"Чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было"

С приходом во власть команды Владимира Зеленского, уверенно пообещавшего Украине мир, дискуссии о реинтеграции Донбасса заметно активизировались. В последнее время стали появляться предложения, альтернативные "Минску", возникают новые планы и стратегии, однако четкого и однозначного видения урегулирования в Донбассе на сегодняшний день как не было, так и нет. Украинское общество по-прежнему не может определиться внутри себя, "как нам обустроить Донбасс", ударяясь подчас в крайности и не желая замечать объективной реальности.

Противоречивость ответов участников свежего исследования "Оценка социально-политических настроений населения Украины — февраль 2020" — еще одно тому подтверждение.

Социологический опрос был проведен компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" по заказу Украинского института будущего 13–23 февраля 2020 года. Частью данного проекта, охватывающего всю Украину (кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и АР Крым), была, в том числе, и оценка некоторых аспектов установления мира в Донбассе. Опрос проводился face-to-face по структурированной анкете на планшете на базе приложения "Лемур" в домохозяйствах респондентов. Выборка составила 2410 человек и представляет взрослое население Украины (18 лет и старше). Статистическая погрешность не превышает 2,05%.

Кто ответственен за все?

Итак, начнем с основополагающего: так что же происходит в Донбассе? Респондентам было предложено три возможных ответа. Вариант "Война/конфликт в Донбассе — это военная агрессия со стороны Российской Федерации, международный вооруженный конфликт с РФ" поддержали 69% участников опроса (54% — полностью, 15% — скорее) (рис. 9).

Елизавета Чижик, ZN.UA

"Война/конфликт в Донбассе развязана местными пророссийски настроенными слоями/категориями граждан при поддержке России" — в этом уверены 63% респондентов (41% — полностью, 22% — скорее).

"Война/конфликт в Донбассе — это сугубо внутренний конфликт (гражданская война), в котором не принимают участия никакие другие страны" — так считают всего 22% опрошенных, 70% с ними не согласны.

Для сравнения, напомним результаты прошлогоднего октябрьского опроса "Нью Имидж Маркетинг Групп" на оккупированных территориях. 76% жителей ОРДЛО считают, что война в Донбассе — это внутренний украинский конфликт. При этом 86% не согласны с тем, что у истоков конфликта стояли пророссийские группировки и Москва, — скорее не согласны (45,1%) и абсолютно не согласны (44,9%).

Владимир Зеленский и его команда так часто обещали принести мир в Украину и закончить войну, что украинцы (особенно женская половина) им поверили и в большинстве своем — 81% (!) — возложили первостепенную ответственность за урегулирование ситуации в Донбассе именно на украинскую власть: президента, правительство и Верховную Раду (рис. 2). (Напомним, что, по результатам октябрьского опроса, проведенного на неподконтрольных территориях, всего 1,7% респондентов считают очень вероятным тот факт, что Зеленский принесет мир в регион; думают, что это вероятно,12,5% жителей ОРДЛО).

Елизавета Чижик, ZN.UA

Респондентам, отвечавшим, от кого в первую очередь зависит урегулирование ситуации в Донбассе, можно было выбрать три варианта ответа, но при этом лишь 57% из них отметили, что разрешение конфликта зависит от России (ее власти). 35% наших сограждан (особенно на Западе страны) верят в мощь и боевой дух Вооруженных сил Украины, считая, что прежде всего урегулирование на Востоке страны зависит от ВСУ.

В собственные возможности украинцы верят слабо: чуть более пятой части респондентов (22%) отметили население Украины как движущую силу урегулирования (в два раза меньше — 11% — указали население временно неподконтрольных территорий). Четверть респондентов возлагают надежды на Европейский Союз, пятая часть — на Соединенные Штаты, а вот миротворческий потенциал "нормандской четверки" (как и НАТО) оценили всего лишь 16% опрошенных. В то, что урегулирование в Донбассе в первую очередь зависит от властей "ДНР/ЛНР", верят 15% респондентов (правда, на Востоке и Юге таковых несколько больше — 25 и 21% соответственно).

При том, подавляющее число украинцев считают, что в наибольшей степени мирный процесс зависит от украинской власти, твердо верят в то, что ей удастся добиться мира в Донбассе, даже менее четверти респондентов — 24% (рис. 1). Еще 30% ответили "скорее да". Убежденных пессимистов оказалось 17%, сильно сомневающихся — почти пятая часть (19%) (и на Востоке таковых больше, нежели в других регионах страны).

