Дно, или "Заживем потом"!

Украинская политика — непредсказуема и непоследовательна, и потому прогнозы насчет перспектив получить новую Центральную избирательную комиссию "в скором времени", за последние четыре года превратились в черный юмор.

Если бы однажды утром общество было поставлено перед фактом, что парламент и президент решили продлить себе полномочия на четыре года, вряд ли оно отнеслось бы к этому с пониманием. Тем временем нам аморально повышают болевой порог восприятия таких раздражителей, чтобы возможные последующие недобросовестные шаги, связанные с выборами, оценивались как ординарные и обычные.

Когда мы были наивными

В 2014 г. Украина страдала от шока и ужаса начала вооруженной агрессии со стороны России. Средством сохранения баланса и верховенства права должны были стать честные и демократичные выборы президента. Выборы организовывались в таких сложных условиях, что каждый причастный к этому процессу обязан был чувствовать себя исторически ответственным. Убеждена, что и почти просроченная комиссия не совершила бы никаких противоправных действий, руководствуясь элементарным инстинктом самосохранения. День голосования был назначен на 25 мая, а семилетний срок полномочий 12 членов ЦИК истекал 1 июня. Верховная Рада Украины тогда сделала логичный и правильный шаг, исключив из тела закона о ЦИК норму, которая прямо запрещала членам комиссии принимать участие в ее заседаниях после семи лет полномочий.

Летом 2014-го парламент прогнозируемо запустил процесс самоликвидации, пошел на внеочередные выборы, и формировать комиссию по коммунистам, регионалам и литвиновцам даже им не приходило в голову, ведь и логично, и законно было сделать это уже после завершения двух избирательных циклов. Начался четырехлетний процесс девальвации комиссии, а с ней — и выборов. На самом деле каждый из ее "просроченных" членов имел шанс на высокой ноте доверия и восприятия войти в историю, но вместо этого ныне является объектом критики, иногда — и незаслуженной. Лимит доверия к комиссии просто исчерпался.

Циничные ценности

Если этот состав ЦИК будет организовывать и устанавливать результаты выборов президента в 2019 г., статус победителя будет омрачен. Традиционно в который раз слово для объявления официальных результатов выборов в пленарном зале Верховной Рады во время инаугурации будет предоставлено председателю ЦИК Михаилу Охендовскому. Президент США Дональд Трамп на экваторе своего первого срока вынужден до сих пор ощущать репутационные последствия обезличенных обвинений во вмешательстве россиян в президентскую кампанию. Этот пример элементарно отрицает тезис "победителей не судят". Но американская аналогия, лежащая на поверхности, очень лайтовая по сравнению с украинскими перспективами.

К сожалению, в этой трагикомедии на разных этапах ее развития все политические группы и центры влияния демонстрируют свою недальновидность. Кадровые вопросы не являются сильной стороной действующего главы государства Петра Порошенко. Вместо того чтобы активизировать процесс в начале 2015 г., когда в парламенте было конституционное большинство и демократическая коалиция, он пренебрег переизбранием комиссии. С лета 2015-го парламентские фракции и группы, без приглашения на консультации, но с благими намерениями изменить ЦИК, стали присылать свои письменные предложения. От БПП было зарегистрировано 13 кандидатов, часть которых только из СМИ узнала о своем выдвижении. Все названные с голоса депутатами на заседаниях фракции включались в раздутый амбициями и шутками перечень. Однако фракции "Народний фронт", ВО "Батьківщина" и Оппозиционный блок предложили, в том числе, и принадлежавших к действующему составу, хотя знали о позиции президента: не вносить никого из старых. Неожиданностью для многих стало заявление главы фракции народнофронтовцев Максима Бурбака, прозвучавшее после регистрации первого представления президента с июня 2016 г., что от их фракции включен лишь один человек. Три кандидата из списка замалчивали свою политическую принадлежность. Основания для конфликта возникли из-за того, что Петр Порошенко учитывал не только официальные представления фракций, но и личные предложения от Арсения Яценюка, который до сих пор остается внепарламентским лидером партии.

Никто не хотел признавать очевидное, а две фракции официально обратились к спикеру парламента Андрею Парубию с заявлением о необходимости продолжать консультации. На его основании вопрос официально повис в воздухе на полтора года. Конечно же, представление 2016 г. не отвечало принципу сбалансированного представительства и вообще проигнорировало интересы Оппозиционного блока, ВО "Батьківщина", РПЛ и группы "Воля народа". Ни Оппозиционный блок, ни "Батьківщина" не были заинтересованы в изменениях в целом. Например, у "Батьківщини" в нынешнем составе три члена комиссии, а бывших регионалов не бывает. При этом бороться за перспективу получить одно место — по их мнению, вовсе не рационально, как и придавать динамику всему процессу.

