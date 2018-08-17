Как отбирают имущество в Днепре

Законодательный прорыв в процессе формирования Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) дает реальный шанс побороть коррупцию и беззаконие, ставшие в нашей стране циничными настолько, что поражают даже самое богатое воображение.

Ярчайший пример подобных злоупотреблений был в свое время описан ZN.UA в материале "Мертвые души. Часть третья" (№7 от 24 февраля 2018 г.). Несмотря на огласку и публичность, эта история получила свое продолжение.

Новая глава

Завершая тогдашнюю публикацию, мы пообещали продолжить следить за развитием этой истории, фабуле которой вполне мог бы позавидовать великий автор "Мертвых душ" Николай Васильевич Гоголь. А вот кому не позавидуешь в этом лихо закрученном сюжете, так это вот уже почти десять лет безуспешно пытающемуся отстоять свои имущественные права кредитору. Ведь благодаря ставшему практически на поток "теневому" судейскому бизнесу, банки в нашей стране можно водить за нос долгие годы или вообще "кидать" без особых проблем.

С появлением ВАКС, который должен функционировать под бдительным присмотром иностранных партнеров, в Украине наконец появилась возможность сформировать полноценную антикоррупционную вертикаль (в дополнение к НАБУ и САП). Сфера компетенции нового суда — исключительно коррупционные дела, расследуемые НАБУ и ранее успешно тонувшие в недрах отечественного судопроизводства. И так как Антикоррупционный суд будет уполномочен призвать к ответу именно судей других инстанций, вплоть до Верховного суда, это даст возможность сломать прочную систему круговой поруки и тотальной коррупции в этой сфере.

Поддельное решение, "мертвые души" и их наследницы

Вкратце напомним, что в 2011 г. Укрсоцбанк согласно решению суда получил имущественные права на бизнес-центр в г. Днепре по ул. Карла Маркса, 49. Его бывший собственник Цховребов взял в банке кредит, но не смог вернуть. Суд признал права собственности за банком, на основании чего и были перерегистрированы имущественные права. Однако в конце 2017-го стало известно, что собственником здания стала некая А.Соколова, якобы унаследовавшая имущество от своего отца. В подтверждение этого Кировский районный суд Днепра предоставил заверенную копию решения (по делу №2-3309/06, судья В.Золотарева), датированного… декабрем 2006 г.!

Согласно этому решению суд полностью удовлетворял иск ныне уже покойного гражданина Олийниченко (на наследство которого претендовала его дочь — Соколова) к Цховребову и его фирме "Г.Е.Р.А.К.Л.", а также Укрсоцбанку и Днепропетровской горраде с претензией на право собственности на бизнес-центр. И заодно признавался недействительным договор ипотеки, по которому его здание было передано в залог банку.

Но оригинала решения суда, как оказалось, не существует, а выносившая его судья Золотарева в принципе не занималась рассмотрением подобных споров и на данный момент уже ушла на пенсию.

Получив заверенную копию (не оригинал) такого решения, г-жа Соколова не мешкая обращается в суд. И в 2017 г. Октябрьский районный суд Днепра, несмотря на то, что рассмотрение исков по спорной недвижимости не относилось ни к его подсудности, ни к подсудности Кировского райсуда, принимает иск Соколовой. И уже через неделю судья С.Федорищев выносит заочное решение по делу (№201/15707/17) в отношении покойного Олийниченко, удовлетворяющее иск Соколовой в полном объеме, признав за ней право собственности на бизнес-центр. В основу "рокового" решения была положена копия "документа" одиннадцатилетней давности (№2-3309/06), отсутствовавшего в архивах и реестрах. Причем все заседания проходили без участия представителей законного собственника бизнес-центра — банка.

