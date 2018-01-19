"Дайте модель финансирования науки — и я..."

Долгожданное событие наконец состоялось. 16 января начал работу Национальный совет Украины по вопросам развития науки и технологий (НСРНТ).

Это новый постоянно действующий консультативно-совещательный орган при Кабинете министров Украины, созданный в начале апреля прошлого года. Его основная задача — формирование и реализация единой государственной политики в сфере научной и научно-технической деятельности при "эффективном взаимодействии представителей научной общественности, органов исполнительной власти и реального сектора экономики". Председатель НСРНТ — премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Первое заседание Национального cовета было посвящено преимущественно обсуждению изменений в финансировании научной сферы и созданию Национального фонда исследований (НФИ). Во вступительной части прозвучало, что старт работы Нацсовета в начале нового года — хорошая примета, и что 2018-й может стать Годом науки в Украине.

О дате заседания его участникам и приглашенным было известно заранее. Но накануне события мне позвонили из МОН и сообщили, что заседание будет проходить в закрытом режиме, без прессы, — мол, так решили в Кабмине.

Согласно Положению о Национальном совете по вопросам развития науки и технологий, "Общие заседания Научного и Административного комитетов Национального совета Украины по вопросам развития науки и технологий проходят открыто, на них могут присутствовать субъекты научной, научно-технической и инновационной деятельности, представители средств массовой информации и бизнеса, кроме случаев, когда рассматриваются вопросы, содержащие информацию с ограниченным доступом". По имеющейся информации, о каких-либо ограничениях речь не шла, приглашенных было много, в том числе и представители СМИ.

В конце концов, журналиста нашего еженедельника все же возобновили в списке приглашенных на заседание НСРНТ. Чьи это были "шутки", мы, конечно, догадываемся. Удивляет другое: неужели непонятно, что это наносит репутационные потери организаторам, а материал о заседании все равно появится в прессе?

В целом о первой рабочей встрече Нацсовета не скажешь, что этот блин был комом.

Премьер продемонстрировал заинтересованность проблемами научной сферы. "Давайте вместе осуществим прорыв! Покажите мне качественно новую модель управления и финансирования науки — и я стану эффективным инструментом в ваших руках!", "Дайте модель финансирования науки — и я готов обеспечить потребности украинской науки!" — такой месседж неоднократно звучал в течение 2,5-часового заседания.

Министр финансов Александр Данилюк пообещал, что деньги на науку "будут обязательно". Но на всю не хватит. Главный финансист страны подчеркнул, что нынешняя система финансирования науки — неэффективна, ученые должны зарабатывать средства, коммерциализировать свои разработки также и за рубежом.

Доклад министра образования и науки Лилии Гриневич был посвящен изменению подходов к финансированию научной сферы.

"Сегодня университетская наука в Украине получает около 10% из средств, предусмотренных государственным бюджетом на науку. Это в год около 15 млн евро — в сущности, финансирование на науку одного среднего университета в Европе. Но даже в таких сложных обстоятельствах наша университетская наука уже зарабатывает деньги. На 1 гривну, вложенную из бюджета, они сейчас зарабатывают 75 копеек. Могут больше зарабатывать, но для этого необходимо оборудование. И это основная проблема, ведь научное оборудование в вузах не обновлялось с советских времен. Решение этой проблемы как раз и является одной из главных задач базового финансирования", — заметила Л.Гриневич.

В 2018 г. будет начата аттестация украинских вузов в части проведения научной (научно-технической) деятельности. По результатам этой аттестации они получат базовое финансирование.

Нацсовет одобрил Положение об образовании Национального фонда исследований. Предполагается переход к базово-конкурсному финансированию науки: 60% — базовое, 40 — конкурсное.

"Это новый инструмент финансирования науки, — говорит член НК, доктор биологических наук Алла Емец. — Создание НФИ даст возможность на конкурсной основе, прозрачно, честно и объективно отбирать и финансировать фундаментальные исследования, а также прикладные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники. Основными направлениями грантовой поддержки НФИ должны стать: развитие материально-технической базы научных исследований; развитие разработок высокого уровня (excellent research); международное научное сотрудничество, в том числе программы научной мобильности; научная стажировка ученых, и, в частности, молодежи, прежде всего за границей; трансфер знаний и их распространение в обществе; поддержка проектов молодых ученых, что позволит остановить отток научных кадров с Украины, ведь на сегодняшний день это стало крайне катастрофической тенденцией".

