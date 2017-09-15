Дизель под напряжением

В один день, 7 сентября 2017 г., "Укрзалізниця" объявила и провела экстренный тендер по закупке 60 тыс. т дизельного топлива. Почему такая спешка, ведь обычно подготовка тендера занимает до двух месяцев?

Оказывается, возникла угроза национальной безопасности в виде невозможности обеспечить потребности армии в железнодорожных перевозках. Но как вышло, что железная дорога чуть не остановилась из-за нехватки топлива? Причина одна — это коррупция, которая в данном случае получила очень точное определение: угроза национальной безопасности.

"Восемьдесят дней продолжается закупка дизельного топлива. А потом будет: "поезда не ездят", "дизеля осталось на три дня", "АМКУ блокирует закупки", — этот июньский комментарий в Facebook госуполномоченного АМКУ Агии Загребельской стал пророческим. Уже тогда, в июне, было понятно, что переходить на прозрачные рельсы закупок топлива "железка" не хочет.

Миллиард четыреста миллионов за полчаса

О неизбежных проблемах с топливом ZN.UA написало еще в середине августа. Тогда был заблокирован тендер на закупку 150 тыс. т ДТ, которых бы хватило до конца года.

Оставшись без "большого" топлива, в августе Центр обеспечения производства (ЦОП) "Укрзалізниці" начал "пылесосить" ресурсы, где только мог. Глава ЦОП Виталий Цвигун даже наступил на горло собственной песне и купил у ОККО 10 тыс. т дизтоплива, которое отказывался брать с февраля текущего года, подав на поставщика многомиллионный иск…

ЦОП также объявил 15 новых тендеров по 10 тыс. т. Но проблема в том, что согласно процедуре ближайшие торги состоятся только 24 октября. А между тем отсутствием дизтоплива запахло основательно.

Проблему в августе неожиданно подсветил… сжиженный газ. "Укрзалізниця" усилила кризис на этом рынке, оказавшись не в состоянии оперативно вывозить цистерны из портов и таможенных переходов. В первые дни сентября появилась информация, что запасов у "дороги" осталось до 10 сентября…

Выход был один — заем. Задача усложнялась тем, что УЗ был нужен огромный объем — не менее 50 тыс. т, чтобы продержаться до октябрьских тендеров. Речь о сумме более 1 млрд грн. Источники говорят, что переговоры изначально обречены на провал.

"Они (представители УЗ. — С.К.) вели себя странно: то им было надо 5 тыс. т, то 50 тыс… Механизма корректного возврата товарного кредита предложено не было", — рассказывает один из участников переговоров на условиях анонимности.

Ориентировочно 4–5 сентября о топливном кризисе в "Укрзалізниці" уже был осведомлен премьер, которого называют куратором и.о. главы компании Евгения Кравцова.

"Сегодня тендер на 60 тыс. т, мы в шоке", — сообщил один из поставщиков, получивших средь бела дня 7 сентября уведомление о проведении тендера по переговорной процедуре.

Явление это редкое. Закон "О публичных закупках" предусматривает такой способ закупки в случае необходимости немедленной ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций либо предоставления Украиной гуманитарной помощи. Данные обстоятельства должны быть документально подтверждены, например, решением СНБОУ, постановлением, поручением или распоряжением Кабмина. Спустя неделю формальная причина проведения экстренного тендера неизвестна. По данным участников торгов, им была озвучена "угроза национальной безопасности".

"Все получили приглашение в 15:07, тендер был назначен на 15:30. При этом необходимо было успеть подготовить огромный пакет документов, поэтому многие не успели", — рассказали сразу несколько участников тендера.

Понимая шаткость своего положения и реальные причины проблем с закупками, чиновники УЗ постарались "подстелить солому": на тендер были приглашены представители СБУ и НАБУ, процесс торгов был записан на видео.

