Вырваться из нищеты

Существующие экономические модели не отвечают реалиям сегодняшнего дня.

Такая катастрофическая ситуация сложилась из-за того, что экономические теории прошлого не охватывают всех проблем, существующих сегодня. Они рождались при другом состоянии системы. Поэтому отсутствуют решения задач, не предусмотренных ранее в экономической науке. Не учитывалось наличие высочайшей маневренности при перетекании между странами капиталов, трудовых ресурсов, технологий, информаций, а также высокой доли нематериальной экономики. Особо хочется отметить наличие глобальной климатической проблемы и дефицит ресурсов. Так дальше продолжаться не может. Ресурсы не бесконечны.

Какие последствия пробелов экономической науки мы видим в финансовом секторе? Финансы как особый ресурс должны служить целям развития экономики, однако на сегодняшний день экономику вытягивают финансовые "пузыри" то в одном секторе, то в другом, являясь якобы фактором роста. Можно привести примеры неустойчивого экономического положения в мире, сильных и слабых стран. Институт международных финансов, созданный 180 крупнейшими западными банками, сообщает, что за последние 15 лет глобальный мировой долг вырос на 150 трлн долл., в том числе в первом квартале 2018-го — более чем на 8 трлн, и достиг

247,2 трлн долл., или 318% мирового ВВП. Заостряю ваше внимание, что за последние два года повышение мирового долга на один доллар ведет к росту мирового ВВП менее чем на один доллар. По итогам 2013 г. виртуальный рынок производного инструмента фондового рынка превышал мировой ВВП не менее чем в десять раз, а ВВП США — не менее чем в 44 раза. Деньги виртуального рынка невозможно отличить от реальных в публичных балансовых отчетах. Вышедший из-под всякого контроля рост производных ценных бумаг не обеспечен товарной массой. Существующее опережение роста денег виртуального рынка над товарной массой усугубляет ситуацию.

Какие мы видим последствия, непосредственно влияющие на человека? Для всех характерна общая ошибка, имеющая общий источник, — чрезмерное потребление ресурсов и "перепроизводство" загрязнения. Если в настоящий момент подтянуть развивающиеся страны к развитым по потреблению ресурсов, о чем мечтают их жители, то для этого понадобятся минимум четыре планеты типа Земля. Из доклада Римского клуба под названием "Поруганная планета": "Если человечество не адаптируется к сырьевому дефициту, оно вернется на сотни лет назад". В ООН ежегодное увеличение числа пожилых людей назвали "главной бомбой", заложенной под материальное благополучие планеты. Продолжительность жизни человека опасно увеличивается и тем самым ставит под угрозу современную экономику. Я уже не говорю о теории "золотого миллиарда", гласящей, что для комфортного проживания на Земле природных ресурсов хватит только на один миллиард элиты и один миллиард обслуживающих ее людей. Пока эскалация расходования природных ресурсов и отклонение от максимума возможностей в эффективности использования ресурсов при отсутствии учета экологических последствий увеличивают ВВП. Но только пока.

Всемирная организация здравоохранения сообщает, что около 92% от общего населения земного шара живет в районах с чрезмерным уровнем загрязненности воздуха. По данным ООН, глобальное потепление будет ежегодно наносить мировой экономике ущерб в более чем 1,5 трлн фунтов стерлингов к 2030 г. В половине стран при потеплении на 2 °C вследствие хозяйственной деятельности человека произойдет отрицательный экономический рост. ВВП на душу населения упадет в среднем на 13%. И при этом экономика подталкивает человечество расходовать ресурсы в больших, необузданных объемах до полного истощения планеты, так как это дает большую прибыль, чем экономия ресурсов. В этих условиях у цивилизации нет будущего.

Напрашивается утверждение, что старая экономическая модель работает сегодня против своей сути и ведет к необратимым негативным последствиям для человечества, — кризис 2008-го это подтверждает. Однако она не будет отвергнута, пока не появится новая теория. Для решения таких проблем и создания новых возможностей необходимо создание новых свойств системы управления, подкрепленных экономической теорией и соединяющих разрозненные инициативы в единое целое.

