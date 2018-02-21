Сбросим балласт?

Укргазбанк продадим точно, а там как пойдет — так вкратце можно охарактеризовать обновленную стратегию реформирования банковского сектора, принятую правительством на последнем заседании Кабмина. Не скроем, от документа, на подготовку которого потрачено почти два года, ожидали большего. Хотя бы потому, что на главный вопрос: что делать с "токсичными" кредитами госбанков, в стратегии нет исчерпывающего ответа. Министр финансов, представляя документ правительству, заверил, что работа идет. Очень хочется ему верить. Ведь без решения этого вопроса перспективы продажи государственных банков все еще туманны, так как все потенциальные покупатели, прежде всего, интересуются, будут ли балансы банков очищены от неработающих кредитов (NPLs).

Тем не менее обновленная стратегия предполагает немало давно ожидаемых банковским сектором изменений. Жаль только, что принята она протокольным решением Кабмина, а значит, ее выполнение — это лишь вопрос доброй политической воли и основной риск того, что стратегия будет реализована только частично.

К чему идем?

В идеале после реализации всех пунктов стратегии государство снизит долю своего присутствия в банковском секторе с 55% в 2017 г. до 24% в 2022-м. К этому времени 100% акций Приватбанка, 95% — Укргазбанка и 45% — Ощадбанка будут проданы МФО и стратегическим инвесторам. Украинский банковский сектор достигнет прибыли (до налогообложения) в 38 млрд грн и рентабельности капитала на уровне 18%. Процент не случайный — именно такова рентабельность в развитых странах Центральной и Восточной Европы, на которые мы равняемся. К 2022 г. процентные ставки по кредитам в гривне уменьшатся на 7–12 п.п. Дополнительные 440 млрд грн станут доступными для финансирования корпоративных кредитов, причем 160 млрд — для малого и среднего бизнеса. Предполагается и рост розничного кредитования на 240 млрд грн. По задумке НБУ и правительства, именно восстановление прибыльности и нормальной работы сектора привлечет международных инвесторов, повышая эффективность и доступность кредитов. А реструктуризация госбанков в идеале должна обеспечить государству не традиционный убыток, а прибыль — 35 млрд грн в виде дивидендов и 85 млрд грн поступлений от продажи акций.

На первый взгляд, ожидания скромные, но давайте сравним их с текущим состоянием сектора, чтобы понимать масштаб проблем как всего сектора, так и госбанков — далеко не лучшей его половины. В 2017 г. прибыль Ощадбанка составила 558,5 млн грн, Укрэксимбанка — 929 млн, Укргазбанка — 624 млн грн. На докапитализацию этих госбанков из бюджета в 2016–2017 гг. было потрачено 36,6 млрд грн. Убытки Приватбанка и его докапитализация — это отдельная, куда более трагическая история.

При этом в двух из четырех госбанков, "Ощаде" и "Укрэксиме", до сих пор не работают наблюдательные советы — основа корпоратизации госбанков, к которой мы вроде как долгие годы стремимся. Официальная версия — отсутствие кворума, неофициальная — правления этих банков не хотят никаких набсоветов.

Между тем в 2014–2016 гг. кредитование в банковском секторе сократилось на 19%, в более-менее благополучном 2017-м — на 13. И, несмотря на то, что аналитики НБУ видят рост кредитования во всех сегментах, с учетом низкой сравнительной базы положительная динамика в 2018-м будет, но минимальной. Депозиты же растут куда активнее — по 10% в год в течение 2014–2016 гг., в 2017-м чуть меньше. Доля кредитов по отношению к депозитам существенно сократилась. Снизилась и прибыльность банков, причем этому тренду уже девятый год. Доля госбанков в общей массе активов увеличилась за десять лет в пять раз. За это время доля неработающих кредитов в корпоративном портфеле выросла более чем в 17 раз (!). И если в частных банках с этой проблемой худо-бедно, но разбираются, то госбанки лишь копят проблемные задолженности. Любая их попытка списать эти долги грозит визитом прокуратуры и обвинениями в растрате госсредств. Судебные разбирательства госбанков с проблемными заемщиками уходят на третий и четвертый круги пересмотров, растягиваясь на годы и не заканчиваясь. Залоги нередко по решению тех же судов выводятся. Вот почему избавление от этой проблемы требует решений на уровне государства. А отказ от поиска конструктивных решений проблемы NPLs сильно сократит количество желающих купить украинские госбанки или войти в их капитал.

