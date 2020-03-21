Чтобы не упасть на колени

На одном из совещаний из уст высокопоставленного политика с властными полномочиями услышал успокаивающую фразу: "А чем отличается эта эпидемия от предыдущих?". Объяснил эмоционально. А сейчас сделаю это коротко.

После Второй мировой войны еще ни одна эпидемия не ставила на колени национальные системы здравоохранения, а COVID-19 это уже сделал. Стремительное распространение коронавируса в Италии (на утро 21 марта инфицированных 47021) привело к коллапсу системы здравоохранения страны, как результат — смертность достигает 8,6% от количества инфицированных. На грани коллапса и система здравоохранения Швейцарии. 18 марта руководитель отдела инфекционных заболеваний швейцарского федерального управления здравоохранения Даниэль Кох при 2650 подтвержденных случаях спрогнозировал коллапс через десять дней. За четыре дня в Швейцарии уже 5544 случая. Вовлечены до восьми тысяч военных для предоставления помощи органам власти и медицинскому персоналу. Задумайтесь: лишь 5544 случая, а до коллапса остались считанные дни.

За прошлую неделю произошли изменения в Украине: уже есть 41 инфицированный и трое умерших, смертность составляет 7,3%. Понимаем, что реальная картина далека от тех цифр, которые фиксирует Министерство здравоохранения. Что сделано и что сделано не так, и главное, что надо сделать?

В стране принят целый ряд болезненных, я сказал бы, чрезвычайно болезненных решений. Принятые решения абсолютно правильные. Но, как подтверждает успешный опыт противодействия распространению COVID-19, их недостаточно. Социальную самоизоляцию многие из граждан восприняли как каникулы, отпуск, а руководители юридических лиц — как рекомендацию. Поэтому на детских площадках продолжают гулять дети с легкомысленными родителями. Не все магазины, рынки, рестораны, кофе-шопы и заведения других направлений прекратили работу. Продолжают службу Божью священники УПЦ московского патриархата. Действительно, ничего святого. Даже в Австрии, по свидетельству министра внутренних дел Карла Нехаммера, около 5% населения не соблюдает карантинные меры и социальное дистанцирование при штрафах до 3600 евро, а для рестораторов — в размере 30000 евро.

Необходима не либеральная ответственность от Михаила Радуцкого, а уголовная — как руководителей юридических лиц, так и граждан за несоблюдение мер карантина, обязательной самоизоляции. Напомню, что Китай поборол коронавирус не только благодаря тотальной самоизоляции граждан в 11-миллионном городе Ухань. Этому содействовало и введенная смертная казнь. А я предлагаю только уголовную ответственность. Вчера это уже сделал Израиль при 677 случаях болезни COVID-19.

Полумер коронавирус COVID-19 не понимает, он не понимает неудобств, неминуемых экономических и финансовых потерь. Мы должны еще радикальнее и быстрее действовать. Уже сегодня в местах вспышки COVID-19 должны быть отработаны планы полной остановки общественного транспорта, остановки производств за исключением предприятий стратегического значения. Подвоз работников к местам работы на стратегически важных предприятиях должна взять на себя местная власть и предприниматели. Надо решительнее действовать Национальной полиции и другим государственным институтам, чтобы обеспечить выполнение принятых решений. Не бойтесь осуждения, реакции шумных политиков, которые думают о рейтингах, а не о жизни людей. Закон и решения правительства обязательны для всех. Или мы, используя непопулярные жесткие решения, остановим COVID-19 на протяжении считанных месяцев (Китай это сделал за два месяца с момента принятия таких решений), или будем бороться в течение полугода и больше. Замечу только, что потери при первом варианте меньше, чем при втором.

Очень важным является поведение политиков, которые публично демонстрируют понимание опасности, заботятся не о собственных политических дивидендах. Отдадим должное лидеру "Батьківщини" Юлии Тимошенко, которая на внеочередное заседание парламента пришла в защитной маске и заявила о готовности работать в антикризисном штабе для противодействия COVID-19 без выходных и отдыха. К сожалению, политические лидеры других парламентских фракций подняли суицидальный крик, забыв, что при власти они были четыре или пять лет. И передали страну президенту Зеленскому институционно слабой, нереформированной. Политики ради эффективного противодействия должны объединять усилия, забыть о вчерашних распрях, обидах, продемонстрировать единство. Это требование времени.

