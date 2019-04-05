Альянс поднял "щит" в Черном море

Свое 70-летие Организация Североатлантического договора встречает в боевом настрое.

Хотя НАТО и не стремится к конфронтации со "встающей с колен" Россией, но действия Москвы вынуждают Брюссель усиливать восточный фланг альянса. И одновременно — укреплять безопасность Украины и Грузии.

После прошлогоднего захвата Россией украинских военных кораблей и пленения моряков для черноморских держав угрозы только возрастают. В том числе и для членов НАТО — Болгарии, Румынии, Турции. Дабы умерить пыл России, пытающейся "приватизировать" Черное море, в минувший четверг в Вашингтоне на встрече министров иностранных дел стран — членов альянса был принят пакет мер по усилению безопасности в Черноморском регионе.

"Мы согласовали пакет мер, которые позволят повысить нашу осведомленность о ситуации на местах и ​​усилить поддержку Украины и Грузии", — пояснил решение генсек НАТО Йенс Столтенберг. В числе прочего принятый пакет предусматривает: расширение масштабов воздушной разведки, усиление присутствия кораблей НАТО (включая их визиты в украинские и грузинские порты, а также проведение учений), обмен информацией с Украиной и разведданными — с Грузией.

Напомним, что сразу же после нападения России на украинские военные корабли в районе Керченского пролива Киев поднимал в Брюсселе вопрос о расширении присутствия НАТО в Черном море. Однако в альянсе не спешили делать этот шаг. Главным образом потому, что многие европейские страны рассматривали подобное предложение как шаг к эскалации. Но за четыре месяца позиция участников евроатлантического союза изменилась. Тому несколько причин.

Во-первых, в условиях, когда Россия меняет тактику и отходит от привычных гибридных действий, активная милитаризация Крыма, усиление российского военного присутствия в Черном море все больше беспокоит США, пугает Румынию и тревожит других европейских членов альянса. Слова заместителя генсека НАТО Роуз Геттемюллер о том, что захват украинских военных моряков показывает, насколько обостряются вызовы со стороны РФ, которая пытается распространить свой контроль в регионе, — это выражение озабоченности всех 29 членов альянса развитием ситуации в регионе.

Очевидно, что в НАТО хотели бы лучше понимать, что происходит не только в Крыму, но и во всем Черноморском регионе (по словам Й.Столтенберга, "жизненно важном регионе"), дабы ответная реакция на действия Кремля была максимально быстрой и эффективной. Ведь Черное море — это не только транспортный коридор, через который Россия осуществляет военные поставки в Сирию, но также и регион, обладающий значительными запасами нефти и газа. И в Румынии серьезно обеспокоены безопасностью своих буровых и добывающих платформ: россияне уже совершили над ними несколько демонстративных полетов.

Во-вторых, увеличивая количество военных кораблей в Черноморском регионе и тем самым суживая возможности России действовать более агрессивно, в Брюсселе и других столицах стран — членов НАТО также намереваются укрепить гарантии свободы судоходства в Черном море. Этот вопрос особенно принципиален не только для причерноморских держав — Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины, но и для Соединенных Штатов и Великобритании.

Примечательно, что, по сообщению посольства Украины в Соединенных Штатах, на днях комитет по иностранным делам Сената утвердил и рекомендовал к одобрению резолюцию, призывающую, в частности, обеспечить свободу навигации в Черном море. И не случайно, анонсируя решение по усилению безопасности в Черноморском регионе за день до его принятия, постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила: союзники по НАТО должны быть уверены, что воды Черного и Азовского морей являются открытыми для свободного судоходства, "что страны Черноморского бассейна и расположенные вокруг него защищены от российского вмешательства".

Подобный подход Вашингтона и его союзников всячески приветствуется в Киеве, где полагают, что на Азовское море и Керченский пролив распространяется действие Конвенции ООН по морскому праву и существует свобода судоходства для кораблей третьих стран. А этот подход отрицается в Москве. Впрочем, в Украине и России обратили куда большее внимание на другую часть заявление американского дипломата: введение большего количества кораблей альянса в Черное море будет гарантировать безопасность прохода украинских судов через Керченский пролив и Азовское море.

Не удивительно, что в Киеве решение альянса восприняли со вполне понятным энтузиазмом, поскольку уверены, что усиленная группа кораблей стран — членов НАТО будет способствовать укреплению безопасности в регионе. Конечно, маловероятно, что Россия пропустит корабли альянса в Азовское море. Но слова Хатчисон означают, что НАТО готова сопровождать наши корабли до Керченского пролива. Подобное сопровождение значительно снижает угрозу нападения на украинских моряков в международных водах: для Кремля резко возрастает цена такого приказа. А значит — появляется возможность перегнать украинские военные корабли из Черного моря в Азовское, усилив там нашу военно-морскую группировку.

В Москве же заявление американского дипломата (равно как и само решение военно-политической организации) вызвало прогнозировано резкую реакцию. МИД РФ обвинил и НАТО, и представителя США при альянсе в "подталкивании Киева к новым провокациям". Российские политики и околокремлевские эксперты в алармистском тоне заговорили о перспективе появления нового Карибского кризиса, а парламентарии и дипломаты, заявив, что Соединенные Штаты наращивают военную мощь в Черном море, пообещали ответные "военно-технические меры".

Впрочем, НАТО и до этого решения глав внешнеполитических ведомств присутствовала в Черном море. И не только в виде флотов причерноморских стран — членов альянса: в черноморскую акваторию также постоянно заходят корабли других участников евроатлантической организации. Демонстрируя флаг, они наносят дружественные визиты, участвуют в учениях, осуществляют патрулирование.

Уже в январе нынешнего года в черноморскую акваторию заходили американский ракетный эсминец "Дональд Кук" и десантный корабль морской пехоты "Форт Макгенри". Нынче в Черном море находятся корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО. Они примут участие в многонациональных морских учениях альянса "Морской щит—2019", которые пройдут с 5 по 13 апреля. Учения проводятся в территориальных водах Румынии, а также в международных водах Черного моря.

Правда, пребывание военных судов нечерноморских держав ограничено рядом требований конвенции Монтрё, принятой в 1936 г. для регулирования режима прохождения военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы. Тем не менее, в 2018 г. корабли стран — членов альянса провели в Черном море 120 дней, в то время как в 2017-м — 80. Еще бОльшее военное присутствие Запада в целом и НАТО в частности станет сдерживающим фактором для России при принятии ею решения о применении силовых средств в Черноморском регионе.