Председатель Научного комитета, известный ученый-химик Анатолий Билоус привел впечатляющие данные. В 1991 г. в отечественной науке работало почти 450 тыс. человек, из них — 295 тыс. исследователей. Этот человеческий капитал распределялся так: 17,1 % — академическая наука, 66,8 — отраслевая, 16,1% — университетская и заводская.

До 2015 года количество научных работников в Украине уменьшилось в 4,6 раза, а специалистов, работавших на предприятиях опытно-производственной базы, — в 23(!) раза. Полностью разорвана цепочка, объединяющая науку и производство.

К тому же — в последние годы у нас наметилась деформация научной сферы. "В прошлом году докторских и кандидатских диссертаций, защищенных по физике, химии, математике, биологии и техническим наукам, насчитывалось менее 20%(!) от общего количества. Это те направления науки, от которых ждут научно-технического прогресса. И именно из этих научных направлений наблюдается массовый отъезд молодежи. Это самое страшное — массовый отток творческой молодежи из Украины, нежелание молодых людей идти в науку", — подчеркнул А.Билоус.

Ученый обратил внимание на особенность научной эмиграции в последнее время. Китайцы, посещая украинские институты, предлагают ученым семьями выезжать в Поднебесную. "Находясь в Китае, я видел построенные академгородки, где приезжим научным работникам сразу дают новую квартиру, достаточную зарплату и "подъемные". Причем приглашают даже пенсионеров (до 70 лет). Если мы принципиально не изменим ситуацию в стране, два-три года — и сквозняк между Европой и Китаем сметет абсолютно всех, кто способен работать в науке.

Что делать? Никакой уравниловки! Базовое финансирование должно быть, а научные исследования — на конкурсных началах. Надо увеличивать финансирование, но только с помощью вливания средств ничего не изменим. Если и прибавим денег, это, может, несколько и задержит научную молодежь, но ненадолго. Надо вкладывать в самых лучших, умных, и беречь их как золотой фонд. И необходима отдельная жилищная программа для молодежи.

Научно-технический прогресс — это танец двоих: науки и промышленности. Мы должны найти способ, как объединить интересы бизнеса и науки.

Есть разные исторические примеры. В свое время президент Южной Кореи Пак Чжон Хи возглавил страну в намного худшем состоянии, чем нынешняя Украина. Он заставил олигархов вкладывать капиталы в определенные отрасли, хотя это и вызвало сопротивление. А спустя какое-то время Южная Корея оказалась среди экономически развитых стран, — ее бренды знает весь мир".

Заместитель председателя Научного комитета, доктор физико-математических наук Алексей Колежук убежден, что несмотря на всю сложность задачи создания новой модели функционирования науки, НК все же сможет в сжатые сроки предложить правительству ряд "реанимационных" мер, направленных на прекращение тенденции утечки мозгов, создание стимулов для инвестиций в науку и повышение эффективности использования средств, выделенных на научные исследования.

Член НК, доктор биологических наук Нана Войтенко высказала мнение, что создание новой модели функционирования науки нуждается прежде всего в полном аудите научных учреждений. Причем каждая из трех составляющих украинской науки — фундаментальная, прикладная и гуманитарная — нуждается в специфическом подходе в оценивании.

"Профанация науки наносит разрушительный вред интеллектуальному уровню общества, — заявила член НК, доктор медицинских наук Светлана Арбузова. — На каждой аттестационной коллегии МОН присуждается более тысячи научных степеней. За период с сентября 2016 г. по декабрь 2017-го выдано около 9 тыс. дипломов докторов и кандидатов наук. И это без учета богатого диссертационного урожая последних двух месяцев прошлого года. "Стахановцы" — педагоги, экономисты, медики, юристы. Аналогичная ситуация с присвоением ученых званий, количество которых драматически растет. Ценность научных степеней и званий нивелирована. Поэтому не случайной представляется корреляция все большего числа т.н. профессоров — с количеством перспективной молодежи, оставляющей страну".

В конце заседания Л. Гриневич предложила назначить заместителем председателя Нацсовета вице-премьера Вячеслава Кириленко. Это неожиданное предложение удивило присутствующих. В уже упомянутом "Положении о Национальном совете…" четко сказано: "Национальный совет возглавляет Председатель, которым по должности является Премьер-министр Украины. Председатель Национального совета имеет двух заместителей, которыми являются председатель Научного комитета и председатель Административного комитета. Председателем Административного комитета по должности является Министр образования и науки". И.о. председателя комитета ВР по вопросам науки и образования А.Спиваковский высказал мнение, что такой шаг привел бы к неоправданному ослаблению влияния Национального совета, а также заметил, что это требует внесения изменений в законодательство. По просьбе представителей НК решение указанного вопроса было перенесено на следующее заседание НСРНТ.

