Дилемма грузинской демократии

В середине марта Грузию посетил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

По мнению аналитиков, одной из причин приезда Волкера в Грузию стало недовольство, существующее на Западе и, в частности, в США, процессами, развивающимися в Грузии в последнее время, в том числе серьезными нарушениями во время минувших президентских выборов, проблемами, связанными с медиа, бизнесом и в целом отношением к демократии. По всей видимости, К.Волкер передал Бидзине Иванишвили, главе партии власти "Грузинская мечта", месседжи США, связанные с этими обстоятельствами.

Приездом Курта Волкера "головная боль" грузинских властей не ограничилась. На второй день визита Государственный департамент США опубликовал очередной, 43-й отчет о положении прав человека в мире, в котором 47 страниц были отведены жесткой оценке явлений, развивавшихся в прошлом году в Грузии.

В докладе были указаны такие проблемы, как отсутствие независимости судебной системы, вмешательство властей в работу СМИ, элитарная коррупция, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение с заключенными в тюрьмах, неэффективные расследования дел против сотрудников правоохранительных органов и сил безопасности, нарушения прав человека в оккупированных Абхазии и Цхинвальском регионе (Южной Осетии), включая притеснения по этническому признаку, факты произвольных задержаний и убийств этнических грузин.

Особо подчеркивается ситуация накануне выборов президента Грузии в конце прошлого года. Госдепартамент США подробно описывает нарушения, зафиксированные до и во время выборов, особое внимание уделено второму туру. В частности, в документе говорится, что накануне голосования одна из сторон (кандидат, поддерживаемый правящей партией "Грузинская мечта") пользовалась неоправданным преимуществом. Имели место "злоупотребление административным ресурсом", "поляризация частных СМИ", "недостаточная прозрачность Центральной избирательной комиссии", "запугивания госслужащих" с целью принудить их проголосовать за кандидата, пользующегося поддержкой правящей партии. Перед голосованием запугивали, по данным ряда авторитетных грузинских НПО, и работников частного сектора, социально уязвимых граждан и избирателей, которые в прошлом были судимы.

Вместе с тем в докладе Госдепартамента говорится, что, по свидетельствам грузинских НПО, имеются факты, указывающие на элитарную коррупцию. Одной из ее причин в документе названо такое обстоятельство, как "отсутствие независимости правоохранительных органов".

Проблема отсутствия независимости присуща и работе грузинских судов. Авторы документа отмечают, что до сих пор выявляются "признаки вмешательства в беспристрастность судей", а сами судьи "уязвимы для политического давления". По мнению Госдепартамента, главной проблемой судебной системы Грузии стало создание и укрепление "влиятельной группы судей, в основном состоящей из членов Высшего совета юстиции и председателей судов". Авторы доклада считают, что указанная группа "подавляла критические мнения и препятствовала предложениям по укреплению независимости", а также "манипулировала системой распределения дел".

Государственный департамент не обошел и дело азербайджанского журналиста и активиста Афгана Мухтарли и обвинил Тбилиси в "отсутствии ответственности и в недостаточности следствия". Напомним, что журналист, критически настроенный против азербайджанской власти, 29 мая 2017 г. неожиданно исчез из Грузии и на следующий день уже оказался в азербайджанской тюрьме.

По заявлению Мухтарли, из Тбилиси его похитили грузинские спецслужбы и передали азербайджанской стороне, что категорически отрицают грузинские власти, хотя и не могут никого в этом убедить. По данному делу в Грузии ведется следствие по первой части 143-й статьи Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за незаконное лишение свободы. Нельзя утверждать, что власти вообще не предприняли никаких мер. В связи с этим делом лишились должностей начальник пограничной полиции МВД и директор департамента контрразведки Службы государственной безопасности Грузии. Что же касается следствия, к сожалению, до сегодняшнего дня оно не дало конкретных результатов.

После такого отчета, конечно, показательной была реакция официального Тбилиси. Почти все заявления были однообразны и звучали практически в унисон. Например, министр иностранных дел Давид Залкалиани сделал следующий комментарий: "Мы всегда принимаем к сведению рекомендации американских партнеров, но хочу обратить внимание на то, что этот доклад не содержит оценок со стороны Соединенных Штатов. Это доклад, в котором представлена компиляция оценок различных НПО и оппозиционных партий".

Никто не утверждает, что отчет Государственного департамента США следует воспринимать как десять библейских заповедей, высеченных на скрижалях. Однако министр иностранных дел страны, безопасность и финансовая стабильность которой прямо связаны со страной, представившей этот отчет, должен делать более осторожные заявления. Министр в своем комментарии фактически указал на то, что Государственный департамент во время составления отчета вроде как руководствовался непроверенной и субъективной информацией. Что же получается — министерство иностранных дел Грузии открыто ставит под сомнение компетенцию Государственного департамента США?

Замечу, что отчет американского внешнеполитического ведомства вовсе не является единственным негативным заключением о Грузии, связанным с отрицательными явлениями, получившими развитие в стране в прошлом году. За 13 дней до отчета Госдепа было опубликовано окончательное заключение ОБСЕ о президентских выборах 2018 г., в котором критики содержится не меньше. В документе, наряду со многими проблемными вопросами, внимание акцентируется на объявленной правительством в промежутке между первым и вторым туром т.н. "программе списания банковских долгов", непосредственно связанной с мобилизацией голосов в пользу Саломе Зурабишвили — кандидата, поддерживаемого властью.

