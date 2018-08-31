Арктический приз России

Комитет по вопросам обороны Палаты общин Великобритании 15 августа опубликовал доклад о ситуации в Арктике, где среди прочего отмечается возросшая и потенциально опасная военная активность России в регионе.

Российские СМИ аккуратно процитировали наиболее лестные оценки российских военных достижений. Но алармизма в британском докладе нет. Агрессивные шаги России видны, они требуют реакции, однако не столь эффективны, чтобы превратить Арктику в главную зону противостояния.

В годы холодной войны, если бы она переросла в горячую, основная масса ядерных боеголовок из Евразии в Северную Америку и в обратном направлении пролетели бы через Северный полюс. Пока невозможно констатировать, что эта перспектива исчезла полностью, — Россия завершает обновление своих ядерных сил, США приступают к обновлению. Но все же, в условиях гибридной войны большее значение приобретает IP-трафик, пролегающий другими маршрутами. Последствия его деструктивного использования куда менее губительны.

В 1990-е Арктика имела шанс превратиться в зону международного сотрудничества, и этот шанс еще не утерян. Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция создали Арктический совет (с множеством стран-наблюдателей и представителями коренных народов Арктики), продвигающий экологические и гуманитарные проекты. В 2000-е, с ростом внимания к глобальному потеплению, Арктика попала в фокус внимания корпораций и военных. Таяние льдов открывало перспективы для добычи полезных ископаемых и расширения арктического судоходства. По некоторым оценкам, в Арктике находится треть мировых запасов газа и более десятой части запасов нефти. Морской путь из северных портов Европы к берегам Китая через Ледовитый океан значительно короче, чем через Суэцкий канал — 14 тыс. км против 23 тыс.

Это дало старт гонке за освоение арктических ресурсов. Она, как и многое связанное с Россией, оказалась асимметричной. С полной отдачей в гонку включилась только суверенная российская демократия, напугав своим рвением более уравновешенных партнеров по арктическому сотрудничеству.

Географический детерминизм

В 2008-м Дмитрий Медведев в ранге президента утвердил основы государственной политики в Арктике до 2020 г. В 2013 г. вернувшийся в президентское кресло Владимир Путин определил стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на тот же период. Арктическая тема вошла во многие стратегические документы и повестку дня Русского географического общества, превратившегося с конца 2000-х в главный клуб российской элиты. В 2014 г. произошла институализация идеи "приращения России Арктикой". В правительстве появилась соответствующая государственная комиссия. В вооруженных силах на основе Северного флота было создано объединенное стратегическое командование (ОСК) "Север", которое часто называют Арктической группировкой.

Северный флот — традиционно самый мощный из российских флотов. Он включает значительную часть стратегических ядерных сил России (наиболее современные подводные лодки с баллистическими ракетами на борту) и ударные средства, позволяющие проецировать военную силу на северную часть Атлантики. С 2014 г. потенциал флота принципиально не возрос. Но военное присутствие России в Арктике, если рассматривать районы вне традиционных мест базирования Северного флота на Кольском полуострове, существенно расширилось. Там, где еще недавно была арктическая тундра, появилось нечто функционирующее. В этом есть элемент демонстрации военного присутствия, часто без видимых боевых задач.

В составе Арктической группировки была воссоздана одна старая и заново создана одна новая мотопехотные бригады. Для их оснащения оборонная промышленность, согласно Государственным программам вооружений, произвела новое полярное обмундирование и транспортные средства, модернизировала существующие образцы вооружений для применения в высоких широтах. Появились модификации армейских систем противовоздушной обороны Тор-М2ДТ и Панцирь-СА. Россия с большим удовольствием демонстрирует эти образцы в необычной арктической окраске на различных парадах и выставках.

Расконсервированы советские танки Т-80БВ и в варианте Т-80БВМ с новым газотурбинным двигателем и вооружением начали поступать в арктические войска. Россия не столь иррациональна, чтобы пугать ими белых медведей. За полярным кругом танки нужны, чтобы усилить северный фланг противостояния с НАТО. Механизированные бригады ОСК "Север" развертываются у границ Норвегии, заодно напоминая Финляндии о ее нейтральном статусе. Все это уже было в годы холодной войны. Показательно, что после всей шумихи вокруг авангардных танков "Армата" пугать НАТО на Севере Россия решила танком старым. На Кольском полуострове развернуты также новые средства радиоэлектронной разведки. Их направленность против НАТО и нейтральной Финляндии очевидна.