При этом в Кабмине небезосновательно считают, что найти покупателей на украинские госбанки будет несложно, так как перспективы роста у украинского банковского сектора есть, если сопоставить его показатели с другими сравнимыми странами. Например, в Польше 78% населения старше 15 лет пользуются банковскими услугами, в Турции — 65, а в Украине — только 53%. Объемы розничного кредитования в Польше составляют 35% от ВВП, в Турции — 16, в Украине — 3%. Объемы депозитов в Польше составляют 52% от ВВП, в Турции — 44, в Украине — 35%. Единственный показатель, по которому мы не уступаем другим странам, это корпоративные кредиты: в Польше — 15% от ВВП, в Турции — 53, а в Украине — 17%. Беда только в том, что у нас большая их часть не обслуживается. Но в целом возможности для роста в банковском секторе огромны, и его потенциал способен заинтересовать инвесторов.

Согласно стратегии к 2022 г. многие показатели украинского банковского сектора должны улучшиться. Например, по ожиданиям Минфина, доля кредитования повысится с 20% ВВП в 2017-м до 27% ВВП в 2022-м, доля розничных кредитов при этом увеличится с 15 до 26% ВВП. Доступность кредитов физлицам будет обеспечена нехитрыми методами. Количество банковских отделений, которое в последние годы только сокращалось, вырастет с 235 на миллион граждан до 290. Учетная ставка НБУ, наоборот, снизится до 6%. Насколько оправданы эти прогнозы и оправдаются ли они в 2022-м, сейчас сказать очень сложно. Пока тренды обратные — НБУ учетную ставку, наоборот, повышает, да и в своем последнем отчете о финстабильности регулятор банковского сектора высказывал опасения относительно темпов роста именно потребительского кредитования. Чтобы тенденции стали обратными, в течение пяти следующих лет придется немало потрудиться.

Что продаем?

Согласно стратегии во всех госбанках должна сократиться доля кредитов, выданных государственным предприятиям, и доля ОВГЗ в активах. Все они должны иметь надежную IT-инфраструктуру, надлежащий уровень капитала и стойкий уровень рентабельности более 10–12%. Первым государство планирует выйти из капитала Укргазбанка — в этом году 20% его акций будут проданы МФО, а в 2020-м еще 75% стратегическому инвестору. К 2022 г. обещают в Кабмине избавиться и от Приватбанка, продав все 100% международному инвестору. Но с этими банками проще, в них уже работают наблюдательные советы, и как таковая корпоративная реформа им если и нужна, то косметическая. Куда сложнее привести международного инвестора в "Ощад" или "Укрэксим", которые корпоратизации пока всячески сопротивляются.

Стратегия определяет, что к концу текущего года в этих банках все-таки должны заработать набсоветы, состоящие из независимых директоров и комитетов. Это позволит в 2019-м продать МФО 20% акций Ощадбанка, а к 2022-му — еще 25%. И начать с 2019 г. привлекать миноритарных инвесторов из числа тех же международных финансовых организаций в Укрэксимбанк. Тем не менее, даже по оптимистичным прогнозам, государство продолжит владеть 80% акций этого банка, и стратегия, к сожалению, не дает ответа на вопрос, зачем он государству нужен. В отличие от Ощадбанка, имеющего внятную стратегию развития и демонстрирующего желание расти не только в своем сегменте рынка, но и занимать новые ниши, развивая новые продукты и конкурируя с "Приватом", "Укрэксиму" похвастаться нечем. Теоретически он мог бы помогать недавно созданному Экспортно-кредитному агентству, но в Минфине осознают риски подобного союза и сомневаются в целесообразности такой инициативы.

Если вернуться к стратегии, то Укрэксимбанк продолжит избавляться от розницы, поэтапно завершая работу с клиентами, у которых пассивы до 100 тыс. грн, сокращая розничные отделения и ликвидируя низкодоходные продукты. Работать банк будет только с экспортерами и импортерами. Поэтапно перейдет на электронный документооборот, снизит операционные риски, сократит персонал. По большому счету, станет чуть лучше, чем сейчас. И все-таки, зачем он государству? Неужели без участия государства экспортеры и банки не найдут друг друга?