В частности, на 27-й странице документа читаем: "Программа, объявленная правительством Грузии, в рамках которой 600 000 граждан спишутся существующие задолженности различным финансовым институциям на сумму 1,5 млрд лари, расценена многими наблюдателями БДИПЧ (Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ. — Ред.) как одна из форм купли голосов, что, согласно законодательству Грузии, наказуемо. Указанная программа еще больше уничтожила границу между государством и политической партией, что, со своей стороны, противоречит принципам ОБСЕ и международной практике. После указанных действий от соответствующих ведомств не последовало своевременного расследования и оценки". В заключении ОБСЕ также подчеркивается, что финансовая институция, осуществившая всю эту программу, непосредственно связана с председателем правящей группы.

Оба заключения (Государственного департамента и ОБСЕ) достаточно критичны и бросают тень на грузинскую демократию, которая на протяжении многих лет была примером для подражания во всем регионе. Подобные оценки также могут оказаться серьезным препятствием на избранном страной сложном пути евроатлантической интеграции.

Еще одним фактом, бросающим тень на стратегическое партнерство двух стран, является то, что США уже более года не имеют своего посла в Грузии. После истечения срока Яна Келли Вашингтон планировал назначение послом в Тбилиси Бриджиты Бринк, хотя этот процесс почему-то затянулся. По неофициальной информации, циркулирующей в Тбилиси (озвученной также и солидными иностранными изданиями), ее кандидатуру заблокировало правительство Грузии. Официальный Тбилиси это объяснение категорически отрицает, хотя некоторые источники утверждают, что причиной блокирования кандидатуры Бринк, очевидно, явилось ее позитивное отношение к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили. Насколько данная версия соответствует реальности, утверждать трудно, однако фактом остается то, что Вашингтон Бриджиту Бринк не заменил другой кандидатурой и в ноябре 2018 г. временным поверенным в делах США в Грузии направил Росса Уилсона.

Грузия, 20% территории которой оккупирована РФ, а российские войска расположены в каких-то 40 километрах от столицы, не может позволить себе роскошь разбрасываться поддержкой западных авторитетных институтов и стран-партнеров. Тем более, когда Кремль по-прежнему ведет свою агрессивную политику. Помощь США для Грузии чрезвычайно важна.

Как сообщает грузинская оппозиционная телекомпания "Рустави-2", еще одной целью визита К.Волкера в Грузию было выяснение ситуации вокруг строительства нового глубоководного порта в Анаклии на Черноморском побережье Грузии.

Волкер провел ряд встреч с высшим руководством Грузии. В частности, с премьером Мамукой Бахтадзе, а затем — с председателем и учредителем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили.

Встреча во дворце Иванишвили длилась полтора часа. После этого Волкер заявил: строительство и развитие глубоководного порта Анаклии стратегически важно для будущего развития Грузии и ее безопасности.

"Запад возлагает большие надежды на Грузию. Порт Анаклии, прежде всего, входит в стратегические интересы Грузии. Когда думаем о ее безопасности, конечно же, подразумевается и военная безопасность, но важнее этого — усиление демократии, реформы, рост экономики, перевозка грузов, торговля. Соответственно, этот порт имеет потенциал быть стратегически важным для будущего Грузии и ее безопасности", — заявил Волкер.

Волкер также затронул и тему подозрений России по поводу того, что порт может принять американские подводные лодки. Без оглядки на ожидаемое возмущение России он отметил, что порт существует именно для того, чтобы принимать как корабли, так и подводные лодки. Теперь главная интрига состоит в том, как отреагирует Москва на это заявление.

Анаклия находится на участке административной границы между Грузией и Абхазией, т.е. там, где ныне расположены российские оккупационные войска. В конце февраля в Праге замминистра иностранных дел России Григорий Карасин предупредил грузинскую сторону о "неприятных неожиданностях". Правда, он не конкретизировал, что подразумевает под этими словами, но исходя из существующей политической реальности, можно предположить, что он имел в виду именно строительство анаклийского порта.

Таким образом, визит Волкера еще раз подчеркнул, что как для Грузии, так и для Америки Анаклийский порт является долгосрочным проектом стратегического значения, осуществляемым США в Грузии. В то же время его строительство категорически неприемлемо для России, поскольку, с одной стороны, он может стать для Грузии важнейшим элементом экономического возрождения, а с другой — русские страшатся, что указанный порт американцы могут использовать и в военных целях, что фактически ускорит процесс интеграции Грузии в НАТО. А это обстоятельство прямо противоречит российским интересам. Так что существуют оправданные опасения по поводу того, что русские могут оккупировать и эту территорию. К сожалению, Россия имеет такую возможность. Тем более что она беспрепятственно осуществляет это в отношении еще одного неконтролируемого региона Грузии — т.н. Южной Осетии.

Поэтому в данных условиях после холодного душа международной критики правительство страны скорейшим образом должно начать работу в сфере усиления защиты прав человека и укрепления демократических институтов, чтобы восстановить на международной арене подмоченную репутацию и сохранить жизненно важную поддержку стратегического партнера.