На Земле Александры, Новой Земле, островах Средний, Котельный и Врангеля, а также на мысе Шмидта и возле Тикси Россия активно восстанавливает советские аэродромы и/или развертывает новые средства ПВО (С-400 и Панцирь-СА). Всего за полярным кругом к 2020 г. должны быть восстановлены 13 советских аэродромов, на которых могут затем быть развернуты тактические бомбардировщики Су-24 и Су-34, штурмовики Су-25, перехватчики МиГ-31, ударные и транспортные вертолеты. На некоторых из этих аэродромов смогут садиться для заправки и обслуживания субстратегические бомбардировщики Ту-22М, стратегические Ту-95 и Ту-160.

В этой конфигурации сил отчетливым эхом звучит возвращение к ядерному противостоянию со США (Ту-95 и Ту-160), но с существенным новшеством в виде защиты территориальных вод и исключительной морской экономической зоны (средства ПВО и тактическая авиация).

"Полюс наш"

Выход к Северному ледовитому океану и его морям имеют пять стран — Дания, Канада, Норвегия, Россия и США. До вступления в силу Конвенции ООН по морскому праву базовый подход к разграничению морских границ между ними состоял в прочерчивании прямых линий от краев береговых линий к Северному полюсу. Образованные таким образом сектора не означали владения, но давали основание для юрисдикции над островами и акваториями. После принятия Конвенции базовый подход стал универсальным — 12-мильные территориальные воды, рассматриваемые как часть национальной территории, и 200-мильные исключительные экономические зоны со свободным судоходством, но индивидуальным правом ловли рыбы и добычи полезных ископаемых.

Из пяти арктических стран Конвенцию не подписали только США. Крупнейшая морская держава признает естественное право на территориальные воды, но отвергает какие-либо эксклюзивные права в открытом море.

Как только арктическая идея окрепла в кремлевских башнях, а это произошло вскоре после первого избрания Путина президентом, Россия начала использовать Конвенцию для закрепления территориальных прав в "своем секторе". Процедуры Конвенции позволяют заявлять эксклюзивные права на шельф за пределами 200-мильной зоны, если заявитель может доказать, что морское дно является геологическим продолжением суши.

Такие заявки рассматриваются Комиссией ООН по внешним границам шельфа. В 2001 г. Россия подала заявку, в которой настаивала, что хребет Ломоносова, пролегающий по дну Северного ледовитого океана от Евразии до Северной Америки, является продолжением Евразии и, соответственно, расширяет эксклюзивные права России на большую часть Арктики. Комиссия ООН сочла аргументы неубедительными и потребовала дальнейших исследований. Россия предприняла несколько экспедиций, одна из которых в 2007 г. завершилась установлением нержавеющего титанового российского флага на дне океана в районе Северного полюса. Подобные "гибридные доказательства" российской принадлежности морского дна заставили Данию и Канаду подать в Комиссию ООН собственные заявки на расширение эксклюзивной зоны.

Борьба России за закрепление арктических владений имеет свое рациональное зерно, но оно не столь весомо. Пятая часть ВВП России формируется за счет полезных ископаемых, добываемых за полярным кругом, — это и нефть, и газ, и никель. При этом за полярным кругом живет 2% российского населения. Понятно стремление устранить дисбаланс путем развития арктических территорий. Но добываемые там полезные ископаемые извлекаются из давно разведанных месторождений на суше, а не на шельфе. Манящие новые месторождения нефти и газа находятся далеко в море. Россия хочет получить максимальный контроль, но даже получив его, она вряд ли сможет добиться рентабельности добычи. Без западных технологий добывать углеводороды на арктическом шельфе Россия не может, и получить эти технологии без снятия санкций она тоже не может.

Еще один мотив расширения арктических владений — контроль Северного морского пути. Так в России называют ту часть северо-восточного прохода через Северный ледовитый океан, которая пролегает через исключительную экономическую зону России, но, за малыми исключениями, вне ее территориальных вод. Через Северный морской путь корабли из Европы в Азию и обратно могут проходить значительно быстрее, чем через Суэцкий канал. Но это только теоретически. На некоторых участках провести грузы без ледоколов невозможно круглый год. И даже с ледоколами период навигации составляет 3,5 месяца в году. Нет еще таких ледоколов, которые могут пройти весь Северный морской путь зимой. По этой причине количество кораблей с транзитными грузами в течение года исчисляется десятками, тогда как через Суэцкий канал — десятками тысяч. Ждать, пока арктические берега освободятся ото льда настолько, чтобы можно было обходиться без ледоколов, России придется еще долго, вероятно, дольше, чем допускает ее концепция "стратегического терпения". И то, если гипотеза о глобальном потеплении верна.

