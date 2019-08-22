Броневой коллапс Укроборонпрома

На минувшей неделе ВПК Украины подорвали очередные скандалы. И снова в центре скандалов — ГК "Укроборонпром" с его неизлечимой болезнью — срывом выполнения государственного оборонительного заказа, сварой с заказчиком и соисполнителями-партнерами.

Краткий хронометраж скандальных раундов.

14.08.2019 г. на сайте ГК "Укроборонпром" появилось заявление: ГК "Укроборонпром" выдвинул обвинение в адрес Министерства обороны Украины: а) в попытке уничтожить Харьковское конструкторское бюро им. А.Морозова; б) в переводе коллектива ХКБМ на двухдневный график работы; в) в прекращении финансирования производства БТР-4 "из-за неспособности частной компании ООО "Лозовский кузнечно-механический завод", являющейся монополистом в изготовлении корпусов из стали марки 71, производить необходимое количество корпусов"; г) в блокировке изготовления корпусов БТР-4 из бронестали производства Евросоюза; д) в наложении штрафа на ХКБМ на сумму 82,3 млн грн за невыполнение заказа; е) в прекращении финансирования разработок "новых видов бронетехники", а именно ― глубокой модернизации танка Т-64.

В ответ 15.08.2019 Министерство обороны Украины сделало достоянием гласности свою позицию, деликатно обвинив ГК "Укроборонпром" во лжи. В частности, военные утверждают, что ХКБМ сорвало сроки выполнения государственного контракта на поставку бронетранспортеров БТР-4: "за два года выполнения контракта, при надлежащем финансировании, предприятием изготовлено лишь семь единиц бронетранспортеров БТР-4Е, часть бронетранспортеров находится на разных стадиях изготовления, а почти половина — вообще не заложена в производство". Минобороны не соглашается с перенесением срока поставок бронетранспортеров на год, отказывается платить проценты "за пользование кредитом в объеме 11,2 млн грн ежемесячно" и выдвинуло требование ХКБМ уплатить штраф на сумму 82,3 млн грн. Относительно "блокировки разработки по модернизации танка Т-64" военные ответили: контракт подписали, средства зарезервировали, однако ХКБМ не смогло заключить договор со своими соисполнителями и поставщиками. Иначе говоря, Минобороны не будет пересчитывать средства "в никуда и ни за что".

В тот же день, 15.08.2019 г., в войну вступил Лозовский кузнечно-механический завод (ЛКМЗ), который в своем обращении к президенту сделал достоянием гласности то, что так тщательно скрывал Укроборонпром. Оказывается, ХКБМ, получив заказ от Минобороны еще в 2016 г. на 45 бронетранспортеров БТР-4, заключило контракт с ЛКМЗ на изготовление корпусов аж спустя полтора года — в апреле 2018-го. В контракте шла речь не о 45 бронетранспортерах, а о 34. При этом были нарушены условия оплаты, и задолженность ХКБМ лозовчанам на сегодняшний день составляет свыше 75 млн грн.

16.08.2019 г. ГК "Укроборонпром" ответил ЛКМЗ, дипломатично избежав комментариев относительно долгов и пытаясь приглушить скандал дискуссией о качестве финской бронестали, которая в предыдущем заявлении фигурировала как "бронесталь из Евросоюза". Однако в этом публичном ответе есть крайне важный момент — фактическое признание Укроборонпромом поставок бронемашин с критическим недостатком — "микротрещинами, которые образуются во время эксплуатации боевых машин".

Итак, что мы видим? А видим мы неутешительную картину: армия получила не крайне нужные в условиях войны бронемашины, а БТРы, сваренные из бракованной бронестали. А где деньги, полученные от Минобороны как аванс за поставку 45 бронетранспортеров БТР-4? Пока неизвестно.

А еще мы видим традиционную ложь, попытку переложить вину на других и избежать ответственности. Укроборонпром пишет: "Министерством обороны прекращено финансирование производства БТР-4 из-за неспособности частной компании ООО "Лозовский кузнечно-механический завод", являющейся монополистом в изготовлении корпусов из стали марки 71, производить необходимое количество корпусов".