Подытоживая первое заседание Национального совета по вопросам развития науки и технологий, В.Гройсман подчеркнул, что время сейчас имеет критическое значение и надо спешить работать на результат. "Предложите мне, как надо организовать государственную поддержку науки, чтобы это заработало,.. — в который раз обратился к участникам обсуждения премьер. — Давайте соберем бизнес и поговорим с ним о возможных вливаниях. Я убежден, что есть люди, понимающие важность развития и науки, и образования".

Возможно, это станет шагом к реализации ключевой рекомендации экспертов ЕС — относительно разработки кросс-правительственной стратегии?

"Какое у вас сложилось впечатление от заседания Нацсовета? Что надеялись услышать, но так и не услышали?" — обратилась я после заседания к доктору физико-математических наук Сергею Рябченко. (Сергей Михайлович был председателем Идентификационного комитета по избранию Научного комитета, в свое время возглавлял Государственный комитет по вопросам науки и техники.)

— Что касается впечатления — нечеткое. Почему? Посмотрим, что произошло в нашей стране: изменилось социально-экономическое устройство, экономика разгосударствлена. Связь науки с государственной экономикой у нас была, и немало людей, которые сейчас считают себя ответственными за организацию науки, еще мыслят категориями связи науки с государственной экономикой, а не категориями связи и роли науки в экономике негосударственной, рыночной. В целом, когда различные люди говорят о государственной поддержке науки, то не все понимают, что же именно поддерживать. Кто-то называет "наукой" только науку фундаментальную, другие — только прикладную. Хотя здесь подходы и оценки результатов должны быть не одинаковыми.

В описании инновационного процесса есть такой термин — "мертвая зона". Например, ученый что-то изобрел. В лаборатории можно показать образец и рассказать, как это будет работать. Но... Вот, например, мобильный телефон. Чтобы его изготовить, необходимо множество мелких деталей, кнопочки, светодиоды, дисплей и т.п., качественно изготовленных и плотно прилегающих, удобных и надежных. Это уже не принадлежит к идее сотовой связи, хотя без этого конкурентоспособного прибора не будет. Это уже инженерия высокого класса, и без нее научная разработка на рынок не выйдет. И деньги в нее вкладывать надо значительные, хотя риск, что не получится, — большой. Сейчас в нашей стране нет механизма — ни со стороны бизнеса, ни со стороны науки, — для прохождения этой так называемой "мертвой зоны" между идеей и ее совершенной реализацией. Но этот вопрос практически не был затронут.

На заседании упоминали аудит сферы науки в Украине, проведенный экспертами ЕС. Делали ударение на первом пункте ключевых рекомендаций, в котором речь шла о необходимости увеличения финансирования, на последнем — о конкурсном финансировании. А вот второй пункт, главный в выводах экспертов, — о том, что в Украине должна быть разработана кросс-правительственная стратегия объединения усилий бизнеса и науки, — выпал из канвы обсуждений. И, похоже, его значение не совсем осознали в Украине. По-моему, без этого успеха не будет.

Теперь о Национальном фонде исследований (НФИ). Сейчас больше половины всех средств на науку выделяется для НАН Украины и распределяется через аппарат ее президиума. В каждом из отделений НАНУ есть компетентные специалисты, которые эти средства распределяют по направлениям и между научными учреждениями. Кто этим будет заниматься в НФИ? Если чиновники —это неизбежно приведет к коррупции.

В свое время Государственный комитет по науке и технике, который я возглавлял, около 30% средств, которые были в стране "на науку", выделял на так называемые конкурсные государственные научно-технические программы и, наконец, на их проекты. Для каждого направления был создан научный совет, который занимался как анализом и экспертизой представленных проектов, так и их выполнением, т.е. фактически распределением средств и контролем над их использованием. В целом, в этих советах по научным направлениям принимали участие свыше полутысячи ученых. Это были проекты, предусматривающие внедрение научной разработки в производство, и для принятия проекта было необходимо, чтобы конкретное предприятие подтвердило свою заинтересованность в его результатах.

Есть и другие безотлагательные вопросы, не прозвучавшие на этом заседании. А в целом направление — правильное, но это еще очень слабенькое начало. Впрочем, доклад председателя Научного комитета (А.Билоус), позиция и намерения председателя Нацсовета (В.Гройсман) произвели хорошее впечатление. Посмотрим, как будет дальше.