Елизавета Чижик, ZN.UA

Мало оптимизма у наших соотечественников и в отношении урегулирования в Донбассе на украинских условиях: лишь 14% верят в такую возможность (рис. 3). Еще 28% ответили "скорее да, но потребуются определенные компромиссы". 43% украинцев либо вообще не верят в урегулирование на условиях, предлагаемых украинской властью (22%), либо считают, что это скорее невозможно, так как "придется идти на большие уступки" (21%). Пессимистов в этом вопросе оказалось больше всего среди киевлян и жителей Востока.

Елизавета Чижик, ZN.UA

Однако при этом именно респонденты из Киева (41%) и Восточного региона (38%) с примкнувшими к ним "северянами" (39%) чаще других украинцев считают, что необходимо стараться вернуть оккупированные территории Донбасса "как можно скорее при любых условиях". В целом же по Украине этот показатель — 33%, то есть треть населения страны (рис. 4). Еще 22% респондентов отметили, что нужно спешить с возвращением Донбасса, но при этом необходимо "исключить серьезные уступки России и выбирать удобное для нас время". Таким образом, 55% наших сограждан — за скорейшее возвращение неподконтрольных территорий в лоно Украины. И лишь четверть населения считает, что перед возвращением ОРДЛО "в первую очередь необходимо укрепить Украину". Тех, кто уверен, что конфликт необходимо заморозить на достаточно долгое время, совсем мало — 9%.

Елизавета Чижик, ZN.UA

Какими же видят украинцы временные рамки реинтеграции Донбасса? При том, что треть страны — за скорейшее возвращение оккупированных территорий, для 50% украинцев это не менее 2–5 лет (рис. 5). А наиболее популярным стал ответ "5–10 лет", — реинтеграцию за такой период считают возможной 55% респондентов. В том, что оккупированный Донбасс можно будет вернуть за "более чем 10 лет", уверены 38% респондентов плюс 15%, ответивших "скорее, возможно". Каждый десятый отметил, что "реинтеграция Донбасса не состоится никогда", еще 7% думают, что этого не произойдет "скорее всего". Таких пессимистов больше в Киеве и на Востоке Украины.

Елизавета Чижик, ZN.UA

Что такое хорошо и что такое плохо

Вы, конечно, уже запомнили, что треть участвовавших в опросе (33%) — не только за скорейшее возвращение Донбасса, но и "при любых условиях". Но когда дело дошло до этих самых условий, оказалось, что украинцы вовсе не готовы мириться со многими из них (рис. 6). (Причем заметим, что многие предложенные участникам опроса аспекты урегулирования взяты из минских документов).

Елизавета Чижик, ZN.UA

В частности, 39% респондентов считают абсолютно неприемлемым постоянный особый статус ОРДЛО, который гарантировал бы отдельный закон (еще 14% — скорее не приемлют этого, итого — 53%). А 38% опрошенных — категорически против изменений в Конституцию, гарантирующих особый статус (плюс 14% — считают этот аспект скорее неприемлемым, итого — 52%).

В то же время почти половина украинцев — 49% — воспринимают как совершенно приемлемое возвращение Донбасса без особого статуса, с "обычными правами, как у любого региона/области Украины" (еще 13% считают это скорее приемлемым, итого — 62%).

Любопытно, что новеллу в виде "прямого президентского правления территориями без широких прав местного самоуправления" участники опроса восприняли достаточно позитивно: каждый четвертый считает данный вариант полностью приемлемым, каждый пятый — скорее приемлемым.

А вот учреждение временной военной администрации с ограничением в правах местного населения — на время переходного периода — поддержали всего лишь 15% участников опроса, еще 19% считают данный вариант скорее приемлемым. Еще меньшую поддержку получила временная автономия региона со своей системой управления и правосудия, — даже несмотря на то, что этот вариант был предложен лишь на время переходного периода: всего 12% респондентов сочли его приемлемым, еще 18% — скорее приемлемым.

Создание местной народной милиции без участия украинской полиции категорически не приемлют 50% опрошенных, еще для 15% это скорее неприемлемый аспект. Использование в ОРДЛО исключительно русского языка не воспринимают 53% респондентов (36% — совершенно, 17% — скорее).

В отличие от жителей Донбасса по ту сторону линии разграничения, подавляющее большинство которых (почти 64%) считают, что восстановление региона должно происходить за счет средств Украины, а на Россию это бремя готовы возложить лишь 16%, жители "большой" Украины вовсе не горят желанием тратить деньги из национального бюджета на возрождение края шахтеров и сталеваров. Меньше одной пятой украинцев на подконтрольной территории считают финансирование восстановления Донбасса из госбюджета Украины приемлемой идеей, еще одна пятая — готовы скорее с ней согласиться (рис. 7). А вот восстановление Донбасса за счет компенсаций России весьма нравится 48% украинцев, еще 20% считают этот вариант скорее приемлемым. Не станет возражать большая часть наших соотечественников, если на обустройство Донбасса раскошелится и Запад (ЕС, США и пр.): 38% украинцев вполне устраивает такое решение вопроса, еще 27% — скорее готовы с ним согласиться.