Ядерный интерес

На старте активной реализации арктической стратегии в 2014 г. председатель государственной комиссии по вопросам развития Арктики и на тот момент вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял о десятках арктических проектов на триллионы рублей (десятки миллиардов долларов). Уже в 2015 г. прошли забастовки на строительстве арктических объектов ввиду задержки зарплат. В 2016 г. бюджеты правительственных арктических программ были резко сокращены. В 2017 г. сайт государственной комиссии по вопросам развития Арктики замолчал. Она формально все еще существует, и Рогозин остается ее председателем. Но он, после выборов Путина в марте прошлого года, уже не вице-премьер и даже не член правительства. В новом правительстве отвечать за арктический проект назначен вице-премьер Юрий Трутнев. Его традиционные интересы связаны с Дальним Востоком, а не Арктикой. Поднять арктическую тему недавно пытался нынешний министр природных ресурсов и бывший губернатор входящего в арктическую зону Ямало-Ненецкого округа Дмитрий Кобылкин. Он предложил создать в правительстве проектный офис по развитию Северного морского пути. Но и это — бесперспективная идея, отражающая разве что борьбу групп влияния за скудеющие бюджетные ресурсы.

Арктическая идея России переместилась из правительственных кабинетов в государственные корпорации. Уже прошел первое чтение закон России, наделяющий правами оператора Северного морского пути "Росатом", строящий атомные реакторы, производящий ядерное топливо и создающий ядерные бомбы. Не все российские элиты этим довольны, но решение принято на высоком уровне. Его логика состоит в том, что "Росатомфлот", дочерняя компания "Росатома", является оператором атомных ледоколов, без которых Северный морской путь не имеет смысла даже в несколько месяцев летней навигации. Если же "Росатом" найдет полтриллиона рублей на постройку новой серии ледоколов, к 2030 г. он сможет обеспечить круглогодичную навигацию и поспорить с другими мировыми морскими маршрутами.

В российском бюджете таких денег нет, возможности внешнего кредитования в условиях санкций ограничены. Поэтому уровень арктических запросов и ожиданий России сузился до экспорта по Северному морскому пути сжиженного газа. В прошлом году он уже начал отгружаться в рамках реализации проекта "Ямал СПГ". Продвигается также проект "Арктик СПГ". Основным акционером в обоих проектах является частный "Новатэк" (основной владелец — Леонид Михельсон, в этом году третий номер российского списка "Форбс", в два предыдущих года — первый). "Новатэк" долго пытался пробиться на европейский рынок газа, но попытки блокировались государственным "Газпромом", владеющим экспортными газопроводами. Наконец, "Новатэк" нашел решение в виде газа СПГ, поставляемого по Северному морскому пути.

Этой весной "Газпром" жаловался правительству, что "Новатэк" помешал своими спотовыми поставками СПГ взвинтить цены на газ в Европе на пиках холодов (навигация по западной части Северного морского пути возможна зимой). Но на стороне "Новатэка" — высокий уровень политических коммуникаций (Геннадий Тимченко, конфидент российского президента и пятый номер российского списка "Форбс" является совладельцем компании), интересы Кремля в борьбе с американским сжиженным газом и партнерство с "Росатомом" в развитии Северного морского пути. Это, разумеется, не означает, что "Газпром" забыт. Он получает свою долю интенсивной поддержки в реализации трубопроводных проектов. Но рынками пришлось поделиться. Газовые деньги теперь помогают строить новые атомные ледоколы. Если не хватит денег на атомные, "Росатом" с "Новатэком" готовы заказывать ледоколы (использующие в качестве топлива СПГ), строящиеся, в том числе, на финских верфях, все еще принадлежащих Объединенной судостроительной компании России.

Арктические интересы России, ненадолго взлетев до высот национальной идеи, плавно спустились к приземленным корпоративным интересам, защищенным Арктическими войсками. Даже если врагов нет, капитализация арктических проектов от такой защиты только повышается. Это не мало, но и не столь много, как обещал 10 лет назад нержавеющий флаг России на дне Северного ледовитого океана.