Ощадбанк продолжит уже начатые трансформации, меняя формат отделений, оптимизируя их сеть, развивая Ощад 24/7, дистанционные платежи и эквайринг. Попутно откусывая часть клиентов-предпринимателей у Приватбанка, предлагая им свои новые продукты, ориентированные на МСБ. Как бы банки ни декларировали, что конкурировать они не будут и каждый развивается в своем сегменте, конкуренции избежать не получится. Впрочем, в Минфине уверены, что это лишь на пользу сектору. Рентабельность собственного капитала банка в 2022 г. должна составить 15%. Цель — стать универсальным банком №1 в стране. Попутно банк начнет наконец платить взносы в Фонд гарантирования вкладов и лишится 100% гарантии по депозитам.

Приватбанк продолжит развивать розничный сегмент. Его цель — сохранить текущие лидерские позиции до момента продажи. К 2022 г. банк должен выйти на рентабельность собственного капитала в 25%. Корпоративный сегмент банка будет развиваться лишь среди среднего бизнеса, но главный упор будет сделан на поддержку мелких предпринимателей. Кроме того, в банке будет внедрена программа оптимизации операционных затрат, усовершенствованы системы управления и организации и пересмотрены подходы к управлению рисками. Также правительство надеется, что банк сможет не только уладить свои проблемы с огромным количеством неработающих кредитов, но и возместить государству вложенные в него сотни миллиардов, добившись возврата или долгов, или залогов.

Укргазбанк к продаже практически готов. Он давно позиционирует себя как "зеленый" банк и уже совместно с IFC реализует соответствующие проекты. В 2016–2017 гг. Укргазбанк профинансировал "зеленых" проектов на 7,2 млрд грн. В перспективе он должен выйти на финансирование минимум 30% всех проектов в сфере энергоэффективности. Естественно, речь идет о кредитовании корпоративного сектора и МСБ, реализующих проекты по энергоэффективности, занимающихся производством экологически чистой продукции или выработкой энергии из альтернативных источников. Банк уже готовят к продаже. Соответствующий меморандум с Всемирным банком подписан. Покупатель — Международная финансовая корпорация, одна из структур Группы Всемирного банка. Все необходимые изменения, в том числе и в закон о приватизации, уже внесены.

Но продадут Укргазбанк первым не только поэтому, среди всех принадлежащих государству банков у него самый низкий объем NPL — 25%. На фоне остальных госбанков, где не обслуживаются от 50 до 100% корпоративных кредитов, Укргазбанк выглядит наиболее привлекательным для инвестора.

А вот решение для остальных банков еще не найдено. Пока Минфин предлагает госбанкам промежуточный вариант, "оптимальное краткосрочное решение" — NPLs останутся на балансах банков, но управлять ими будет некий независимый комитет, который будет проводить оценку NPLs и давать банку рекомендации в их отношении: что можно продать, что остается только списать, а в отношении чего еще есть смысл продолжать претензионную борьбу с заемщиками. Состоять комитет будет, предположительно, из представителей Минфина, НБУ и Фонда гарантирования. Но окончательно еще не решили. Хотя в идеале орган должен заработать уже в следующем месяце, так как, по ожиданиям Минфина, до конца 2018-го проблема NPLs должна быть решена. Или, по крайней мере, найдено ее решение.

Мы же понимаем, что создание "консультативного" комитета особо ситуацию не улучшит. Конечно, вероятность сговора банкиров с бывшими заемщиками становится ниже, но вероятность того, что после списания задолженности к банкирам придут из ГПУ, остается, как и вероятность того, что взыскание залогов будет заблокировано длительными судебными тяжбами.

Банки и эксперты ждали от правительства готовых рецептов, но их нет. На Грушевского все-таки склоняются к созданию некого агентства по управлению активами. Пока говорят об этом осторожно и лишь как об одном из вариантов. Риски быть обвиненными в создании очередной коррупционной структуры очень высоки, тем более что активы решили продавать не по балансовой стоимости, а по реальной, то есть с большим дисконтом.

Остается надеяться, что принятием стратегии работа не закончится, а только начнется, ибо без внятного рецепта, как госбанкам поступить с их "токсичными" кредитами, их продажа в перспективе будет невозможна.