Перед вторым представлением в январе 2018 г. фракции обновили кандидатов, и после скандала из-за невключения представителя "Батьківщини" и получения соответствующей квоты без места остался только Оппозиционный блок. Но и эту проблему можно было бы элементарно решить. Например, БПП и "Народный фронт" отказываются от одного кандидата, а на вакантное место регистрируется другой, от самой крупной оппозиционной фракции. Впрочем, это было бы реалистично, если бы каждая из фракций фактически не существующей коалиции не имела внутри дробленые группы, кандидаты от которых (например, в "Народном фронте") не могут быть переделены без скандала. Так, каждый из трех кандидатов является "квотой" или Андрея Парубия, или Арсения Авакова, или Арсения Яценюка. Ни одного эта партия уступить не может. Тем временем БПП, которая тоже раздроблена и среди кандидатов есть выдвиженцы, приближенные к президенту, генеральному прокурору и парламентским лидерам, все же публично заявила о готовности уменьшить свою квоту на одного человека, если это сделают их партнеры по коалиции. А это нереалистично. Время на реализацию коалиционного сценария потеряно, ведь, исходя из перспективы новых президентских рейтингов, часть "Народного фронта" ориентируется на неизменного лидера "Батьківщини" Юлию Тимошенко, интерес которой — оставить все как есть до апреля 2019 г., времени второго тура выборов. Конечно, если она победит, несуществующая коалиция быстро переориентируется на новые реалии и повторит кульбит 2010 г. До очередных парламентских выборов оставалось два года, но после избрания Януковича депутаты начали менять фактическую политическую окраску на лету. Вот тогда как раз и будет момент менять ЦИК, поскольку до парламентских выборов останется очень мало времени, а новая реальность создаст новые перспективы распределения мест в этой стратегически важной комиссии, которая будет организовывать в другом составе шесть национальных кампаний. Кто бы ни стал президентом в 2019-м, он или она не захочет занимать этот пост без большинства в парламенте и быть "хромой уткой", вместо лишь последнего полугодия каденции, все пять лет. Проблема в том, что такой вес выборов повысит и без того чрезмерные ставки относительно ЦИК, поэтому можно предположить, что и тогда ее состав будет несбалансированным, ведь она не сможет быть независимой.

До начала президентской кампании новая ЦИК — вопрос национальной безопасности. Поскольку между рейтингами кандидатов разрыв незначительный, никто не может прогнозировать фамилии двух, которые выйдут во второй тур. При условии тотального недоверия к комиссии нетрудно спровоцировать конфликт, следствием которого может стать противостояние, а то и насилие на улицах.

Математика

В парламенте четко обрисовывается консенсус: не делать ничего. За идею переизбрания ЦИК публично выступают только БПП и "Самопоміч". Этому также подыграло загадочное объявление списка 13, а менее чем через сутки — 14 кандидатов в представлении президентом в январе. Сначала парламентарии были растеряны, а теперь прекрасно используют этот пас в свою пользу, как причину, почему нельзя начинать голосовать за новую комиссию: ведь старых членов уволят, а поименное голосование за новых — провалят. В парламенте больше никто никому не доверяет, и единственным результативным решением могло бы быть голосование исключительно пакетом, одной кнопкой, но с очередным нарушением регламента. А квоту Оппозиционного блока можно дополнительно оставить на более поздние даты осени. Возвращение же ситуации к исходной точке гарантирует нам 2019 г. с пересроченным составом ЦИК. Элементарная математика и гуманное округление квот к целым членам комиссии, а не распределение их в долях, свидетельствует о следующем количестве мест для каждой фракции и группы: БПП — 4, НФ-3, ОБ-1, "Батьківщина" —1, РПЛ-1, "Самопоміч" —1, "Воля народа" — 1, "Відродження" —1. Для полной пропорциональности следует учесть и двух членов комиссии, срок полномочий которых истекает в 2021-м. Одного из них в 2014-м выдвигала партия УДАР, ныне входящая во фракцию БПП, потому появились бы места для двух представителей Оппозиционного блока. А нерационально абсурдным предложением, которое могло бы стать формой троллинга четырехлетней истории непереизбрания ЦИК, была бы инициатива предоставить одну квоту представительства каждому из 423 народных депутатов. Тогда бы все успокоились и определились. Как говорил бравый солдат Швейк: "Еще никогда так не было, чтобы никак не было". Голосование в парламенте 240 голосами без участия БПП от 5 июля продемонстрировало очевидное. Если бы было желание у фракций и групп изменить состав комиссии, то им бы это удалось, как и оставить вакантное место для Оппозиционного блока, уменьшив представительство одной из фракций большинства; как и принять изменения в избирательное законодательство или обеспечить неотвратимость наказания за совершение преступлений на выборах. Вместо этого депутаты поехали отдыхать, а в доме на бульваре Леси Украинки (здание ЦИК) откупорили шампанское.