Чья колода, того и лес?

Открытие рынка земель сельскохозяйственного назначения распахивает настежь двери к еще одному шагу в использовании природных ресурсов Украины, о котором давно говорят. А именно — к купле-продаже земель лесохозяйственного назначения и смене их собственника.

Почему бы и нет? Тем более что нынешний собственник и распорядитель государственного лесного ресурса совсем забыл о своих обязанностях. Рискну даже сказать, что он о них вообще не знает. Поэтому отечественное лесное хозяйство, лишенное надзора и контроля над его экономической деятельностью, живет само по себе по законам замкнутых систем под лозунгом "чужие идут лесом".

Неудивительно, что злоупотребления в лесном секторе, даже по официальным данным, приводят к многомиллионным убыткам для государства ("Под чьей "крышей" работают "черные" лесорубы", ZN.UA от 19 июля 2019 года).

Загадочная конституционная норма

Так кто же у нас владеет и распоряжается государственными эксплуатационными лесами? Элементарный, казалось бы, вопрос неожиданно вызвал бурю негодования среди интеллектуальной и управленческой элиты лесной отрасли страны. Дескать, разве можно рассматривать такое опоэтизированное чудо природы как чью-то собственность и чье-то имущество?!

Но леса во все времена и у всех народов задействованы в производственных отношениях. С них живут деревопереработчики, строители, весь аграрный сектор высокогорных Карпат (стоит напомнить, что лесное хозяйство относится к агропроизводству). Они являются объектом экономики, поэтому имеют де-юре и де-факто собственников и пользователей.

С постоянными пользователями, которые обеспечивают охрану, воспроизведение лесного ресурса и производят из него товарную продукцию, все понятно. Ими являются лесхозы — отраслевые предприятия, специализирующиеся на ведении лесного хозяйства в лесных массивах, предназначенных для промышленной эксплуатации. Их право лесопользования подтверждено правом пользования земельными участками лесфонда согласно статье 17 Лесного кодекса Украины (ЛКУ).

Лесхозы не занимаются самозахватом лесов, а получают в пользование, как и требует законодательство, из рук собственника, который единственный может ими распоряжаться.

Статья 13 Конституции Украины отмечает: от лица украинского народа права собственника природных ресурсов осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления. Последние, то есть местные рады, владеют и распоряжаются коммунальными лесами (они есть во многих лесоресурсных областях) от лица своих территориальных громад.

Какой же орган государственной власти распоряжается государственными лесами от лица их конституционного собственника — народа Украины? Трудно поверить, но в правовом поле страны отсутствуют единодушное понимание и практическая реализация этой конституционной нормы, базовой для весомой промышленной отрасли, а также для развития громад, областей и районов.

Системная ошибка: чья колода, того и лес?

Общественная организация "Открытый лес", объединяющая независимых в своих мнениях и действиях профессионалов лесного хозяйства страны, направила информационные запросы с единственным вопросом: "Кто является распорядителем государственного лесного ресурса Украины?" в ведущие отраслевые научные институты, авторитетным специалистам, которые исходя из своих званий и должностей обязаны знать лесное право.

Из ответов получился лягушачий концерт.

УкрНИИ лесного хозяйства и агромелиорации (г. Харьков) вообще отказался отвечать, поскольку, дескать, не занимается предоставлением юридических консультаций (?!). Институт государства и права им. В.Корецкого Национальной академии наук Украины (г. Киев) вместо четкого ответа по сути долго упражнялся в игре терминов с использованием юридических идиоматических выражений, непереводимых на общепонятный язык.

УкрНИИ горного лесоводства (г. Ивано-Франковск) ответил лаконично: распорядителями лесов являются постоянные пользователи, то есть лесхозы. В то же время Киевский национальный университет им. Т.Шевченко устами своих профессоров-юристов сообщил, что постоянные пользователи могут реализовывать только некоторые функции по распоряжению лесными ресурсами.

В Лесной академии наук (г. Львов) мнение раздвоилось: уполномочены распоряжаться лесами якобы лесхозы, но фактическим распорядителем являются областные государственные администрации.

Национальный лесотехнический университет (г. Львов) написал, что не уполномочен трактовать отечественное законодательство (?!), и порекомендовал обратиться в Государственное агентство лесных ресурсов Украины. Юристы ГАЛРУ в своем письме-ответе на простой вопрос тщательно переписали все статьи законов, где встречается слово "лес", но не назвали собственниками и распорядителями лесов ни свое агентство, ни подчиненные ему лесхозы и лесные управления в областях.

Судебная ветвь власти вместо того, чтобы внести ясность в вопрос, еще больше его запутывает. При рассмотрении многочисленных прокурорских исков о незаконном отчуждению лесохозяйственных земель государственной собственности суды выносят решения о возвращении их собственнику и распорядителю в лице то Кабмина, то министерств, то облгосадминистраций и даже лесхозов.

