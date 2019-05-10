Джулиани приедет в Украину в преддверии инаугурации Зеленского

По информации ZN.UA, в ближайшие дни в Украину прибудет близкий друг и юридический консультант президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. Его приезд накануне инаугурации президента Владимира Зеленского связан не только с консультациями по поводу кратких переговоров, которые пройдут между новым главой украинского государства и высоким представителем американской стороны. (На сегодняшний день кандидатура представителя США еще не определена. В Вашингтоне пока обсуждают, кто будет представлять Соединенные Штаты на торжествах — вице-президент Майк Пенс или госсекретарь Майк Помпео.)

Согласно источникам ZN.UA, приезд Рудольфа Джулиани происходит по личной просьбе Майка Помпео и призван решить несколько задач.

Во-первых, в США обеспокоены противостоянием вокруг даты инаугурации Владимира Зеленского и намерены смягчить эту ситуацию. В связи с этим планируются встречи Джулиани с Владимиром Зеленским, Петром Порошенко, а также спикером парламента Андреем Парубием.

Во-вторых, Джулиани должен жестко предупредить стороны и, в первую очередь, действующего президента Петра Порошенко о невозможности силового противостояния, поскольку Америка крайне незаинтересована в обострении внутриполитической ситуации в Украине.

В-третьих, в Вашингтоне через посланника Трампа и Помпео стремятся понять, на каких принципах и с какими последствиями будут выстраиваться отношения между старой и новой президентскими командами.

Кроме того, окружение Трампа интересуют наработки Генпрокуратуры Украины по делу компании Burisma, в наблюдательный совет которого входит сын экс-вице-президента США Джона Байдена, одного из возможных основных оппонентов Дональда Трампа на президентских выборах 2020 г.

Источники ZN.UA также утверждают, что Джулиани может быть тем человеком, с которым старая команда будет пытаться вести переговоры об условиях неприкосновенности.

Напомним, что по данным ZN.UA, Рудольф Джулиани и специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер способствовали появлению интервью генпрокурора Украины Юрия Луценко в американском политическом издании The Hill, где тот заявил, что ГПУ расследует умышленность "слива" НАБУ информации о финансовых выплатах Полу Манафорту Партией регионов с целью повлиять на выборы в США в 2016 г. в пользу Хиллари Клинтон. Утечка этих данных в СМИ вызвала отставку Манафорта с поста главы штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа.