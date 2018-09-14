Девятая сессия Верховной Рады Украины

За год до парламентских выборов обычно значительно уменьшается количество принятых государственных решений.

Но подготовка к следующей кампании не освобождает депутатов от обязанности четко определять законотворческие приоритеты и совместно работать над их реализацией. Делать это надо, избегая популизма, наступая на горло временным политическим интересам. Иначе может возникнуть ситуация, когда проиграют все.

Спикер Андрей Парубий и премьер-министр Владимир Гройсман в начале сентября озвучили свои приоритеты. Сделало это и экспертное сообщество, в частности Реанимационный пакет реформ. Исходя из общественного интереса, он определил законопроекты, требующие первоочередного рассмотрения.

Обновление Центральной избирательной комиссии

Действующий состав Центральной избирательной комиссии, несмотря на легальную основу пребывания на должностях, нелегитимен. Основания, побудившие ВРУ принять изменения в профильное законодательство в 2014 году, уже давно не актуальны. Все заинтересованные стороны — парламентские фракции, президент, общественность — неоднократно заявляли о необходимости срочного обновления состава ЦИК ради легитимности избирательных процессов в 2019 году. Верховная Рада должна критически быстро назначить новых членов Центральной избирательной комиссии с учетом критерия пропорциональности представления кандидатур фракций в составе ЦИК.

Проект Избирательного кодекса

Коалиционное соглашение, План законодательного обеспечения реформ в Украине, заявления практически всех фракций в парламенте об изменении системы выборов не оставляют парламенту ничего иного, как принятие нового избирательного закона, варианта. Поддержанный в первом чтении проект Избирательного кодекса №31112-1 находится на этапе подготовки ко второму чтению уже довольно продолжительное время. Депутаты должны ускорить обработку поправок и проголосовать за кодекс до середины октября. Ведь по международным стандартам, новое законодательство не должно приниматься позднее, чем за год до выборов, особенно если оно меняет избирательную систему.

Урегулирование вопроса использования государственного языка

После отмены Конституционным судом закона об основах государственной языковой политики (закон Кивалова—Колесниченко) из-за признания его неконституционным в целом парламент должен урегулировать вопрос функционирования государственного языка в Украине. Сейчас это не только языковой вопрос, но и вопрос национальной безопасности. Поэтому его необходимо решить неотложно до следующих парламентских выборов.

Проект закона о концессиях

Для обеспечения четкого механизма выбора концессионера и подготовки к реализации качественных проектов на условиях концессии требует усовершенствования правовое регулирование концессионной деятельности.

Ограничение депутатской неприкосновенности

Мы не поддерживаем позицию парламента и президента об отмене депутатской неприкосновенности, поскольку это, с высокой долей вероятности, негативно скажется на парламентаризме в Украине, который и так слаб. В заключении Венецианской комиссии отмечается, что в политической системе с уязвимой демократией, как в Украине, полная отмена депутатской неприкосновенности может быть опасной для функционирования и автономии парламента (см. п. 18, 31 Заключения Венецианской комиссии о проекте внесения изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей CDL-AD(2015)013).

Как вариант конституционных изменений часть третья статьи 80 Конституции Украины может быть изложена в следующей редакции: "Народный депутат не может без согласия Верховной Рады быть задержан или арестован до вынесения обвинительного приговора судом, за исключением совершения тяжкого преступления".

Институт неприкосновенности, безусловно, нуждается в ограничении, что может быть сделано на уровне закона. Также обращаем внимание на то, что в КСУ рассматривается дело о конституционном объеме и содержании депутатского иммунитета, что может позитивно сказаться на всем процессе.

Новый закон о Кабинете министров Украины и новая модель формирования правительства

До выборов 2019 года нужно успеть принять новый закон о Кабинете министров. Это будет способствовать формированию правительства, которое будет в состоянии эффективно разрабатывать и реализовывать государственную политику. Для этого прежде всего следует установить новую модель формирования правительства парламентом. В частности, уже на этапе формирования правительства общество должно понимать содержание программы его деятельности.

Назначение судей КСУ

Парламент на протяжении года не может назначить двух судей Конституционного суда по своей квоте. Неконституционная бездеятельность ВР частично повлияла на кризис конституционного судопроизводства 2017 года. Даже больше, Верховная Рада в отборе судей КСУ пошла неконституционным путем, поскольку парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия, вопреки Конституции и ЗУ о КСУ, отказал в участии в отборе кандидатам, которых предварительно не поддержали фракции и группы народных депутатов. Тем самым вместо того, чтобы реализовать новые конституционные положения о конкурсном отборе кандидатов на должность судей КСУ, ВР начала отбор судей по критерию политической поддержки.

Предлагаем начать процедуру отбора кандидатов на должность судей КСУ заново, что позволит парламенту до конца года завершить формирование полного состава Конституционного суда без нарушения Конституции.

Проект Закона Украины "О всеукраинском референдуме" №2145а

С весны 2018 года украинские граждане лишены возможности реализовать свое право на участие во всеукраинском референдуме. После признания неконституционным ЗУ "О всеукраинском референдуме" 2012 года парламент должен был бы принять новое законодательство о референдумах. Национальный референдум, как, кстати, и местные, сейчас в Украине провести нельзя. Эта проблема уже является предметом спекуляций, поскольку была использована ЦИК для блокирования процесса местных выборов в объединенных территориальных громадах. С 2015 года в парламенте лежит законопроект №2145а, разработанный экспертами от общественности. Он соответствует международным стандартам, а значит, его принятие поможет урегулировать процесс проведения всеукраинского референдума.

Проект Закона Украины "Об основах административно-территориального устройства" №8051

Закон определяет основы административно-территориального устройства, порядок образования, ликвидации, установления и изменения границ административно-территориальных единиц, что критически важно для дальнейшего успешного внедрения реформы децентрализации.

Проект закона об административной процедуре

Нужно отменить множество законов и подзаконных актов, регулирующих отношения гражданина с органами государственной власти и местного самоуправления. Следует, наконец, положить конец советскому подходу, который предусматривает удобные условия для чиновника, но усложняет жизнь гражданину. Согласно традициям демократических государств, должен быть один закон, регулирующий основные положения процедуры и учитывающий любые случаи при решении гражданином вопросов в органах власти или местного самоуправления.

Проект закона об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях

Он необходим для внедрения в Украине международных стандартов и передовых практик раскрытия информации в добывающих отраслях.

Проект закона о защите общественного здоровья от вредного влияния табачного дыма

Парламент VIII созыва еще не принял ни одного законопроекта в сфере общественного здоровья по уменьшению влияния табака. Этот законопроект направлен на уменьшение числа курильщиков в Украине путем усовершенствования положений законов, запрещающих употребление табачных изделий в общественных местах, рекламу и стимулирование курения, и усиления ответственности за такие правонарушения.

Есть проблемы намного важнее, чем борьба за голоса избирателей. Промедление с принятием соответствующих законов ставит под угрозу нормальное функционирование государства.