Обращаюсь к руководителям, продюсерам телеканалов!

Не думайте о телеаудитории на политических ток-шоу по вопросам противодействия COVID-19. Привлекайте к спокойному уравновешенному разговору тех, кто будет формировать правильные месседжи для граждан, властных институтов. Показывайте тех, кто игнорирует решение президента, правительства.

Поддержите медицинских работников! Помните, врачебные ошибки — неминуемый, к сожалению, спутник профессии. Они есть во всех ведущих клиниках мира, включая знаменитую Мэйо. Но телепространство — не место для выяснения, врачебная это ошибка или нет. Преодолеем эпидемию и тогда вернемся к обсуждению этой крайне важной темы.

Чрезвычайно слабой система здравоохранения подходит к противодействию COVID-19. С голыми руками на медведя никто не пойдет.

Надо прежде всего обеспечить индивидуальными средствами защиты медицинские учреждения, определенные для оказания помощи больным с COVID-19. Не масками, а респираторами с классом защиты не менее второго, защитными очками, а еще лучше — медицинскими щитками, защищающими лицо врача полностью. Не сделаем этого — будет паника, некому будет оказывать медпомощь.

Срочного пересмотра требует приказ МЗ №663 от 13 марта 2020 года. Приказ, не дающий сегодня врачу оснований сделать забор биологического материала у больных пневмонией для проведения анализа на COVID-19. А таких больных, по свидетельству врачей, сегодня много. Пациенты, поступающие в лечебные учреждения с диагнозом "вирусная пневмония неуточненная", "вирусно-бактериальная пневмония", должны быть обязательно обследованы на COVID-19. Это даст нам возможность при выявлении COVID-19 своевременно принять меры по установлению контактных лиц и их самоизоляции. Надо расширить эпидкритерии для проведения тестирования на COVID-19, внести другие изменения в приказ.

Приказы МЗ должны быть юстированы, стать обязательными для исполнения, а не носить рекомендательный характер. Не заниматься бездумным переводом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, которая не успевает за объявленной пандемией. Национальные системы здравоохранения во многих странах действуют решительнее, быстрее. Изучаем их опыт, задействовав потенциал зарубежных посольств.

И чрезвычайно важным является правильный алгоритм госпитализации. 80% пациентов, которые в легкой форме переносят заболевание, не надо отправлять в больничные учреждения. Иначе они займут койки, которые понадобятся пациентам с тяжелым ходом заболевания, а койко-мест не будет. Во многих странах Европы, которые вынесли уроки из ситуации в Италии, пациентов оставляют до 5–6 суток в самоизоляции под телефонным (online) сопровождением врача общей практики. И лишь после того, как состояние пациента ухудшается, его направляют на стационарное лечение. Задача — не перегрузить лечебные учреждения, что даст возможность снизить летальность от COVID-19.

Обращениями министра здравоохранения не урегулировать подвоз медицинских работников к местам работы, не обеспечить больницы аппаратами искусственной вентиляции легких и не осуществить перепрофилирование медицинских учреждений. Обращаюсь к известному кардиохирургу Илью Емцу: оставьте на время операционную, сосредоточьтесь на министерстве, так вы спасете намного больше жизней.

Ожидаем, что в скором времени в страну завезут достаточно тест-систем. Без тотального тестирования нам не обойтись и не победить COVID-19. Тест-системы будут, но во всех ли областных центрах, чтобы приблизить тестирование к местам забора, есть оборудование для их проведения? Подготовили ли кадры — вопрос риторический.

МЗ должно разработать поэтапный план перепрофилирования больниц. Слава Богу, в системе МЗ койко-мест чрезмерное количество, никто их не сократил. Надо лишь обеспечить их необходимым оборудованием, а медицинский персонал — индивидуальными средствами защиты.

Несмотря на то, что надо противостоять врагу на Востоке страны, необходимо подумать о возможности развернуть военные мобильные госпитали, задействовать госпитали МВД, СБУ, больницы Академии медицинских наук.

Давайте объединяться, ведь невидимый враг чрезвычайно опасен, он среди нас. Только вместе мы победим COVID-19.

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