Совет совету рознь

Преследуя свои национальные интересы, любое государство сталкивается с интересами других государств. При выходе из создавшейся ситуации необходимо уяснить вопрос, почему развитые страны не рекомендуют развивающимся странам те стратегии, которые так хорошо им послужили? Ответ кроется в высказывании немецкого экономиста Фридриха Листа: "Это очень распространенный хитрый прием: когда кто-нибудь достигает вершины величия, он вышибает лестницу, по которой поднялся, чтобы лишить других средства подняться вслед за ним". А также в умозаключении норвежского экономиста Эрика Райнерта: "Богатые страны склонны навязывать бедным странам теории, которым они сами никогда не следовали и, скорее всего, никогда не последуют". Поэтому, по мнению Э.Райнерта, не стоит удивляться, что постулаты об основной роли либерализации, приватизации, открытия рынков, сокращении роли государства до минимума — это полная противоположность тем практическим стратегиям, которые использовали США, Англия и другие европейские страны, когда совершали переход от бедности к процветанию. История экономики дает нам наглядные примеры механизмов достижения величия рядом стран.

Желая найти выход, обратимся к еще одному авторитету в экономике. Профессор в Школе бизнеса Гарвардского университета Клейтон Кристенсен обращает внимание на "подрывные инновации", то есть изменения в сфере технологий, товаров, услуг, создающих новые рынки и разрушающих старые. Наше общество сфокусировано на постепенном подходе к развитию экономики и не уделяет внимания скачкообразному, при котором ничтожные расходы ресурсов будут иметь глобальные воздействия. Предсказания модели становятся бессмысленными. Например, в конце 70-х годов прошлого века говорили об истощении серебра на планете, поскольку оно интенсивно использовалось в фото- и кинопленке. Однако впоследствии была изобретена запись, не требующая серебра. В 1998 г. в фирме Kodak было 170 тыс. сотрудников, и фирма продавала 85% всей фотобумаги в мире. В течение нескольких лет она обанкротилась. Причина — практическая реализация цифровых технологий. Дни корпораций заканчиваются. Политолог и бывший исполнительный директор Всемирного банка Наим Мойзес пишет о проведенном в 2010 г. исследовании, которое выявило, что за 20 лет вероятность "корпоративного краха" повысилась с 20 до 82%.

Системное мышление — сложная задача в бюрократической среде, так как концептуальные идеи, согласованные в министерствах и выше, вырождаются в детали бесконечных отчетов, исследований, оценок, цель которых становится все более туманной. Государство не знает о ситуации отдельного человека или фирмы так же хорошо, как это известно им самим. Необходимо понимать, что все компании во всех отраслях работают с определенными ограничениями, — таков закон организационной структуры, считает Клейтон Кристенсен. Чаще всего говорят о том, что надо сделать, а важнее определиться, как сделать. Исправив отклонения в экономике, мы наполним ее смыслом при реализации нового целостного подхода. Предлагается практическая реализация нового эволюционного алгоритма, приводящего к достижению новых свойств системы. Для этого необходимо расширить границы применяемых в экономике решений, не изменяя сути человеческой природы большинства. Требуются иной способ мышления и уход от господства существующей логики. Важно учитывать происходящее уплотнение событий. В этом ускоряющемся мире небольшие группы, стартапы, стали иметь огромные преимущества перед корпорациями.

Самоубийство общества потребления

Существуют практические механизмы для многократного ускорения экономического прорыва, в разы превышающего темпы роста экономик США и стран Европы. Практическая реализация этих механизмов подтверждена разработанной теоретической базой — новой доктриной "Экономия ресурсов как способ развития". Точка опоры которой — разработанная мной асимметричная согласованная экономика (АСЭКО). Все описанные ранее проблемы и противоречия: общественные, экономические, экологические, имеют один корень и ликвидируются единым комплексным решением. Львиная доля нынешней экономической науки посвящена изучению вопроса потребления (распределение денег между продуктами и услугами, выбор между конкурентами, имидж бренда), а само производство остается на втором плане. Рынок потребления в настоящее время является двигателем экономического роста (первопричина). А экономика вторична. Что, если на первый план поставить само производство и организацию сети управления производствами? А также создать внутренний источник финансирования, позволяющий оплачивать основные расходы по внедрению новых технологий, способствующих отказу от использования ископаемого топлива? Появляется возможность выстраивать систему, адаптированную к внешним условиям и невозобновляемым и не полностью возобновляемым ресурсам. Получаются эффекты в разы больше, и при этом тратится в разы меньше. Потенциал, заложенный в работе, приводит к равновесию между материальным и духовным в экономике, образует положительную обратную связь между всеми элементами хозяйствования.

Природа предпринимательства не меняется, меняется лишь политическая среда. Поэтому государство обязано направить стимул предпринимателя "заграбастать" в русло экономического развития. А также реализовать долговременное сотрудничество и стратегию, когда каждый старается сделать лучше для себя, делая лучше для других. Мы работаем в системе одноконтурной затухающей экономики. Но силу, ограничивающую развитие экономики, реально обратить в причину ее роста. Для этого необходимо запустить двухконтурную экономику. Работая как одно целое, первый контур является источником развития второго контура, а второй контур является источником развития первого. Достигается совершенство многообразного эволюционного точно рассчитанного процесса через единое взаимодействие дополняющих друг друга экономических школ. Здесь противоречия этих школ превращаются в двигатель развития и являют собой единство в управлении. Таким образом, обеспечиваются системный экспоненциальный рост и стабильность экономики. Экономика становится первичной.

Чем меньше, тем больше

Задуманное реализуется через местное самоуправление, которое возьмет на себя функции практического обеспечения территориальной громады энергетическими ресурсами. Местному самоуправлению законодательно разрешена экономия финансов и запрещено получение прибыли, что меняет мотивацию дальнейших экономических процессов. Местное самоуправление создает рынок по экономному расходованию ресурсов. Этот рынок становится конкурентом к действующему рынку, стремящемуся к масштабности использования ресурсов, устраняя отклонения от максимума возможностей в эффективности использования ресурсов. Реализуется доктрина "Экономия ресурсов как способ развития". Благодаря этому стимулы увеличения прибыли путем максимизации расходования ресурсов (в т.ч. финансовых) перерастут в стимулы увеличения прибыли путем минимизации расходования ресурсов, в том числе и тарифов. То есть фактически мотивация меняет вектор на противоположный. При этом вскрываются огромные источники внутренних инвестиций, и происходит замещение значения основных фондов интеллектом.

Но нужны инструменты, при которых органы местного самоуправления не только имеют финансовую самодостаточность, но и являются собственниками энергетических ресурсов, действующего оборудования, обеспечивающего потребности бюджетных организаций и территориальной громады. И эти инструменты дают импульс для развития эффективного производства средств малозатратного производства. Это откроет дополнительные возможности реализации передового технического развития. Изменит психологию экономического процесса. Теперь развитие коммерции будет одновременно противодействовать глобальному потеплению. Бизнес будет больше зарабатывать на минимизации расходования ресурсов, что исправит ситуацию, когда ресурсы планеты используются в большем количестве, чем существуют возможности их восстановления. Дополнительная нагрузка на ресурсы из-за увеличения численности населения Земли и роста номинального ВВП государств усугубляет проблему.

Например, сегодня руководителю теплоснабжающего предприятия экономически выгодно повышение стоимости топлива (в структуре себестоимости на него приходится примерно 70%), а также увеличение объемов реализованной продукции, так как это повышает чистую прибыль его предприятия. Местному самоуправлению, бесприбыльной организации, чрезвычайно важно обеспечить комфортные условия проживания для населения своей территории при минимальных затратах энергоносителей, так как их экономия оседает в бюджете. Эта экономия в виде высвобождающихся финансов, ранее расходовавшихся на закупку этих ресурсов, и является источником внутренних инвестиций.

Двигателем новой финансово-экономической системы будет накопление и концентрация капитала из найденных источников внутренних инвестиций за счет снижения расходования ресурсов. Эти инвестиции являются другой формой того, что мы понимаем под термином "реальная инвестиция". Она безвозвратная и беспроцентная, направленная на создание и реализацию инноваций, работающих только на увеличение капитала через дальнейшее снижение себестоимости продукции. Цель такой инвестиции заключается в получении годовой экономии ресурсов в большем объеме, чем направленные на эти цели деньги. Эти инвестиции направляются на увеличение объема самих инвестиций.

Сеть стартапов, развиваемая и финансируемая местным самоуправлением из источника цикличной внутренней инвестиции, благодаря новому рынку будет фундаментом для создания экспоненциального правительства, что и заложено в предлагаемой к практической реализации программе, несущей мультипликационный эффект. Предлагаются самостоятельное создание новых технологий и методология управления "подрывными технологическими изменениями". К примеру, в США самый рентабельный продукт — интеллектуальный. Украина может стать для последующих поколений учредителем стандартов, влекущих за собой более высокую рентабельность.

