.

Уходя, Гройсман похвастал, мол, оставляет страну в хорошем состоянии, остаток средств на ЕКС — 57 млрд грн. Проверить не можем, Госказначейство публикует данные лишь на начало каждого месяца, и по состоянию на 1 мая остатки на ЕКС были порядка 36,8 млрд грн. Но даже если они выросли на 54% за неполный месяц, их и близко не хватит для решения всех текущих проблем страны. По одной простой причине — экономика так и не начала нормально работать.

Рост ВВП с начала года замедлился до 2,4%, то есть до уровня 2017-го. По данным Госказначейства, недопоступления в общий фонд госбюджета за неполных пять месяцев этого года (данные на 21 мая) составили 57,5 млрд грн, и план выполнен лишь на 85%. При этом НБУ уже перечислил госбюджету 47,6 млрд грн своей прибыли за прошлый год и еще 17 млрд перечислит в течение года. Если ее вычесть, дефицит будет еще больше. Отчасти, конечно, из-за укрепившейся гривни, ревальвация которой не совпадает с ожиданиями правительства (в госбюджет заложен курс 29,3 грн/долл.) и снижает поступления от импортного НДС и таможенных платежей. Но отчасти бюджетный дефицит растет и из-за слабой деловой активности. Да, кризисов Гройсман не допустил, но и из стагнации экономику не вывел. Разговоры о поддержке малого и среднего бизнеса, поиске инвесторов, успешной и стремительной приватизации, создании благоприятного бизнес-климата и о многом другом так и остались просто разговорами. Теперь они станут лозунгами предвыборной кампании Владимира Борисовича, надеющегося убедить избирателя, что за три года премьерства он все это не реализовал не потому, что не хотел, а потому, что не успел.

В отсутствие реальных экономических реформ нашим главным драйвером остается потребительский спрос. Но его темпы будут снижаться, потому что реальные доходы украинцев в этом году уже не будут расти так активно, как в прошлом.

Темпы производства падают как в энергетике из-за относительно теплой зимы, так и в переработке, частично из-за плановых остановок некоторых предприятий на ремонт, частично — из-за очередных запретов на поставки украинской продукции (например, котлов, турбин, сельхозмашин, электрооборудования) в РФ. НБУ уже фиксирует существенное снижение роста производства в химической отрасли и металлургии.

Растет только аграрный сектор, но его успехи традиционно зависят не только от цен на мировых рынках, но и от множества других факторов: от погоды до проблем с транспортировкой и хранением урожая. Да и не может один агросектор компенсировать многочисленные провалы в других секторах. Мы нарастили экспорт мяса на 21% благодаря росту поставок курятины в Саудовскую Аравию, при этом на 7,5% сократили поставки металлургической продукции и на 18% — химической. В выигрыше остались едва ли. За первый квартал украинский физический экспорт вырос на 8%, неплохо, но мало, импорт все равно растет быстрее. В ценовом выражении в первом квартале экспорт товаров составил 12,2 млрд долл., а импорт — 13,7 млрд. Отрицательное сальдо внешней торговли — 1,5 млрд долл., и оно увеличилось почти на 13% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

И если мы взглянем на потребительский спрос, основу нашего экономического роста, то поймем, что дальше этот разрыв между экспортом и импортом будет только расти. По данным НБУ, потребительские расходы на продукты питания, традиционно занимающие наибольшую долю в затратах украинцев (порядка 40%), начали сокращаться (до 2,2% в годовом исчислении). Сокращаются и траты на подакцизные товары — алкоголь и табак (1,8%). Меньше украинцы тратят на транспорт, образование, связь, здравоохранение. Зато существенно больше уходит на расходы с традиционно высокой импортной составляющей — отдых и культуру, одежду и обувь, технику и бытовые товары. Потребительские привычки меняются — режим выживания сменился нормальной жизнью, но в отличие от импортеров отечественный производитель не готов откликнуться на растущие запросы потребителей. Одежда и обувь — преимущественно импорт, бытовая техника и товары — тоже, отечественный отдых едва ли конкурентен, да и то только по цене, а не по качеству. Пожалуй, главная претензия к бывшему премьеру, что за три года его работы экономическая модель Украины ни на шаг не свернула с проторенного сырьевого пути, а отечественные производители, не входящие в промышленные группы или аграрные холдинги, так и не получили обещанных условий для роста и развития. А если структура экономики не изменилась, то и проблемы ее остались неизменными.

Дефицит госбюджета продолжит расти, его львиная доля сформируется традиционно к декабрю. За счет чего мы будем выполнять расходную часть бюджета и удерживать дефицит госбюджета в разумных пределах, не понятно. Число желающих купить наши ОВГЗ как на внутреннем, так и на внешних рынках будет снижаться пропорционально росту количества комиков и сценаристов у власти. Это уже очевидно по реакции котировок наших евробондов на первые кадровые решения президента. Выходить на внешние рынки и просить денег там без поддержки МВФ будет сложно и ну очень дорого. Обещанный миллиард долларов от ЕС и Всемирного банка без МВФ мы тоже не получим. Что остается? Надеяться на рост цен на зерновые на мировых рынках и рекордный урожай. Это и есть та самая "подушка безопасности", о которой говорил Гройсман. Как вы понимаете, ни один краш-тест она не выдержит.