На валютном фронте без перемен

Рост политического напряжения всегда несет фактор неопределенности, который зачастую приводит к панике на рынке. Панические настроение, как и жадность, способны творить чудеса и повысить курс до максимальных значений за крайне короткий период. К счастью, этого не произошло. Система продемонстрировала стойкость, всплески паники были единичными, в основном в тех регионах, в которых вводилось военное положение. И на данный момент мы можем определить два сценария дальнейшего развития событий на валютном рынке.

Начнем с негативного. В рамках такого сценария темпы эскалации повышаются, кризис усугубляется, и военное положение начинает действовать в полную силу. В подобной ситуации сложно будет ориентироваться не только рядовым украинцам, но и всем финансистам. Ведь в этом случае курс будет расти стремительно. За короткий промежуток времени вполне реально увидеть курс выше 30 грн за доллар, вслед за которым последуют и галопирующая инфляция, и дальнейшее повышение учетной ставки НБУ, и рост уровня бедности. Но все-таки это сценарий кризисный, форс-мажорный. Его развитие маловероятно хотя бы с учетом санкционного фактора.

Второй сценарий более реалистичный и оптимистичный. Он учитывает допущение, что сложившаяся ситуация будет решаться путем переговоров, военное противостояние обостряться не будет, а режим военного положения, как и сейчас, будет носить "символический" характер. Если ситуация будет развиваться именно так, то гривня будет и дальше сохранять стабильность, держась текущей цены около 28 грн за доллар.

В данный момент наши основные рынки сбыта экспортной продукции чувствуют себя наилучшим образом, а основные экспортные товары за последний период не просели в цене. В дополнение к этому достигнутые договоренности Китая и США понижают градус политических рисков на мировой арене, как и возможность затяжных торговых войн со снижением роста мировой экономики.

Данные события позволяют инвесторам не ориентироваться только на защитные активы, а покупать и более рисковые (читай — приносящие существенный доход) облигации, в том числе и в Украине. Это в свою очередь позволяет увеличить объем инвестиций в них и приводит к давлению на защитные активы, в частности и доллар.

Так, за последний период после роста на протяжении последних семи месяцев доллар на мировой арене начал терять в цене. Виной этому не только мировые события, но и политика собственного ЦБ. Так, за последний период со стороны чиновников ФРС начали звучать мнения о снижении темпов ужесточения монетарной политики. Если раньше опережающие темпы роста экономики, сформировавшиеся за счет экономических мер Трампа, позволили дать существенный импульс экономическому развитию, показав более сильный рост за 2017–2018 гг., то сейчас их влияние постепенно снижается, и экономика замедляется. В связи с этим темпы повышения ставок тоже ниже. Учитывая это, в следующем году планируется повышение ставок в США в два раунда до 2,75% до конца 2019-го при ожиданиях в 3–3,25% в тот же период. Это и привело к снижению темпов роста доллара на мировой арене, что в дальнейшем и станет катализатором к его снижению относительно мировых валют в следующем году.

Гривня в этой истории не станет исключением, и в случае реализации оптимистического сценария она имеет все шансы удержать текущие отметки или снизиться до более низких. По итогам декабря вполне вероятно небольшое укрепление национальной валюты на уровне 27,80.