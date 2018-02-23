"Мертвые души". Часть третья

Несмотря на активное давление европейских партнеров, действующая украинская власть "зависла" на принятии адекватного закона об антикоррупционном суде. Без которого у страны и ее экономики не останется надежды на цивилизованное европейское будущее, шансов удержать инвесторов. И пока идут бурные обсуждения вокруг создания антикоррупционного суда, коррупция и беспредел процветают. Яркий пример — недавняя история, произошедшая в Днепре, в результате которой законный собственник лишился имущества.

Тянут-потянут, а вытянуть не могут

"Власти Украины должны обеспечить безотлагательное рассмотрение в парламенте законопроекта об антикоррупционном суде с учетом рекомендаций Венецианской комиссии и обязательств в рамках программы МВФ", — сообщил в понедельник, 19 февраля, ключевое требование Фонда его постоянный представитель в Украине Йоста Люнгман. Законопроект об антикоррупционном суде сейчас даже более важный, нежели прогресс в энергетическом и налогово-бюджетном секторах.

Причем, как совершенно справедливо заявила в ходе состоявшейся в минувший уик-энд Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, эти реформы нужны украинцам, для себя и для Украины, а не как одолжение для Запада. И особенно — реформа антикоррупционная.

Сюжет покруче "Мертвых душ"

Если бы великий автор "Мертвых душ" жил в современной Украине, то одними из главных поставщиков сюжетов для его произведений наверняка бы стали "храмы" украинского отечественного правосудия. Ведь цинизм реализуемых при их участии схем, об одной из которых и пойдет речь ниже, просто удивляет.

В 2011 г. Укрсоцбанк согласно решению суда получил имущественные права на бизнес-центр площадью более 3 тыс. кв. м, расположенный в Днепре по ул. Карла Маркса, 49. Его бывший собственник Цховребов взял в банке кредит, но не смог вернуть. После нескольких лет судебных разбирательств за банком были признаны и зарегистрированы имущественные права на бизнес-центр в центре города.

Все бы ничего, но в декабре 2017-го вдруг стало известно, что собственником здания стала некая гражданка Соколова! Оказалось, что двумя месяцами ранее — в октябре 2017-го — по обращению гражданки Соколовой в рамках дела о наследстве частный нотариус А.Кохан составил в Кировский районный суд г. Днепра запрос о предоставлении информации о некоем судебном деле (№2-3309/06). В ответ на обращение нотариуса Кировский райсуд предоставил заверенную копию решения, датированного… декабрем 2006 г.!

Согласно этому решению суд полностью удовлетворял иск ныне уже покойного гражданина Олийниченко (на наследство которого претендовала его дочь — Соколова) к Цховребову и его фирме "Геракл", а также Укрсоцбанку и Днепропетровскому горсовету с претензией на право собственности на бизнес-центр! И заодно признавался недействительным договор ипотеки, по которому его здание было передано в залог банку.

А было ли судебное решение?

Получив заверенную копию (не оригинал) такого решения, г-жа Соколова не мешкая обращается в суд. И уже 11 ноября прошлого года Октябрьский районный суд Днепра, несмотря на то, что рассмотрение исков по спорной недвижимости не относилось ни к его подсудности, ни к подсудности Кировского райсуда, принимает иск Соколовой. И уже через неделю судья С.Федорищев выносит заочное решение по делу (№201/15707/17) в отношении покойного Олийниченко, удовлетворяющее иск Соколовой в полном объеме, признав за ней право собственности на бизнес-центр. В основу нового решения было положено то самое — одиннадцатилетней давности (№2-3309/06) — решение. Без оригиналов документов, на основании поддельной копии решения 2006 г., которое вообще могло не существовать. Примечательно, что все судебные заседания прошли без участия представителей законного собственника бизнес-центра — банка.

Дальнейшие действия госрегистратора (О.Замфир — уволился с должности начальника отдела госрегистрации Покровской райгосадминистрации в декабре 2017-го) и нотариуса Кохана были делом техники. В рекордные сроки — уже к 4 декабря 2017-го имущество было полностью переоформлено на успевшего вступить в права наследования нового владельца, то есть Соколову.

В тот же день, 4 декабря 2017 г., новоиспеченная "собственница" передала бизнес-центр в новую ипотеку — в обеспечение заключенного договора займа. Также 4 декабря 2017 г. г-жа Соколова еще и обращается в Шевченковский отдел полиции ГУНП в Днепропетровской области с заявлением, что неустановленное лицо в неустановленное время и дату (?!) путем обмана и злоупотребления ее доверием завладело ее недвижимостью по ул. Карла Маркса, 49. И в тот же день,

4 декабря 2017-го, следователь Власенкова возбудила уголовное дело по данному факту, а уже 5декабря — обратилась в Бабушкинский райсуд Днепра с представлением о наложении ареста на здание. Которое, как уже, наверное, не стоит удивляться, в тот же день было удовлетворено судом.

"Идеальная" схема: оригиналы дела уничтожены… судом

Конечно же, банк пытается оспорить в судах фактически "мошеннические" действия, в результате которых лишился имущественных прав на бизнес-центр. И такие действия прошли не без поддержки судей и регистраторов. Поданы соответствующие заявления о мошенничестве и в правоохранительные органы, в том числе в НАБУ.

И тут происходит самый сногсшибательный поворот в этой истории. На обращение банка с просьбой предоставить материалы датированного 2006 г. злополучного дела, на основании которого он был лишен имущественных прав на бизнес-центр, Кировский суд Днепра ответил отказом. Мотивируя это тем, что оригиналы дела были утилизированы (уничтожены) еще в 2012 г.! Предусмотрительно, хотя согласно нормам их должны хранить 75 лет.

При этом отсутствие оригинала не помешало судьям того же Кировского райсуда Смольняковой и Казак заверить копию решения 11-летней давности. Интересно, что судья Золотарева, которая якобы его выносила в 2006 г., специализировалась на уголовных делах и не рассматривала хозяйственные споры в принципе. И как ни странно, в 2012-м, когда дело было уничтожено, ушла на пенсию.

Можно сказать, идеальная схема. Судьи и регистраторы меняют права собственности с участием уже "мертвой души" на основании сфальсифицированных дел и решений суда, нарушая все возможные процедуры и полномочия, и оригиналы документов уничтожают…

Тем временем органы правопорядка и правосудия Днепра продолжают проявлять редкую активность с целью воспрепятствовать банку в восстановлении имущественных прав.

2 января 2018-го, в первый рабочий день после Нового года, следователь Власенкова обращается в Бабушкинский райсуд Днепра за разрешением на изъятие оригиналов документов из суда, в который обратился банк. И уже на следующий день, 3 января, ходатайство следователя удовлетворяют, но вместо оригиналов предоставляют копии, и рассмотрение дела продолжается. Гражданка Соколова также не мешкает и подает документы в городскую администрацию Днепра на выделение земли, на которой находится бизнес-центр, в аренду.

Говорят, что за реализацией схемы стоит один из местных авторитетов. Но об этом мы планируем рассказать в одной из следующих публикаций из серии современных "Мертвых душ". Редакция будет отслеживать развитие событий и обязательно поделится результатами этой истории.

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Такие вот в сегодняшней Украине установились "порядки". Похоже, что единственной надеждой пресечь подобный беспредел и защитить права не только кредиторов и инвесторов может стать только появление в Украине действующего Антикоррупционного суда. Причем другого цивилизованного выхода, получается, нет, иначе без надежды на правосудие граждане начинают защищать свои права любыми доступными — и далеко не всегда цивилизованными — способами. А вот инвесторы и собственники просто выводят свои капиталы в цивилизованные страны.