100 дней Зеленского

В прошлое воскресенье украинцы, наконец, сделали свой выбор.

Следующим президентом после инаугурации станет экс-актер Владимир Зеленский. Действующий гарант Конституции Петр Порошенко уже поздравил своего конкурента с убедительной победой — 73,22 на 24,45%. К словам приветствия присоединились президент США Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньягу, канцлеры Германии и Австрии Ангела Меркель и Себастьян Курц, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо etc. Иначе говоря, результаты выборов признают как ключевой оппонент, так и международное сообщество вообще.

Но больше всего интересует не то, каким образом человек из шоу-бизнеса победил маститого политика и дипломата. Сейчас мы размышляем, что именно планирует делать Зеленский на посту в ближайшее время. Кто займет ключевые должности — руководителей МИД и Минобороны, генпрокурора, главы СБУ? Посадят ли предшественников (хоть это и не сфера полномочий главы государства)? На основе предыдущих обещаний общественным активистам и результатов встреч Зеленского с экспертной средой можно спрогнозировать дальнейшие шаги. Базируясь на общем представлении о команде, можно понять, почему до сих пор не озвучены имена кандидатов на ключевые должности. Принимая во внимание четкость публичных месседжей и опыт непубличной коммуникации, можно понять, дойдет ли до "посадок".

Услышанное мной в течении недели общенияя – это не игра слаженного оркестра, а звучание отдельных групп инструментов. Впрочем, приблизительно мелодия уже угадывается.

Начнем с команды и потенциальных назначений. Перед вторым туром выборов В.Зеленский пообещал сделать достоянием гласности список людей, которые будут отвечать за отдельные направления. Это не обязательно кандидаты на должности министров, эти персоны будут фактически кураторами направлений в администрации президента. Среди представленных во время ток-шоу "Право на власть" следует выделить Ивана Баканова (главу партии "Слуга народа"), Дмитрия Разумкова (вопросы внутренней политики), Александра Данилюка (международные отношения, финансы), Руслана Рябошапку (правоохранительная и антикоррупционная политика), Ивана Апаршина (оборона), Дениса Монастырского (правоохранительные органы), Даниила Гетманцева (налоги, экономика, финансы), Андрея Геруса (энергетика, ЖКХ и антимонопольное законодательство) и других.

Тем временем претенденты на должности, которые уже через несколько недель нужно будет "закрыть" своими людьми, неизвестны. Источники утверждают, что причина этого весьма банальна: не хотят давать возможность давить на кандидатов до ухода нынешних руководителей ГПУ, СБУ, МИД и Минобороны. В команде ЗЕ рассчитывают, что все нынешние главы ведомств освободят кресла синхронно с Петром Порошенко.

Кое-кто спокойно уйдет сам, кое-кто еще накануне второго тура посещает тайком штаб, держась за должность, а кто-то публично за нее цепляется, как, например, генпрокурор Луценко. Такое виртуозное "переобувание в воздухе" трудно воссоздать! Тренерские установки Игоря Коломойского могут вдохновлять Луценко на упражнения по политической акробатике. Однако во всех сегментах многокрасочной команды будущего президента нет сомнений, что Луценко, во всяком случае, "попросят" с должности. Кем заменить? Вполне логично провести конкурс на замещение должности, а потом подать победителя в Верховную Раду на утверждение. Но на это требуется время. Вы спросите, почему президенту не следует назначать своего человека? Вакансия руководителя органа правосудия (прокуратура, согласно последним изменениям в Конституцию Украины, является органом правосудия) не может замещаться исключительно по воле президента. Представьте, чтобы главу Верховного суда Петр Порошенко просто ставил на голосование в парламенте по собственной воле. Абсурдно звучит, правда? Но это реалии бытия, ведь в 90% случаев генпрокурор представлял волю президента Украины, а он еще и кум действующего гаранта.

Однако на остальные вакансии проводить такую селекцию не следует: спецслужба, внешние отношения и вопросы обороноспособности страны — это персональная ответственность президента. Проблему следует решить до инаугурации, ведь молчание из стана Зеленского позволяет его критикам говорить все громче и убедительнее.

Вторым важным моментом станет реализация плана действий на ближайшее время (условно — первые 100 дней президента). В общем, уже у нас есть представление, о чем именно будет идти речь в программе следующего президента Владимира Зеленского. Условно эти шаги можно разделить на ключевые направления: антикоррупция, обороноспособность, парламентаризм, судебная реформа, восстановление экономики, возвращение оккупированных территорий, деолигархизация госмонополий, независимость СМИ и т.п.

Начнем с наиболее детализированного направления — налаживания антикоррупционной политики и полноценной работы соответствующих новообразованных органов. Прежде всего речь идет о внесении законопроектов об изменении руководства Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). В рамках этого процесса следовало бы изменить механизм формирования конкурсной комиссии. В то же время, если НАПК нужно восстанавливать с нуля, то в САП придется лишь изменить через обновленный конкурсный отбор руководство (административные должности), а также создать плацдарм для независимости учреждения (например, выделить ее из структуры Генпрокуратуры). Однако укажем, что есть непубличная сторона медали: если руководители САП и НАБУ снова не смогут найти общий язык, тогда на выход покажут им обеим.