Прокололись на мелочах

Отсутствие оригинала решения 2006 г. делало невозможным ознакомление с его содержанием. Но ссылка на текст решения вдруг все-таки нашлась, точнее сказать, появилась в профильном госреестре. Более внимательное изучение "документа"дает еще одно очевидное доказательство его поддельности. Злоумышленники, как известно, обычно прокалываются на мелочах. Все дело в том, что имеющаяся в тексте решения стандартная формулировка: "Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також інтересам держави і суспільства, його моральним засадам", является дословной цитатой ч. 1 ст. 203 Гражданского кодекса Украины в редакции, принятой только в 2010 г. (ЗУ от 2 декабря 2010 г. №2756-VI, вступил в силу 1 января 2011 г.)! До этих изменений соответствующая статья ГКУ имела другую редакцию: "Зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства".

Получается, что в решении суда, датированном декабрем 2006-го, содержится ссылка на правовую норму, редакция которой на день его составления еще не существовала! Решение 2006 г. явно писали недавно. Такой вот получается "правовой казус".

Уголовные дела: изъять документы и затормозить процесс

Дальше оказалось еще интереснее. Чтобы изъять поддельную копию решения Кировского суда и иные связанные с ним материалы, затормозить процесс расследования, посыпалась череда уголовных дел. Так, по инициативе Соколовой в Шевченковском отделении Днепровского отдела ГУ Нацполиции в Днепропетровской области по надуманным основаниям открыто уголовное производство №12017040640003489 по ч. 1 ст. 190 УКУ ("Мошенничество"), в рамках которого следователем Д.Власенковой в Октябрьском райсуде Днепра были изъяты материалы гражданского дела №201/15707/17 (включая копию поддельного решения суда 2006 г., якобы вынесенного судьей Золотаревой). Параллельно г-н Цховребов через директора своей компании ЧП "Г.Е.Р.А.К.Л." (ранее владевшей зданием) В.Суслова инициировал уголовное производство по ст. 206-2 УКУ ("Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации") №42018040000000432, открытое 20 апреля 2018 г. прокуратурой и переданное для проведения расследования в следственное управление ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. А также — уголовное производство по ст. 366 ч. 2 УКУ ("Служебный подлог") №42018040000000602, открытое 17 мая 2018 г. прокуратурой и переданное для проведения расследования в следственный отдел Металлургического отделения полиции Криворожского отдела ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. В рамках расследования данных уголовных производств вынесены решения судов об изъятии из Кировского райсуда г. Днепра оригиналов всех документов, касающихся судебного решения 2006 г., на основании которого ныне покойный Олийниченко признан собственном здания. Цель — якобы для установления истины и проведения соответствующих экспертиз для проверки подлинности документов и давности их изготовления. Но по факту это отличная возможность "потерять" последние капли доказательств, что решение 2006 г. поддельное и никогда не существовало. В ходе расследования "подконтрольных" уголовных производств документы могут быть "внезапно" потеряны или при проведении экспертиз безнадежно испорчены. Более того, в спешке работники суда и следствие напортачили с номерами уголовных производств и в одном из решений об изъятии документов указали номер давно закрытого производства по расследованию дела о ДТП, что не помешало, однако, по данному решению уже изъять большую часть документов в Кировском райсуде. Сложно представить, что все это может проходить без содействия расследующих данные уголовные производства следователя следственного управления ГУ Нацполиции в Днепропетровской области (Я.Вишневской), следователя Шевченковского отделения Днепровского отдела ГУ Нацполиции в Днепропетровской области (Д.Власенковой), а также их процессуальных руководителей в прокуратуре.

Сможет ли остановить машину коррупции и безнаказанности ВАКС, покажет уже ближайшее время. Иначе Украина может только мечтать об инвесторах, кредиторах и нормальном экономическом росте, для восстановления которого страна так остро нуждается в инвестициях. И особенно — иностранных, потребность в которых даже по достаточно консервативным экспертным оценкам составляет порядка 15–20 млрд долл. в год. В то же время, по данным отечественного Госстата, в прошлом году приток ПИИ оказался на порядок меньшим — всего 1,871 млрд. Так что пока нашу страну инвесторы обходят, как бермудский треугольник.