Сумма знаний ради достоинства

70 лет назад началась подготовка первой в истории украинской Энциклопедии. С тех пор этот масштабный проект пережил несколько изменений, возродился после независимости и продолжается как издание "Энциклопедии современной Украины" (ЭСУ).

Над чем и как работают наши энциклопедисты, рассказал руководитель Института энциклопедических исследований НАН Украины М.Железняк.

— Мыкола Григорьевич, когда и почему появилась, как развивалась эта грандиозная идея?

— Идея создания такой энциклопедии возникла в Европе; в Украине поддержали эту мысль. Фактически это один из первых общих проектов ученых Украины и диаспоры, долго разобщенных политической стеной. Научное общество им. Шевченко (НОШ) в 1947 г. решило создать "Энциклопедию украиноведения" (ЭУ) о жизни страны и этноса. Во главе редакционной коллегии ЭУ были В.Кубийович и З.Кузеля, а среди авторов — такие известные специалисты, как Н.Василенко-Полонская, С.Гординский, Ю.Шевелев, И.Огиенко, А.Оглоблин и десятки других ученых, оказавшихся в эмиграции. Недостаток информации и неполнота архивов помешали создателям ЭУ достойно отобразить ряд персоналий и описать события. Поэтому новый руководитель НОШ в Европе профессор Аркадий Жуковский в 1995 г. обратился к Национальной академии наук Украины с предложением продлить это издание, дополнить его материалами 1980–1990-х гг. Это обусловило создание Координационного бюро Энциклопедии современной Украины, в 2004 г. реформированного в Институт энциклопедических исследований НАН Украины. Редакционную коллегию возглавили И.Дзюба, А.Жуковский, О.Романив. Благодаря сотрудничеству НОШ и НАН Украины родилось много общих проектов, из которых важнейший — 30-томная "Энциклопедия современной Украины"; в этом названии редакция видит формирование целостного образа Украины ХХ в. Ведь именно тогда действовали самые выдающиеся политики, были созданы современные институции, а мир признал наше государство.

— После выхода первого тома ЭСУ вы назвали Энциклопедию суммой знаний, которые необходимо усвоить хотя бы из чувства собственного достоинства. Что прежде всего отличает ее среди других справочных, научно-познавательных изданий?

— От других книг она отличается достоверностью и проверенностью фактов, объективностью их отбора, научностью данных и оценок. Энциклопедии — не только удобный источник получения и усвоения знаний. О них часто говорят как об эталонной вершине книгоиздания, о своеобразной визитке государства, даже его символе. Нужно подчеркнуть, что у нас давняя традиция составления энциклопедий. По мнению знатоков, "Изборник Святослава" 1073 г, содержащий материалы по грамматике, поэтике, риторике, христианской морали, можно считать первой книгой энциклопедического жанра. Среди известных украинских энциклопедий национального значения — "Украинский народ в его прошлом и настоящем" (1916 г.), "Украинская общая энциклопедия", "Энциклопедия украиноведения", "Украинская советская энциклопедия" под редакцией Миколы Бажана. Наш проект среди современных подобных изданий — самый масштабный; опираясь на достижения предыдущих, учитываем их особенности и недостатки. Опубликовано 17 томов (по букву "М"), которые распространяются по всем культурным центрам Украины — в библиотеки, университеты, другие государственные учреждения. Ознакомиться с ней можно и в Интернете — на сайте электронной мультимедийной версии ЭСУ.

— Почему Википедия не сможет со временем заменить печатный формат энциклопедий?

— Можно услышать мнение, будто энциклопедии теряют свое значение; мол, есть Википедия, где все можно найти. Во-первых, не все. Во-вторых, принципиальная разница между Википедией и ЭСУ — в авторах: в ЕСУ материалы готовятся признанными специалистами в соответствии с едиными научно обоснованными методическими критериями, а к написанию Википедии имеют доступ лица с абсолютно разной квалификацией и эрудицией, что в целом девальвирует один из основных признаков научного знания — его достоверность. Изменения в Википедии украиноязычных материалов или создание новых — в свободном доступе не только для нас, но и для кого угодно, в том числе и недругов.

— Неоднократно убеждаемся в этом, особенно в последнее время...

— Да, недавняя попытка "присвоения" Анны Ярославны (Анны Киевской) как российской княжны, отсутствие достойной реакции на такую наглость еще раз доказали, что сведения об Украине в мире недостаточны и поверхностны. Эта проблема касается и нашей страны, ибо знание собственной истории, языка, формирование и утверждение национального сознания, воспроизведение исторической памяти украинского народа, построение и защита информационного пространства всегда актуальны. Об этом красноречиво свидетельствуют события, связанные с посягательством на территорию и целостность Украины, причина появления которых кроется в том, что наше государство еще на пути формирования сильной сплоченной политической нации.

Пример с Ярославной — это проблема углубления в нашу историю, системности ее изучения и понимания. Впрочем, наше настоящее также становится объектом манипуляций, его часто "аннексируют". В любом российском справочнике, энциклопедии или, наконец, русскоязычной Википедии вы прочитаете, будто Сергей Королев и Игорь Сикорский — российские конструкторы. Создание современного образа Украины, освещение жизненного пути выдающихся представителей нашего народа, их достижений мирового уровня — это стратегически важное направление информационного пространства, в том числе и с позиции национальной безопасности. Одним из направлений такой деятельности является ЭСУ. Это многотомный проект Института энциклопедических исследований НАН Украины. Предполагается издать 30 томов общим объемом более 150 тыс. статей.

— Что является определяющей особенностью именно этой энциклопедии, как вкладываетесь в понятие "современная Украина"?

— ЭСУ — первая национальная энциклопедия, воспроизводящая целостный образ Украины в событиях, персоналиях, институтах, учреждениях, отраслях деятельности от начала ХХ в. до сегодня. В ней преобладает современный материал, особое внимание уделено процессам и явлениям, характеризующим период государственной независимости Украины. Издание охватывает все "измерения" жизни страны, освещает современные взгляды на исторические события. Основным признаком ЭСУ является ее украиноцентричное содержание.

Учитывая активизацию и обострение вопросов региональной жизни и евроинтеграции, ЭСУ актуальна тем, что на ее страницах представлены не только различные тематические направления, освещение которых создает образ Украины, но и охвачены все регионы. Авторами статей являются представители всех областей и Крыма. Они пишут не только об Украине в ее современных границах, обращая внимание и на другие этнические земли украинцев (Кубань, Донщина, Восточная Слобожанщина, Лемковщина, Надсяння, Подляшье, Берестейщина, Мармарощина, Пряшивщина и т.д.), восточные и западные группы диаспоры (Россия, Австралия, США, Канада, Аргентина, Бразилия и др.). Итак, ЭСУ способствует нашей целостности, создавая образ украинского мира в противовес "русскому миру". Едва ли не впервые в украинской энциклопедической традиции помещаем широкие статьи об истории крымских татар, их этнографии, фольклоре, искусстве, литературе, музыке, архитектуре, политических институциях, изданиях, выдающихся личностях, правозащитных движениях этого одного из коренных народов Украины. Не обошли в ЭСУ и национальные меньшинства — евреев, поляков, греков, болгар и других народов, осевших в разное время при тех или иных обстоятельствах на украинских землях... Отличительной чертой данной энциклопедии является и приоритетность материалов о выдающихся личностях.

— Для воплощения такого замысла, кроме интеллекта, необходимо большое авторское рвение. Кто они, ваши авторы?

— Хотя у нас уже собран неплохой архив, есть электронная база данных, формируется библиотека, наше главное богатство — именно авторский коллектив. Тем более что у нас все статьи — авторские. Неоценимую помощь оказывают координаторы ЭСУ в научных учреждениях, вузах, творческих союзах. Их труд очень важен, учитывая персональный характер ЭСУ. Один том включает примерно 3 тыс. статей, из них 50–70% — биографические статьи. А это не только известные личности, работающие и творящие сегодня, но и те, кто уже отошел в мир иной или изменил город, а то и страну проживания. К сожалению, не в каждом учреждении есть хорошие архивы, не всегда ведется история учебного, научно-исследовательского института, театра или союза. Поэтому опираемся на эрудицию и добросовестность авторов. Используем знания и наработки краеведов, хотя, конечно, основными создателями наших статей являются ученые институтов НАН Украины, отраслевых академий, университетов. Это энтузиасты, верные и надежные помощники. Среди наших авторов и координаторов — всемирно известные ученые, президент НАН Украины Борис Патон, член редколлегии и ответственный редактор отдела "Астрономия. Космонавтика" Ярослав Яцкив; Любомир Пыриг, например, отвечает за медицину, Евгений Головаха — за социологию, Иван Гамкало — за музыку... К огромному сожалению, навсегда нас покинул Ярослав Исаевич, он вместе со Станиславом Кульчицким был не только ответственным редактором отдела "История", но и лучшим советчиком и помощником во всех делах, помогал формировать нашу библиотеку, распространял экземпляры ЭСУ в научных кругах за рубежом. Нельзя не упомянуть еще нескольких крупных ученых и энтузиастов энциклопедического дела, которых, к сожалению, уже нет с нами. Это Валерий Буркат, специалист-аграрий; Дмитрий Макаренко, историк геологии, благодаря которому в редакции имеются сотни статей о геологах Украины, в частности о репрессированных ученых этой специальности; профессор Александр Маринич, под редакцией которого вышла едва ли не лучшая отраслевая "Географическая энциклопедия Украины". Нет с нами члена Главной редколлегии ЕСУ академика Дмитрия Гродзинского, ответственного за отдел "Биология. Экология", и его сотрудницы Марии Хомляк. Ее лозунг "ЕСУ понад УСЕ!" вдохновлял. Эта удивительная личность с огромной энергией и любовью к Украине мобилизировала на подготовку статей для ЭСУ лучших специалистов-естествоведов.

Если говорить об авторах из диаспоры, то хотелось бы их большей активности. Конечно, есть "Энциклопедия украинской диаспоры", которая как специализированное издание полнее и шире освещает жизнь украинцев в тех или иных странах. И все же украинистика Словакии и Чехии очень хорошо представлена в ЭСУ усилиями академика Мыколы Му-шинки. Давние и плодотворные связи — с Михаилом Василиком из Аргентины; профессор Оксана Борушенко из Бразилии — наша незаменимая помощница в этой стране; Роман Сенькусь из Канады — не только автор, но и вместе с Андреем Макухой наш координатор на североамериканском континенте. В Польше есть надежные авторы — Стефан Заброварный, Юрий Гаврилюк, Александр Колянчук. Восточная диаспора у нас представлена Виктором Чумаченко из Краснодара, Вячеславом Черномазом из Владивостока, Юрием Барабашем из Москвы.

— По каким признакам отбираете фигурантов статей?

— Главным критерием является реальный вклад человека в культуру, науку, искусство, экономику, международные связи Украины — то весомое, что он сделал для развития государства. Для этого всегда есть круг специалистов, в частности наши консультанты и координаторы, которые могут объективно оценить такой вклад. Например, "Советская энциклопедия", исходя из официального статуса, среди ученых отбирала только академиков и членов-корреспондентов. Но претендентами на эти звания обычно бывают несколько человек, почти равных по квалификации и научным трудам. И забывать о тех, на чьих плечах, по выражению Исаака Ньютона, вознеслись гиганты науки, не будем. Обязательно даем статьи о докторах наук, членов творческих союзов. Но до сих пор существующая система наград и званий иногда далека от реального вклада личности. В ЭСУ также попадают люди, чьи труды и изобретения стали достоянием истории, но по субъективным, часто политическим причинам не были оценены официально. Это, например, языковеды Всеволод Ганцов, Елена Курило и тысячи других личностей, ранее замалчиваемых, репрессированных или уничтоженных тоталитарной системой.

— В ходе работы над ЭСУ возникло немало новых интересных замыслов. Один из них реализуется как "Большая украинская энциклопедия". Или это альтернатива ЭСУ?

— С 2013 г. стартовал новый энциклопедический проект — "Большая украинская энциклопедия" (БУЭ), к реализации которого также привлечено НАН Украины. Подчеркну, что идея создания такой энциклопедии появилась в редакции ЭСУ, правда, под рабочим названием "Украинская универсальная энциклопедия". ЭСУ и БУЭ — разные по своей направленности издания. Если ЭСУ формирует образ Украины во всех ее "измерениях", то БУЭ представляет образ мира глазами украинцев. В этом году вышел первый том... Но это — тема отдельного разговора.

Такие издания как ЭСУ — это не просто собрание общественно весомой информации, а стратегически важный источник знаний, мощный инструмент распространения национальных ценностей, воспитания патриотических чувств и гордости за свою страну. Как отмечал академик Иван Дзюба, ЭСУ — издание, которое обобщит и систематизирует сумму наших знаний о мире и о себе, покажет интеллектуальный, культурный потенциал общества, его способность к саморепрезентации в мировом информационном пространстве. Выполнение данного масштабного проекта способствует интеллектуальному, культурному и духовному развитию украинского общества, его единению.