Елизавета Чижик, ZN.UA

Широкая амнистия (подпадают все, независимо от совершенных деяний) по-прежнему не в чести у украинцев. Приемлемым такой вариант считают лишь 13% респондентов, а 44% совершенно не воспринимают его. Амнистия лишь для тех, "на ком нет крови", полностью устраивает 32% опрошенных, скорее приемлемой считают еще 25%, итого — 57%. Ровно столько же оказалось тех, для кого приемлемо судебное преследование всех, кто брал в руки оружие или принимал участие в массовых беспорядках (37% — вполне, 20% — скорее).

Напомним, что жители оккупированных территорий Донбасса также не готовы прощать всех подряд. Однако подавляющее большинство из них (63,4%) считают, что не должны избежать амнистии не те, у кого "кровь на руках", а те, "кто совершал тяжкие преступления — завладение особо ценным имуществом"…

На подконтрольной территории тоже наблюдаются заметные отличия в ответах по регионам (табл. 1).Например, украинцы с Востока реже других — 41% против общих 57% — считают приемлемым (вполне или скорее) судебное преследование всех, кто брал в руки оружие. Киевляне и жители Востока более других готовы воспринимать широкую амнистию (39 и 36% соответственно против общенациональных 25%) и создание местной народной милиции в ОРДЛО (27 и 29% против общих 18%). Более лояльны в вопросе русского языка снова-таки киевляне, респонденты с Востока и Юга (44, 42 и 41% соответственно против 31% по стране). В данном опросе, пожалуй, как ни в каком другом прежде, киевляне часто отвечали в унисон с жителями Восточного региона. Хотя обычно как на общенациональных выборах, так и во время опросов, посвященных, например, внешнеполитическим приоритетам, мнение киевлян чаще совпадает с точкой зрения украинцев с Запада.

Елизавета Чижик, ZN.UA

"Зрада" или "перемога"?

Эта часть исследования, по идее, должна быть особенно интересна команде президента Зеленского, внимательно отслеживающей и чутко реагирующей на общественные настроения. Какие сценарии реинтеграции Донбасса украинцы воспримут как победу, а какие — как поражение? В какой-то степени и от ответов на эти вопросы будет зависеть определение дальнейшей линии официального Киева по урегулированию в Донбассе, а также позиция Украины в минском и нормандском форматах.

Итак, как показывают результаты опроса, общество, треть которого готова реинтегрировать Донбасс "как можно скорее и при любых условиях", в то же время сочтет победой весьма ограниченное число опций.

Максимальное число голосов — 65% — набрала программа финансирования восстановления Донбасса за счет компенсаций России: 40% наших соотечественников считают это полной победой, 25% — скорее победой (табл. 3).

Елизавета Чижик, ZN.UA

Почти для такого же количества украинцев — 63% — победой станет "возвращение региона без какого-либо особого статуса, — на обычных основаниях, как у любого региона (области) Украины" (для 41% это полная победа, для 22% — скорее победа) (табл. 2).

Елизавета Чижик, ZN.UA

В рейтинге "победных сценариев" "программа финансирования восстановления Донбасса за счет помощи Запада" (набравшая 59%) на 10% опередила даже "военную операцию, завершившуюся разгромом формирований "ЛНР/ДНР", которую победой ("полной" или "скорее") назвали 49% участников опроса.

Вот, собственно, и все возможные виктории в глазах украинцев. Ну, плюс еще "передача контроля над регионом (на некоторое время) международной миссии (международной администрации) по поддержанию мира" и "ввод миротворцев, которые будут контролировать лишь линию разграничения", набрали по 38% каждая: при том, что полной победой эти опции считают лишь 14 и 13% соответственно, а 23% опрошенных по каждому из этих двух пунктов "не имеют однозначной позиции", считая их "частично победой, частично поражением". Кстати, напомним, что официально Украина всегда была категорически против того, чтобы возможная миротворческая миссия контролировала лишь линию разграничения, и настаивала на том, чтобы миротворцы контролировали всю территорию ОРДЛО, включая участок границы Украины с РФ.

Большинство же рассматриваемых в исследовании сценариев украинцы отнесли к поражениям. Самым грандиозным из них, по результатам опроса, выглядит "провозглашение независимости "ЛНР/ДНР", — три четверти респондентов назвали его поражением (57% — полным, еще 18% — скорее). Даже "аннексия "ЛНР/ДНР" со стороны РФ" рассматривается как поражение меньшим числом украинцев (68%), чем "добровольный" уход неподконтрольной части Донбасса в свободное плавание (табл. 2).