"Причина такого правового нигилизма кроется в отсутствии понимания сути функции распоряжения, которую обычно путают с функцией управления и пользования лесными ресурсами, — объясняет руководитель ОО "Открытый лес" Михаил Попков. — Право распоряжения — это прежде всего юридически обеспеченная возможность передать третьим лицам право пользования ресурсом, имуществом, вещью. Кроме того, как сказано в Гражданском кодексе, собственность обязывает, то есть распорядитель должен обеспечить и контролировать эффективное использование, в нашем случае — государственного лесного ресурса, на пользу государства. С этим сегодня огромные проблемы. Именно поэтому важно наконец найти таинственного собственника и распорядителя государственными лесами, и искать надо среди органов исполнительной власти согласно требованиям статьи 17 Лесного кодекса. В любом случае это точно не лесхозы. По моему убеждению, это областные государственные администрации, поскольку именно на основании их решений государственные отраслевые предприятия получают в постоянное пользование леса для ведения лесного хозяйства".

Еще одна системная ошибка отечественной лесной отрасли со всей ее научной и управленческой элитой — непонимание различия между лесными ресурсами (к ним, в частности, относятся деревья в состоянии роста) и товарной продукцией лесозаготовок, теми же колодами, которые являются не природным ресурсом, а результатом производственной деятельности лесопользователей.

Подавляющее большинство работников отрасли поэтому и считают, что собственниками государственных лесов являются ГАЛРУ и его областные управления, потому что эти структуры держат в своих руках святая святых лесного хозяйства — разрешения на рубки леса. Само же Государственное агентство лесных ресурсов Украины в лесу видит также только колоду и давно превратилось в регулировщика рынка лесоматериалов и разработчика схем отчуждения государственного имущества. Нечему удивляться, что последние 15 лет агентством руководят не профессиональные лесоводы, а юристы, историки и критические менеджеры, приближенные к деревоперерабатывающему бизнесу.

Громады готовы забрать леса в собственность

Лесхозы ведут производственную деятельность не на деревьях в лесу, а на землях с лесами. Поэтому право распоряжения и собственности на лесные ресурсы юридически закреплено через право собственности на лесные участки, согласно действующему законодательству, включая Лесной кодекс.

В Вижницкой и Сторожинецкой райгосадминистрациях (Черновицкая область) демонстрируют выписки из Госреестра вещных прав и Государственного земельного кадастра, где наряду с постоянными пользователями, государственными лесхозами, указан собственник земель лесохозяйственного назначения — Черновицкая областная государственная администрация.

Но в Черновицкой ОГА такой статус за собой не признают.

В целом областные государственные администрации не считают себя собственниками и распорядителями лесного ресурса на своей административной территории и никогда не приступали к рассмотрению экономической эффективности его использования. Даже глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко не может сказать, насколько рационально для государства и местных громад хозяйствуют в лесах областные лесохозяйственные предприятия. Хотя год назад в Олевске на приснопамятном для лесоводов и правоохранителей янтарно-лесном разборе полетов при участии президента страны пан Бунечко лично обещал Владимиру Зеленскому провести аудит деятельности житомирских лесхозов. Об экономических убытках области от масштабного разворовывания слобожанских лесов, богатых высокоценным дубовым сырьем, ни разу не сказал глава Харьковской ОГА Алексей Качур. Неудивительно, что никто из системы лесопользователей так и не понес надлежащего наказания за противозаконные рубки в особо крупных размерах на территории области, по поводу которых также летом прошлого года в Харькове громко заседали первые лица страны.

Единственное, на что способны руководители облгосадминистраций, это выступать в роли рефери в бесконечной борьбе лесоводов и деревопереработчиков за снижение цены на лесоматериалы, а также принимать налево и направо решения о передаче приближенным к власти частным фирмам в долгосрочное временное пользование (скрытая бесплатная аренда) лесных участков под рекреацию и ресторации.

"У глав ОГА в отношении лесопользования полномочий выше любой лесной "крыши". Но им важны выборы и манипуляции с бюджетными средствами, а не будничная работа по экономическому развитию их областей. К тому же никто из них не хочет идти на конфронтацию с Киевом. На моей памяти такое было только раз, лет десять назад в Сумах, когда тогдашний глава ОГА аргументированно заблокировал одному из недобросовестных лесопользователей оформление базового лесопользования", — рассказывает участник рабочей группы по вопросам реформирования подходов к управлению лесными ресурсами Даниил Маландий.

В то же время местное самоуправление, занятое реформой децентрализации, предъявляет требования отдать громадам в собственность все эксплуатационные леса государства.

"Лесные ресурсы вместе с другими природными ресурсами являются экономической и финансовой основой устойчивого развития громад, особенно Карпат и Полесья, — отмечает депутат горрады Вижницкой ОТГ на Буковине Александр Клим. — Поэтому громады очень заинтересованы в экологически и экономически сбалансированной лесоэксплуатации, которая дает работу местному населению и наполняет местные бюджеты. Но сегодня громады не влияют на деятельность лесопользователей и не контролируют рациональное использование ими лесного ресурса".

Вопрос только в том, готовы ли органы местного самоуправления надлежащим образом исполнять обязанности собственника леса. Скандалы вокруг многочисленных правонарушений в пользовании коммунальными лесами не дают оснований ответить утвердительно.

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