Стоп! При чем здесь способность частных компаний? С кем Минобороны заключило контракт на поставку бронетранспортеров БТР-4? Министерство обороны заключило договор на поставку бронетранспортеров БТР-4 с госпредприятием Харьковское конструкторское бюро им. А.Морозова, которое входит в ГК "Укроборонпром". Никаких договоров у Минобороны с частной компанией "Лозовский кузнечно-механический завод" нет. Да и вообще военным начихать, кто изготовляет корпусы, а кто — колеса. Минобороны платит за готовые к бою бронетранспортеры БТР-4. Еще раз: не за корпуса, а за готовые боевые машины.

А кто подписывал соглашение с частным ЛКМЗ на изготовление корпусов БТР-4? Соглашение с Лозовским кузнечно-механическим заводом подписывало Харьковское конструкторское бюро им. А.Морозова. Именно оно, ХКБМ, является главным исполнителем государственного оборонного заказа и, соответственно, совместно с руководством ГК "Укроборонпром" несет полную ответственность за его выполнение. Это стандартный пункт стандартного государственного контракта на выполнение ГОЗ. Так при чем тут Минобороны?

Конфликт вокруг бронестали. Он сводится вот к чему: у ГК "Укроборонпром" есть собственная бронесталь, однако он хочет изготовлять военную технику из зарубежной. Сначала Укроборонпром обвинял военпредов Министерства обороны в блокировании производства бронемашин из бронестали стран Евросоюза из-за устаревших ГОСТов с требованиями к бронестойкости, а недавно привел расчеты в пользу того, что корпус из финской стали стоит в полтора раза дешевле, чем из его родной брони марки 71.

Сначала о родной украинской броне. И снова обратимся к заявлениям Укроборонпрома. 29.10.2018 г. Укроборонпром сообщил: "Харьковское конструкторское бюро им. Морозова, входящее в состав Укроборонпрома, передало украинской армии первые семь БТР-4, изготовленные из новой отечественной брони". И тут же команда П.Букина заверила: "задачи, которые стоят перед предприятиями по выпуску бронетехники в 2019 году, будут выполнены". Здесь важно: 1) в Украине появилась новая броня; 2) ХКБМ поставит нашей армии надежные бронетраспортеры БТР-4 из новой украинской бронестали.

С обещанием выполнить задачу традиционно наврали. Не выполнили — бронетраспортеров нет. За это должны уплатить штраф на сумму 82,3 млн грн. Без обсуждений. И скандалы вряд ли помогут избежать этого наказания.

Относительно так называемой новой бронестали марки 71. Вообще происхождение этой "новой" бронестали уходит к 30-м годов прошлого века. В Украине патент на бронесталь марки 71 получил в 2008 г. авторский коллектив Украинского государственного научно-исследовательского института конструкционных материалов "Прометей", который входит в ГК "Укроборонпром". А вот Технические условия (ТУ) на ее изготовление зарегистрированы в 2012-м за ахметовским "Метинвестом". Как это случилось? Пока что загадка.

Вопрос первый: если у Укроборонпрома есть собственная броня, отвечающая наивысшим мировым стандартам, то зачем ему бронесталь из стран Евросоюза? Вопрос второй: если ХКБМ может сваривать корпуса из импортной брони самостоятельно, то почему из собственной брони не сваривает, а заказывает эти корпуса на стороне, у частного предприятия? Неужели потому, что и здесь, как говорил П.Букин, "бюджет в разы выше, чем стоимость" БТРов? Вопрос третий: почему ХКБМ (Укроборонпром) огромный заказ на изготовление корпусов БТР-4 отдал частному предприятию, а не своему? Например, тому же заводу им. Малышева, где еще в начале 2000-х государство закупило и установило оборудование для изготовления корпусов.

Конечно, у половины страны есть свой вариант ответа. Но хочется же услышать "профессионала" Павла Букина и его автобусного предшественника Романа Романова. Чем они руководствовались?

И если в октябре 2018 г. Укроборонпром уверял: "Спецсталь прошла контроль и приемку на всех этапах производства. По своим характеристикам эта спецсталь отвечает наивысшим мировым стандартам", ― то менее чем через год, в августе 2019-го, заявил о болезни своей бронестали марки 71: "микротрещины, которые образуются во время эксплуатации боевых машин".

А как же с контролем и приемкой на всех этапах производства? И что получается? Руководство ГК "Укроборонпром" знало о критическом недостатке своей бронестали, а его госпредприятия продолжали сваривать из нее корпуса бронемашин? Это что? Сознательная диверсия?