К несомненным проигрышам Украины 68% респондентов отнесли и "проведение местных выборов в Донбассе не по украинскому законодательству, без допуска ЦИК, украинских политических партий и СМИ". В глазах общества — это четкая красная линия для власти.

Создание в ОРДЛО местной "народной милиции" без участия украинской полиции является проигрышем для двух третей респондентов.

Пока администрация Зеленского размышляет над альтернативами "Минску", "если "Минск" не сработает", и обдумывает вариант "стены", народ уже определился и 56 процентами отнес "замораживание конфликта с возведением стены между контролируемыми и неконтролируемыми территориями" к проигрышам. Даже вариант "мягкой заморозки" украинцам не по душе: "замораживание конфликта с активным гуманитарным взаимодействием" поражением считают 40% респондентов (21% — полным, 19% — скорее).

В разряд проигрышей также были зачислены "широкая амнистия (для всех, независимо от совершенных действий)" (57%); "разоружение формирований "ЛНР/ДНР", но без контроля над границей" (49%); "изменения в Конституции Украины с гарантированием особого статуса" (48%); "постоянный особый статус, гарантируемый отдельным законом" (46%); "проведение местных выборов в ОРДЛО до получения контроля над границей, разоружения и вывода российских войск" (42%); выборы в ОРДЛО в Верховную Раду Украины до выполнения всех вышеупомянутых условий (41%); финансирование восстановления Донбасса из госбюджета Украины (41%).

Политическая экономика

Более-менее четко представляя себе, "что такое хорошо и что такое плохо" в процессе политического урегулирования в Донбассе, участники исследования серьезно разошлись в оценках возможности начать полноценное восстановление экономических связей с оккупированными территориями до процесса политического урегулирования (рис. 8).

Елизавета Чижик, ZN.UA

Ответы в национальном масштабе распределились почти поровну между четырьмя предложенными вариантами (три из них получили практически равное количество сторонников). 23% респондентов считают: "да, это будет способствовать урегулированию"; 24% выбрали опцию "да, мы должны использовать все возможности, где это выгодно Украине"; еще 24% — "нет, это даст незаконное формирование дополнительных ресурсов для ведения войны"; 17% ответили "нет, это торговля на крови".

Авторы исследования отмечают значительные региональные отличия в ответах: на Востоке и в Киеве большинство респондентов отметили, что восстановление экономических связей до политического урегулирования "возможно и будет способствовать урегулированию". Однако подчеркнем, если суммарное количество "да" и "нет" киевлян практически одинаково — 45 и 46% соответственно, то жители Востока в подавляющем большинстве выступают за восстановление экономических связей с оккупированными территориями — 68%, а 19% сказали "нет".

На Западе и Севере первое место занял ответ "нет, невозможно, это даст незаконное формирование дополнительных ресурсов для ведения войны". При этом количество сторонников восстановления экономических связей с ОРДЛО в этих двух регионах одинаково — 34%, противников же — 53 и 49% соответственно.

В Центре и на Юге больше всего голосов получило утверждение "да, мы должны использовать все возможности, где это выгодно Украине". Суммарно "да" сказали 49% представителей Центрального региона и 60% "южан"; "нет" — 38% в Центре и 33% на Юге.

Не удивительно, что при таких ответах на предыдущий вопрос украинцы вполне лояльно отнеслись к возможности налаживания прямых перевозок между Украиной и оккупированными территориями Донбасса и Крыма (рис. 10).62% респондентов поддержали восстановление прямых перевозок в Донбасс (32% — полностью, 30% — скорее); 52% — за налаживание грузовых железнодорожных перевозок в ОРДЛО.

Елизавета Чижик, ZN.UA

Респонденты с Востока и Юга чаще других давали положительные ответы.

Краткие выводы

После изучения результатов данного соцопроса невольно вспоминается столь любимый украинцами тост — "Чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было".

Возлагая на президента, правительство и парламент львиную долю ответственности за урегулирование в Донбассе и отводя себе в этом процессе весьма скромную роль, население Украины в то же время весьма скептично оценивает шансы украинской власти на успех на этом сложном и болезненном пути. При этом многие наши противоречивые сограждане желают скорейшей реинтеграции Донбасса, хотя понимают, что это потребует серьезных компромиссов, но идти на эти компромиссы, как показало исследование, большинство украинцев не готово. Как и платить за восстановление разрушенного войной региона из государственного бюджета Украины. И при всем этом подавляющее большинство украинцев считает провозглашение независимости "ЛНР/ДНР" безусловным поражением.

Вот и получаем картину: власть инфантильна и попеременно ведома – то Западом, то севером; общество безответственно и противоречиво. Так где же Украине взять целостные ответы на жизненно важные вопросы?