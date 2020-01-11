Беркут, до сих пор парящий над нашими головами

Прошло шесть лет с начала Революции достоинства. Спецподразделения милиции "Беркут" расформированы после ее победы, впрочем — карательный меч правосудия замахнулся, но не упал на головы преступников. Даже не была дана политическая оценка зверствам беркутовцев.

Революция достоинства началась как ответ на действия власти после жестокого разгона "Беркутом" мирного Евромайдана в ночь с 29-го на 30 ноября 2013 года. Он сделал это без судебных решений, прикрываясь необходимостью установки легендарной "йолки". В дальнейшем беркутовцы совершали насильственные действия в отношении участников революции — избивали и похищали людей, пытали и убивали, уничтожали имущество и т.п.

Через несколько дней после победы Революции достоинства и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков ликвидировал "Беркут". Но ликвидировал только название, а люди и выполняемые ими функции никуда не делись.

В тот же день самопровозглашенный "народный мэр" Севастополя Алексей Чалый своим "распоряжением" создал подразделение муниципальной милиции "Беркут", а 28 февраля Верховный Совет АР Крым — спецподразделение охраны общественного порядка "Беркут". Уже две недели спустя российские дипломаты рапортовали, что сотни беркутовцев получили паспорта РФ. После аннексии Крыма в структуре МВД РФ было создано спецподразделение "Беркут", которое в 2016 году подчинили Росгвардии. Подразделения с аналогичным названием существовали или существуют в ОРДЛО.

Недавно из-за истечения сроков привлечения к ответственности было закрыто уголовное производство в отношении полковника милиции, разогнавшего Евромайдан в Харькове. Пять лет — срок давности для преступлений средней тяжести. Уже многие беркутовцы и другие милиционеры избежали наказания. Иногда беркутовцев вообще оправдывают из-за недоказанности вины, — так произошло летом прошлого года с Андреем Хандрыкиным, которого обвиняли в пытках на колоннаде стадиона "Динамо". Неэффективность системы уголовной юстиции в резонансных делах, к сожалению, является особенностью Украины, которую не исправила ни одна реформа.

Адвокаты беркутовцев положили под новогоднюю елку обращение к президенту с призывом пересмотреть итоги Революции достоинства. В частности, они ссылаются на то, что в ОРДЛО "особенно остро воспринимают несправедливость судебного процесса" над бывшими милиционерами.

Перед Новым годом незадолго до приговора были освобождены из-под стражи и выпущены на территорию ОРДЛО единственные беркутовцы, ответственные за расстрел Героев Небесной Сотни, которые все еще были на подконтрольной территории. Вот такая справедливость в исполнении новой власти. Конечно, мы ждем приговоров по процедуре in absentia, но пока Россия не развалится или беркутовцы не сдадутся, приговоры будут оставаться словами на бумаге, ценность которых — лишь в правовой оценке событий Революции достоинства. Ненаказанное зло множится и подсказывает нынешним полицейским, что система их защитит.

Неспособные на уголовное преследование, предыдущая и новая власти не смогли даже дать вменяемую политическую оценку. Единственное, что сделано, — основан орден Героев Небесной Сотни. Была еще попытка создания мемориального комплекса на Аллее Героев Небесной Сотни, которая чуть не сыграла в ущерб, потому что могла уничтожить следы преступлений.

Вместо этого активизировались апологеты дружбы с восточным агрессором. Риторика Портнова, Лукаш и им подобных последовательно крутится вокруг деглорификации Героев Небесной Сотни с одновременной героизацией убийц из "Беркута", которые, стреляя по безоружным демонстрантам, якобы защищали Украину. Арсен Аваков в 2014 году подчеркивал победу "беркутят" в АТО. Беркутовцы же рассказывают, что воевали на востоке, потому что им обещали "индульгенцию" за преступления на Майдане. В героизме бойцов этого спецподразделения в январе 2015 года на одном из отдаленных блокпостов в Харьковской области убедились Константин Реуцкий и Анастасия Станко с "Громадського" телевидения, которых бравые вояки избили. Только три года назад под суд пошел один фигурант из трех. Двое других, по традиции, скрываются в России.