Дело провернули за полчаса. Компания "Анвитрейд" выиграла 20 тыс. т по цене 23150–23450 грн/т, "Трейд Коммодити" — 30 тыс. т (23150–23200 грн/т), "Элемент-Нафта" — 10 тыс. т (23200 грн/т). В торгах также принимали участие представители ОККО, WOG и "Сокар". Общий объем закупки составил без малого 1,4 млрд грн.

Кадры, которые "решают"

Позже "Анвитрейд" заявила, что начала отгрузки на следующее утро после торгов и фактически спасла железную дорогу от остановки. Компания считает цену топлива на торгах выгодной.

"На переговорах мы предложили очень выгодные цены. С учетом растущей динамики валютного курса, волатильности европейских котировок, отсрочки платежа, а также выполнения с нашей стороны договора займа наша цена однозначно ниже рынка", — заявил глава "Анвитрейда" Петр Белз.

С одной стороны, цены действительно можно считать нормальными: по данным "Консалтинговой группы А-95", среднерыночная цена на крупнооптовые партии дизтоплива 7 сентября составляла 23300 грн/т. Но рачительного хозяина такой результат вряд ли бы устроил.

"Укрзалізниця" — крупнейший потребитель дизтоплива с объемом 300 тыс. т. Такой клиент имеет все основания претендовать на существенные скидки (минимум 500 грн/т). Посчитаем эффект.

Сделанный ранее в ZN.UA анализ закупок 195 тыс. т ДТ у компаний "Вог Аэро Джет" и "Трейд Коммодити" в первом полугодии 2017 г. показал, что "железка" переплатила минимум 163 млн грн. На этом объеме скидка 500 грн/т дала бы экономию еще 101,5 млн грн. Выходит, суммарно железнодорожники переплатили около 275 млн грн. Прибыль УЗ в первом полугодии 2017-го составила 122,5 млн грн, значит, финрезультат мог быть почти 400 млн грн, или выше фактического в 3,3 раза. А сколько у "Укрзалізниці" таких проблемных позиций?

Что мешает экономить такие суммы? Существующая система закупок. Она не только вымывает из компании огромные деньги, но и в сентябре чуть не привела к чрезвычайной ситуации — остановке железной дороги. Почему же система не меняется? Это невыгодно чиновникам ЦОП и "Укрзалізниці", прозрачная и эффективная для УЗ система закупок автоматически лишает их коррупционных заработков. Желание поскорее стать прозрачными так велико, что ожидаемый в начале года первый "формульный" тендер на 150 тыс. т вышел на финишную прямую только в начале августа. А качество его подготовки, о котором полгода говорили и трейдеры, и АМКУ, оказалось настолько низким, что заблокировать тендер не составило труда. Не на это ли был расчет чиновников ЦОП?

Теперь ситуация ухудшилась. После 7 сентября любые фокусы "железнодорожных" клерков можно будет прикрыть "угрозой национальной безопасности".

Новый глава Укрзалізниці» больше говорит о билетах и постелях, чем о системных проблемах с закупками топлива

"Есть масса поводов опротестовать этот тендер. Наверняка позвали не всех. Все происходило в такой суматохе, что это сложно назвать тендером", — рассказывал очевидец событий 7 сентября.

Заблокировать прошедшую закупку и остановить "железку" — такой себе вариант. Но и консервация существующей ситуации с закупками выглядит не менее опасной. Необходимы кадровые решения и координация разработки всем понятной формулы под руководством первых лиц УЗ и правительства. Автоматический режим ценообразования и поставок позволит расширить круг поставщиков за счет украинских и зарубежных производителей, международных трейдеров, а значит, снизить цену до минимума. А постоянная паника и беготня вокруг каждой закупки забудутся, как страшный сон.

Это уже понятно всем, но только не менеджменту УЗ. Новый глава госмонополии Кравцов больше говорит о билетах, постелях и на прочие "электоральные" темы, а на "топливные" вопросы отвечает словами схематозников из ЦОП. Тем временем и билеты, и постели напрямую зависят от финансового успеха "Укрзалізниці", который в немалой степени связан с эффективностью закупок топлива — крупнейшей статьи затрат.