Теперь государство вместе с муниципалитетами будет управлять экономикой страны. Ранее оплачиваемые ресурсы, которые расходовались "на ветер", теперь являются источником внутренних инвестиций. Меняется поведение капитала, который раньше считал, что реализация ресурсосберегающих технологий уменьшает потребление, а значит, и прибыль. Рождается конкуренция по снижению удельных затрат между монополиями, рынками стартапов и кооперацией. Далее на базе экономии ресурсов как способа развития создается индустрия, которая будет органично сочетаться с мотивацией и поведением людей всей необходимой для успешной реализации проекта цепочки участников.

Для этого, благодаря созданному источнику внутренних инвестиций, в каждой области создаются новые предприятия. Они будут являться источником создания новых рабочих мест, содействовать развитию соответствующей отрасли страны, межотраслевому развитию малого и среднего интеллектуального бизнеса. То есть промышленность административно-территориальных единиц создаст местный и государственный производственный капитал и более эффективную промышленность страны. Привлекаются "подрывные" инновации в сфере технологий, создающие новые рынки благодаря реализации не существовавшего ранее спроса, вместо того, чтобы конкурировать на насыщенных, но малоприбыльных рынках.

На выходе мы получаем возросшую устойчивость системы, взаимодействие между концепцией государственного управления и концепцией, ориентированной на свободную торговлю. Первая концепция имеет выход за пределы общепринятого спроса при отсутствии конкуренции. Она реализуется в первом финансовом контуре, используемом для развития как стратегических отраслей народного хозяйства страны в целом, так и гражданского общества. Здесь государственное вмешательство и внутренние инвестиции в стратегические инновации — ключ к решению проблемы. Вторая концепция работает во втором финансовом контуре. Разделение финансовых потоков снимает противоречия между АСЭКО и большинством экономических направлений при реализации их сильных сторон.

Благодаря местному самоуправлению и первой концепции создается множество интеллектуальных центров управления единой задачи с созданными устойчивыми стимулами к развитию, что позволит государству управлять идеями и даст возможность концентрировать знания для их практической реализации.

Практические действия по корректировке экономической системы автоматически приведут к организационной инновации в местном самоуправлении и трансформируются в концептуальную модель управления государством. По мере ускорения развития технологий будут масштабироваться организационные структуры, ускорится управление, пройдет подготовка к экспоненциальным технологиям и будет развиваться способность к многозадачности. Это стимулирует правительство генерировать, собирать, распределять и использовать идеи, замещать основные фонды интеллектом, позволит перейти к новой технологической революции. Я бы назвал такую систему управления, аналог которой отсутствует, единой сетью экспоненциального правительства.

Возникают сконцентрированные базовый финансовый, производственный и человеческий капиталы, которые направляются на инвестиционно-инновационную деятельность, сфокусированную на экономию ресурсов, то есть на мероприятия по реализации ноу-хау, которые пополняют источник внутренних инвестиций, поддерживающий цикличный порядок. Происходит непредотвратимое образование взаимосвязанной сети малых кремниевых долин с быстрым масштабным тиражированием лучших разработок по всей стране, с симбиозом взаимного управления. Создается модель оптимизации управления микроэкономикой регионов и далее макроэкономикой государства через неизбежный баланс между рыночной экономикой и контролем правительства, который благодаря местному самоуправлению динамично адаптирует свои функциональные формы деятельности к быстро меняющимся условиям.

Правительство создает индустрию, основанную на экономном использовании ресурсов. Удовлетворяются естественные потребности в упразднении монополии на ресурсы, что приводит к удовлетворению биологических, социальных и далее интеллектуальных потребностей, обеспечивая большинству регулярный доступ к основным ресурсам.

В результате снимаются препятствия в декларации и осуществлении "украинской идеи", которая будет общепринятой общественной ценностью и ориентиром в мире. Ограничение глобального потепления будет идти рука об руку с обеспечением более устойчивого и справедливого общества. Приобщившись первой к реализации такой программы, Украина имеет возможность не только решить проблемы своей экономики и максимально удовлетворить стремления населения, но и стать мировым лидером в деле преобразования экономик и обществ, которые развиваются и развиты. А также дать ключ к решению экономических проблем, на которые у мирового сообщества нет ответов.