Другие антикоррупционные шаги: внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс о предоставлении права прослушивания НАБУ, введение ответственности за незаконное обогащение и гражданскую конфискацию незаконно приобретенного имущества чиновниками, по примеру Великобритании, принятие новой Антикоррупционной стратегии на 2019–2024 гг.

Теперь вспомним четыре важных шага по реформе органов правопорядка: полноценное реформирование СБУ, переориентация в работе органов прокуратуры, создание Службы финансовых расследований, а также совершенствование работы Государственного бюро расследований.

В отношении судебной ветви власти действия могут быть такими: внесение изменений в законодательство о Высшей квалификационной комиссии судей, очистка состава служителей Фемиды, введение института мировых судей, реформирование института присяжных. Кроме этого, логично предположить, что команда Зеленского поддержит новообразованный Высший антикоррупционный суд Украины, а также поспособствует созданию специальной палаты в составе нового Верховного суда для кассационного рассмотрения дел по топ-коррупции.

Реформирование сектора обороны должно было бы состояться в несколько этапов. Во-первых, у Зеленского намерены провести международный аудит концерна "Укроборонпром" и избрать новое руководство на прозрачном конкурсе. Перевести Вооруженные силы Украины на стандарты НАТО и утвердить новую Стратегию национальной безопасности. Ввести через парламент процедуру прозрачного формирования бюджета обороны. Еще одним, но не последним шагом в отношении оборонки должны стать замена руководства разведывательных органов и повышение эффективности их работы.

Кроме этого, команда Зеленского планирует действия по реальному возвращению оккупированных территорий. Здесь нужно утвердить дорожную карту с соответствующими процессами возвращения, утвердить программу интеграции внутренне перемещенных лиц, дать право переселенцам голосовать по месту пребывания, синхронизировать украинские санкции с международными, начать консультации по введению миротворцев на временно оккупированные территории и интенсифицировать меры противодействия агрессии России.

Новый президент также планирует внести кардинальные изменения в секторе СМИ (обеспечение прозрачности собственности, повышение независимости журналистов), сектора экономики, деолигархизировать государственные монополии.

Команда Зеленского обещала сосредоточиться на урегулировании отдельных положений по линии президент–парламент. Во-первых, разработать и внести законопроект об импичменте, переформатировать слишком "ценную" для налогоплательщиков администрацию президента, ликвидировать Государственное управление делами. Во-вторых, ввести ответственность за кнопкодавство (подготовленный общественностью законопроект более трех лет пылится в Верховной Раде), повысить прозрачность работы народных депутатов через электронное урегулирование конфликта интересов и, наконец, снять с них депутатскую неприкосновенность, а также ввести систему открытых списков на парламентских выборах.

Почти все перечисленные направления изменений обработаны общественностью и коммуницировались с командой Зеленского в течение последних нескольких месяцев. Вне сомнения, Верховная Рада будет сопротивляться, даже при условии политической воли нового гаранта Конституции. Обещать принять все перечисленные изменения — это, с его стороны, выглядит несколько фантастическим сценарием. Сомнительно, что такой огромный массив законодательных актов, конкурсных процедур и изменений в работе органов можно имплементировать за 100 дней. Скорее всего, речь идет о нескольких годах работы, если не о всей каденции преемника Петра Порошенко. Однако проекты законодательных актов будут готовиться и передаваться в парламент (кого-кого, а юристов в окружении г-на Зеленского множество). И в случае неспособности нардепов поддержать изменения или если они попробуют вставлять палки в колеса новоизбранному руководителю государства, их, по нашей информации, будут ожидать недюжинные проблемы репутационного характера. Кто выйдет победителем в этом политическом краш-тесте — покажет только время.

И напоследок — о столь овеянных мечтой украинцами "посадках". В течение предвыборной кампании кандидат в президенты Владимир Зеленский прозрачно с бордов намекал, что "весна придет — будем сажать" и "весна покажет, кто где воровал".

Однако это не является прямой сферой полномочий руководителя государства. Единственное, что он может здесь реализовать (кстати, этого никто из предшественников реально не делал), — послать четкий политический импульс правоохранителям и судьям, что никто никого теперь прикрывать не будет, и "догонять" можно всех, кто этого не политически, а мародерски заслужил. Более того, из стана Зеленского звучат четкие месседжи, что они не планируют влиять на работу НАБУ и САП. Последние два органа имеют достаточно материалов для полноценных расследований против пока что действующих политических и деловых элит. Очевидно, прежде всего речь идет о коррупционном схематозе в оборонке, энергетике и финансовом секторе. По каждому из направлений фигурантами дел является ближайшее окружение президента Петра Порошенко. Если не он персонально, то его бизнес-партнеры и друзья станут легкой мишенью для детективов и прокуроров, ведь материалы есть не только у правоохранителей, данные опубликовали даже отечественные и зарубежные журналисты-расследователи.

И если есть подозрения, что преследование топ-коррупционеров может быть местью Коломойского, то, скорее всего, это не репрезентативная позиция. Абсолютно разные люди из окружения Зеленского единодушно утверждают: "посадки" являются запросом общества, которое устало ждать наказания коррупционеров. А команда Зеленского, в свою очередь, просто не будет мешать детективам НАБУ делать свое дело. Лишь бы хватило профессионализма и воли. Потом эти материалы передадут в новообразованный Высший антикоррупционный суд, где и будет вынесен заключительный вердикт о наличии состава преступления в действиях высших должностных лиц времен Порошенко.