В прошлом году на базе полиции особого назначения (ПОН) в Киевской области был обнаружен четырехметровый памятник "Беркуту". То есть в "нашей новой полиции" культивируется почет и уважение к явлению, ставшему одной из причин реформы. Казалось бы, полицейских в "городском камуфляже" на улицах нет. Но ПОН пользуется беретами малинового цвета, которые были фишкой "Беркута". Птица с шевронов "Беркута" перелетела на шевроны ПОН, слегка уменьшившись. "Беркут" исчез как название, но продолжает существовать в символической реальности.

В 2018 году — к пятой годовщине разгона Евромайдана — попыткой дать политическую оценку стало внесение на рассмотрение парламента проекта Закона № 9354 "Об осуждении деятельности подразделений милиции "Беркут" во время массовых акций гражданского протеста на протяжении ноября 2013-го — февраля 2014 года и временной оккупации территории Украины и запрет пропаганды их символики". Проект мог стать если не законом, то по меньшей мере катализатором дискуссии. Впрочем, правоохранительный комитет рекомендовал его отклонить. Ход обсуждения неизвестен, — тогдашний председатель комитета Андрей Кожемякин сначала зафиксировал отсутствие кворума, а после того, как все разошлись, кворум материализовался и заседание состоялось. Депутаты почти не включали микрофоны, а традиционная онлайн-трансляция не велась, потому стенограмма оказалась пустой. Парламентский диалог не состоялся, остановившись в комитете, куда входили, в частности, пять генералов.

Подразделения милиции "Беркут" были созданы в 1992 году и почти все время существования участвовали в нарушении прав человека. Самые известные — открытие огня на поражение против митинга крымских татар 25 июня 1995 года, препятствование похоронам патриарха УПЦ КП Владимира (Романюка) в Софийском соборе 18 июля 1995 года, разгон митинга шахтеров 24 августа 1998 года и участников кампании "Украина без Кучмы" 9 марта 2001 года, неоднократные избиения футбольных фанатов, в частности в Житомире (2002) и Днепре (2007). "Беркут" активно использовали центральная и местные власти для достижения политических и бизнес целей.

В 2014 году все ожидали смерти "Беркута". Не смерти бойцов, хотя и такие желания возникали. Но смерти подразделения как такового, смерти его кровавых ценностей и грубости, смерти "Беркута" как символа всего самого плохого в силовых органах.

Однако ни в 2014 году, ни до сих пор "Беркут" так и не умер. Ему подрезали крылья, забрали черно-серую экипировку "городской камуфляж", резавшую глаз. Но "Беркут" не исчез. Он лишь притаился и набирается сил, хочет и готовится к реваншу. Свыше четверти экс-беркутовцев прошли аттестацию и служат в полиции! В начале прошлого года продолжали служить 1185 из 3780 экс-беркутовцев. Семеро — в николаевском и черкасском подразделениях тактико-оперативного реагирования патрульной полиции, остальные — в ПОН. Почти треть ПОН — из "Беркута". В Киеве новый "Беркут" вылетает из гнезда на проспекте Лобановского, чтобы ощутимо клюнуть протестующих. Руководит им Руслан Цикалюк, идентифицированный как один из командиров разгона Евромайдана. Именно ПОН в позапрошлом году весной в ходе жестокого и незаконного разгона Михо-Майдана поставила на колени в снег митингующих около парламента.

Были ли в "Беркуте" честные работники, не нарушавшие закон и права человека? Возможно. Но почему эти гипотетические люди не остановили зверства коллег и не свидетельствовали в суде? Ведь милиционерам отшибло память на допросах относительно Революции достоинства.

Нам по силам наконец деберкутизировать полицию. Кроме того, "Беркут" должен быть уничтожен в символической плоскости, традиционно слабом месте нашей государственной политики. Это один из элементов гибридной войны, и если мы не дадим оценку событиям, то вместо нас это сделает Кремль силами пропаганды и руками агентов влияния с украинскими паспортами.

Власть должна дать хотя бы надлежащую политическую оценку событиям Революции достоинства, если не способна на уголовное наказание. Шесть лет, прошедшие со времени тех трагических событий, позволяют без лишних эмоций сделать это. Грядущие поколения могут по-своему интерпретировать Евромайдан и Революцию достоинства, но наше поколение нуждается в этой рефлексии и расстановке точек над "і".