Теперь что касается бронестали "производства Евросоюза". Именно такой термин употребил Укроборонпром в заявлении против Минобороны. Подозреваем ― неспроста.

Помните польскую бронесталь на треснувших "Дозорах"? Она тоже из Евросоюза. Из заявления ГК "Укроборонпром" в 2016 г.: "в производстве ББМ "Дозор-Б" используется бронесталь марки Armstal-500, которая изготовляется на мощностях Huta Stali Jakościowych S.A. в городе Сталёва-Воля (Польша)". Еще цитата: "Украина для производства новой бронетехники (бронетранспортеров БТР-4, БТР-3, бронемашины "Дозор", "Тритон") начала активно закупать броню Armstal польского производства". И пока Укроборонпром и "Ленинская кузница" в 2016-м завозили польскую бронесталь, ее производитель ISD Huta Częstochowa через год сообщил, что… только планирует разработать два вида бронестали для военно-промышленного комплекса. Ну, и вишенка на патриотический тортик: польский меткомбинат ISD Huta Częstochowa входит в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса". Контрольный пакет акций принадлежит пулу российских инвесторов. Так зачем было лгать, что российская бронесталь в Украину не поставляется?

Бельгийская бронесталь от бельгийской компании NLMK Clabecq. Вопрос: насколько эта броня европейская?

В судебных дебрях есть сверхинтересный документ — Постановление следователя об обысках детективами НАБУ ГП "Завод им. Малышева" в деле 760/28082/18. Это уголовное производство о так называемой бельгийской бронестали.

В постановлении приведены факты: 19.11.2015 между Министерством обороны Украины и Государственным предприятием "Киевский бронетанковый завод" (КБТЗ) был заключен контракт на поставку бронетранспортеров БТР-3ДА. Этот бронетранспортер разработали конструкторы ХКБМ. Тактико-техническим заданием предусмотрено использования отечественной бронестали, а в случае ее отсутствия — иностранных аналогов. За аналог взяли спецсталь марки АТІ500AR. Ее производителем является NLMK Clabecq (Бельгия), который принадлежат к российскому концерну "НЛМК" ("NLMK", г. Липецк, Российская Федерация).

Однако и это не все. Является ли российско-бельгийская спецсталь марки АТІ500AR бронесталью и может ли использоваться в боевых машинах? Нет! Однозначно — нет! Из справки представительства российского производителя: "материал марки АТІ500AR является полупродуктом, который поставляется после горячей прокатки без гарантий по механическим свойствам". И этот российский полупродукт в течение 2016 г. поставляли ГП "КБТЗ" под видом бронестали производства Евросоюза! И именно из этого "полупродукта" изготовляли бронетранспортеры, которые отказалось принимать Минобороны.

9.09.2016 г. российские владельцы Новолипецкого металлургического комбината распространили заявление вот такого содержания: "Ни одно предприятие группы НЛМК, российское или зарубежное, не поставляет и никогда не поставляло бронесталь на Украину. Упомянутая в публикациях бельгийская компания группы НЛМК, NLMKClabecq, поставляет в десятки стран мира, в том числе на Украину, износостойкую сталь Quard, которая используется для производства горнодобывающего, транспортного и сельскохозяйственного оборудования. Указанная продукция по своим характеристикам не отвечает требованиям, предъявляемым к бронесталям, и не может использоваться в военных целях".

Как вы думаете, на что именно реагировали российские владельцы? Правильно: на случай, не дай Бог, информация об использовании их стали в украинских боевых машинах долетит до Кремля. То, что она не является баллистической, дело десятое: Владимир Владимирович не является владельцем "Ленинской кузницы" и долго разбираться не будет.

И теперь главное: зачем ГК "Укроборонпром" закупал российский полупродукт, если его предприятие, ГП "Завод имени В.Малышева", еще в 2014 г. заключило соглашение с ООО " Метинвест-Украина" на закупку 4 тыс. тонн бронесталей марок 71 и 92 на сумму 181,91 млн гривен?

Финская сталь. Производитель — финская корпорация Miilux Ltd, которую тоже втянули в скандал и которая вынуждена была реагировать на украинские межведомственные баталии.

Miilux Ltd производит много разных марок стали различного назначения. В том числе износоустойчивую и баллистическую Miilux Protection 380-500. Оба вида стали поставлялись в Украину. Пока что вот этим утверждением и ограничимся. Детализируем после изучения правоохранителями таможенных документов, кому нужна была сталь для производства, к примеру, бульдозерных ковшей и сейфов, а кому — для производства военной техники. И, конечно, ГПУ развеет либо подтвердит сомнения относительно возможной подмены баллистической брони износоустойчивой и ответит на сакральный вопрос, который грызет военпредов: а не выдавали ли за финскую баллистическую броню какой-то другой металл из названных выше?

Из пригодных бронесталей из стран Европейского Союза для производства военной техники нас устраивает MTL Armour plate 300HB-650HB (Швеция) или Miilux Protection 380-500 (Финляндия). Используем финскую. Испытания подтвердили ее высокие баллистические и технические характеристики. После попадания боеприпаса она не трескается. Хорошо сваривается, тем более если соблюдать технологию сварки и сваривать современным оборудованием. Для того чтобы заказчик (Минобороны) согласовал ее использование, сделали бронемакет основных проекций и представили на испытание. После испытаний составили акт, в котором подтверждено отсутствие претензий военпредов и представителей ВСУ к бронестали Miilux Protection 500 и ее дополнительной защиты. Эту бронесталь используют и другие предприятия ВПК. Однако проблемы при сдаче корпусов военпредам Минобороны только у ГК "Укроборонпром".

Если предприятия Укроборонпрома используют финскую бронесталь, и она действительно баллистическая, то что мешает Укроборонпрому провести контрольные отстрелы каждой закупленной партии, пригласив на них высших чинов Генерального штаба, "сухопутки", Управления военных представительств Минобороны, ДВТПРВВТ Минобороны, ЦНИИ ВСУ, ЦБТУ ВСУ? Зачем устраивать скандалы? Что ими на самом деле пытаются прикрыть в ГК "Укроборонпром"? И что показательно: каждое новое заявление Укроборонпрома выявляет ложь предыдущую. Протрубили о новой отечественной бронестали, отвечающей мировым стандартам, а потом заявили о ее "болезни" — микротрещинах. Триумфально рекламировали свое партнерство с ЛКЗМ, а потом обвинили, что работа некачественная, а цены завышенные. Уверяли страну в том, что на бронемашинах не используется российская броня, а фактически оказалось, что лгали. И это во время войны, когда армия нуждается в технике.

Показательно и то, что едва ли не впервые за шесть лет военные показали зубы государственному монополисту, отказавшись переносить сроки контракта и выставив огромные штрафные санкции за его невыполнение. Означает ли это финал тотального государственного протекционизма посреднической структуре? Поживем — увидим.

Что делать?

Во-первых, бронесталь — это стратегическое сырье. К примеру, бронесталь толщиной от 40 мм запрещено поставлять в воюющую Украину. Это решение Европейского Союза и НАТО. А без такой брони нечего и думать о тяжелой бронетехнике. Украина как страна с колоссальным промышленным потенциалом обязана иметь свою конкурентную бронесталь, без "болезней", микротрещин, гуляющих толщин и кромок. На уровне правительства должна быть сформулирована задача: разработать конкурентную бронесталь, которая действительно будет отвечать наивысшим мировым стандартам. И это надо делать здесь и сейчас — пока живы последние из литейных могикан-ученых.

Во-вторых, сейчас, во время войны, для прекращения этой броневой вакханалии бронесталь нужно закупать централизованно, закладывать в Госрезерв, выделять ее исполнителям ГОЗ и, использовав, пополнять Госрезерв. Это необходимо для выполнения государственных оборонных заказов, и самое главное — для производства надежных защищенных бронемашин для нужд войны.

В-третьих, руководство государства должно поручить МИД решить вопрос снятия ограничений странами-производителями поставок в Украину бронесталей, которые могут использоваться для изготовления бронетехники, в частности тяжелой.

В-четвертых, расформировать ГК "Укроборонпром", дав его предприятиям максимум хозяйственной свободы.

В-пятых, начать частно-государственное партнерство в сфере ВПК. В этом заинтересованы и частные предприятия, у которых нет соответствующих производственных баз, и государственные предприятия, которые из-за непрофессиональности и коррумпированности руководителей простаивают, либо переводятся на двух-трехдневный график работы в условиях войны.